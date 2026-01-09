«Зенит» отдаёт Жерсона за много денег, Сарри привезли незнакомца. Трансферы и слухи дня

Интересуетесь новостями с зимнего футбольного рынка? Тогда читайте наш традиционный обзор трансферов и слухов дня. Оказывается, даже топ-клубы Европы подписывают игроков, которых не знает главный тренер команды!

Состоявшиеся трансферы

«Лацио» купил новичка, с которым не знаком Сарри

Маурицио Сарри Фото: Marco Rosi — SS Lazio/Getty Images

«Лацио» объявил о трансфере нападающего «Ред Булл Зальцбург» Петара Раткова. За 22-летнего серба заплатили € 13 млн, он подписал контракт на четыре с половиной года. В нынешнем сезоне новичок римлян сыграл 29 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал три голевые передачи. Впрочем, даже главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри не понимает, станет ли этот форвард усилением для его команды. Отвечая на вопрос о трансфере Петара, который заменит в римском клубе проданного в «Вест Хэм» Валентина Кастельяноса, Сарри признался: «Не знаю этого игрока. Наверное, в клубе знают его больше, чем я, но я, честно говоря, не знаю, что сказать. Я не смотрел австрийский футбол, у меня нет времени. Постараюсь выяснить его сильные и слабые стороны и то, как его лучше использовать».

«Бавария» снова отдала в аренду своего вратаря

Даниэль Перец Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Бавария» подтвердила трансфер голкипера Даниэля Переца. 25-летний израильтянин арендован до конца сезона «Саутгемптоном». Сумма сделки составит € 400 тыс, клуб Чемпионшипа получил право выкупа вратаря за € 8 млн. Первую часть нынешнего сезона Перец также отыграл на правах аренды – за «Гамбург». Однако провёл за эту команду только две встречи в Кубке Германии (пропустил один мяч), а в Бундеслиге во всех турах оставался на скамейке запасных, поэтому «Бавария» вернула Даниэля уже зимой.

Французский талант сменил АПЛ на Бундеслигу

Арно Калимуэндо Фото: Shaun Botterill/Getty Images

А вот нападающий «Ноттингем Форест» Арно Калимуэндо уехал из Англии и продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге. 23-летнего француза арендовал «Айнтрахт». Сумма сделки – € 1,5 млн, в договоре между клубами прописана опция выкупа воспитанника «ПСЖ», не сумевшего раскрыться в АПЛ. В этом сезоне Калимуэндо поучаствовал в девяти матчах чемпионата и не совершил ни одного результативного действия. Впрочем, Арно провёл на поле в общей сумме всего 90 минут, а в Лиге Европы забил два гола в четырёх играх.

Трансферные слухи дня

«Зенит» согласовал условия трансфера Жерсона и уже нашёл ему замену

«Зенит» и «Крузейро» договорились о трансфере полузащитника Жерсона. По информации инсайдера Фабрицио Романо, петербургский клуб согласился продать бразильца за € 30 млн. Из них € 27 млн – фиксированная сумма, а ещё € 3 млн экс-чемпион России может получить в виде бонусов. Как утверждает ESPN, «Зенит» уже нашёл замену Жерсону. Петербургский клуб нацелен на одного из двух хавбеков – Джона Джона из «Ред Булл Брагантино» и Данило из «Ботафого». Впрочем, согласно источнику, если последнего и подпишут, то только в летнее окно. Сейчас 24-летний Данило залечивает травму подколенного сухожилия, а за «Ботафого» экс-игрок «Ноттингем Форест» провёл 17 матчей в сезоне-2025 и набрал 1+4. Приоритетный вариант для сине-бело-голубых – 23-летний Джон Джон. У него 40 встреч в Серии А и Кубке Бразилии, 11 голов и девять голевых пасов.

Фернандеш уйдёт из «Манчестер Юнайтед» вслед за Аморимом?

