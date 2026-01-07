Топ-события четверга: «Атлетико» — «Реал», «Арсенал» против «Ливерпуля», хоккей и биатлон

Лучший спорт 8 января: Овечкин в НХЛ, Дёмин в НБА, «Магнитка» — «Авангард» и «СЮ» — «Авто» в КХЛ, теннис, а также финал Суперкубка Франции!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 8 января в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Даллас Старз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 08 января 2026, четверг. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Даллас Старз Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Даллас» шестиматчевую серию поражений?

«Даллас Старз» буквально рассыпался на стыке 2025 и 2026 годов, неожиданно и без особых предпосылок угодив в затяжной кризис. Представитель Западной конференции НХЛ потерпел шесть поражений кряду, значительно ухудшив своё турнирное положение. В последний раз «Даллас» одерживал победу ещё 22 декабря, после чего американский клуб набрал всего три очка – за поражения за пределами основного времени. Получится ли у «Старз» прервать серию неудач во встрече с «Вашингтоном» Александра Овечкина?

🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Орландо Мэджик», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 08 января 2026, четверг. 03:30 МСК Бруклин Нетс Нью-Йорк Не начался Орландо Мэджик Орландо Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «сети» прервут свою неудачную серию?

«Орландо» не блещет стабильностью в этом регулярном чемпионате. Уже на протяжении длительного отрезка команда чередует победы с поражениями. При этом в матчах с «Бруклином» клуб из Флориды чувствует себя как рыба в воде — семь выигрышей кряду. В последний раз «Нетс» ликовали в играх с «магическими» в декабре 2023 года. Настало время Егору Дёмину и компании прервать серию?

🏀 5:30: «Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Вембаньяма и компания остановят «Лейкерс»?

Травма Ривза не особо остановила «Лейкерс», которые продолжили штамповать победы в чемпионате. Клуб выиграл три матча подряд, а у «Сан-Антонио» небольшой спад — два поражения от аутсайдеров («Портленда» и «Мемфиса»). Ожидается, что Вембаньяма вернётся в стартовый состав со скамейки и с него снимут ограничения по минутам. Это поможет «шпорам»?

🎯 10:00: Биатлон, чемпионат России, мужчины и женщины, индивидуальные гонки

Интрига: это классика!

Первым турниром 2026 года для любителей биатлона из России станет «Ижевская винтовка», на котором долгие 56 лет выявляют сильнейших стреляющих лыжников. Программу соревнований открывают индивидуальные гонки у мужчин и женщин — ещё одна составляющая, без которой биатлон сейчас невозможно представить! Кто закроет все 20 мишеней и кому первым в январе наденут золото на шею? В каком состоянии после новогодних каникул вернутся на лыжню лидеры сезона? И кто из молодёжи удивит публику в Удмуртии? Ответы на эти вопросы будут получены уже скоро.

🎾 10:00*: Майкл Ммо (США, Q) — Карен Хачанов (Россия, 4), Гонконг, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Хачанов начать сезон-2026 с победы?

Карен Хачанов последним из россиян начинает борьбу на первой неделе нового года. В статусе четвёртого номера посева он во втором круге турнира ATP-250 в Гонконге встречается с американцем Майклом Ммо, пробившимся в основу через квалификацию. Теннисисты ранее играли лишь раз — в первом круге US Open — 2023 Ммо сенсационно выбил Карена из сетки. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Александр Мюллер — Маркос Гирон.

🏒 13:30: «Сибирь» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 января 2026, четверг. 13:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмёт ли «Сибирь» реванш за поражение в Ярославле?

В нынешнем сезоне «Сибирь» и «Локомотив» уже провели одну встречу. В конце ноября команда Боба Хартли одержала убедительную победу в Ярославле (4:1), лишь в самой концовке третьего периода упустив «сухарь». С тех пор новосибирская команда добилась огромного прогресса, сумев вмешаться в борьбу за выход в плей-офф от Восточной конференции КХЛ. Но сумеет ли «Сибирь» остановить одного из лидера Запада в игре на домашнем льду?

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 января 2026, четверг. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: одержит ли «Автомобилист» первую победу в 2026 году?

Команда Николая Заварухина завершила 2025 год на мажорной ноте, уйдя на новогоднюю паузу с пятиматчевой победной серией. Однако старт января «Автомобилист» вдрызг провалил, потерпев два поражения подряд с общим счётом 1:8. После осечек в Казани и Челябинске уральский клуб продолжает гостевую серию встречей в Уфе. Получится ли у «Автомобилиста» реабилитироваться за два поражения и добыть первую победу в новом году?

