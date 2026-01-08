ЦСКА заплатил огромные деньги за юношу из «Урала». О чём нам говорит этот трансфер?

ЦСКА объявил о трансфере Максима Воронова 31 декабря. И до недавнего времени казалось, что в переходе нет ничего необычного. Все знают – у команды проблемы с нападающими. Тамерлан Мусаев и Алеррандро стараются, однако никак не вписываются в задумки Фабио Челестини. Может, тактически они и понимают, как действовать, но почти нет главного – голов. Уже больше месяца мы читаем в медиа об интересе клуба к форвардам из разных стран. Молодым, опытным, забивающим или больше играющим на команду. Фамилий и правда много. Так что в этом потоке подписание 18-летнего паренька не кажется чем-то странным. Тем более с учётом того, что он как раз центрфорвард. История логично объясняется: клуб забирает парня на перспективу, будет давать ему шансы. Пойдёт – супер, нет – значит, просто попробовали. И всё это до момента, пока 6 января инсайдеры не прознали сумму, которую ЦСКА заплатил за игрока.

Сначала телеграм-канал «МЯЧ RU» уведомил, что сумма трансфера игрока составила € 5 млн. Потом информацию добавил Иван Карпов. По его данным, за Воронова боролись «Зенит», ЦСКА и «Спартак». Первые давали 350 млн рублей, но потом ЦСКА перебил этот оффер и увеличил предложение до 450 млн. А дальше в переговоры вступил «Спартак», который якобы был готов раскошелиться на 1 млрд – это больше € 10 млн! Однако к тому моменту «Урал» уже договорился с ЦСКА и не был готов ничего менять. Будто есть повод похвалить московский клуб, который не отпустил историю и дожал сделку. Но вы только вдумайтесь: около € 5 млн было заплачено за парня, который почти не играл на высоком уровне! Разве это не настоящее безумие?

Максим Воронов Фото: ПФК ЦСКА

Да, кто-то скажет, что Воронов – суперталант. Больше 60 голов на уровне ЮФЛ, дебют в ФНЛ в 16 лет и ассист в первом же матче. А вскоре – и первый гол. Пресс-служба «Урала» даже сравнила Максима с Ямалем. В нынешнем сезоне на его счету 14 встреч и четыре гола – по дублю в матче с «Волгой», которая в итоге получила четыре от екатеринбуржцев, и столько же – в ворота «Уфы» после выхода на замену (когда соперник явно устал). Это ни в коем случае не попытка обесценить. Парень действительно хорош, но это не значит, что нельзя говорить о минусах. Например, немало встреч он пропустил по медицинским показателям: редко бывают ситуации, когда юноша готов сразу бороться со взрослыми мужчинами. Да и выходил Воронов в основном на замену против обороны, которая явно не чувствовала себя на пике.

Сравнения с Ямалем и Мбаппе, конечно, могут быть на уровне метафор. Однако в реальности Воронову до них очень далеко – он, к примеру, забивает только из штрафной, проигрывает много единоборств и действует в основном за счёт открываний за спину. При плотной обороне парень теряется. Что, впрочем, тоже нормально. Это хороший и перспективный игрок, которого наверняка хотели многие. Но вдумайтесь: € 5 млн прямо сейчас – просто за потенциал. Сумасшедшие вложения, которые пока трудно принять.

Можно говорить о причинах, побудивших ЦСКА пойти на такой шаг. Рисуются две основные. Первая – лимит. Да, в последние месяцы нам говорят, что финансовая реальность с грядущими изменениями по числу легионеров в заявке и на поле не изменится. Зарплаты россиян не вырастут, как и суммы трансферов за них. Но сейчас мы видим талантливого парня. Предложил бы за него «Зенит» € 3 млн ещё год назад? Большие сомнения. Включился бы в гонку ЦСКА? Скорее всего, нет. Мог ли потолкаться «Спартак»? Возможно. Но это скорее стало бы имиджевой историей, а не спортивной. Сейчас же ЦСКА тратит на молодого россиянина столько же, сколько летом они заплатили за Матеуса Алвеса. Однако того брали под основу.

Вторая – кризис нападающих. Кто есть в РПЛ? Тюкавин, Угальде, Кордоба, Даку, Кассьерра, Гонду, Воробьёв, Комличенко, Дзюба, Хиль и, может, Соболев. И все они недоступны. Дальше – пропасть. Особенно если мы говорим о форвардах с российским паспортом. Вот клубам и приходится смотреть в ФНЛ и платить огромные деньги уже не за готового игрока, а за просто потенциально хорошего. И это пугающий сюжет для нашего футбола.

Ещё один тезис, который важно подчеркнуть: ЦСКА готов тратиться. А нарративы, что у клуба – наименьшие финансовые возможности среди топов, нужно оставить где-то в прошлом. По информации «МЯЧ RU», переход Воронова осуществлён в том числе за счёт помощи олигарха Алексея Репика. Недавно он входил в список Forbes, а его состояние оценивалось в $ 2,3 млрд. Так что у клуба сохраняются богатые покровители, готовые подогревать рынок как минимум внутри. История со скорым переходом Дмитрия Баринова явно тому подтверждение.

А, может, речь не только про внутренние трансферы? Если клуб готов потратить столько денег на юношу, то, возможно, информация про трансферы за € 20 млн не является абсурдной.