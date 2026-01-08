Такой «Барсе» и Ямаль не нужен! Вместо полуфинала Суперкубка Испании получилось унижение

«Атлетик» пропустил четыре за тайм, а каталонская команда — в шаге от трофея.

Саудовская Аравия — традиционное для последних лет место проведения Суперкубка Испании. Борьбу за трофей ведут четыре клуба. В первом полуфинале зарубились «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Хотя слово «рубка» никак не характеризовало то, что происходило на поле. Это напоминало унижение.

Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Роберт Левандовски. Нет, это не футболисты, которые вышли в стартовом составе сине-гранатовых. Это те, кто остались в запасе. Зато с первых минут появился 20-летний Руни Барджи. «Атлетик» начал встречу без Нико Уильямса — тот остался в резерве.

Первые минуты матча нельзя назвать событийными. И тем и другим не хватало конструктива в атаке. Сложно найти логическое объяснение тому, что произошло дальше. Конечно, предполагалось, что у «Барселоны» будет преимущество и по владению мячом, и по количеству созданных моментов. Но вряд ли кто-то думал, что команды уйдут на перерыв при счёте 4:0 в пользу каталонского клуба.

«Барса» раскатала «Атлетик» Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Вратарь клуба из Бильбао Унай Симон забрал мяч после удара Фермина Лопеса. Но, похоже, это только раззадорило «Барселону». Спустя пару минут Ферран Торрес открыл счёт, хотя и сделал это при помощи корявенького удара. Через восемь минут Рафинья покатил на свободного Фермина Лопеса, а тот в касание пробил по пустому углу. На этот раз Симон даже не прыгнул.

Ещё через четыре минуты «Атлетик» устроился на 0:3. Руни Барджи убрал на замахе соперника и буквально «прошил» Симона. В этом эпизоде к вратарю есть претензии. На 39-й минуте Рафинья накрутил Хесуса Аресо и вонзил мяч в ближний угол ворот Симона. 4:0 в первом тайме — удивительный результат. Фермин набрал 3 (1+2) очка по системе «гол+пас». Руни Барджи и Рафинья — по 2 (1+1).

«Барса» действовала в неспешном темпе, но оборона «Атлетика» просто рассыпалась. Когда такие проблемы в защите, то вам нечего ловить. Впрочем, «Атлетик» был близок к тому, чтобы отыграть один гол ещё до перерыва. Ойан Сансет бил, казалось, наверняка, однако мяч вонзился в штангу. Будем честны: в этом эпизоде «Барсе» повезло.

На старте второй половины фанатов «Атлетика» ждало новое разочарование. Затяжная атака «Барсы» с большим количеством рикошетов привела к тому, что Рафинья оформил дубль. «Барселона» прекрасно справилась и без Ямаля. Кстати, Ламин вышел на поле на 72-й минуте.

Чуть позже «Барсе» снова повезло. Унаи Гомес сделал всё красиво: открылся на линии офсайда, удрал от защитника, вышел один на один с вратарём. Оставалось просто попасть в створ, но Гомес пробил мимо дальней штанги. Как можно было запороть такой убойный момент?

«Барселона» в абсолютно лайтовом режиме вышла в финал «Суперкубка Испании». Там она сыграет с кем-то из мадридских клубов — «Реалом» или «Атлетико». Второй полуфинал пройдёт 8 января, а финал запланирован на 11-е число.