Ведущий защитник гостей пропустит матч в Уфе по своей вине: Видео Защитник «Автомобилиста» Трямкин дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в лицо

🏒 14:30: «Металлург» Магнитогорск — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 января 2026, четверг. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в битве лидеров Восточной конференции КХЛ?

«Металлург» и «Авангард» подходят к новому сражению в ранге лидеров Восточной конференции КХЛ. Команда Андрея Разина идёт на первом месте ещё и в общей турнирной таблице, тогда как коллектив Ги Буше вырвался на второе место на Востоке КХЛ. За плечами уральцев трёхматчевая победная серия, в активе «ястребов» серия из двух побед. Чья серия продолжится после финальной сирены в Магнитогорске?

🎯 16:10: Биатлон, Кубок мира, этап 4, мужчины, 10 км, спринт

Интрига: гонка памяти Баккена

Мировой биатлон возвращается после паузы не в лучшем настроении — 23 декабря не стало норвежца Сиверта Баккена. Первый стартовый номер в мужском спринте Оберхофа будет отдан ему, а вся сборная Норвегии на эту гонку выйдет с траурными повязками. Среди участников не будет лидера тотала Йохан-Олава Ботна, который отправился домой на похороны товарища по команде. Сложно сказать, какие результаты будут показаны в спринте. Сейчас самое главное — вернуться в строй, несмотря ни на что.

🏆 ⚽️ 21:00: «ПСЖ» — «Марсель», Суперкубок Франции, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Суперкубок Франции 2025 . Финал Суперкубок Франции 2025 . Финал 08 января 2026, четверг. 21:00 МСК ПСЖ Париж Не начался Марсель Марсель Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в матче за Суперкубок Франции?

У команды Матвея Сафонова есть шанс завоевать очередной трофей. Правда, сам россиянин не сможет сыграть во встрече за Суперкубок Франции из-за травмы руки. К слову, матч с участием двух принципиальных соперников пройдёт в Кувейте.

«Пари Сен-Жермен» находится на втором месте в таблице чемпионата Франции, «Марсель» — на третьем. Правда, между ними семь очков. Парижане одолели соперника четыре раза в пяти предыдущих очных встречах. Однако в сентябре 2025-го уступили провансальцам на выезде — 0:1.

⚽️ 22:00: «Атлетико» Мадрид — «Реал» Мадрид, Суперкубок Испании, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто окажется в финале Суперкубка Испании?

Шикарная афиша для полуфинала Суперкубка Испании — битва двух мадридских клубов. В этом сезоне соперники уже встречались друг с другом один раз. В сентябре «Атлетико» разгромил «Реал» в дерби (5:2). Но тогда команды рубились в чемпионате Испании, а теперь их ждёт борьба за выход в финал Суперкубка. «Реал» одержал четыре победы подряд, а «Атлетико» выиграл четыре раза в пяти предыдущих встречах. Чья серия без поражений прервётся?

⚽️ 22:45: «Милан» — «Дженоа», Серия А, 19-й тур

Интрига: справится ли «Милан» с командой Де Росси?

«Милан» занимает второе место в таблице Серии А, а его отставание от первой строчки составляет всего лишь одно очко. В двух предыдущих матчах команда Массимилиано Аллегри одержала две победы и не пропустила ни одного мяча. «Дженоа», который сейчас тренирует Даниэле Де Росси, не побеждает в чемпионате Италии на протяжении четырёх туров (одна ничья, три поражения). Генуэзский клуб находится неподалёку от зоны вылета. Любопытно, что «Милан» обыграл соперника только один раз в трёх предыдущих встречах. В двух остальных случаях команды поделили очки.

⚽️ 23:00: «Арсенал» — «Ливерпуль», АПЛ, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продлит ли «Арсенал» победную серию?

Действующий чемпион Англии приедет в гости к лидеру турнира. Пока что «Ливерпуль» находится только на четвёртом месте, а вот «Арсенал» возглавляет таблицу с отрывом ближайшего преследователя в шесть очков. Лондонская команда одержала уже семь побед подряд во всех турнирах. Два прошлых матча с участием «Ливерпуля» завершились вничью. «Арсенал» ни разу не обыграл соперника в четырёх прошлых очных встречах.