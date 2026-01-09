Топ-события субботы: Египет — Кот-д'Ивуар, «Вашингтон» и «Питтсбург» в НХЛ, теннис и НБА

Яркое 10 января: «Галатасарай» — «Фенербахче» в финале Суперкубка, Адетокунбо против Леброна и Дончича и битва лидеров футзальной Суперлиги!

Время в материале указано по Москве.

🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: как себя проявит Егор на этот раз?

В последнем матче с «Орландо» Дёмин чуть было не вытащил игру для «Бруклина». Россиянин перевёл встречу в овертайм своим точным трёхочковым. В дополнительное время Егор набрал все 10 очков для «сетей» и, казалось бы, уже закрыл все вопросы о победителе, но Банкеро реализовал свой бросок. Дёмин включился в самый ответственный момент и показал, что готов решать в концовках. Чего теперь ждать от нового матча?

🏒 4:00: «Чикаго Блэкхоукс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 10 января 2026, суббота. 04:00 МСК Чикаго Блэкхоукс Чикаго Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон

Интрига: продолжит ли «Чикаго» серию побед?

После падения на дно Запада «ястребы» снова пытаются обозначить борьбу за плей-офф – команда Джеффа Блэшилла одержала четыре победы подряд и подлетела на расстояние трёх очков от зоны уайлд-кард. На пути – «Вашингтон» и Александр Овечкин, которых «Блэкхоукс» недавно обыграли в гостях.

🏀 6:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Адетокунбо в одиночку справится с Леброном и Дончичем?

Думаем, ни для кого не секрет, что у «Милуоки» проблемы в этом сезоне. Лидер клуба Адетокунбо не получает должной поддержки в регулярке от других игроков, поэтому «олени» идут 11-ми на Востоке. У «Лейкерс» дела намного лучше. Даже с учётом травмы Ривза у клуба остались Дончич и Леброн, а также в последнее время разыгрался Ларэвиа. Так кто больше достоин победы?

🎯 10:30: Биатлон, чемпионат России, сингл-микст

Интрига: кому достанется золото «Ижевской винтовки»?

В Ижевске пройдёт одиночная смешанная эстафета — одна из самых динамичных дисциплин в биатлоне. Ранее в индивидуальных гонках себя здорово проявили команды Свердловской и Тюменской областей, а также Удмуртии. Есть все шансы на то, что именно между этими сборными развернётся основная борьба в сингл-миксте. Лидеры команд находятся в оптимальном состоянии, а значит, зрители увидят интересное шоу!

🎾 10:30*: Лоренцо Музетти (Италия, 1) — Андрей Рублёв (Россия, 3), Гонконг, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: выйдет ли Рублёв в первый за восемь месяцев финал турнира ATP?

Андрей Рублёв впервые за полгода после Лос-Кабоса-2025 пробился в 1/2 финала турнира ATP. Теперь, чтобы шагнуть на один круг дальше, россиянину необходимо справиться с итальянцем Лоренцо Музетти, который посеян в Гонконге под первым номером. Теннисисты ранее встречались лишь один раз. В Дубае-2020 сильнее оказался Андрей. Победитель нового матча далее сразится за титул Гонконга-2026 с кем-то из пары Маркос Гирон — Александр Бублик. Отметим, что последний раз в финале Андрей играл восемь месяцев назад в Гамбурге-2025.

⚽️ 13:00: «Норильский никель» — «КПРФ», Суперлига

Бетсити Суперлига . Групповой турнир Бетсити Суперлига . Групповой турнир 10 января 2026, суббота. 13:00 МСК Норильский никель Норильск Не начался КПРФ Москва

Интрига: кто будет лучше в битве лидеров Суперлиги?

