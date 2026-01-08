Скидки
Расписание спортивных матчей 9 января 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события пятницы: Ла Лига и Кубок Африки, «Мега» — ЦСКА, теннис и хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 9 января 2026 года
За чем следить 9 января: Камерун — Марокко, «Реал Сосьедад» Захаряна в Примере, Рублёв в Гонконге и «Питтсбург» — «Нью-Джерси» — в НХЛ!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 9 января в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сыграют ли «Рейнджерс» за себя и за Шестёркина?

У «Рейнджерс» и так дела из рук вон плохо – уступили в четырёх из пяти последних матчей, мало забивают, так ещё и Игорь Шестёркин получил травму. Ближайшие встречи им придётся обходиться без него – первый тест будет с «Баффало» — командой, которая поднялась из небытия и, взяв 11 из последних 12 встреч, серьёзно обозначила претензии на попадание в плей-офф.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Пока Игоря нет, последний рубеж будут защищать Куик и Мартин:
«Это элитный вратарь, его сложно заменить». Тренер «Рейнджерс» — о травме Шестёркина

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернётся ли Малкин после травмы?

Евгений Малкин, не игравший из-за травмы с начала декабря, на днях возобновил тренировки с командой – накануне он занимался во втором звене с Чинаховым и Кинделем. Россиянин рвётся в бой и планирует вернуться в игру уже на этой неделе, вполне вероятно, уже во встрече с «Нью-Джерси».

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Малкин рассказал о восстановлении:
«Болело каждый день». Малкин — о восстановлении от травмы, из-за которой пропустил 15 игр

🏒 6:00: «Сиэтл Кракен» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: увидим ли мы русские голы?

«Миннесота» начала год с победы, но затем последовало два поражения подряд. Примечательно, что в этих матчах не забивала великолепная четвёрка – Капризов, Юров, Тарасенко и Тренин. Увидим ли мы русские голы на сей раз и если да, помогут ли они «дикарям» прервать серию поражений?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Миннесота» обычно побеждает:
Ещё один «русский» день в «Миннесоте»! Четвёрка наших разорвала «Коламбус»
Видео
Ещё один «русский» день в «Миннесоте»! Четвёрка наших разорвала «Коламбус»

🎾 10:00*: Андрей Рублёв (Россия, 3) — Нуну Боржеш (Португалия, 8), Гонконг, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Гонконг. 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 10:00 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Нуну Боржеш
45
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

Интрига: выйдет ли Рублёв в первый за полгода полуфинал?

Андрей Рублёв впервые с Цинциннати-2025 пробился в 1/4 финала. Теперь, чтобы шагнуть на один круг дальше, россиянину необходимо справиться с португальцем Нуну Боржешем. Теннисисты ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее был Рублёв — в Базеле-2024 и Дохе-2025. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Лоренцо Музетти — Коулман Вон. Отметим, что последний раз в полуфинале Андрей играл полгода назад — в Лос-Кабосе-2025.

ATP. Турнирная сетка. Гонконг
Андрей удачно начал новый сезон:
Рублёв открыл сезон победой в Гонконге. А его соперник по 1/4 финала выбил чемпиона ТБШ
Рублёв открыл сезон победой в Гонконге. А его соперник по 1/4 финала выбил чемпиона ТБШ

🏒 14:00: «Трактор» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2026, пятница. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмёт ли «Трактор» реванш за домашнее поражение в ноябре?

«Трактор» в новом году пока идёт без осечек – сначала в ярком матче одолели одного из лидеров Запада минское «Динамо», затем взяли два очка с прямым конкурентом по Востоку «Автомобилистом». На очереди – «Амур», который в этом году ещё не выигрывал. Получится ли взять реванш за домашние 4:6, случившиеся полтора месяца назад?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Жаркая рубка за кубковую весну на Востоке:
Извращённое удовольствие. В КХЛ сейчас разворачивается самая интересная борьба в истории
Извращённое удовольствие. В КХЛ сейчас разворачивается самая интересная борьба в истории

🏒 17:00: ЦСКА — «Шанхайские Драконы», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2026, пятница. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как сложится встреча команд, бьющихся за плей-офф?

Обе команды уже давно находятся в режиме плей-офф, разница только в том, что ЦСКА идёт в восьмёрке, а «Шанхай» занимает девятое место. При этом по потерянным очкам отстаёт от армейцев всего на три очка, так что очный матч будет принципиальным с турнирной точки зрения.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
И тем и другим очки нужны как воздух:
Уилл Райлли: все готовятся к игре с ЦСКА, нам нужны очки

⚽️ 🎦 19:00: Мали — Сенегал, Кубок африканских наций, 1/4 финала

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Кубок африканских наций . 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 19:00 МСК
Мали
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Сенегал выйдет в полуфинал КАН?

