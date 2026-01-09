Футбол-2026 — в матче «Арсенала» и «Ливерпуля». Лагерь Артеты захватывает игру

Это статья тактического автора «Чемпионата» Антона Михашенка в нашей регулярной рубрике «1442». Ещё больше подобных материалов читайте по вторникам, в 14:42 мск.

Скажу честно: этот текст должен был быть другим, более теоретическим, однако вчерашний матч «Арсенала» и «Ливерпуля» дал такую практическую базу, что не использовать её — просто неправильно.

Но давайте начнём с небольшого теоретического экскурса. До того, как Пеп Гвардиола и Жозе Моуринью укоренили в европейском футболе игру с тремя полузащитниками, повсеместным было использование всего двух игроков центра поля. С невероятным успехом 4-3-3 уже в начале 2010-х годов играть 4-4-2 стало слишком старомодным: изъян — недостаток игроков середины — вшит в саму систему. Последней командой, выигравшей Лигу чемпионов с 4-4-2 на мяче, был «Манчестер Юнайтед». Это случилось в 2008 году — Ламину Ямалю было чуть меньше года.

Постепенно тренеры начали экспериментировать с поиском четвёртого игрока в полузащите, чтобы превзойти тактическое построение с четырьмя полузащитниками. К середине 20-х годов играть с четырьмя полузащитниками — обычное явление в современном футболе. Ты можешь выпускать двух опорных и двух «десяток» сразу (схема 3-4-3) или добиваться квадрата в середине за счёт смещения одного из футболистов (крайнего защитника или крайнего нападающего, например) в середину, но суть будет той же. Квадрат в середине поля при владении — это вещь, которой стараются добиться почти все. На чемпионате Европы — 2024, согласно техническому отчёту УЕФА, не было схемы при владении мячом популярнее, чем 3-2-2-3. Тот самый квадрат с тремя защитниками на случай потери мяча.

Какая же схема была самой популярной в обороне? 4-4-2.

4-4-2 стремительно вернулась в моду именно как ответ на квадрат в середине поля. Её секрет прост: если соперник играет с тремя полузащитниками, то 4-4-2 заставляет действовать через крайних защитников, обычно самых тривиальных на мяче футболистов. Если же квадрат, то верхняя линия переходит на контроль полузащиты соперника, нейтрализуя его. Да, соперник всё ещё может свободно использовать центральных защитников, однако при компактности и участии в обороне крайних полузащитников/вингеров это не будет проблемой.

4-4-2 против схемы с квадратом в центре Фото: Скрин

Этот чрезвычайно прагматичный подход к обороне, который в середине 2010-х был отличительной чертой «Атлетико» Диего Симеоне, сегодня используется повсеместно. По факту команды разделились на две больших категории в действиях без мяча: первые прессингуют персонально по всему полю, не давая возникнуть количественному превосходству соперника; вторые уходят в средний-низкий блок 4-4-2, нейтрализуя количественное превосходство соперника.

Флагманом игры 4-4-2 стал «Арсенал» Микеля Артеты, который матч за матчем, сезон за сезоном толпой обороняется за линией мяча. С начала сезона-2023/2024 и к нынешнему моменту только одна команда допустила меньше 100 ожидаемых голов — это «Арсенал». При этом отрыв команды Артеты просто невероятен: они допустили всего 78 xG у своих ворот.

Один из главных приёмов обороны «Арсенала» происходит далеко от чужих ворот. Пара нападающих при 4-4-2, которую обычно составляют настоящий центрфорвард и полузащитник Мартин Эдегор, давят на начало атаки соперника таким образом, что опорный полузащитник отсекается от игры. С мячом – центральный защитник, на него выдвигается мастер своевременного давления Эдегор и закрывает своим движением, углом, который он выбирает, опорного полузащитника. Эдегор выдвигается только в тех случаях, если он уверен, что опорник соперника отсекается, и пара игроков «Арсенала» устраняет из игры тройку (двух центральных и опорного) соперников. Это сильно затрудняет жизнь защитнику с мячом: даже сильные команды в таких ситуациях просто бьют вперёд.

Прессинг «Арсенала» Фото: Кадр из трансляции

Центр постепенно отсекается: полузащитник в начале атаки прикрывается, наличие квадрата у соперника количественно нейтрализуется. Атаки соперника направляются на фланги, откуда выбраться уже сложно, так как в 4-4-2 против тебя всегда сдвоенная опека. Приходится подавать в штрафную, и здесь у «Арсенала» есть второй верный инструмент.

Пожалуй, ни одна команда в мире не потратила на крайних защитников за последние годы больше, чем «Арсенал». Почти у всех этих людей либо был хороший опыт игры центральными защитниками, либо они просто были центральными защитниками (в тройке или в паре — неважно) в своих командах. Тимбер, Инкапье, Калафьори — все они прекрасно знают, как быть в ситуациях при подачах, они максимально компетентны в удержании концентрации на мяче и сопернике одновременно, а также в том, что касается игры в воздухе. Это позволяет «Арсеналу» снимать огромное количество мячей там, где по воротам иной команды точно случился бы удар.

