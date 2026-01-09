Шейхи в «Роторе», стадионы «Алании» и Костромы, новый клуб в Смоленске. Главное в ФНЛ

Наперевес с остатками оливье и мандаринами врываемся в 2026-й с первым в этом году дайджестом российского футбольного подземелья. Собрали самые важные и значимые новости, которые вы могли пропустить за новогодние праздники.

Шейхи идут в «Ротор»?

По данным журналиста Ивана Карпова, представители инвестиционного фонда No Limit Sports (ОАЭ) хотят вложиться в три российских клуба. Один из них – волгоградский «Ротор».

Подразумевается, что фонд возьмёт под полный контроль финансирование клуба и академии, а региональные власти при этом будут предоставлять на льготных условиях инфраструктуру, тренировочные базы или земельные участки для строительства новых объектов.

Бывший гендиректор «Крыльев Советов» Вадим Андреев возглавляет в No Limit Sports евразийское направление. Так он прокомментировал интерес фонда к российским командам: «Это стратегический союз, который объединяет бизнес, спорт и государство для достижения общих целей и создания реальной ценности для всех участников процесса. «Ротор» входит в число трёх российских клубов, которые имеют большой потенциал для инвестиций наших партнёров и инвесторов».

Максим Воронов перешёл в ЦСКА

Один из главных талантов Первой лиги наконец-то перебрался в столицу. Об этом говорили давно. Наконец, 31 декабря ЦСКА официально представил 18-летнего нападающего. Всего за «Урал» Воронов сыграл 40 матчей и оформил 9+3 по «гол+пас» во всех турнирах.

Некоторые источники сообщают, что сумма трансфера составила почти € 5 млн. Трудно вспомнить, когда в последний раз подобные деньги платили за футболиста из ФНЛ.

В любом случае похвалим «Урал», который забрал Воронова из Тюмени и прокачал его до перехода в гранд Премьер-Лиги.

Стадион во Владикавказе ввели в эксплуатацию

Арена «Спартак» была построена в начале 1960-х и пережила несколько реконструкций. В 2020-м стадион ушёл на очередную доработку, которая затянулась на пять с лишним лет. Из-за проблем с полем «Аланию» сначала не допустили до стыков за право сыграть в РПЛ. В последнее время команда вообще проводила домашние матчи в Грозном.

На аппаратном совещании в правительстве Северной Осетии вице-премьер Георгий Атаров сообщил, что республиканский стадион «Спартак» введён в эксплуатацию 25 декабря.

Глава республики Сергей Меняйло, в свою очередь, дал поручение начать процедуру передачи стадиона на баланс футбольного клуба «Алания». Конечно, это хорошая новость для местных болельщиков. Но сейчас гораздо важнее другой вопрос – будут ли в перспективе деньги у самой «Алании», которая в 2025-м совершила прыжок из Лиги Pari в дивизион «Серебро» Leon-Второй лиги «А».

Стадион во Владикавказе ввели в эксплуатацию Фото: ФК «Алания»

В «Спартаке» сформулировали задачу и рассказали о стадионе

Дерзкая команда из Костромы – одна из главных сенсаций первой части сезона Первой лиги. Клуб ушёл на зимние каникулы на четвёртом месте. Шикарный результат для тех, кто ещё вчера бегал в «Золоте» Второй лиги.

В связи с мощными результатами «Спартака» у многих болельщиков возник вопрос – а что дальше? Будет ли клуб штурмовать РПЛ? Или просто сосредоточится на закреплении в «Лучшей лиге мира»?

Евгений Таранухин тренер костромского «Спартака» «В течение сезона, когда мы поняли, что находимся наверху, появились изменения в плане целей. Руководство поставило задачу попытаться остаться в четвёрке. Пока мы её выполняем. Тяжело было где‑то эмоционально. Не думаю, что физически просели, а вот эмоционально — наверное. Ну и соперники уже по‑другому на нас настраивались. Но парни молодцы. Дотерпели и остались в топ‑4».

Ранее в клубе говорили, что главная задача на сезон-2025/2026 – сохранить прописку и занять место не ниже 12-го. Теперь, очевидно, появились новые амбиции.

Заодно в Костроме объявили и о новом стадионе, который позволит команде выступать в элите.

Юрий Филаков генеральный директор костромского «Спартака» «В период зимней паузы наша ключевая задача — завершить строительство и открыть новый стадион. Это даст нашим болельщикам возможность поддерживать команду в Костроме сразу по возобновлении первенства. Текущие темпы работ вселяют в нас уверенность, что мы успеем. Одновременно клуб оформит лицензию РФС-1 и добьётся присвоения стадиону первой категории».

Возрождение футбола в Смоленске

По официальным данным, профессионального футбола в Смоленске нет с 2021 года. В свой последний сезон одноимённый клуб спустя месяц после начала первенства ФНЛ-2 объявил о снятии с соревнований по финансовым причинам.

Возрождение футбола в Смоленске Фото: ФК «Смоленск»

29 декабря 2025 года Смоленский государственный университет спорта, Региональная федерация футбола и областной Центр развития спорта подписали соглашение о создании на территории субъекта профессиональной футбольной команды. Об этом объявил губернатор Василий Анохин на своих страницах в социальных сетях.

Формирование нового клуба начнётся в 2026 году. На первых порах его костяком станут игроки команды «Университет спорта», которые в сентябре завоевали Кубок Союза Федераций футбола «Центр».

Перестановки в ульяновской «Волге»

35-летний тренер Александр Грищенко, который ранее возглавлял «Велес» и «Балтику», провёл первую часть сезона-2025/2026 в штабе Михаила Белова в «Волге». По информации журналиста Сергея Ильёва, тренер пошёл на повышение в РПЛ. Грищенко усилит штаб Ильдара Ахметзянова, который сейчас тренирует «Оренбург».

Также «Волга» рассталась с вратарём Алексеем Кеняйкиным. 27-летний голкипер в конце осенней части закрепился в старте – провёл 12 матчей в чемпионате. Однако «Волга» вышла на рынок и договорилась с Егором Бабуриным, который не так давно покинул «Торпедо».

Как сообщает Сергей Ильёв, Кеняйкину предложили пойти на понижение зарплаты. Футболист отказался, после чего «Волга» расторгла с ним контракт. Весной основным вратарём команды будет Бабурин. За место второго вратаря станут конкурировать молодые Денис Еремеев и Владимир Шайхутдинов.

«Сочи-2» больше нет

Футбольный клуб «Сочи» принял решение временно приостановить участие второй команды «Сочи-2» в профессиональных соревнованиях.

«Данный шаг обусловлен анализом спортивных результатов команды, а также стратегическим фокусом клуба на развитии академии и молодёжного футбола, – заявили в клубе. – Кроме того, в настоящее время завершается строительство интерната для воспитанников академии, что также является важным этапом в формировании единой системы подготовки подрастающего поколения футболистов».

В прошедшем сезоне Второй лиги «Б» вторая команда «Сочи» заняла седьмое место, набрав 40 очков в 26 встречах.