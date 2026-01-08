Топ-события пятницы: Ла Лига и Кубок Африки, «Мега» — ЦСКА, теннис и хоккей

За чем следить 9 января: Камерун — Марокко, «Реал Сосьедад» Захаряна в Примере, Рублёв в Гонконге и «Питтсбург» — «Нью-Джерси» — в НХЛ!

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сыграют ли «Рейнджерс» за себя и за Шестёркина?

У «Рейнджерс» и так дела из рук вон плохо – уступили в четырёх из пяти последних матчей, мало забивают, так ещё и Игорь Шестёркин получил травму. Ближайшие встречи им придётся обходиться без него – первый тест будет с «Баффало» — командой, которая поднялась из небытия и, взяв 11 из последних 12 встреч, серьёзно обозначила претензии на попадание в плей-офф.

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: вернётся ли Малкин после травмы?

Евгений Малкин, не игравший из-за травмы с начала декабря, на днях возобновил тренировки с командой – накануне он занимался во втором звене с Чинаховым и Кинделем. Россиянин рвётся в бой и планирует вернуться в игру уже на этой неделе, вполне вероятно, уже во встрече с «Нью-Джерси».

🏒 6:00: «Сиэтл Кракен» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: увидим ли мы русские голы?

«Миннесота» начала год с победы, но затем последовало два поражения подряд. Примечательно, что в этих матчах не забивала великолепная четвёрка – Капризов, Юров, Тарасенко и Тренин. Увидим ли мы русские голы на сей раз и если да, помогут ли они «дикарям» прервать серию поражений?

🎾 10:00*: Андрей Рублёв (Россия, 3) — Нуну Боржеш (Португалия, 8), Гонконг, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: выйдет ли Рублёв в первый за полгода полуфинал?

Андрей Рублёв впервые с Цинциннати-2025 пробился в 1/4 финала. Теперь, чтобы шагнуть на один круг дальше, россиянину необходимо справиться с португальцем Нуну Боржешем. Теннисисты ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее был Рублёв — в Базеле-2024 и Дохе-2025. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Лоренцо Музетти — Коулман Вон. Отметим, что последний раз в полуфинале Андрей играл полгода назад — в Лос-Кабосе-2025.

🏒 14:00: «Трактор» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возьмёт ли «Трактор» реванш за домашнее поражение в ноябре?

«Трактор» в новом году пока идёт без осечек – сначала в ярком матче одолели одного из лидеров Запада минское «Динамо», затем взяли два очка с прямым конкурентом по Востоку «Автомобилистом». На очереди – «Амур», который в этом году ещё не выигрывал. Получится ли взять реванш за домашние 4:6, случившиеся полтора месяца назад?

🏒 17:00: ЦСКА — «Шанхайские Драконы», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как сложится встреча команд, бьющихся за плей-офф?

Обе команды уже давно находятся в режиме плей-офф, разница только в том, что ЦСКА идёт в восьмёрке, а «Шанхай» занимает девятое место. При этом по потерянным очкам отстаёт от армейцев всего на три очка, так что очный матч будет принципиальным с турнирной точки зрения.

⚽️ 🎦 19:00: Мали — Сенегал, Кубок африканских наций, 1/4 финала

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: Сенегал выйдет в полуфинал КАН?

Сенегал рвётся за победой в Кубке Африки. Следующий соперник — Мали. Команда на групповом этапе трижды сыграла вничью, а в 1/8 финала выбила Тунис в серии пенальти. Малийцы не очень ярко действуют в атаке, но надёжны в обороне. Взломает ли оппонентов звёздная атака Сенегала? В трёх матчах КАН из четырёх сенегальцы забивали по три мяча.

🏀 20:00: «Мега» — ЦСКА, WINLINE Basket Cup 2025, группа А

Интрига: армейцы поквитаются за домашнее поражение?

В 2026 году открывают WINLINE Basket Cup «Мега» и ЦСКА. Армейцы довольно сенсационно проиграли сербам в Москве, правда, затем одержали победы над «Локо» и «Пармой». Сейчас действующий чемпион Единой лиги ВТБ возглавляет таблицу нового международного турнира, опережая «Мегу» по дополнительным показателям. Кто закрепится на вершине?

⚽️ 22:00: Камерун — Марокко, Кубок африканских наций, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: топ-битва в 1/4 финала Кубка Африки

Камерун и Марокко могли бы спокойно встретиться в финале Кубка африканских наций. Однако сетка плей-офф свела их уже в четвертьфинале. Марокко — хозяин и главный фаворит турнира. Но и Камерун на нынешнем Кубке Африки выступает очень достойно. Поэтому марокканцам предстоит показать 100% возможностей, чтобы пройти соперника. И далеко не факт, что это точно поможет.

⚽️ 🎦 22:30: «Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд, Бундеслига, 16-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: «Боруссия» окончательно выпадет из гонки за «Баварией»?

«Боруссия» занимает второе место в таблице Бундеслиги. Но отставание от «Баварии» составляет уже девять очков. Добраться до мюнхенцев почти нереально. А если дортмундцы в следующем туре потеряют очки во Франкфурте с «Айнтрахтом», то с надеждами на титул можно прощаться. Хотя у «Боруссии» неплохая форма (восемь матчей без поражений), а хозяев встречи в нынешнем сезоне штормит. Так что надежда на удачный исход у команды Нико Ковача есть.

⚽️ 23:00: «Хетафе» — «Реал Сосьедад», Примера, 19-й тур

Интрига: преодолеет ли кризис «Реал Сосьедад» с Захаряном?

«Реал Сосьедад» занимает 16-е место в таблице Примеры. Команда всего на два очка опережает зону вылета. Тяжёлая ситуация для басков, которые ещё недавно выступали в Лиге чемпионов. В последних пяти турах «Сосьедад» уступил три раза и дважды сыграл вничью. Пора исправляться! Хотя в следующем матче клуб из Сан-Себастьяна ждёт тяжелейший выезд к «Хетафе». В играх с жёсткой командой Хосе Бордаласа легко не бывает никому.