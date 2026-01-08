Топ «Арсенала», надежда «Реала» и «новый Кроос». Таланты, от которых ждём прорыва в 2026-м

Молодёжный футбол прекрасен тем, что оставляет простор для собственных предсказаний: кто в будущем из просто потенциального таланта станет действительно сильным игроком? Можно быть как Витор Роке: приехать в топ-клуб, но спустя год уехать обратно в чемпионат Бразилии. Можно – как Ямаль: взяться просто из ниоткуда и зажечь ярче всех.

Этот материал — подборка талантов до 21 года, от которых мы ждём прорыва в 2026 году.

Макс Доумен — вингер «Арсенала», 16 лет

Макс Доумен Фото: James Fearn/Getty Images

Макс Доумен срывал овации «Эмирейтс» ещё на предсезонке: 15-летний пацан вышел на огромную арену и заработал пенальти с «Вильярреалом». Просто убрал под опорную опытного, взрослого оппонента. И заработал.

Он планомерно рос, но всегда опережая всех на несколько лет: уже в 13 лет играл в АПЛ до 18 лет, в 14 стабильно настреливал там результативные действия, в 15 перескочил вторую команду — и лишь неделю назад (31 декабря) отметил 16-летие.

Ждём подвигов и дальше? Официально Габриэл Жезус заменил Макса Доумена в заявке «Арсенала» для участия в Лиге чемпионов

Прямые параллели с Ямалем: правый фланг, безумная техника, смелость: он лезет на троих! Тренер Густаво Оливейра, который пересекался с Доуменом в команде U14, сравнивает его с Кака.

Высок соблазн переоценить, дать слишком высокие ожидания. Однако Доумен того стоит, и единственное, что пока мешает заиграть, — физическое состояние. Просто тело банально не доросло. Даже Ямаль после дебюта за «Барсу» ещё год набирал массу.

Наверное, это же и имел в виду Артета, когда в августе бросал на пресс-конференции загадочное «посмотрим, как пойдёт» в ответ на вопрос о минутах Доумена. Но в 2026-м футбол может получить новую звезду мирового уровня.

Лука Вушкович — защитник «Гамбурга», 18 лет

Лука Вушкович Фото: Getty Images

Бриллиантовый ход «Гамбурга» этим летом: воссоединить Луку Вушковича с его старшим братом у себя, при этом помочь «Тоттенхэму» устроить новую проверку для молодого таланта. Так как старший отбывает дисквалификацию за допинг, Лука забрал любимый 44-й номер — начал сезон в максимально комфортной среде.

Таков новый уровень: до этого были аренды в «Хайдуке», «Ракуве» и «Вестерло». Первый сезон в сильной лиге Лука начал уверенно: уже в сентябре выбил крутое достижение — 18 выигранных единоборств за матч. Это наилучший показатель за последние пять сезонов в топ-5 чемпионатов! Каждый матч — стена: выиграет воздух, вынесет с ленточки, перехватит и отберёт. Забьёт головой после стандарта.

Огромный потенциал и шанс, что в 2026-м засияет в АПЛ.

Ян Диоманд — вингер «Лейпцига», 19 лет

Ян Диоманд Фото: Maja Hitij/Getty Images

Диоманд дебютировал во взрослом футболе всего год назад, но уже успел засиять в «Леганесе», а затем перейти в «Лейпциг» летом — аж за € 20 млн! Солидная сумма за игрока с 551 минутой в карьере.

Во-первых, всё дело в статистических показателях. По итогам сезона-2024/2025 Диоманд стал лучшим вингером топ-5 лиг по продвигающим рывкам, принятым продвигающим передачам, попыткам и успешным попыткам дриблинга: всё из этого – в среднем за матч. Конечно, как раз тут выборка в полтысячи минут помогла, но даже так видны главные качества:

обострение;

скорость;

юркость;

смелость.

Диоманд — это ловкий бегунок с потрясающей физикой. Часто собирает по несколько оппонентов, за счёт стартовой скорости улетает вперёд. Эдакий аналог Жереми Доку, однако чуть более сбалансированный — не такие яркие сильные качества, но зато большая универсальность.

«Лейпциг», несмотря на все достоинства Яна, немного рискнул, выложив такую сумму. Однако в итоге, кажется, не остался в пролёте — 7+4 в 18 встречах как бы намекают. Диоманд уложил хет-трик в ворота «Айнтрахта», стабильно выходит, входит в 1% лучших вингеров топ-5 лиг по успешным обводкам — 4,08 за матч. Зверь! Летом – в АПЛ?

Эндрик — форвард «Лиона», 19 лет

Эндрик Фото: Pauline FIGUET/Zuma/ТАСС

Бразильский талант давно на виду и всё ещё считается главным активом «Реала» на долгую перспективу, потенциальным новым Роналдо и так далее. Но на деле практически не сыграл в «Реале», а зимой ушёл набираться практики за «Лион».

