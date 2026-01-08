Новый тренер «Челси» вряд ли оценит такой провал клуба. Внезапно уступили в дерби

«Челси» очень весело начинает 2026-й год: уволили Мареску и без главного тренера отобрали очки у «Манчестер Сити» (1:1). А теперь нашли нового специалиста — им стал Лиам Росеньор, ранее работавший в дружественном «Страсбурге». Матч с «Фулхэмом» формально можно считать дебютным для тренера, но по факту командой по-прежнему руководил Калум Макфарлейн. Росеньор наблюдал за спектаклем с трибун.

«Фулхэм» играл очень смело. Практически безотказно задействовали короткие розыгрыши у ворот, провоцируя гостей на прессинг. Порой футболисты хозяев допускали промахи, теряя мяч у своих ворот, но «Челси» не наказывал соперника опасными ударами.

Росеньор на трибуне Фото: Bradley Collyer/PA Images via Getty Images

В первые 20 минут команды не смогли порадовать опасными моментами. Разве что Энцо Фернандес попробовал забить «сухим листом». Экшена добавил Марк Кукурелья, он удалился уже на 22-й минуте. Бернд Лено вынес мяч на чужую половину, и тот прилетел прямо в ноги к Гарри Уилсону. Валлиец уже выбегал один на один против Санчеса, но Кукурелья в последний момент притормозил Уилсона, прихватив его за руку.

Арбитр мгновенно удалил испанца — это уже пятая красная карточка у «Челси» в АПЛ. Одноклубники Марка побежали оправдывать защитника, а по итогу получили три жёлтые. Досталось не только Энцо, Палмеру и Адарабиойо — тренеру Марку Силве так же предъявили предупреждение. Португалец, наверное, считал, что Уилсон упал прямо в штрафной, а не перед ней.

В оставшееся время первого тайма «Фулхэм» пытался пролезть сквозь линию обороны соперника. Удалось в добавленное время: Уилсон обработал проникающую передачу у линии штрафной и пальнул по воротам Санчеса. Гол бы засчитали, не будь у Хименеса перед этим офсайда.

Во втором тайме, на удивление, была равная игра. «Фулхэм» забил на 55-й минуте: Хименес получил пас на ход в штрафную и пробил в правый угол ворот. После этого «Челси» оклемался — вообще не было ощущения, что гости в меньшинстве.

На 64-й Делап получил мяч у чужих ворот и попробовал перекинуть Лено — безуспешно. Затем своё счастье испытал Кайседо, которого весь матч нещадно били по ногам. Эквадорец пробил из опорной зоны, но немецкий кипер «Фулхэма» мгновенно отреагировал. Казалось, хозяева так и будут весь матч отбиваться, а «Челси» после игры начнёт традиционно жаловаться на реализацию. Однако на 72-й минуте «синим» наконец повезло — Делап сравнял после подачи углового.

Делап празднует забитый мяч Фото: Bradley Collyer/PA Images via Getty Images

А вот Силва не имеет права жаловаться на реализацию. На 81-й минуте Смит-Роу продрался к воротам Санчеса — испанец отбил удар, но мяч отлетел к Уилсону, который успешно поразил дальний угол. Этот гол уже засчитали, никаким офсайдом не пахло.

В оставшееся время игра не приняла адреналиновые обороты: большую часть времени именно «Фулхэм» владел мячом, а из опасных эпизодов можно вспомнить полуэпизод у Нету. Португалец с разворота бил по воротам, но рикошет помешал мячу полететь в створ. В концовке на игру вышел Адама Траоре (помните такого?), испанец заработал угловой на последней минуте, и там «Фулхэм» вовсю тянул время. Кевин даже не постеснялся исполнить «радугу» у флажка — хорошо, что ему потом не настучали по голове за такой приём.

На этом мы окончательно прощаемся с Макфарлейном в качестве исполняющего обязанности главного тренера. И с интересом будем наблюдать за изменениями от Росеньора.