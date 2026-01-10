Ошибка, на которой удалось заработать. «Зенит» всё-таки отпускает Жерсона

«Зениту» надо запретить делать громкие презентации новых персонажей. На уровне внутриклубных регламентов. Помните, как клуб красиво презентовал Роберто Манчини? В крупном городском пространстве, где собралась куча гостей и журналистов. Всё закончилось через год. Провалом. В 2018-м клуб подписал Клаудио Маркизио. Тоже эстетичное, милое объявление. И контракт на два сезона. Проект прервался через один. Вспоминать об этом не особо принято.

Жерсона тоже презентовали громко. В образе джокера. Помните, как он разорвал соответствующую карту перед матчем предсезонного турнира? Получилось эффектно. Но футбольного эффекта мы не увидели. Вместо того чтобы сразу делать разницу (ведь не просто так «Зенит» заплатил за игрока € 25 млн) — всего 15 встреч и два гола. И в данном случае важна не статистика, а контекст. Если и существует образ человека, который совершенно не оправдал ожиданий, то Жерсон в него идеально вписывается.

Жерсон на презентации в «Зените» Фото: ФК «Зенит»

Да, сначала был крутой тайм с «Ростовом», когда мы действительно почувствовали уровень. Бразилец прекрасно двигался, всегда оказывался там, где нужно, и раскидывал передачи на разные дистанции. И ведь кто-то подумал, что это только начало. Но вскоре наступило разочарование. На следующие четыре матча он вышел в основе. Так уж получилось, что они стали самыми провальными для «Зенита» в первой части сезона: ничейные результаты с «Рубином» и ЦСКА, потом поражение от «Ахмата». В этих встречах Жерсон находился на поле формально. Да, он есть в протоколе, однако никакой разницы футболист не делал. Не портил картину, но и никак на неё не влиял. А потом мы выяснили: Жерсон устал. Дал интервью, где заявил, что провёл чуть ли не больше всех матчей в мире. Поэтому ему нужен отдых. А на это ещё наложилась травма.

Звучало странно. Однако почему-то в это хотелось верить. Ведь не может игрок, вызывающийся в сборную Бразилии и ранее выступавший в Европе, оказаться настолько блёклым? Мы привыкли, что «Зенит» редко мажет с латиноамериканскими трансферами. Привыкли, что находит рычаги убеждения и мотивации, даже если футболисту не совсем комфортно в России. И в какой-то момент показалось, что клубу и игроку удалось преодолеть кризисный период. К ноябрю Жерсон вернулся в состав, провёл встречу с руководством, на которой сообщил, что все его мысли связаны с «Зенитом» и желания поменять чемпионат нет. Несмотря на интерес из Саудовской Аравии. Жерсон словно каялся. Он лучше других понимал разницу между ожиданиями и реальностью. Для клуба это был трансфер, который должен был вернуть гегемонию. Но не получилось вернуть даже временное первое место. А болельщики так и не поняли, на что в итоге были потрачены большие деньги.

Но ведь всегда можно сказать про адаптацию. Универсальная причина, на которую обычно списывают неудачу. Что-то такое прозвучало из уст футболиста после последнего тура первой части, когда он забил «Акрону». Тогда Жерсон снова вспомнил про тяжёлый сезон, травму и заявил, что если захочет уйти, то в первую очередь скажет об этом руководству «Зенита». И в целом все его мысли сейчас именно с российской командой. Однако этот вайб, как мы понимаем, сохранился ненадолго. Если верить инсайдерам, с конца декабря Жерсон в принципе не выходил на связь с клубом. А отец начал активную кампанию по трансферу в «Крузейро».

Лучшее, что мог сделать «Зенит» в этой истории, — заработать. Кто-то наверняка скажет, что футболиста нужно было во что бы то ни стало сохранять и рассчитывать на воскрешение. Для таких спикеров есть предложение спуститься на этаж реальности. В нынешнее время бессмысленно держать активы на перспективу. Особенно если ты топ-клуб. Там игрок либо делает разницу в моменте, либо отправляется делать её в другое место. Держать футболистов на больших зарплатах с расчётом, что они выстрелят через полгода или год, нет никакого смысла. Особенно если на них есть спрос.

Жерсон и Сергей Семак Фото: ФК «Зенит»

Если ориентироваться на информацию бразильских медиа, «Зенит» даже ушёл в небольшой плюс по этому проекту. Ведь «Крузейро» заплатит около € 30 млн плюс передаст часть прав на нескольких молодых игроков. Это рыночная и выгодная сделка для петербуржцев. Впрочем, другого сценария и не ожидалось. Если бы «Зенит» действовал в ущерб собственным интересам, то Вендел давно играл бы в другой лиге. Однако пока до такого не дошло.

А что касается Жерсона, то для нашего футбола это не была даже короткая вспышка. Это была посредственность, которую привезли за большие деньги и от которой потом умудрились ещё и выгодно отделаться. С этой стороны «Зенит» можно похвалить. Однако с самим трансфером клуб точно ошибся.