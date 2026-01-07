Новые клубы Фалькао и Балотелли, звезда в «Сити», будущее Винисиуса. Трансферы и слухи дня

По традиции завершаем день обзором трансферных новостей и слухов за последние 24 часа. Громких переходов пока минимум – зимний рынок в начале января только просыпается. Но инсайдов о возможных переходах, как обычно, хватает.

Состоявшиеся трансферы

Чесноков уехал в Шотландию вместо РПЛ

Ислам Чесноков Фото: ФК «Хартс»

Вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков с 2026 года будет играть в Шотландии. 26-летний игрок ушёл из «Тобола» и на правах свободного агента подписал контракт с «Хартс». Договор заключён на два с половиной года. В сезоне-2025 Чесноков провёл 29 матчей в чемпионате и Кубке Казахстана, забил 10 мячей и сделал пять голевых передач. В межсезонье Чесноковым интересовались «Крылья Советов», тем не менее до РПЛ он не доехал, а отправился в Великобританию.

Фалькао вернулся в свой прежний клуб

У Радамеля Фалькао опять новая команда. Точнее, ещё не забытая старая. 39-летний нападающий с июля находился без клуба, а теперь подписал контракт с колумбийским «Мильонариос». Собственно, за эту команду он и выступал с лета 2024-го по лето 2025-го после того, как покинул испанский «Райо Вальекано». В 29 встречах за «Мильонариос» нестареющий бомбардир наколотил 11 мячей. Договор заключили на полгода, а потом Фалькао решит, продолжать ли карьеру.

Трансферные слухи дня

Жерсон — в шаге от возвращения в Бразилию

Полузащитник «Зенита» Жерсон всё ближе к возвращению в Бразилию. Сегодня журналист Вене Касагранде поделился инсайдом о том, что петербургские боссы проведут встречу с руководителями «Крузейро», чтобы завершить сделку. По его данным, клуб из Белу-Оризонти заплатит за Жерсона € 25 млн, а ещё € 2 млн будут включены в договор в качестве бонусов. А вот информация, опубликованная другим журналистом Даном Абреу, немного отличается: «Зенит» согласился продать бразильца за € 30 млн и ждёт окончательного ответа от «Крузейро». Так или иначе Жерсон почти наверняка покинет зимой Премьер-Лигу, в которой сыграл 12 матчей и забил один гол.

«Сити» подписал Семеньо и может отпустить Бернарду Силву

Антуан Семеньо Фото: Andrew Matthews/PA Images via Getty Images

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Манчестер Сити» успешно завершил сделку по переходу вингера «Борнмута» Антуана Семеньо. Осталось дождаться только официального объявления со стороны «горожан», когда 26-летний ганец пройдёт медосмотр. По информации источника, «Сити» заплатит за новичка сумму, равную € 75 млн (£ 65 млн). Семеньо будет зарабатывать в Манчестере £ 150 тыс. в неделю. В нынешнем сезоне АПЛ Антуан набрал 9+3 в 19 матчах АПЛ.

«Сити», в свою очередь, может попрощаться с Бернарду Силвой. По данным Fanatik, интерес к португальцу проявляет «Галатасарай». Впрочем, этот переход если и состоится, то не раньше лета, когда 31-летний полузащитник станет свободным агентом после завершения контракта с английским клубом.

«Арсенал» готов отдать огромные деньги за ивуарийского таланта

Ян Диоманде Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

«Арсенал» также следил за Семеньо, однако теперь переключился на другую кандидатуру. Как утверждает The Athletic, лондонские «канониры» собираются подписать Яна Диоманде из «РБ Лейпциг». Сумма сделки может составить свыше € 100 млн, так как на 19-летнего игрока высокий спрос – за ним следят также «Манчестер Сити» и «ПСЖ». В нынешнем сезоне Диоманде стал автором шести голов и двух голевых передач в 14 встречах Бундеслиги. Сейчас он выступает на Кубке Африки – забил сборной Буркина-Фасо в игре 1/8 финала.

«Фенербахче» закрывает большой зимний трансфер

Турецкий «Фенербахче» не хочет отставать от чемпиона страны «Галатасарая» и закрывает крупный трансфер. Стамбульский клуб согласовал переход полузащитника «Лацио» Маттео Гендузи. L’Équipe написал, что «Фенербахче» договорился с римлянами о сделке на сумму около € 30 млн. Долгосрочный контракт с самим французом тоже уже готов. В этом сезоне у Гендузи 15 матчей в Серии А, он набрал 2+1.

Балотелли возвращается в футбол, но уедет из Европы

Марио Балотелли Фото: Luca Barsali/NurPhoto via Getty Images

Марио Балотелли ещё не закончил! 35-летний итальянец возвращается в футбол спустя полгода после ухода из «Дженоа». Как утверждает инсайдер Джанлука Ди Марцио, нападающий продолжит карьеру в Эмиратах. Причём даже не в элите чемпионата ОАЭ: Балотелли подписал контракт на два с половиной года с аутсайдером второго дивизиона «Аль-Иттифаком» из Дубая. В сезоне-2024/2025 СуперМарио сыграл только шесть матчей и не совершил ни одного результативного действия.

Рашфорд не остается в «Барселоне»

Маркус Рашфорд покинет «Барселону» в конце нынешнего сезона после завершения аренды, сообщает Sport.es. Согласно источнику, у каталонского клуба нет средств, чтобы выкупить форварда. «Барса» могла оформить полноценный трансфер англичанина, если бы заплатила € 30 млн (плюс € 5 млн бонусами). «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, заинтересован в возвращении Рашфорда после смены главного тренера. В нынешнем сезоне у Маркуса 24 встречи в Примере и Лиге чемпионов, он набрал 6+9.

А Винисиус Жуниор не уйдёт из «Реала»

Ещё один инсайд от Романо: Винисиус Жуниор вопреки слухам не ведёт переговоров с «Челси» и на сегодняшний день не планирует уходить из «Реала». Бразилец полностью сосредоточен на выступлениях за мадридский клуб. Его контракт с «Реалом» будет обсуждаться позже. Вини переживает непростой период – на фоне неопределённости со своим будущим он не забивает в чемпионате Испании уже три месяца. У вингера 25 матчей в Примере и Лиге чемпионов в этом сезоне, он набрал 5+8.

Одной строкой

Кристиан Фальк: «Атлетико» заинтересован в трансфере полузащитника «Баварии» Леона Горецки, который станет летом свободным агентом.

Кристиан Фальк: «Бавария» не будет подписывать Марка Гехи в зимнее окно, но надеется, что защитник «Кристал Пэлас» не сменит клуб до конца сезона, а летом согласится переехать в Мюнхен как свободный агент.

Экрем Конур: «Челси» нацелен на приобретение форварда «Милана» Рафаэла Леау и готов заплатить за португальца € 75 млн.

Indykaila News: «Тоттенхэм» заинтересован в трансфере нападающего «Вулверхэмптона» Йёргена Странна Ларсена – «волки» готовы продать норвежца в летнее окно.

Бен Джейкобс: «Тоттенхэм» сделал новое предложение «Сантосу» по поводу перехода защитника Соузы и даёт за 19-летнего защитника около € 15 млн.

Voetbal International: «Аякс» хочет арендовать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мануэля Угарте и рассматривает возможность возвращения из «Жироны» защитника Дейли Блинда.