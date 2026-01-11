Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Барселона — Реал Мадрид: прямая онлайн-трансляция финала Суперкубка Испании, где смотреть, составы, 11 января 2026

«Реал» и «Барса» бьются за трофей! «Класико» в финале Суперкубка Испании. LIVE
Никита Паглазов
«Реал» и «Барса» бьются за трофей!
Комментарии
Следим за великим противостоянием вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Суперкубок Испании после реформы превратился в турнир, который всегда даёт надежду на самый желанный финал. Вновь в битве за трофей сойдутся «Реал» и «Барселона»!

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Полуфиналы для команд сложились совсем по-разному. «Барса» испепелила «Атлетик» из Бильбао со счётом 5:0, а «Реал» помучился с другими мадридцами — всего лишь 2:1 с «Атлетико». В личном противостоянии мотивации, как всегда, полно. Год назад «Барса» уничтожила «Реал» в финале Суперкубка — 5:2. И в целом тот сезон каталонцы уверенно забрали: 4:0 и 4:3 в чемпионате и вдобавок 3:2 в финале Кубка.

А вот в нынешнем сезоне единственное «класико» закончилось победой «Реала» — 2:1 на «Сантьяго Бернабеу» в октябре. Впрочем, в этот раз поляна нейтральная — играть предстоит в Джидде, Саудовская Аравия. Кто кого? Следите за матчем в онлайн-трансляции «Чемпионата»!

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android