Переход уже оправдался с точки зрения маркетинга — за первые дни количество подписчиков в соцсетях увеличилось на 200 тыс., а видео презентации собрало 10 млн. Подписчиков у Эндрика даже больше, чем у самого клуба; его освещают бразильские телевизионщики, крупнейшие СМИ страны и фан-каналы «Реала».

С точки зрения игровой практики переход тоже кажется отличным, потому что первую часть сезона «Лион» банально провёл без чистого форварда. Летом ушли Ляказетт и в последний момент – Микаутадзе. Молодым талантам из академии Фонсека предпочёл трансформацию полузащитника Шульца в нечто среднее между плеймейкером и форвардом. Он же сейчас и является лучшим бомбардиром клуба.

Если не заиграть в такой ситуации, что нужно ещё? Эндрику пора показать себя: его напористость и мощный удар, универсальность и умение открываться между линий.

Харри Амасс — латераль «Шеффилд Уэнсдей», 18 лет

Харри Амасс Фото: Andrew Redington/Getty Images

Амасс подавал надежды с малых лет, когда, ещё будучи в «Уотфорде», попал в сборную Англии до 15 лет — единственный представитель Чемпионшипа. Тогда «Юнайтед» выиграл борьбу у «Челси» и забрал Харри к себе. В заявку попал впервые ещё в сезоне-2023/2024, но, кроме пары игровых минут, это ничем не обернулось. Итог — аренда в «Шеффилд Уэнсдей».

Хотя в борьбе были и более статусные клубы, переход именно в «Шеффилд» можно логически объяснить: схожая страна и схожий чемпионат с упором на борьбу, схожая команда — с игрой в три центральных защитника. И даже схожее шаткое финансовое положение клубов, что забавно.

За первую часть сезона Амасс здорово выстрелил: провёл 98% доступного времени на поле, совершил 6,34 отбора за матч в среднем — 1% лучших в чемпионате. Третий молодой бомбардир Чемпионшипа в сезоне, лучший игрок ноября в клубе.

Аренда в «Шеффилде» рассчитана только на полгода, поэтому уже в январе Харри вернётся в Манчестер. По сообщениям местных СМИ, скорее всего, затем вновь уедет — в новую командировку. 2026-й должен стать прорывным для Харри — первый шаг уже сделан.

Кеннет Эйхорн — полузащитник «Герты», 16 лет

Кеннет Эйхорн Фото: BEAUTIFUL SPORTS/IMAGO/ТАСС

Кеннет Эйхорн в свои 16 лет оценивается порталом Transfermarkt в € 20 млн. Двадцать миллионов! Он провёл 750 минут за «Герту» во второй Бундеслиге и привлекает внимание топов: «Манчестер Юнайтед», «Реала». Всего за несколько месяцев в дебютном сезоне он не только адаптировался, но и стал незаменимым звеном. Забил в Кубке Германии и стал самым молодым бомбардиром со времён Второй мировой войны.

Эйхорна сравнивают с Тони Кроосом: за схожую антропометрию, позицию и точные передачи. Проблески элегантности в игре, которые есть уже сейчас. Ко второй половине сезона Кеннет Эйхорн подходит как игрок старта «Герты» — есть все шансы на мощное открытие 2026 года.

Луи Леру — защитник «Нанта», 19 лет

Луи Леру Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Леру стал главным талантом «Нанта» после отъезда Натана Зезе в Саудовскую Аравию этим летом. Также появился из ниоткуда — даже удивительно, как «Нанту» удаётся штамповать перспективных молодых игроков к себе в команду. По итогам первой половины Луи вырос в оценке Transfermarkt на сотни процентов и стал одним из лучших по этому показателю среди всех в топ-5 лиг.

По ходу сезона Леру выходил как атакующий полузащитник, крайний полузащитник и фулбек — довольно универсальный профиль. Входит в 3% лучших фулбеков по блокам за матч — 1,95. Третий среди крайних защитников до 21 года по передачам в финальную треть, первый — по выполненным длинным передачам. Довольно рослый для игрока бровки, при этом ловкий и с пасом. Посмотрим, что вырастет у «Нанта» на этот раз.

Родригу Мора — плеймейкер «Порту», 18 лет

Родригу Мора Фото: Diogo Cardoso/Getty Images

Забавный факт: если постараться вывести дословное значение имени Родригу Мора, получится «правитель ежевики».

