«В России к нему огромный интерес». Почему клубы РПЛ охотятся за игроком Второй Бундеслиги

После того как стало известно о готовящемся ужесточении лимита на легионеров в чемпионате России, каждый игрок с паспортом РФ, Беларуси, Казахстана и Армении или потенциальный его обладатель стал на вес золота. За любым более-менее умелым футболистом, не попадающим под лимит, развернётся серьёзная охота. В этих обстоятельствах на трансферном рынке могут всплывать совершенно неожиданные имена.

На днях Fußballminister сообщил – топ-клубам РПЛ интересен левый защитник «Шальке» Виталий Беккер. Сначала источник написал, что за 20-летнего игрока готовы побороться «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» (помимо них, ещё и польская «Легия»), а сумма трансфера может составить € 5-6 млн. Затем список российских команд, где может оказаться Беккер, был расширен до восьми. Утверждается, что за Виталием следят также московское «Динамо», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи». Эту информацию подтвердили агенты Виталия.

«Да, это правда. Он говорит по-русски, благодаря его корням трансфер в РПЛ возможен. Звонили много агентов из России и рассказывали, что к нему есть огромный интерес», — приводит комментарий агентства PN Sports, ведущего дела игрока молодёжной сборной Германии, Metaratings. Что ж, даже если Беккер не окажется в РПЛ, есть повод познакомиться с футболистом, который может пойти по стопам Романа Нойштедтера и Константина Рауша.

Беккер родился в Боттропе – городе из региона Северный Рейн-Вестфалия (его столица Дюссельдорф). В восемь лет попал в академию «Шальке» и дорос до первой команды, которая сейчас перезагружается после тёмного периода. В нынешнем сезоне «горняки» из Гельзенкирхена после 17 туров лидируют во Второй Бундеслиге с отрывом в четыре очка от третьего места. Пропустили, к слову, меньше всех – только 10 мячей.

Беккер выделялся ещё по юношам. В 2022 году взял с «Шальке» золото чемпионата Германии для 17-летних футболистов. Выходил на поле с капитанской повязкой, много забивал, несмотря на своё амплуа. В тренерском штабе той команды работал экс-защитник клуба из Гельзенкирхена Тим Хогланд, который теперь помогает в основе возглавляющему «Шальке» боснийцу Мирону Мусличу. Так что за Виталия было кому «замолвить словечко».

Виталий Беккер Фото: Diogo Cardoso/Getty Images

Но важнее, что Беккер своей игрой доказывал – он большой талант. В том же 2022-м защитник «Шальке» выступал за юношескую сборную Германии. В восьми матчах сделал две голевые передачи – с Грузией и Чехией в отборочном цикле чемпионата Европы. С 2023-го Виталий стал играть в национальной команде U19. За неё провёл пять встреч. А в сентябре прошлого года Беккер дебютировал в молодёжной сборной Германии. Поучаствовал в четырёх играх, отдал голевой пас со Швейцарией.

Впрочем, нельзя сказать, что переход из юношеского футбола получился простым для Виталия. Беккер пережил трагедию в семье, но сумел справиться и продолжить развитие как игрок.

Виталий Беккер защитник «Шальке» «Я пережил трудный период в команде «Шальке» U19, потому что два года назад ушёл из жизни мой отец. Он присутствовал почти на каждой игре в моём юношеском возрасте. Как и мать — они оба, вместе с моими братьями и сёстрами, всегда полностью поддерживали меня. Я родом из Боттропа, поэтому «Шальке» — наш клуб. Я уверен, что мой отец сейчас наблюдает за мной сверху».

На старте сезона-2024/2025 Беккер заиграл в фарм-клубе «Шальке», проявил себя в четвёртом дивизионе (набрал 1+2 в 16 матчах) и стал привлекаться к тренировкам с первой командой. Ровно год назад впервые попал в заявку основы на встречу Второй Бундеслиги с «Нюрнбергом». А в межсезонье доказал на летних сборах, что готов выступать на более высоком уровне.

В августе Беккер дебютировал за большой «Шальке» в 1-м туре Второй Бундеслиги и с того дня не отдаёт место в основе. В нынешнем сезоне провёл 17 матчей в чемпионате и Кубке Германии, все – в стартовом составе. В декабре Виталий забил свой первый мяч за команду из Гельзенкирхена – в ворота «Фортуны» в Дюссельдорфе. А в следующем туре стал автором победного гола «Нюрнбергу» в домашней игре. Кроме того, у него одна голевая передача и шесть жёлтых карточек.

По данным статистического сайта Sofascore, Беккер – второй в составе «Шальке» в чемпионате Германии по отборам и передачам под удар, а также по заблокированным пасам соперников. Входит в тройку по выносам мяча из штрафной и даже по ударам по воротам и попаданиям в створ. Кроме того, он в топ-4 по точным передачам на чужой трети поля. Проводить больше времени в атаке Виталий может благодаря тактической схеме «Шальке». Он закрывает весь фланг в системе с тремя центральными защитниками.

У Беккера отличная левая нога. Но, безусловно, молодому фланговому защитнику ещё есть куда расти. Прогрессировать ему помогают дополнительные индивидуальные тренировки с Мусличем. Главный тренер «Шальке» помогает воспитаннику клуба подтягивать слабые стороны, в частности игру головой – Виталий с его ростом 179 см не так силён в воздухе.

«Беккер – один из сильнейших левых защитников Второй Бундеслиги, если мы говорим об игре в обороне один в один, – подчёркивает Муслич. – Виталий делает это невероятно умно. Тем не менее ему нужно улучшать игру наверху. У меня есть ощущение, что соперники специально используют длинные диагональные передачи в его зону. Но он на правильном пути, становится лучше каждую неделю».

Если рассуждать о потенциальном трансфере Беккера в топ-клуб РПЛ, то, пожалуй, в левом защитнике больше других нуждаются «Спартак» и «Локомотив». У остальных команд эту позицию закрывают высококлассные легионеры. В «Зените» – капитан Дуглас Сантос, в «Краснодаре» – Лукас Оласа, в ЦСКА – Мойзес, а в московском «Динамо» – Рубенс.