Бруну Фернандеш может покинуть «Манчестер Юнайтед» вслед за отправленным в отставку главным тренером Рубеном Аморимом. Португальца опять пытается подписать клуб из Саудовской Аравии. По информации indykaila News, «Аль-Хиляль» готов заплатить за полузащитника £ 100 млн (€ 115 млн), а самому игроку пообещал зарплату в размере £ 28,8 млн в год (€ 33,2 млн). О реакции Фернандеша на это предложение не сообщается, но ранее он отказывался от переезда в Саудовскую Аравию. В нынешнем сезоне Бруну набрал 5+8 в 18 матчах чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» борется за двух защитников

Марк Гехи Фото: George Wood/Getty Images

«Манчестер Сити» хочет усилиться сразу двумя игроками обороны. «Горожане» продолжают борьбу за центрального защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи. По данным Mirror, в клубе убеждены, что опередили в борьбе за 25-летнего игрока «Ливерпуль», и собираются осуществить трансфер уже в зимнее окно – сумма сделки составит £ 30 млн (€ 34,5 млн). Кроме того, в фокусе внимания «Сити» находится правый защитник «Брентфорда» Микаель Кайоде. Caught Offside сообщил: трансфер этого 21-летнего футболиста в зимнее окно будет стоить € 35-40 млн. На него также претендуют «Бавария», «Интер» и «Ювентус». У Кайоде в нынешнем сезоне АПЛ 21 матч без результативных действий, а Гехи набрал 2+2 в 20 играх.

А «Милану» интересны три защитника

«Милан», как и «Ман Сити», собирается укрепить свою оборону за счёт трансферов из клубов АПЛ. Причём итальянцы рассматривают кандидатуры сразу трёх защитников. Calciomercato поделился инсайдом о том, что спортивный директор «россонери» Игли Таре возобновил контакты с «Ливерпулем» и опять обсуждает подписание Джо Гомеса. Мерсисайдцы не планируют продавать своего центрбека, однако в «Милане» надеются на то, что сам 28-летний англичанин инициирует сделку. В этом сезоне у Гомеса 11 встреч в АПЛ и Лиге чемпионов, он сделал две голевые передачи. Кроме того, в качестве альтернативы итальянский топ внёс в свой шорт-лист Мурилло из «Ноттингем Форест» и Акселя Дисаси из «Челси».

Одной строкой

Официально: нападающий Рафиу Дуросинми перешёл из чешской «Виктории Пльзень» в «Пизу» – итальянский клуб заплатит за 23-летнего нигерийца € 9 млн.

Официально: «Интер Майами» Лионеля Месси арендовал бразильского защитника «Палмейраса» Микаэла дос Сантоса Силву с правом выкупа.

Официально: аргентинский «Расинг» взял в аренду на один год полузащитника миланского «Интера» Валентина Карбони.

Официально: «Оренбург» объявил о расставании с двумя защитниками – клуб расторг контракты с Анри Чичинадзе и Георгием Зотовым.

Иван Карпов: форвард «Пари НН» Хуан Боселли переходит в «Краснодар», а чемпион отдаст нижегородскому клубу нападающего Александра Кокшарова, но сохранит приоритетное право обратного выкупа своего воспитанника.

Сезар Луис Мерло: «Акрон» предложил € 1,1 млн за выкуп 50% прав на вингера «Аргентинос Хуниорс» Матиаса Перелло. У 24-летнего игрока есть также предложения от «Куритибы» и «Индепендьенте».

The Independent: «Борнмут» заинтересован в аренде вингера «Арсенала» Итана Нванери после продажи в «Манчестер Сити» Антуана Семеньо.

Фабрицио Романо: «Астон Вилла» достигла договорённости о трансфере 16-летнего нападающего «Метца» Брайана Маджо за € 12 млн.

Фабрицио Романо: «Рома» согласовала с нападающим «Атлетико» Джакомо Распадори условия личного контракта – итальянца арендуют за € 1,5 млн с правом выкупа за € 20-23 млн.

Джанлука Ди Марцио: «Рома» ведёт переговоры с «Тоттенхэмом» о переходе в зимнее окно защитника Раду Дрэгушина.

Джанлука Ди Марцио: «Лацио» и «Аякс» согласовали трансфер полузащитника амстердамского клуба Кеннета Тейлора за € 15 млн.

Bild: «Боруссия» не договорилась о продлении контракта с Нико Шлоттербеком и готова продать его за € 50 млн – защитник ждёт официального предложения от «Реала».