У «Реала» в дерби зарешала страшная «пушка» Вальверде! Хотя «Атлетико» играл лучше

В первом полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» раскрошила «Атлетик» (5:0), угостив его четырьмя голами уже в первом тайме. В мадридском дерби саудовские зрители ожидали всё-таки увидеть борьбу — и команды их не подвели. «Реал» жаждал реванша за разгромное поражение в Ла Лиге (2:5) и добился своего даже без травмированного Мбаппе. Нашёлся другой главный герой.

Диего Симеоне заменил травмированного Барриоса на Галлахера. Хаби Алонсо же не сделал никаких изменений в составе по сравнению с последним туром чемпионата. Логично, ведь его парни выпотрошили «Бетис» (5:1).

Тогда гол ждали до 20-й минуты, теперь — всего до второй! Просто Вальверде врубил фирменную, уже подзабытую дальнобойную «пушку» и со штрафного мастерски исполнил под перекладину! Облак прыгнул исключительно для красоты. Федерико не забивал с клубного ЧМ. Получается, копил силы. Момент оценили в жалкие 0,04 xG, что ещё больше придаёт ценность стараниям уругвайца.

Гол Вальверде в дерби Мадрида Фото: Кадры из трансляции

Другой гений у «Реала» нашёлся на правом фланге, куда после углового «Атлетико» рванул Каррерас. Альваро цепко выцарапал мяч у Баэны и покатил вперёд мимо подката Пубиля. Родриго оставалось убрать с пути Галлахера и реализовать выход один на один. С первой задачей он справился ложным замахом. А вот осуществить вторую не дал Облак.

«Атлетико», в свою очередь, мощно атаковал и раз за разом проверял реакцию Куртуа. В первом тайме «матрасники» пробили в сторону ворот аж 10 раз — против четырёх попыток «Реала». Баэна, Галлахер, Сёрлот — у всех них был шанс отличиться. Тибо оказался против, совершив три ярких спасения до перерыва. По ожидаемым голам команда Симеоне за дебютные 45 минут наработала на небольшой перевес — 0,88 xG на 0,66 xG.

К слову, о Федерико. В начале второй половины именно его проникающий пас из глубины подхватил Родриго. Заменивший Галлахера Ле Норман пытался помешать — бесполезно. Бразилец ворвался в штрафную и уложил мяч в левый угол. Только вот интригу хоронить было рано! Последовал быстрый ответ: Сёрлот перевисел Асенсио и воткнул головой с подачи Джулиано! Ух, перестрелка!

Вскоре Асенсио вновь не нейтрализовал габаритного норвежца — Александр опасно пробил в ближний угол из-под Рауля. Куртуа столь же любезен не был и потащил. Асенсио, как и Рюдигер, вынужденно покинул поле на 69-й минуте. Левым защитником стал Менди, чуть выше ему помогал Фран, а в центре обосновалась суперэксмериментальная связка Тчуамени и Каррераса.

Алонсо будто прокричал Пересу заменами — выгляните в трансферное окно и усильте мне центр обороны. Зато номинальных левых защитников одновременно играло аж трое. Симеоне же призвал сравнять счёт Гризманна, Альмаду и Кардозо. Вместо них чуть из убойной позиции не забил Родриго — Облак вновь оказался на высоте.

Заодно Алонсо сменил Винисиуса на Гюлера — и бразилец, уходя с поля, обменялся любезностями с Симеоне-старшим. Оба получили по жёлтой. В матче они стали первыми. Испанские СМИ расшифровали, что сказал Диего бразильцу: «Эй, Вини, Перес скоро вышвырнет тебя из «Реала», поверь мне!»

Гризманн сооружал красивую бисиклету, пару раз близок к голу оказывался Льоренте, в дальний угол выцеливал Альварес — это не принесло результата. Моментов у «Атлетико» набралось гораздо больше, что видно хотя бы по соотношению ударов – 22:8. Или по статистике ожидаемых голов – 2,26 xG на 1,14 xG. Просто у «Атлетико» не нашлось своего Вальверде. 11 января ждём «класико».