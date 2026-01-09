Главная обуза в РПЛ! ЦСКА отправлял Гайча в шесть аренд, а теперь откупается от него

Адольфо Гайч точно вошёл в историю ЦСКА. Правда, не из-за выдающихся достижений на поле. Аргентинец перебрался в Мир РПЛ летом 2020 года: москвичи заплатили за форварда «Сан-Лоренсо» € 8,5 млн. Но вместо топ-нападающего получили проблемный актив. Гайч не раскрылся, провёл в общей сложности всего 39 встреч, забил лишь три мяча и шесть раз съездил в аренду! А за полгода до конца контракта ЦСКА разрывает контракт с Адольфо и платит тому 15 млн рублей (инсайд от Ивана Карпова), лишь бы аргентинец больше не принадлежал клубу.

В июле 2020 года Гайч перебрался в Россию в статусе потенциальной суперзвезды. Адольфо вызывался в молодёжную сборную Аргентины (и даже провёл товарищеский матч за главную команду), за ним следили скауты «Барселоны» и «Интера». ЦСКА же не пожалел за 21-летнего форварда € 8,5 млн и прописал в контракте отступные в € 30 млн.

После трансфера Гайч обозначил высокие амбиции. И сказал, что стремится войти в историю клуба: «Я очень доволен и счастлив. Я пришёл в большой, великий клуб. И постараюсь сделать всё, чтобы войти в его историю, прославить ЦСКА ещё больше. До перехода я навёл справки, изучил историю клуба, узнал, сколько титулов выиграл ЦСКА. Поэтому понимал, куда еду. Мой новый клуб – победитель. И я ещё раз убедился в этом, увидев трофеи».

Адольфо Гайч нападающий ЦСКА «Мне нравится, как играет Дзюба. Нас сравнивают прежде всего из-за физических данных, антропометрии. Мы оба силовые форварды. Но всё-таки Дзюба и я немного друг от друга отличаемся. Мне кажется, я чуть побыстрее, так как моложе. Готов бросить ему вызов? Безусловно. Как только освоюсь и полностью адаптируюсь, получу полное игровое время, тогда брошу вызов не только Дзюбе, но и всем остальным. Намерен побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России».

На практике же всё вышло куда скромнее. За 13 матчей в РПЛ новичок ЦСКА не отличился ни разу. Единственный мяч Гайч забил во встрече Лиги Европы с австрийским «Вольфсбергом» (1:1). СМИ и эксперты сразу начали критиковать Адольфо за слабую игру и ограниченность. И тренировавший тогда ЦСКА Виктор Гончаренко быстро понял, что аргентинец ему не сильно нужен. Хотя в ноябре 2020-го в интервью Нобелю Арустамяну тренер защищал Гайча:

«Сейчас в прессе начинают писать, что я им недоволен, но здесь немного другая ситуация. Если Эджуке не до конца адаптировался к нашему чемпионату, то с Гайчем ещё более сложная ситуация. Он приехал из Аргентины, из маленького городка. Когда ты попадаешь в новую среду – язык, погодные условия, партнёры, питание – тебе нужно время на адаптацию. Особенно если ты молодой парень. Нельзя ждать сиюминутного результата, поэтому мы терпеливо к этому относимся».

Хотя Гончаренко подсветил и одну из главных проблем форварда – лишний вес: «Правда ли, что Гайч первые месяцы не мог скинуть лишние 4 кг? Да, тут нечего скрывать. Мы ежедневно контролируем его питание, вес, состав массы тела. Сейчас у него всё планомерно снижается: вес, жир. Он знает, какие у него должны быть вес и процент мышц».

Адольфо Гайч Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Гайч провёл 18 матчей за лето-осень 2020 года и забил всего один мяч. Больше так много игровых минут аргентинец в ЦСКА не получал. Зимой 2021-го он отправился в аренду в итальянский «Беневенто». Но и там за 15 встреч Серии А отметился всего двумя голами, не сумев помочь клубу остаться в элите.

Хотя сам Гайч отметил, что в Италии ему было комфортнее, чем в России: «Отрезок в Италии начался для меня очень хорошо, я забил очень важный гол, позже забил и за олимпийскую сборную. Полгода аренды закончились, есть возможность продлить её ещё на год, сейчас этот вопрос решается. Моя цель – остаться в Европе, это мой приоритет. В Италии в эти полгода было легче, хотя цель команды [остаться в Серии А] не была достигнута».

Адольфо Гайч в «Беневенто» Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Адольфо вернулся в ЦСКА, провёл один матч в РПЛ с «Зенитом» (вышел на четыре минуты в концовке), а 30 августа 2021 года отправился в новую аренду. Гайча на сезон приютила испанская «Уэска». Вот он, шанс закрепиться в Европе, хоть и во второй лиге – Сегунде. Но и тут случился провал. За 28 встреч в «Уэске» аргентинец забил всего один мяч.

Параллельно Адольфо жаловался на причины, по которым не адаптировался к РПЛ. «Я перешёл [из «Сан-Лоренсо» в ЦСКА] с осложнениями, которые не позволили мне адаптироваться так, как я хотел. Переезд из Аргентины в Россию был резким для меня. Была пандемия, я приехал без тренировок. Прилетел, вышел из самолёта, и меня сразу же отправили на поле. Анализируя это по прошествии времени, я понимаю, что всё произошло очень быстро», – рассказал футболист в интервью TyC Sports в феврале 2022 года. Но непонятно, что же помешало игроку в Италии в Испании?