2026 год в Суперлиге начинается с супербитвы: в очном противостоянии сойдутся команды, занимающие первое и второе места в турнирной таблице: «Норильский никель» и «КПРФ». Норильчане во второй половине декабря восстанавливали силы, а москвичи взяли Кубок лиги. Но при этом свой первый матч года в рамках Кубка России ни та, ни другая команда выиграть не смогла. Очевидно, что на игру может повлиять и скоропостижная смерть Фелипе Алекса. Такая трагедия очевидно оставила тяжёлый след в душах друзей и партнёров бразильца по клубу.

🎯 14:00: Биатлон, Кубок мира, этап 4, мужчины, 12.5 км, гонка преследования

Интрига: оформит ли Джакомель «золотой» дубль?

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель уверенно победил в спринте, посвятив золото умершему другу Сиверту Баккену. Теперь, в пасьюте, у него будет небольшой задел перед основными соперниками — Филиппом Навратом и Йоханнесом Дале-Шевдалом, что позволяет ему взять старт в гонке преследования уверенно и без лишних нервов. А ещё Джакомель — признанный мастер контактных гонок, так что все карты для очередного успеха у него уже в руках. Дело за малым — не допустить много ошибок в стрельбе.

🏒 14:30: «Металлург» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 января 2026, суббота. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался СКА Санкт-Петербург

Интрига: лидер КХЛ продолжит победную поступь?

«Металлург» на всех парах мчит к завоеванию Кубка Континента, и в последнее время остановить «сталеваров» не может почти никто – команда Андрея Разина выиграла четыре матча подряд, а серия с очками насчитывает уже 11 встреч. Получится ли у армейцев сделать то, чего в 2026 году ещё не смог совершить ни один другой коллектив?

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 января 2026, суббота. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Барыс Астана

Интрига: забьёт ли Евгений Кузнецов?

Статусный новичок уфимцев сказал своё слово в первом же матче за новую команду, отдав голевой пас Александру Жаровскому во встрече с «Автомобилистом». Евгений мог забивать и сам, но его остановил его тёзка Аликин. Получится ли у Кузнецова поразить ворота «Барыса»?

🎯 16:25: Биатлон, Кубок мира, этап 4, женщины, 4x6 км, эстафета

Интрига: возьмёт ли Франция реванш?

Французские биатлонистки проиграли эстафету в Хохфильцене — там они даже не попали на пьедестал почёта! Главный фаворит в Австрии ушёл на штрафной круг, использовав при этом 10 дополнительных патронов. Сейчас в немецком Оберхофе команде Сирила Бурде нужно исправляться, иначе за месяц до Олимпиады у фанатов и прессы появятся к француженкам лишние вопросы. Но пока Франция собирается взять реванш, Швеция будет идти к очередной победе в эстафете. Их лидеры — сёстры Эберг — начали год в хорошей форме. Всё это означает, что нас ждёт невероятная по накалу страстей гонка.

⚽️ 18:00: «Манчестер Сити» — «Эксетер Сити», Кубок Англии, 3-й тур

Интрига: «Сити» уничтожит явного аутсайдера?

Команда Гвардиолы, как и другие представители АПЛ, стартует в Кубке Англии в январе. Соперник — то что нужно. «Эксетер» барахтается на 14-м месте в третьем по силе дивизионе. Впрочем, аутсайдер в двух предыдущих раундах проходил достаточно уверенно, а Гвардиола наверняка устроит ротацию, чтобы разгрузить основу. Так что микроскопический шанс на сенсацию остаётся.

⚽️ 19:00: Алжир — Нигерия, Кубок африканских наций, 1/4 финала

Интрига: кто из абсолютных победителей пройдёт в полуфинал?

Да, вот такой факт: и Алжир, и Нигерия все предыдущие матчи на Кубке Африки выиграли. Так что одна из серий непременно прервётся. Алжирцы в 1/8 финала высадили спартаковца Тео Бонгонда и его ДР Конго, забив в самом конце дополнительного времени. Нигерийцы же куда менее нервно расправились с Мозамбиком — 4:0. Так ещё и играли они на день раньше. Может, у них осталось больше сил и это решит исходит противостояния?

