«МЮ» провалился в первом матче без Аморима! С аутсайдером АПЛ!

Хотя бы Шешко может быть доволен. Забил без португальского тренера столько, сколько при нём за весь сезон!

«Манчестер Юнайтед» провёл первый матч после отставки Рубена Аморима. В игре с «Бёрнли» манкунианцами руководил тренер команды U18 Даррен Флетчер. С ним «МЮ» не сумел одолеть одного из аутсайдеров АПЛ – выдал третью ничью подряд.

Больших изменений в составе «Манчестер Юнайтед» не было. Вернулся капитан Фернандеш, который восстановился от травмы быстрее, чем ожидалось. Против «Бёрнли» Флетчер сыграл по схеме 4-2-3-1. Манкунианцы стремились быстро развивать свои атаки за счёт перепасовки, но в эпизодах, требовавших сложных взаимодействий, игрокам недоставало взаимопонимания. В начале встречи на поле было много суеты. «МЮ» мог забить на исходе десятиминутки после «двоечки» игравшего слева Доргу с центрфорвардом Шешко, вот только Патрик испортил голевой момент плохим первым касанием.

В то же время у команды Флетчера возникали проблемы в переходных фазах. «Бёрнли» находил пространство в центре поля, на правом фланге обороны манкунианцев. Оттуда и пришёл гол хозяев. Курьёзный, забитый первым ударом в створ. Каземиро пустил за спину рванувшего вперёд защитника Хамфриса, а зона осталась свободной, так как Дало ушёл за своим игроком. В результате Хамфрис получил возможность свободно прострелить, и мяч рикошетом от ноги Хевена влетел в сетку.

Даррен Флетчер Фото: Carl Recine/Getty Images

Дальше «Манчестер Юнайтед» вынужден был вскрывать плотную оборону хозяев, защищавшихся по схеме 5-4-1. В принципе, ещё до перерыва команда Флетчера наиграла как минимум на ничью. Один только Шешко нанёс три удара, включая два головой. В самом опасном из этих эпизодов феноменальный сейв совершил вратарь Дубравка. Ещё в двух случаях защитники «Бёрнли» выносили мяч фактически с линии ворот: герой первого тайма Хамфрис и Эстеве отняли голы у Куньи с Доргу. Однажды мяч всё-таки побывал в воротах «Бёрнли». Однако судья Атвелл отменил гол, зафиксировав небесспорный фол на стандарте.

Отыгрался «Манчестер Юнайтед» уже после перерыва. В начале второго тайма казалось, что восстановивший силы «Бёрнли» отодвигает игру от своих ворот, тем не менее манкунианцам хватило пяти минут, чтобы забить. Активный Шешко завершил очередную многоходовую комбинацию команды Флетчера. Классно действовал в этой атаке Фернандеш, разрезавший оборону хозяев тонким пасом. А словенский нападающий грамотно открылся между двумя центральными защитниками под передачу и точно пробил в касание в дальний угол.

В игре «Манчестер Юнайтед» внезапно появилась лёгкость. Понятно, что всё это на фоне одной из слабейших команд АПЛ, у которой перед этим туром была 11-матчевая безвыигрышная серия с девятью поражениями. Но переламывать ход неудачно складывающейся встречи непросто, кто бы ни был соперником. Вскоре «МЮ» повёл. На сей раз манкунианцы прорвали оборону «Бёрнли» при помощи отличной стенки слева, придуманной Доргу и Угарте. Патрик сделал кросс, а Шешко снова умело отклеился от защитника и оформил дубль ударом в касание.

Но «Манчестер Юнайтед» не был бы собой, если бы не организовал себе проблемы на ровном месте. Победа шла в руки команде Флетчера, а она тут же отдала добытое преимущество. «МЮ» сел глубже, позволил хозяевам расставиться в позиционной атаке и довести мяч до только-только вышедшего на поле Энтони. Мартинес не встретил форварда, не заблокировал его удар. Так в середине второго тайма манкунианцы вновь оказались на грани провала, а вытаскивать матч требовалось уже без заменённого Фернандеша.

Вместо спокойной концовки «Манчестер Юнайтед» получил нервную. «Бёрнли» почувствовал, что способен наконец выиграть, отвечал атакой на атаку. Тем не менее гости продолжали создавать голевые моменты. Шешко был близок к хет-трику, хотя до этого забил в АПЛ всего два гола (нанёс восемь ударов за матч, совершив 13 касаний в чужой штрафной). Появившийся на поле 18-летний Лэйси тоже мог добыть победу для «МЮ» – зарядил в перекладину. Хозяевам повезло, и Флетчер заработал в своей дебютной встрече лишь ничью.