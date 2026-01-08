Скидки
Фулхэм — Челси — 2:1, обзор матча 21-го тура АПЛ, видео голов: Хименес, Делап, Уилсон, 7 января 2026

Новый тренер «Челси» вряд ли оценит такой провал клуба. Внезапно уступили в дерби
Артём Никулин
Отчёт «Фулхэм» — «Челси» — 2:1
Бьют всевозможные рекорды по удалениям в сезоне АПЛ — Кукурелья подвёл команду в первом тайме.

«Челси» очень весело начинает 2026-й год: уволили Мареску и без главного тренера отобрали очки у «Манчестер Сити» (1:1). А теперь нашли нового специалиста — им стал Лиам Росеньор, ранее работавший в дружественном «Страсбурге». Матч с «Фулхэмом» формально можно считать дебютным для тренера, но по факту командой по-прежнему руководил Калум Макфарлейн. Росеньор наблюдал за спектаклем с трибун.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Хименес – 55'     1:1 Делап – 72'     2:1 Уилсон – 81'    
Удаления: нет / Кукурелья – 22'

«Фулхэм» играл очень смело. Практически безотказно задействовали короткие розыгрыши у ворот, провоцируя гостей на прессинг. Порой футболисты хозяев допускали промахи, теряя мяч у своих ворот, но «Челси» не наказывал соперника опасными ударами.

Росеньор на трибуне

Росеньор на трибуне

Фото: Bradley Collyer/PA Images via Getty Images

В первые 20 минут команды не смогли порадовать опасными моментами. Разве что Энцо Фернандес попробовал забить «сухим листом». Экшена добавил Марк Кукурелья, он удалился уже на 22-й минуте. Бернд Лено вынес мяч на чужую половину, и тот прилетел прямо в ноги к Гарри Уилсону. Валлиец уже выбегал один на один против Санчеса, но Кукурелья в последний момент притормозил Уилсона, прихватив его за руку.

Арбитр мгновенно удалил испанца — это уже пятая красная карточка у «Челси» в АПЛ. Одноклубники Марка побежали оправдывать защитника, а по итогу получили три жёлтые. Досталось не только Энцо, Палмеру и Адарабиойо — тренеру Марку Силве так же предъявили предупреждение. Португалец, наверное, считал, что Уилсон упал прямо в штрафной, а не перед ней.

В оставшееся время первого тайма «Фулхэм» пытался пролезть сквозь линию обороны соперника. Удалось в добавленное время: Уилсон обработал проникающую передачу у линии штрафной и пальнул по воротам Санчеса. Гол бы засчитали, не будь у Хименеса перед этим офсайда.

Во втором тайме, на удивление, была равная игра. «Фулхэм» забил на 55-й минуте: Хименес получил пас на ход в штрафную и пробил в правый угол ворот. После этого «Челси» оклемался — вообще не было ощущения, что гости в меньшинстве.

На 64-й Делап получил мяч у чужих ворот и попробовал перекинуть Лено — безуспешно. Затем своё счастье испытал Кайседо, которого весь матч нещадно били по ногам. Эквадорец пробил из опорной зоны, но немецкий кипер «Фулхэма» мгновенно отреагировал. Казалось, хозяева так и будут весь матч отбиваться, а «Челси» после игры начнёт традиционно жаловаться на реализацию. Однако на 72-й минуте «синим» наконец повезло — Делап сравнял после подачи углового.

Делап празднует забитый мяч

Делап празднует забитый мяч

Фото: Bradley Collyer/PA Images via Getty Images

А вот Силва не имеет права жаловаться на реализацию. На 81-й минуте Смит-Роу продрался к воротам Санчеса — испанец отбил удар, но мяч отлетел к Уилсону, который успешно поразил дальний угол. Этот гол уже засчитали, никаким офсайдом не пахло.

В оставшееся время игра не приняла адреналиновые обороты: большую часть времени именно «Фулхэм» владел мячом, а из опасных эпизодов можно вспомнить полуэпизод у Нету. Португалец с разворота бил по воротам, но рикошет помешал мячу полететь в створ. В концовке на игру вышел Адама Траоре (помните такого?), испанец заработал угловой на последней минуте, и там «Фулхэм» вовсю тянул время. Кевин даже не постеснялся исполнить «радугу» у флажка — хорошо, что ему потом не настучали по голове за такой приём.

На этом мы окончательно прощаемся с Макфарлейном в качестве исполняющего обязанности главного тренера. И с интересом будем наблюдать за изменениями от Росеньора.