🏆 ⚽️ 20:30: «Галатасарай» — «Фенербахче», Суперкубок Турции, финал

Суперкубок Турции . Финал Суперкубок Турции . Финал 10 января 2026, суббота. 18:45 МСК Галатасарай Стамбул Не начался Фенербахче Стамбул

Интрига: «Фенер» наконец зацепит трофей?

У «Фенербахче» в последние годы проблемы с титулами, и даже приглашение Жозе Моуринью не помогло — португалец бесславно укатил на родину. Хотя в этом сезоне в чемпионате «Фенеру» всё же удаётся трепать нервы монструозному «Галатасараю» — в таблице отстают всего на три очка, а в очной встрече лишили победы на 90+6-й минуте. Если теперь удастся забрать Суперкубок, жизнь и вовсе засияет новыми красками.

⚽️ 20:45: «Тоттенхэм Хотспур» — «Астон Вилла», Кубок Англии, 3-й тур

Интрига: топовая вывеска в Кубке Англии

Обычно на ранних стадиях Кубка Англии клубы АПЛ расправляются с обитателями футбольного андерграунда. Но случается и обратное — «Тоттенхэму» и «Вилле» «повезло» со жребием. Теперь кто-то из них вылетит, хотя амбиции позволяли идти до финальных стадий. Кстати, у «Тоттенхэма» особая мотивация: в этом сезоне команды уже встречались, причём тоже в Лондоне, и тогда «Вилла» выдала камбэк и увезла три очка. Если получится отомстить, радость будет двойная — и на обидное поражение ответят, и шансов на трофей соперника лишат.

🏒 21:00: «Бостон Брюинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: Панарин обойдёт Дацюка?

Российский лидер «рейнджеров» набирает очки в пяти последних матчах – благодаря этому в игре с «Баффало» Панарин сравнялся по количеству результативных действий в НХЛ с Павлом Дацюком. Получится ли у Артемия обойти легенду отечественного хоккея уже в Бостоне?

⚽️ 🎦 22:00: Египет — Кот-д'Ивуар, Кубок африканских наций, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто из фаворитов лишится шансов на трофей?

Один из скрытых финалов поджидает нас в 1/4 финала. Египет досрочно выскочил из группы, после чего в дополнительное время разобрался с Бенином (3:1). Ивуарийцы же после потери с Камеруном во 2-м туре (1:1) безжалостны — одолели Габон (3:2) и вынесли Буркина-Фасо (3:0). Продолжит ли своё путешествие Мо Салах? Кажется, после скандала в «Ливерпуле» Кубок Африки стал для него отдушиной.

⚽️ 23:00: «Чарльтон Атлетик» — «Челси», Кубок Англии, 3-й тур

Интрига: вывеска, пропитанная ностальгией по старой АПЛ

Помните, как «Чарльтон» играл в английской элите в нулевые? Тогда и случились последние встречи этих команд. В АПЛ-2006/2007 дважды с перевесом в один мяч победил «Челси». А теперь зацените имена: забивали Дрогба, Рикарду Карвалью и Флойд Хассельбайнк, а Лэмпард, помимо гола, оформил ассист и не реализовал пенальти. Сейчас «Чарльтон» обитает в нижней части таблицы Чемпионшипа. Пора напомнить о себе!

🏒 23:30: «Питтсбург Пингвинз» — «Калгари Флэймз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 10 января 2026, суббота. 23:30 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Калгари Флэймз Калгари

Интрига: «пингвины» продолжат успешную серию?

Команда Дэна Мьюза набрала отличный ход – «Питтсбург» победил в каждом из последних шести матчей, благодаря чему значительно улучшил свою позицию в борьбе за плей-офф на Востоке. Следующий соперник – проигравший четыре встречи подряд «Калгари». «Пингвины» будут фаворитами, однако оправдают ли они этот статус?