После двух провальных аренд летом 2022-го очередь за Гайчем не выстроилась. Поэтому новый тренер москвичей Владимир Федотов попробовал реанимировать футболиста. Неудачно. Адольфо провёл за первую часть сезона-2022/2023 11 встреч с ЦСКА и забил всего два мяча: «Краснодару» (4:1) в РПЛ и «Торпедо» (2:0) – в Фонбет Кубке России. В чемпионате же Гайч в основном появлялся в концовке, так и не выиграв конкуренцию у Фёдора Чалова.

Зимой 2023 года аргентинец отправился уже в третью аренду – в «Верону». Перед уходом игрок продлил контракт с ЦСКА на полгода, хотя в арендном соглашении был пункт о выкупе. Однако активировать его «Верона» не стала. Адольфо за 16 встреч забил всего дважды и снова вернулся в ЦСКА летом 2023-го.

Адольфо Гайч в «Вероне» Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Перед очередной поездкой в аренду Федотов семь раз выпустил Гайча на поле в РПЛ и Кубке на старте сезона-2023/2024 – без результативных действий. В итоге Адольфо отправился покорять новую страну: на сезон его арендовал турецкий «Ризеспор». «Мы смотрим за Адольфо — он ездит по арендам и развивается. Но пока после возвращения из Италии Гайч нам дал понять, что прямо сейчас не помог бы нам: ему ещё нужно дальнейшее развитие. А также игровая практика, которую, надеемся, он будет получать в «Ризеспоре», – отметил Федотов.

В Турции Гайч показал лучшую статистику в карьере. За 35 встреч в «Ризеспоре» он забил 11 мячей и отметился одним ассистом. Команда финишировала девятой в таблице турецкой Суперлиги. Но турки не выкупили игрока, а ЦСКА (предварительно продливший с Адольфо перед арендой контракт до 2026 года) снова не дал шансов закрепиться в основе.

Новый тренер москвичей Марко Николич планировал изучить аргентинца во время предсезонки. И был не против оставить того: «Хочу посмотреть на Бистровича и Гайча и дать им шанс показать себя. Кристиян качественно пользуется этим шансом. Это говорит о его настрое. Адольфо чуть опоздал, ещё впереди две товарищеские игры, потом будем принимать решение. Всё может быть».

Однако Гайч не убедил Николича, и сезон-2024/2025 аргентинец провёл уже в пятой аренде! Он перебрался в ещё один турецкий клуб – «Антальяспор». За него форвард отличился девять раз в 38 играх. Не так плохо, но маловато для переговоров о полноценном переходе.

Последняя аренда Гайча – в «Крылья Советов». Летом 2025 года стало очевидно, что это финальная командировка для форварда. «Гайч не стал продлевать соглашение с ЦСКА, которое заканчивается летом 2026 года. После аренды в «Крылья Советов» Адольфо не вернётся в клуб», – заявил агент игрока Пабло Каро. Аргентинец должен был провести в Самаре весь сезон-2025/2026. Однако он так и не стал помощником для «Крыльев Советов»: провёл за клуб всего шесть матчей (156 минут) и не забил ни одного мяча.

Адольфо Гайч в «Крыльях Советов» Фото: ПФК «Крылья Советов»

В итоге в Самаре решили поскорее расстаться с игроком. Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев назвал ошибкой аренду Гайча: «Наверное, его трансфер – это ошибка. Что с ним только ни делал Адиев (главный тренер «Крыльев». – Прим. «Чемпионата»)». Сам тренер также добавил: «К сожалению, не смог проявить себя. Как человек он классный парень. Но как с игроком у нас не получилось с ним».

Параллельно Гайч в очередной раз жаловался на отсутствие шансов в ЦСКА. «Когда я пришёл, у меня было мало времени. Я показал, что могу играть, однако у меня не было такой возможности, как у других. Правда в том, что было много тренеров, но ни один из них не мог дать мне необходимой уверенности, что я смогу играть. Есть ли в России клуб, за который было бы интересно выступать в будущем? Я об этом не думаю. Сосредоточен на «Крыльях», хочу показать здесь всё, на что способен, а если появится возможность, посмотрим», – цитирует форварда Sport24.

Адольфо Гайч нападающий ЦСКА «Я всегда хотел играть за ЦСКА. Но сейчас все мои мысли полностью сконцентрированы на «Крыльях». Постараюсь показать свой лучший футбол для этой команды. Я считаю, в ЦСКА мне недодали шансов. Если бы мне доверяли чуть больше, то мог бы проявить себя гораздо лучше».

Сейчас ЦСКА отзывает форварда из аренды в «Крыльях», выплачивает ему 15 млн рублей (неустойка, равная окладу за 1,5 месяца) и окончательно расстаётся с аргентинцем. После трансфера из «Сан-Лоренсо» у Гайча набралось 177 матчей за все клубы, в которых он забил всего 28 мячей. Печально.

Адольфо уже 26 лет: в Европе в талант форварда, наверное, вряд ли поверят. Вероятнее, Гайч либо вернётся на родину, либо окажется в клубе из второй половины таблицы РПЛ/одном из лидеров Первой лиги. А для болельщиков ЦСКА он навсегда останется мемом и встанет в один ряд с Моуссой Маазу, Давидом Янчиком, Алибеком Алиевым и Карлосом Страндбергом.