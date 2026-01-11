«Реал» и «Барса» бьются за трофей! «Класико» в финале Суперкубка Испании. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Суперкубок Испании после реформы превратился в турнир, который всегда даёт надежду на самый желанный финал. Вновь в битве за трофей сойдутся «Реал» и «Барселона»!

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид

Полуфиналы для команд сложились совсем по-разному. «Барса» испепелила «Атлетик» из Бильбао со счётом 5:0, а «Реал» помучился с другими мадридцами — всего лишь 2:1 с «Атлетико». В личном противостоянии мотивации, как всегда, полно. Год назад «Барса» уничтожила «Реал» в финале Суперкубка — 5:2. И в целом тот сезон каталонцы уверенно забрали: 4:0 и 4:3 в чемпионате и вдобавок 3:2 в финале Кубка.

А вот в нынешнем сезоне единственное «класико» закончилось победой «Реала» — 2:1 на «Сантьяго Бернабеу» в октябре. Впрочем, в этот раз поляна нейтральная — играть предстоит в Джидде, Саудовская Аравия. Кто кого? Следите за матчем в онлайн-трансляции «Чемпионата»!