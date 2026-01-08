Был в сборной Бразилии, но не заиграл в Европе. Кем ЦСКА хочет заменить Дивеева

ЦСКА завершает обмен игроками с «Зенитом» – отдаёт Игоря Дивеева и подписывает Лусиано Гонду. Аргентинский нападающий должен усилить атаку красно-синих, однако с уходом защитника сборной России у армейцев возникает дыра в центре обороны. Её должен закрыть в зимнее окно другой новичок. Московский клуб определился с приоритетной кандидатурой на замену Дивееву. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, речь идёт о бразильце Адриэлсоне. Интересно, что ЦСКА уже не в первый раз пытается заполучить этого игрока.

Впервые информация о возможном переходе Адриэлсона в ЦСКА появилась ещё в декабре 2023 года. Точнее, тогда один из представителей бразильца рассказал, что его предлагали армейцам и московскому «Динамо». У красно-синих были другие трансферные приоритеты, поэтому от центрального защитника отказались. В результате Адриэлсон перешёл из «Ботафого» в «Лион». В декабре 2024-го стало известно, что ЦСКА вернулся к кандидатуре бразильца. Но в тот раз не договорились с французским клубом по деньгам. Вместо РПЛ защитник отправился в чемпионат ОАЭ – был продан в «Аль-Васл», за который сейчас и играет.

Возможно, с третьей попытки Адриэлсон станет армейцем. Футболист он ещё не возрастной, несмотря на то что уехал в ОАЭ. Бразильцу – 27, он всего на полтора года старше Дивеева. И в то же время это опытный, квалифицированный центральный защитник. У потенциального новичка ЦСКА более сотни матчей в бразильской Серии А за «Спорт Ресифи» и «Ботафого», в Европе он поиграл за «Лион» и «Андерлехт».

Во Франции Адриэлсон оказался в январе 2024-го. По данным Transfermarkt, «Лион» выкупил его у «Ботафого» за € 3,58 млн – это пока самый дорогой трансфер за всю карьеру центрального защитника. Однако в топ-лиге Европы бразилец не задержался и ушёл уже через девять месяцев. В «Лионе» он был запасным, только трижды вышел на замену в Лиге 1 и сыграл одну встречу в Кубке Франции. Жаловался, что ему не дали шансов.

Адриэлсон защитник «Аль-Васла» «Мои главные качества – скорость и сила. Я хорош в опеке соперника и стараюсь помогать моим партнёрам по команде. Всегда стремлюсь к совершенству. Чувствую себя комфортно в разных тактических схемах. Могу играть и в тройке центральных защитников, и в дуэте при схеме с четырьмя защитниками».

В сентябре 2024-го Адриэлсон вернулся на правах аренды в «Ботафого». Решить вопрос с трансфером не составляло труда, ведь у двух клубов один владелец – компания американского бизнесмена Джона Текстора. Защитник поиграл за клуб из Рио до зимы. Вероятно, это были самые счастливые три месяца в карьере Адриэлсона. Бразилец завоевал с командой Кубок Либертадорес: «Ботафого» победил в финале «Атлетико Минейро» Халка со счётом 3:1, хотя со второй минуты играл в меньшинстве из-за удаления. Кроме того, взял золото Серии А. Судьба вернула Адриэлсону должок, ведь годом ранее «Ботафого» упустил чемпионский титул, несмотря на то что по ходу сезона оторвался от конкурентов на 16 (!) очков.

До трансфера в «Аль-Васл» за € 2,2 млн Адриэлсон провёл ещё полгода в Бельгии – его отдали в аренду с опцией выкупа. Во второй части сезона-2024/2025 защитник провёл за «Андерлехт» 14 матчей во всех турнирах (12 – в основе) и забил один гол в ворота «Серкль Брюгге». Тогда же он дебютировал в еврокубках. Получилось неудачно. «Андерлехт» с Адриэлсоном уступил «Фенербахче» по сумме двух встреч в первом раунде плей-офф Лиги Европы с общим счётом 2:5. Выкупать бразильца не стали.

Адриэлсон Фото: Tomas Sisk / Photonews via Getty Images

В нынешнем сезоне у Адриэлсона 18 матчей за «Аль-Васл» во всех турнирах и пять голов. Бразилец довольно результативен для центрального защитника. Стабильно забивает головой, несмотря на то что у Адриэлсона не самый высокий рост для игрока этого амплуа (182 см). Его команда, к слову, борется за золото – занимает третье место, отставая на пять очков от лидирующего «Аль-Айна» Владимира Ивича. Согласно статистическому сайту Sofascore, Адриэлсон – лучший в составе «Аль-Васла» (и второй – во всей лиге ОАЭ) по перехватам и выносам мяча из штрафной, но только седьмой в команде по отборам. Бразилец входит в тройку лидеров «Аль-Васла» как по успешным единоборствам, так и по проценту выигранной борьбы (61%). Для сравнения, у экс-армейца Виллиана Роши из «Аль-Джазиры» – 59%. Бразилец также первый в своём клубе по общему количеству передач и в топ-3 – по точным длинным пасам.

Три года назад Адриэлсон был настолько хорош в «Ботафого», что превратился в реального кандидата в сборную Бразилии. Тренер Фернандо Динис даже вызвал его в национальную команду и включил в заявку на выездной матч отборочного цикла ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). Это было в октябре 2023-го. Впрочем, на поле Адриэлсон не появился и за «селесао» так и не дебютировал. Ранее он дважды сыграл за юношескую сборную Бразилии и один раз – за молодёжную.

По информации бразильских СМИ, помимо московских армейцев, Адриэлсоном интересуются «Палмейрас» и «Гремио». На родине этот защитник по-прежнему котируется высоко. Но как он заиграет в России – остаётся только гадать. Жоао Виктор тоже был одним из лучших центрбеков Серии А, а в ЦСКА пока не убедил. Пара Дивеев – Лукин внушала больше доверия.