Невероятное спасение «ПСЖ» в финале! А Шевалье тащил в серии пенальти, как Сафонов

«ПСЖ» пошёл за новым трофеем после того, как выиграл в декабре Межконтинентальный кубок благодаря сейвам Сафонова. Точнее, полетел – матч за Суперкубок Франции с «Марселем» состоялся в Кувейте. Только на сей раз российского голкипера в заявке парижан не было, поскольку Матвей продолжает залечивать травму.

Команды Луиса Энрике и Роберто Де Дзерби начали со взаимного прессинга. Лучше получилось у «Марселя». В дебюте игры провансальцы соорудили два голевых момента после угловых. В первом случае – после того, как при помощи высокого прессинга отобрали мяч на чужой половине поля, а во втором – за счёт отличного выхода из-под давления. «ПСЖ» повезло не пропустить. Вообще, каждая подача «Марселя» со стандартов создавала напряжение у ворот Шевалье. А было их много – только до перерыва бело-голубые заработали 12 угловых.

Впрочем, и у «Марселя» возникали проблемы в центре обороны, несмотря на игру в три центральных защитника. То разрывы появлялись, то ошибки при организации офсайда. Один из таких эпизодов закончился первым голевым моментом «ПСЖ». Тогда Дембеле простил провансальцев. Вдобавок нервничал голкипер Рульи. На исходе четверти часа аргентинец подставил партнёра плохим пасом, а завершилось всё тем, что «Марсель» отдал сопернику мяч на левом фланге и пропустил. Витинья тонким пасом нашёл Дембеле, и новую попытку обладатель «Золотого мяча» не испортил. Перекинул Рульи, который как будто потерял ворота. По крайней мере, он далеко вышел, но не помешал Усману поразить цель.

При счёте 1:0 в пользу чемпиона Франции игра ещё больше раскрылась. Команды внешне легко создавали моменты и в первом тайме нанесли на двоих 20 ударов. Кувейтские болельщики вряд ли скучали на трибунах. Кварацхелия едва не стал автором голевой передачи, ассистировав Мендешу. Впрочем, Хвича, как ни удивительно, больше запомнился работой в обороне. Благодаря его подкатам парижане в паре случаев избежали худшего. «Марсель» в эти 45 минут точно наиграл на гол. «ПСЖ» как команда защищался не идеально, прессинг давал сбои. Скорее выделялись отдельные герои – такие как Кварацхелия и особенно Пачо. Пару ярких сейвов сделал и Шевалье.

На старте второй половины стало тревожно за Кварацхелию. Хвича получил повреждение на дриблинге, прилёг на газон. Это наверняка сильно напрягло и Луиса Энрике, если учитывать, что у грузинского вингера уже было повреждение. Тем не менее Кварацхелия смог остаться на поле – выдержал полтайма. «ПСЖ» минут 10 хорошо сдерживал «Марсель» в центре – у команды Де Дзерби пропала острота. Однако потом парижане опять стали проваливаться. Вновь потребовались сейвы Шевалье. Конкурент Сафонова продолжал спасать, отразил даже удар головой с нескольких метров.

Надо признать, что пока «ПСЖ» не напоминает команду, которая всех выносила на финише прошлого сезона. На это есть объективные причины. Хотя парижане могли увеличить преимущество (Дуэ зарядил издали в штангу), они его не удержали. Де Дзерби усилил атаку опытным Обамеянгом, и габонский «старичок» на 74-й минуте организовал пенальти в ворота чемпиона. Форвард вырезал классную передачу по центру на Гринвуда, а не слишком эффективный до того англичанин нырнул в зону между двумя центральными защитниками и был сбит Шевалье в штрафной. Тут голкипер «ПСЖ» не блеснул. Как и на 11-метровом. Гринвуд сам же реализовал пенальти – обманул Шевалье на паузе.

После этого гола «ПСЖ» играл нервно под прессингом «Марселя», терял баланс, ошибался. И в результате – пропустил ещё раз. Как же обидно должно быть Пачо! Эквадорец казался самым надёжным звеном в обороне парижан, однако именно он сотворил автогол, прерывая прострел с левого фланга. Иначе мяч достался бы Обамеянгу.

У «ПСЖ» оставалось шесть минут компенсированного времени, и какой же финал был у матча! Обамеянг мог добить команду Луиса Энрике третьим голом, но в штрафной не сумел обыграть Пачо. Эквадорец своим отбором запустил быструю ответную атаку, которую продолжил длинным пасом великолепный Витинья. Защитники «Марселя» почему-то растерялись, Баркола сделал скидку на Рамуша, и только-только появившийся на поле португалец спас парижан точным ударом в касание.

Сценарий Суперкубка Франции напоминал финал Межконтинентального кубка. Тогда «ПСЖ» тоже пропустил в игре с «точки», а в серии 11-метровых чудеса творил Сафонов. В Кувейте сразу били пенальти – дополнительное время не предусмотрено регламентом. Шевалье замахнулся на достижение россиянина – взял два первых удара от О’Райли и Траоре. Потом пропустил от Мурильо, а четвёртой попытки у «Марселя» и не было. Парижане реализовали все свои удары и завоевали Суперкубок в 14-й раз в истории. Вот ведь везучие!