Читатели португальского O Jogo признали Родригу лучшим игроком 2025 года, а сам он — главный талант «Порту» прямо сейчас. Год назад стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА. Дерзко дебютировал в первой команде: 2+2 за первые 147 минут, звание MVP в матче с «Морейренсе». В этом сезоне наиграл тысячу минут и появляется почти в каждом матче, среди ярких перформансов — встречи с «Брагой», «Мальмё» и «Црвеной Звездой». Видно, что Мора пока адаптируется под взрослый футбол: невысокий и юркий, лезет на нескольких оппонентов и продолжает передачей любой сложности, добавляя к этому оборонительный вклад.

Родригу Мора полузащитник «Порту» «Я считаю, что стал другим игроком по сравнению с прошлым сезоном. Лучше играю в обороне, возвращаюсь за мячом. По-другому смотрю на игру, развиваюсь во всех аспектах. Стал более разносторонним игроком».

Кес Смит — полузащитник «АЗ Алкмар», 19 лет

Кес Смит Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Если смотрите Юношескую ЛЧ, наверняка знакомы с Кесом Смитом уже два-три года. В 2023-м он закинул за шиворот голкиперу «Барселоны» до 19 лет и с тех пор попал на радары клуба. В итоге АЗ сенсационно взял титул, а сам нидерландец попал на радары топов — всё-таки лидер той команды.

Смит ещё тогда отличался своей полноценностью и балансом: вот он бегает где-то между линий и малозаметно отрабатывает, вот он уже быстро открылся и так же быстро продолжил комбинацию. Есть понимание игры, скорость мышления и поставленная техника — и паса, и удара.

Этим летом стал MVP на Евро до 19 лет — первым в истории из Нидерландов. Выиграл турнир, забил больше всех и привлёк ещё больше внимания: та же «Барселона», «Реал», «Аякс», «Бавария». Этот сезон проводит за первую команду АЗ и успел отметиться яркой цитатой.

Кес Смит полузащитник «АЗ Алкмар» «Думаю, что планирую оставаться ещё шесть месяцев или полтора года. Я рассчитываю, что мой трансфер будет завершён за € 30 млн — самая дорогая продажа АЗ, и это будет хорошо для клуба. Я точно уеду из Нидерландов».

Кэйта Косуги — латераль «Айнтрахта», 19 лет

Кэйта Косуги Фото: eintracht.de

Шведский «Юргорден» не славится своей сильной академией, зато классно находит бриллианты — и развивает. Например, Лукас Бергвалль: до «Юргордена» была «Броммапойкарна», после — лондонский «Тоттенхэм». Кэйта Косуги – из той же темы.

Год назад он здорово провёл чемпионат мира до 17 лет в составе сборной Японии, переехал в Швецию, а на днях стал игроком «Айнтрахта» за € 6,5 млн. Дисциплинированный латераль, который покрывает всю бровку объёмом работы, быстро стал лидером клуба уровня еврокубков. Не участвует в билд-апе, но хорошо контролирует мяч и читает игру в обороне — выныривает из-за спины на опережение. Заряжен на борьбу.

Идеальный кандидат прессингующей команде. Потому в «Айнтрахте» и оказался.

Арон Яакобишвили — голкипер «Андорры», 19 лет

Арон Яакобишвили Фото: Martin Silva Cosentino/Getty Images

Во-первых, «Андорра» — клуб Жерара Пике: малоизвестный факт, хотя сделку звёздный экс-защитник «Барселоны» провёл ещё около пяти лет назад. И, соответственно, в построении своей команды опирается на базу «кулес»: тактика строится вокруг владения мячом и затяжных атак, ряд важных игроков — воспитанники «Барсы».

Арон Яакобишвили как раз из таких: в прошлом сезоне играл за вторую и юношескую команды «Барселоны». Становился победителем Юношеской лиги УЕФА. Главное качество — спокойствие: уверенно стоит до удара, вовремя реагирует и легко тащит. «У него отличные навыки принятия решений, он даёт команде ощущение безопасности, которого каждый тренер ожидает от вратаря. Самое лучшее в Яко — не вижу предела его потенциалу», — говорит тренер вратарей, который работал с ним в «Ла Масии», а теперь – и в «Андорре».

Сам клуб этот сезон проводит в Сегунде — испанском втордиве — всего третий раз в истории. Резво начали, в какой-то момент забрались в лидерскую группу, но позже упали до зоны вылета. Плотная таблица.

Арон, как изначально казалось, уступит место более опытному Нико Ратти, но в итоге уже с первых туров занял место в воротах. И не просто занял, а практически каждый матч выдавал как последний. Ряд сочных сейвов, вытащенный пенальти. Второе место по средней оценке статистического портала Sofascore среди вообще всех игроков Сегунды.

То есть в итоге у «Барселоны» есть четвёртый топовый кипер в обойме. Уже в 2026-м можно перейти в другой топ-клуб.