Сенегал рвётся за победой в Кубке Африки. Следующий соперник — Мали. Команда на групповом этапе трижды сыграла вничью, а в 1/8 финала выбила Тунис в серии пенальти. Малийцы не очень ярко действуют в атаке, но надёжны в обороне. Взломает ли оппонентов звёздная атака Сенегала? В трёх матчах КАН из четырёх сенегальцы забивали по три мяча.

Турнирная таблица Кубка африканских наций
Как сборные прошли в четвертьфинал:
17-летний герой и чудесное спасение вдесятером. На Кубке Африки началось самое интересное!
Видео
17-летний герой и чудесное спасение вдесятером. На Кубке Африки началось самое интересное!

🏀 20:00: «Мега» — ЦСКА, WINLINE Basket Cup 2025, группа А

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
09 января 2026, пятница. 20:00 МСК
Мега
Белград
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: армейцы поквитаются за домашнее поражение?

В 2026 году открывают WINLINE Basket Cup «Мега» и ЦСКА. Армейцы довольно сенсационно проиграли сербам в Москве, правда, затем одержали победы над «Локо» и «Пармой». Сейчас действующий чемпион Единой лиги ВТБ возглавляет таблицу нового международного турнира, опережая «Мегу» по дополнительным показателям. Кто закрепится на вершине?

Турнирная таблица Basket Cup
Последний матч ЦСКА в новом турнире:
В Краснодаре было жарко. Правда, «Локо» не удалось отомстить ЦСКА за те самые 0,6 секунды
В Краснодаре было жарко. Правда, «Локо» не удалось отомстить ЦСКА за те самые 0,6 секунды

⚽️ 22:00: Камерун — Марокко, Кубок африканских наций, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок африканских наций . 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 22:00 МСК
Камерун
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: топ-битва в 1/4 финала Кубка Африки

Камерун и Марокко могли бы спокойно встретиться в финале Кубка африканских наций. Однако сетка плей-офф свела их уже в четвертьфинале. Марокко — хозяин и главный фаворит турнира. Но и Камерун на нынешнем Кубке Африки выступает очень достойно. Поэтому марокканцам предстоит показать 100% возможностей, чтобы пройти соперника. И далеко не факт, что это точно поможет.

Турнирная таблица Кубка африканских наций
Вспоминаем матчи команд в первом раунде плей-офф:
Звезда «Реала» зажигает на Кубке Африки — снова вытащил сборную дальше! Главное на КАН
Видео
Звезда «Реала» зажигает на Кубке Африки — снова вытащил сборную дальше! Главное на КАН

⚽️ 🎦 22:30: «Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд, Бундеслига, 16-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Германия — Бундеслига . 16-й тур
09 января 2026, пятница. 22:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Боруссия» окончательно выпадет из гонки за «Баварией»?

«Боруссия» занимает второе место в таблице Бундеслиги. Но отставание от «Баварии» составляет уже девять очков. Добраться до мюнхенцев почти нереально. А если дортмундцы в следующем туре потеряют очки во Франкфурте с «Айнтрахтом», то с надеждами на титул можно прощаться. Хотя у «Боруссии» неплохая форма (восемь матчей без поражений), а хозяев встречи в нынешнем сезоне штормит. Так что надежда на удачный исход у команды Нико Ковача есть.

Турнирная таблица Бундеслиги
«Боруссия» снова заберёт игрока «Сити» и сделает его звездой?
«Боруссия» Д нацелилась на нападающего «Ман Сити» — Романо

⚽️ 23:00: «Хетафе» — «Реал Сосьедад», Примера, 19-й тур

Испания — Примера . 19-й тур
09 января 2026, пятница. 23:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: преодолеет ли кризис «Реал Сосьедад» с Захаряном?

«Реал Сосьедад» занимает 16-е место в таблице Примеры. Команда всего на два очка опережает зону вылета. Тяжёлая ситуация для басков, которые ещё недавно выступали в Лиге чемпионов. В последних пяти турах «Сосьедад» уступил три раза и дважды сыграл вничью. Пора исправляться! Хотя в следующем матче клуб из Сан-Себастьяна ждёт тяжелейший выезд к «Хетафе». В играх с жёсткой командой Хосе Бордаласа легко не бывает никому.

Турнирная таблица Примеры
В прошлом туре баски добыли неплохой результат:
«Реал Сосьедад» и «Атлетико» сыграли вничью в матче Ла Лиги, Захарян вышел на 89-й минуте
Комментарии
