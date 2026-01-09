Скидки
ЦСКА разрывает контракт с нападающим Адольфо Гайчем, подробности, аренды, Крылья Советов, статистика, комментарии

Главная обуза в РПЛ! ЦСКА отправлял Гайча в шесть аренд, а теперь откупается от него
Никита Паглазов
Адольфо Гайч
Аргентинец обещал «войти в историю» москвичей. Получилось, но по другим причинам.

Адольфо Гайч точно вошёл в историю ЦСКА. Правда, не из-за выдающихся достижений на поле. Аргентинец перебрался в Мир РПЛ летом 2020 года: москвичи заплатили за форварда «Сан-Лоренсо» € 8,5 млн. Но вместо топ-нападающего получили проблемный актив. Гайч не раскрылся, провёл в общей сложности всего 39 встреч, забил лишь три мяча и шесть раз съездил в аренду! А за полгода до конца контракта ЦСКА разрывает контракт с Адольфо и платит тому 15 млн рублей (инсайд от Ивана Карпова), лишь бы аргентинец больше не принадлежал клубу.

Адольфо Гайч Подробнее

В июле 2020 года Гайч перебрался в Россию в статусе потенциальной суперзвезды. Адольфо вызывался в молодёжную сборную Аргентины (и даже провёл товарищеский матч за главную команду), за ним следили скауты «Барселоны» и «Интера». ЦСКА же не пожалел за 21-летнего форварда € 8,5 млн и прописал в контракте отступные в € 30 млн.

После трансфера Гайч обозначил высокие амбиции. И сказал, что стремится войти в историю клуба: «Я очень доволен и счастлив. Я пришёл в большой, великий клуб. И постараюсь сделать всё, чтобы войти в его историю, прославить ЦСКА ещё больше. До перехода я навёл справки, изучил историю клуба, узнал, сколько титулов выиграл ЦСКА. Поэтому понимал, куда еду. Мой новый клуб – победитель. И я ещё раз убедился в этом, увидев трофеи».

Адольфо Гайч
Адольфо Гайч
нападающий ЦСКА

«Мне нравится, как играет Дзюба. Нас сравнивают прежде всего из-за физических данных, антропометрии. Мы оба силовые форварды. Но всё-таки Дзюба и я немного друг от друга отличаемся. Мне кажется, я чуть побыстрее, так как моложе. Готов бросить ему вызов? Безусловно. Как только освоюсь и полностью адаптируюсь, получу полное игровое время, тогда брошу вызов не только Дзюбе, но и всем остальным. Намерен побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России».

На практике же всё вышло куда скромнее. За 13 матчей в РПЛ новичок ЦСКА не отличился ни разу. Единственный мяч Гайч забил во встрече Лиги Европы с австрийским «Вольфсбергом» (1:1). СМИ и эксперты сразу начали критиковать Адольфо за слабую игру и ограниченность. И тренировавший тогда ЦСКА Виктор Гончаренко быстро понял, что аргентинец ему не сильно нужен. Хотя в ноябре 2020-го в интервью Нобелю Арустамяну тренер защищал Гайча:

«Сейчас в прессе начинают писать, что я им недоволен, но здесь немного другая ситуация. Если Эджуке не до конца адаптировался к нашему чемпионату, то с Гайчем ещё более сложная ситуация. Он приехал из Аргентины, из маленького городка. Когда ты попадаешь в новую среду – язык, погодные условия, партнёры, питание – тебе нужно время на адаптацию. Особенно если ты молодой парень. Нельзя ждать сиюминутного результата, поэтому мы терпеливо к этому относимся».

Хотя Гончаренко подсветил и одну из главных проблем форварда – лишний вес: «Правда ли, что Гайч первые месяцы не мог скинуть лишние 4 кг? Да, тут нечего скрывать. Мы ежедневно контролируем его питание, вес, состав массы тела. Сейчас у него всё планомерно снижается: вес, жир. Он знает, какие у него должны быть вес и процент мышц».

Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Гайч провёл 18 матчей за лето-осень 2020 года и забил всего один мяч. Больше так много игровых минут аргентинец в ЦСКА не получал. Зимой 2021-го он отправился в аренду в итальянский «Беневенто». Но и там за 15 встреч Серии А отметился всего двумя голами, не сумев помочь клубу остаться в элите.

Хотя сам Гайч отметил, что в Италии ему было комфортнее, чем в России: «Отрезок в Италии начался для меня очень хорошо, я забил очень важный гол, позже забил и за олимпийскую сборную. Полгода аренды закончились, есть возможность продлить её ещё на год, сейчас этот вопрос решается. Моя цель – остаться в Европе, это мой приоритет. В Италии в эти полгода было легче, хотя цель команды [остаться в Серии А] не была достигнута».

Адольфо Гайч в «Беневенто»

Адольфо Гайч в «Беневенто»

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Адольфо вернулся в ЦСКА, провёл один матч в РПЛ с «Зенитом» (вышел на четыре минуты в концовке), а 30 августа 2021 года отправился в новую аренду. Гайча на сезон приютила испанская «Уэска». Вот он, шанс закрепиться в Европе, хоть и во второй лиге – Сегунде. Но и тут случился провал. За 28 встреч в «Уэске» аргентинец забил всего один мяч.

Параллельно Адольфо жаловался на причины, по которым не адаптировался к РПЛ. «Я перешёл [из «Сан-Лоренсо» в ЦСКА] с осложнениями, которые не позволили мне адаптироваться так, как я хотел. Переезд из Аргентины в Россию был резким для меня. Была пандемия, я приехал без тренировок. Прилетел, вышел из самолёта, и меня сразу же отправили на поле. Анализируя это по прошествии времени, я понимаю, что всё произошло очень быстро», – рассказал футболист в интервью TyC Sports в феврале 2022 года. Но непонятно, что же помешало игроку в Италии в Испании?

