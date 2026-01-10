«Ну не подлость ли это?» Смертин покидал Англию со скандалом и жалеет до сих пор

Алексей Смертин с 2003 по 2008 год выступал в Англии (с перерывом на московское «Динамо» в 2006-м). Среди его клубов — «Челси» и «Чарльтон». Смертин застал расцвет лондонской команды в эпоху Романа Абрамовича, но закрепиться в основе не смог. А в «Чарльтоне» Алексей быстро стал важным футболистом, однако покинул клуб со скандалом перед решающей частью сезона.

Смертин перешёл в «Челси» в 2003 году из французского «Бордо». Один из лучших российских игроков перебрался в АПЛ в тот же момент, когда клуб купил бизнесмен Роман Абрамович. Правда, лондонцы сразу отправили Смертина в аренду в «Портсмут». Но в 2004-м «Челси» возглавил Жозе Моуринью: португалец решил, что Алексей ему поможет в полузащите. В сезоне-2004/2005 Смертин провёл 25 матчей во всех турнирах. Не так уж и плохо, хотя основным россиянин так и не стал. Было невероятно трудно конкурировать за место в центре поля с Фрэнком Лэмпардом, Клодом Макелеле, Тьягу Мендешем, Иржи Ярошиком и Жереми Нжитапом.

В блоге на Sports.ru Смертин рассказал о причинах неудач в «Челси»: «В «Челси» хорошо начал, но к середине первого круга слишком загнался из-за синдрома самозванца. Казалось, не соответствую топовому уровню, на котором играл. Постепенно растерял всю уверенность, которую приобрёл в «Портсмуте». Я так боялся ошибиться и обрезать, что в основном отдавал передачи поперёк, никак не пытался обострить. Дрогба говорил: «Алексей, почему ты не пытаешься дать проникающий пас, как отдавал раньше, что с тобой случилось?» Я хлопал глазами, а про себя думал: «Да [боюсь] я, [боюсь]. Раньше не [боялся], а теперь [боюсь]».

Алексей Смертин в «Челси» Фото: Corbis via Getty Images

Также Алексей отметил, что впервые оказался в ситуации, когда он запасной: «В «Челси» я был игроком ротации, что непривычно. С 17 лет играл во всех клубах только в основе. У меня не было навыка выходить на замену и быть эффективным. Это тоже сказывалось на рефлексии. Наверное, надо было относиться ко всему проще, но в том возрасте не получалось. Плюс с тренером по душам не поговоришь — даже к Газзаеву проще подойти, чем к Моуринью. Не уверен, что Жозе вообще такие разговоры проводил».

Поэтому летом 2005 года Смертина для обретения уверенности и игровой практики отправили в аренду в «Чарльтон». Алексей согласился, так как его быт не менялся. Как рассказывал сам футболист, ему было бы неудобно покидать Лондон из-за учившегося в школе при посольстве сына.

В «Чарльтоне» россиянин с ходу влетел в стартовый состав. Смертин снова ощутил уверенность, носился по всему полю и действовал креативно. Хотя результативных действий за 22 встречи от полузащитника так и не дождались, тренер команды Алан Кербишли уговаривал Алексея остаться на постоянной основе.

«Мы классно провели первую половину чемпионата, а после неё ко мне подошёл Кербишли и спросил: «Может, ты уйдёшь из «Челси» и подпишешь с нами контракт?» Я посоветовался с агентом Пауло Барбозой. Тот сказал: «Подожди пока. Поиграй ещё, а подписать всегда успеешь, если они сами предлагают», — отметил Смертин.

Алексей Смертин в «Чарльтоне» Фото: PA Images via Getty Images

Однако ближе к зиме у россиянина начались проблемы. Он уже не был так полезен, причём основные претензии касались сильнейшего качества Алексея — работоспособности. Смертин и сам признавал, что ему «не хватало запала» для возвращения в оборону.

А затем у него возник вариант с возвращением в Россию. По словам самого футболиста, ему предложили зарплату в два раза больше, чем в «Челси». В итоге Смертин соблазнился и уехал из аренды в «Чарльтоне» посреди сезона в московское «Динамо» (в РПЛ только стартовал чемпионат-2006). В Англии же не поняли решения Алексея. Председатель правления «Чарльтона» Ричард Мюррей раскритиковал футболиста.

Ричард Мюррей экс-председатель правления «Чарльтона» «Никакие слова не могут адекватно выразить, насколько мы разгневаны и разочарованы тем, что игрок не смог выполнить свои обязательства перед нами. Особенно учитывая, сколько важных встреч нам предстоит сыграть. До конца сезона и до истечения срока аренды у «Челси» оставалось всего девять недель. Потом мы бы смогли подписать его всего за £ 1 млн. А тут, видите ли, он сказал главному тренеру Алану Кербишли, что подписывает контракт с «Динамо» и вообще хочет воссоединиться с семьёй в России. Ну не подлость ли это?»



Сам Алексей на своём официальном сайте отреагировал на слова Мюррея: «Я считаю, что это какое-то недоразумение. Ричард Мюррей — настоящий джентльмен, и я не думаю, что он мог такое говорить. Во время нашей последней встречи Мюррей, наоборот, выразил признательность мне за игру в составе «Чарльтона» и сказал, что у него нет никаких претензий. Мы попрощались и пожелали друг другу удачи». Возможно, спустя время у Мюррея изменилось мнение насчёт отъезда Алексея.

И всё же в конце 2025 года Смертин признал, что зря покинул «Чарльтон»: «Это точно самая большая ошибка в карьере. Даже ошибка из двух частей. Первая — не подписал контракт с «Чарльтоном», когда предлагали. Вторая — не устоял перед выгодным вариантом с «Динамо», повёлся на деньги. Надо было оставаться в «Чарльтоне» и играть там до победного».

Алексей Смертин в «Динамо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Смертин провёл всего год в «Динамо» и уже в конце 2006-го вернулся в Англию. Он подписал контракт с «Фулхэмом», в котором и завершил карьеру в 2008-м в возрасте 33 лет. А «Чарльтон» по итогам сезона-2006/2007 вылетел в Чемпионшип и после этого ни разу не возвращался в АПЛ.