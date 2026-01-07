Топ-события четверга: «Атлетико» — «Реал», «Арсенал» против «Ливерпуля», хоккей и биатлон

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
8 января
- 🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Даллас Старз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Орландо Мэджик», регулярный чемпионат НБА
- 🏀 5:30: «Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА
- 🎯 10:00: Биатлон, чемпионат России, мужчины и женщины, индивидуальные гонки
- 🎾 10:00*: Майкл Ммо (США, Q) — Карен Хачанов (Россия, 4), Гонконг, второй круг
- 🏒 13:30: «Сибирь» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 14:30: «Металлург» Магнитогорск — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ
- 🎯 16:10: Биатлон, Кубок мира, этап 4, мужчины, 10 км, спринт
- 🏆 ⚽️ 21:00: «ПСЖ» — «Марсель», Суперкубок Франции, финал
- ⚽️ 22:00: «Атлетико» Мадрид — «Реал» Мадрид, Суперкубок Испании, 1/2 финала
- ⚽️ 22:45: «Милан» — «Дженоа», Серия А, 19-й тур
- ⚽️ 23:00: «Арсенал» — «Ливерпуль», АПЛ, 21-й тур
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Даллас Старз», регулярный чемпионат НХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: прервёт ли «Даллас» шестиматчевую серию поражений?
«Даллас Старз» буквально рассыпался на стыке 2025 и 2026 годов, неожиданно и без особых предпосылок угодив в затяжной кризис. Представитель Западной конференции НХЛ потерпел шесть поражений кряду, значительно ухудшив своё турнирное положение. В последний раз «Даллас» одерживал победу ещё 22 декабря, после чего американский клуб набрал всего три очка – за поражения за пределами основного времени. Получится ли у «Старз» прервать серию неудач во встрече с «Вашингтоном» Александра Овечкина?
🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Орландо Мэджик», регулярный чемпионат НБА
Интрига: «сети» прервут свою неудачную серию?
«Орландо» не блещет стабильностью в этом регулярном чемпионате. Уже на протяжении длительного отрезка команда чередует победы с поражениями. При этом в матчах с «Бруклином» клуб из Флориды чувствует себя как рыба в воде — семь выигрышей кряду. В последний раз «Нетс» ликовали в играх с «магическими» в декабре 2023 года. Настало время Егору Дёмину и компании прервать серию?
🏀 5:30: «Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: Вембаньяма и компания остановят «Лейкерс»?
Травма Ривза не особо остановила «Лейкерс», которые продолжили штамповать победы в чемпионате. Клуб выиграл три матча подряд, а у «Сан-Антонио» небольшой спад — два поражения от аутсайдеров («Портленда» и «Мемфиса»). Ожидается, что Вембаньяма вернётся в стартовый состав со скамейки и с него снимут ограничения по минутам. Это поможет «шпорам»?
🎯 10:00: Биатлон, чемпионат России, мужчины и женщины, индивидуальные гонки
Интрига: это классика!
Первым турниром 2026 года для любителей биатлона из России станет «Ижевская винтовка», на котором долгие 56 лет выявляют сильнейших стреляющих лыжников. Программу соревнований открывают индивидуальные гонки у мужчин и женщин — ещё одна составляющая, без которой биатлон сейчас невозможно представить! Кто закроет все 20 мишеней и кому первым в январе наденут золото на шею? В каком состоянии после новогодних каникул вернутся на лыжню лидеры сезона? И кто из молодёжи удивит публику в Удмуртии? Ответы на эти вопросы будут получены уже скоро.
🎾 10:00*: Майкл Ммо (США, Q) — Карен Хачанов (Россия, 4), Гонконг, второй круг
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: сумеет ли Хачанов начать сезон-2026 с победы?
Карен Хачанов последним из россиян начинает борьбу на первой неделе нового года. В статусе четвёртого номера посева он во втором круге турнира ATP-250 в Гонконге встречается с американцем Майклом Ммо, пробившимся в основу через квалификацию. Теннисисты ранее играли лишь раз — в первом круге US Open — 2023 Ммо сенсационно выбил Карена из сетки. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Александр Мюллер — Маркос Гирон.
🏒 13:30: «Сибирь» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: возьмёт ли «Сибирь» реванш за поражение в Ярославле?
В нынешнем сезоне «Сибирь» и «Локомотив» уже провели одну встречу. В конце ноября команда Боба Хартли одержала убедительную победу в Ярославле (4:1), лишь в самой концовке третьего периода упустив «сухарь». С тех пор новосибирская команда добилась огромного прогресса, сумев вмешаться в борьбу за выход в плей-офф от Восточной конференции КХЛ. Но сумеет ли «Сибирь» остановить одного из лидера Запада в игре на домашнем льду?
🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: одержит ли «Автомобилист» первую победу в 2026 году?
Команда Николая Заварухина завершила 2025 год на мажорной ноте, уйдя на новогоднюю паузу с пятиматчевой победной серией. Однако старт января «Автомобилист» вдрызг провалил, потерпев два поражения подряд с общим счётом 1:8. После осечек в Казани и Челябинске уральский клуб продолжает гостевую серию встречей в Уфе. Получится ли у «Автомобилиста» реабилитироваться за два поражения и добыть первую победу в новом году?
🏒 14:30: «Металлург» Магнитогорск — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: кто победит в битве лидеров Восточной конференции КХЛ?
«Металлург» и «Авангард» подходят к новому сражению в ранге лидеров Восточной конференции КХЛ. Команда Андрея Разина идёт на первом месте ещё и в общей турнирной таблице, тогда как коллектив Ги Буше вырвался на второе место на Востоке КХЛ. За плечами уральцев трёхматчевая победная серия, в активе «ястребов» серия из двух побед. Чья серия продолжится после финальной сирены в Магнитогорске?
🎯 16:10: Биатлон, Кубок мира, этап 4, мужчины, 10 км, спринт
Интрига: гонка памяти Баккена
Мировой биатлон возвращается после паузы не в лучшем настроении — 23 декабря не стало норвежца Сиверта Баккена. Первый стартовый номер в мужском спринте Оберхофа будет отдан ему, а вся сборная Норвегии на эту гонку выйдет с траурными повязками. Среди участников не будет лидера тотала Йохан-Олава Ботна, который отправился домой на похороны товарища по команде. Сложно сказать, какие результаты будут показаны в спринте. Сейчас самое главное — вернуться в строй, несмотря ни на что.
🏆 ⚽️ 21:00: «ПСЖ» — «Марсель», Суперкубок Франции, финал
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: кто победит в матче за Суперкубок Франции?
У команды Матвея Сафонова есть шанс завоевать очередной трофей. Правда, сам россиянин не сможет сыграть во встрече за Суперкубок Франции из-за травмы руки. К слову, матч с участием двух принципиальных соперников пройдёт в Кувейте.
«Пари Сен-Жермен» находится на втором месте в таблице чемпионата Франции, «Марсель» — на третьем. Правда, между ними семь очков. Парижане одолели соперника четыре раза в пяти предыдущих очных встречах. Однако в сентябре 2025-го уступили провансальцам на выезде — 0:1.
⚽️ 22:00: «Атлетико» Мадрид — «Реал» Мадрид, Суперкубок Испании, 1/2 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: кто окажется в финале Суперкубка Испании?
Шикарная афиша для полуфинала Суперкубка Испании — битва двух мадридских клубов. В этом сезоне соперники уже встречались друг с другом один раз. В сентябре «Атлетико» разгромил «Реал» в дерби (5:2). Но тогда команды рубились в чемпионате Испании, а теперь их ждёт борьба за выход в финал Суперкубка. «Реал» одержал четыре победы подряд, а «Атлетико» выиграл четыре раза в пяти предыдущих встречах. Чья серия без поражений прервётся?
⚽️ 22:45: «Милан» — «Дженоа», Серия А, 19-й тур
Интрига: справится ли «Милан» с командой Де Росси?
«Милан» занимает второе место в таблице Серии А, а его отставание от первой строчки составляет всего лишь одно очко. В двух предыдущих матчах команда Массимилиано Аллегри одержала две победы и не пропустила ни одного мяча. «Дженоа», который сейчас тренирует Даниэле Де Росси, не побеждает в чемпионате Италии на протяжении четырёх туров (одна ничья, три поражения). Генуэзский клуб находится неподалёку от зоны вылета. Любопытно, что «Милан» обыграл соперника только один раз в трёх предыдущих встречах. В двух остальных случаях команды поделили очки.
⚽️ 23:00: «Арсенал» — «Ливерпуль», АПЛ, 21-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: продлит ли «Арсенал» победную серию?
Действующий чемпион Англии приедет в гости к лидеру турнира. Пока что «Ливерпуль» находится только на четвёртом месте, а вот «Арсенал» возглавляет таблицу с отрывом ближайшего преследователя в шесть очков. Лондонская команда одержала уже семь побед подряд во всех турнирах. Два прошлых матча с участием «Ливерпуля» завершились вничью. «Арсенал» ни разу не обыграл соперника в четырёх прошлых очных встречах.