После двух провальных аренд летом 2022-го очередь за Гайчем не выстроилась. Поэтому новый тренер москвичей Владимир Федотов попробовал реанимировать футболиста. Неудачно. Адольфо провёл за первую часть сезона-2022/2023 11 встреч с ЦСКА и забил всего два мяча: «Краснодару» (4:1) в РПЛ и «Торпедо» (2:0) – в Фонбет Кубке России. В чемпионате же Гайч в основном появлялся в концовке, так и не выиграв конкуренцию у Фёдора Чалова.

Зимой 2023 года аргентинец отправился уже в третью аренду – в «Верону». Перед уходом игрок продлил контракт с ЦСКА на полгода, хотя в арендном соглашении был пункт о выкупе. Однако активировать его «Верона» не стала. Адольфо за 16 встреч забил всего дважды и снова вернулся в ЦСКА летом 2023-го.

Адольфо Гайч в «Вероне»

Адольфо Гайч в «Вероне»

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Перед очередной поездкой в аренду Федотов семь раз выпустил Гайча на поле в РПЛ и Кубке на старте сезона-2023/2024 – без результативных действий. В итоге Адольфо отправился покорять новую страну: на сезон его арендовал турецкий «Ризеспор». «Мы смотрим за Адольфо — он ездит по арендам и развивается. Но пока после возвращения из Италии Гайч нам дал понять, что прямо сейчас не помог бы нам: ему ещё нужно дальнейшее развитие. А также игровая практика, которую, надеемся, он будет получать в «Ризеспоре», – отметил Федотов.

В Турции Гайч показал лучшую статистику в карьере. За 35 встреч в «Ризеспоре» он забил 11 мячей и отметился одним ассистом. Команда финишировала девятой в таблице турецкой Суперлиги. Но турки не выкупили игрока, а ЦСКА (предварительно продливший с Адольфо перед арендой контракт до 2026 года) снова не дал шансов закрепиться в основе.

Новый тренер москвичей Марко Николич планировал изучить аргентинца во время предсезонки. И был не против оставить того: «Хочу посмотреть на Бистровича и Гайча и дать им шанс показать себя. Кристиян качественно пользуется этим шансом. Это говорит о его настрое. Адольфо чуть опоздал, ещё впереди две товарищеские игры, потом будем принимать решение. Всё может быть».

Однако Гайч не убедил Николича, и сезон-2024/2025 аргентинец провёл уже в пятой аренде! Он перебрался в ещё один турецкий клуб – «Антальяспор». За него форвард отличился девять раз в 38 играх. Не так плохо, но маловато для переговоров о полноценном переходе.

Последняя аренда Гайча – в «Крылья Советов». Летом 2025 года стало очевидно, что это финальная командировка для форварда. «Гайч не стал продлевать соглашение с ЦСКА, которое заканчивается летом 2026 года. После аренды в «Крылья Советов» Адольфо не вернётся в клуб», – заявил агент игрока Пабло Каро. Аргентинец должен был провести в Самаре весь сезон-2025/2026. Однако он так и не стал помощником для «Крыльев Советов»: провёл за клуб всего шесть матчей (156 минут) и не забил ни одного мяча.

Адольфо Гайч в «Крыльях Советов»

Адольфо Гайч в «Крыльях Советов»

Фото: ПФК «Крылья Советов»

В итоге в Самаре решили поскорее расстаться с игроком. Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев назвал ошибкой аренду Гайча: «Наверное, его трансфер – это ошибка. Что с ним только ни делал Адиев (главный тренер «Крыльев». – Прим. «Чемпионата»)». Сам тренер также добавил: «К сожалению, не смог проявить себя. Как человек он классный парень. Но как с игроком у нас не получилось с ним».

Параллельно Гайч в очередной раз жаловался на отсутствие шансов в ЦСКА. «Когда я пришёл, у меня было мало времени. Я показал, что могу играть, однако у меня не было такой возможности, как у других. Правда в том, что было много тренеров, но ни один из них не мог дать мне необходимой уверенности, что я смогу играть. Есть ли в России клуб, за который было бы интересно выступать в будущем? Я об этом не думаю. Сосредоточен на «Крыльях», хочу показать здесь всё, на что способен, а если появится возможность, посмотрим», – цитирует форварда Sport24.

Адольфо Гайч
Адольфо Гайч
нападающий ЦСКА

«Я всегда хотел играть за ЦСКА. Но сейчас все мои мысли полностью сконцентрированы на «Крыльях». Постараюсь показать свой лучший футбол для этой команды. Я считаю, в ЦСКА мне недодали шансов. Если бы мне доверяли чуть больше, то мог бы проявить себя гораздо лучше».

Сейчас ЦСКА отзывает форварда из аренды в «Крыльях», выплачивает ему 15 млн рублей (неустойка, равная окладу за 1,5 месяца) и окончательно расстаётся с аргентинцем. После трансфера из «Сан-Лоренсо» у Гайча набралось 177 матчей за все клубы, в которых он забил всего 28 мячей. Печально.

Адольфо уже 26 лет: в Европе в талант форварда, наверное, вряд ли поверят. Вероятнее, Гайч либо вернётся на родину, либо окажется в клубе из второй половины таблицы РПЛ/одном из лидеров Первой лиги. А для болельщиков ЦСКА он навсегда останется мемом и встанет в один ряд с Моуссой Маазу, Давидом Янчиком, Алибеком Алиевым и Карлосом Страндбергом.

