Этот матч «Арсенала» и «Ливерпуля» запомнится не голами, а хамством Мартинелли

В АПЛ 21-й тур завершался матчем с крутой вывеской. Возглавляющий таблицу «Арсенал» принимал действующего чемпиона – «Ливерпуль». Гости переживают сложный период, но тем не менее не уступали в последних девяти встречах во всех турнирах. Что касается лондонцев, то они выиграли семь последних матчей. И чья-то серия должна была прерваться.

Первый тайм получился на редкость аккуратным. И в первую очередь благодаря гостям. Если в первом круге (3-й тур) «Арсенал» старался успокоить игру, то на этот раз уже «Ливерпуль» думал об обороне больше, чем об атаке. В прошлой встрече Гакпо был нападающим, а теперь чаще оказывался в обороне. На другом фланге так же низко садился Фримпонг. Впереди играл то Собослаи, то Вирц.

«Арсенал» много атаковал правым флангом, и Керкезу было тяжело сдерживать Саку, однако защитник несколько раз успел накрыть соперника. Ему это было сделать чуть проще, потому что гости не оставляли пространства. Команда Микеля Артеты выглядела смелее, но лучший момент тайма остался за «Ливерпулем». Салиба и Райя не договорились между собой и подарили мяч Брэдли, который перекидывал всех, однако попал в перекладину.

Удар в перекладину от Брэдли Фото: Кадр из трансляции

Во втором тайме игра стала более двусторонней. И уже «Ливерпуль» намного больше завладел мячом. Вирц претендовал на пенальти, как до этого Фримпонг и затем Мартинелли – однако в каждом из этих случаев на явный 11-метровый не тянуло, и судья не стал свистеть ни в одном из этих случаев.

Было полное ощущение, что такой матч может определить один эпизод или одна ошибка. И во втором тайме уже казалось, что если мяч и зайдёт, то в ворота хозяев. «Арсеналу» пришлось сделать вынужденную замену на 57-й минуте – Льюис-Скелли вышел вместо травмированного Инкапье. Правда, вряд ли проблемы были только в этом. В атаке просто ничего не получалось. Показательно, что в основное время второго тайма «Арсенал» ни разу не пробил по воротам.

Потасовка «Арсенал» — «Ливерпуль» Фото: Julian Finney/Getty Images

Впрочем, и у «Ливерпуля» по-настоящему голевых моментов не возникало. Несколько раз бил со штрафных Собослаи, но, в отличие от встречи первого круга, попасть в створ ему не удалось. В компенсированное время футболисты подарили в каком-то смысле опасный момент – потасовку, которая случилась после того, как Мартинелли некрасиво выпихивал с поля руками и ногами травмировавшегося Брэдли. Выглядело весьма по-хамски.

А голами команды так и не порадовали. Хотя на 90+7-й минуте Габриэл почти забил после навеса с углового. И всё же получилась ничья при относительно равной игре. Отрыв «Арсенала» в таблице и после этого тура составляет шесть очков.