Юрриен Тимбер снимает подачу на дальнюю штангу Фото: Кадр из трансляции

Наконец, 4-4-2 позволяет максимально компактно и без видимых пробелов откатиться к своей штрафной. 4-1-4-1 оставляет буферного игрока между полузащитой и защитой, и в полуфлангах могут возникнуть проблемы; 5-4-1 почти лишает шансов на встречную игру и позволяет сопернику подключить в атаку дополнительного игрока (так как справляться приходится всего с одним нападающим); 5-3-2 очень уязвима при развороте атаки, так как тройке полузащитников тяжело успеть сместиться сначала к одному флангу, а затем – к другому.

4-4-2 убирает пробелы между линиями полузащиты и обороны, заставляет соперника думать о потере, так как справляться нужно с двумя нападающими и развороты ей не страшны. Посмотрите на скриншот: двойная опека на фланге, забегание игрока контролируется четырьмя футболистами, разворот — нападающим, а на дальней штанге хорошо знающий работу центрального защитника Тимбер готов снять подачу. Атака «Ливерпуля» увязла.

Оборона «Арсенала» Фото: Кадр из трансляции

Нравится вам такой стиль обороны или нет, но он очень эффективный. Это признают даже тренеры, которым свойственно стремление больше атаковать. Вернёмся к словам Петера Боша из одного из предыдущих текстов серии: «Что «Арсенал» делал не так, как мы? Ответ простой: они очень хороши в штрафной соперника, а также в своей собственной. Они откатывают как можно больше игроков за линию мяча как можно быстрее. Они делают это с 10 или 11 игроками, а мы делали это с шестью или семью».

Так как команды, как мы уже проговорили, разбились на два лагеря в видении игры без мяча, то борьба за доминацию между этими двумя лагерями будет приводить к тому, что одно видение начнёт подавлять другое. Кажется, в 2026 году лагерь среднего-низкого блока 4-4-2 постепенно станет вытеснять жёсткую персональную опеку. Преимуществ у такого стиля больше, чем недостатков, и он универсален: пользоваться могут как лучшие команды мира, так и те, кому не хватает качества.

Чтобы понять, почему так может произойти, достаточно посмотреть на всё тот же «Арсенал». Как только он переходит к чуть более персональным ориентировкам, происходит следующее: оба опорных полузащитника, Райс и Субименди, выходят далеко из своих зон за прямыми соперниками.

Движение Деклана Райса и Мартина Субименди Фото: Кадр из трансляции

Так как один из нападающих совершал отрезающее действие и пытался надавить на вратаря, свободным остался защитник «Ливерпуля» Конате. Теперь перед Райсом возникает вопрос: продолжать движение от опорного к Конате или дать тому возможность свободно распоряжаться мячом? Первое чревато тем, что опорный, которого оставляет Райс, может стать свободным при развитии атаки, а второе нарушает логику персональной опеки. Райс выбирает давить на Конате и оставляет свободным опорного. «Ливерпуль» получает моментальное количественное преимущество.

Выход «Ливерпуля» из-под прессинга Фото: Кадр из трансляции

Это количественное преимущество быстро становится качественным и тактическим, так как при выходе на свободное пространство выясняется, что два опорных полузащитника «Арсенала» далеко от своих позиций и не могут заниматься своей работой — а компенсировать её некому. Это приводит к тому, что «Арсеналу» приходится просто откатываться.

Подобные проблемы преследуют персональную опеку, этот баг вшит в саму философию действий каждого с каждым — как только один теряется, это приводит к цепи недобеганий, которая выводит лучших футболистов из их лучших позиций.

Свободная зона в обороне «Арсенала» Фото: Кадр из трансляции

4-4-2 с зональными принципами в обороне позволяет защищаться достаточно квалифицированно вдалеке от своих ворот и максимально плотно и компактно близко к своим воротам. Если учитывать, что после сезона предстоит чемпионат мира, а лучшие футболисты к тому моменту будут без перерыва играть два года (Евро, сезон, клубный чемпионат мира, сезон, чемпионат мира), маловероятным кажется сценарий, при котором многие команды будут успешно применять персональную опеку — она изматывает и требует выдающейся сыгранности. Скорее, на турнире мы увидим большое количество команд, действующих по схеме 4-4-2 в обороне. Чемпионаты мира и Европы не диктуют тактические тренды, но очень чётко фиксируют их, поэтому победа лагеря Микеля Артеты в футболе после ЧМ почти неминуема.

Вопрос только в том, добьётся ли Артета своей вожделенной победы ещё до чемпионата мира.