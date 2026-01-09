Новая звезда «Сити», потери «Зенита» и вау-камбэк в РПЛ. Трансферы и слухи дня

9 января пришло несколько важных трансферных новостей. Это касается как европейских, так и российских клубов. Рассказываем вам всё самое интересное за прошедшую пятницу.

Состоявшиеся трансферы

У «Сити» появился новый вингер

Антуан Семеньо Фото: ФК «Манчестер Сити»

За Антуаном Семеньо гонялись практически все топ-клубы АПЛ. «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм» очень хотели купить вингера «Борнмута». Но сам ганец выбрал «Манчестер Сити». Впрочем, команда Пепа Гвардиолы была самой настойчивой в вопросе покупки футболиста. «Манчестер Сити» заплатил «Борнмуту» £ 62,5 млн, также в сделку включены £ 1,5 млн бонусов плюс 10% с будущей продажи. Контракт Семеньо с новым клубом подписан до лета 2031 года. Теперь 26-летнему футболисту предстоит серьёзная конкуренция.

Скандальная продажа «Лацио»

Маттео Гендузи Фото: ФК «Фенербахче»

Полузащитник «Лацио» Маттео Гендузи перешёл в «Фенербахче» за € 28 млн и заключил со стамбульцами контракт до лета 2030 года. При этом главный тренер римлян Маурицио Сарри был против продажи: «Если честно, я думал, что Гендузи станет одним из семи или восьми игроков, которых мы сможем использовать для построения проекта. Конечно, я понимаю, что мы не можем предложить такие же зарплаты, как другие, но… Что ж, сейчас у нас есть определённые трудности».

Гендузи подписал контракт с «Фенербахче» сроком на 4,5 года. Ещё одна звезда в команде Доменико Тедеско! Но поможет ли Маттео в борьбе за золото чемпионата Турции?

Замена Гендузи подоспела тут же

«Лацио» сразу же подписал замену для Гендузи. Клуб не пожалел € 15 млн на полузащитника «Аякса» Кеннета Тейлора. Нидерландец заключил контракт с римлянами на 4,5 года. Долгое время 23-летний футболист был в списках топ-клубов на усиление. В европейский гранд Кеннет пока не перешёл, однако «Лацио» может стать отличным трамплином.

Трансферные слухи дня

Жерсон — де-факто игрок «Крузейро»

Полузащитник «Зенита» Жерсон уже прилетел в Бразилию для завершения трансфера в «Крузейро». Петербуржцы получат за игрока € 27+3 млн, а сам 28-летний футболист подпишет четырёхлетний контракт. «Я очень счастлив. Благодарю всё руководство «Крузейро» за усилия, которые они приложили, чтобы я перешёл сюда. Теперь я Кабулусо (прозвище «Крузейро». — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Жерсон.

«Тоттенхэм» нашёл нового защитника в команде Неймара

Соуза Фото: Wagner Meier/Getty Images

Фабрицио Романо сообщает, что 19-летний левый защитник Соуза переходит в «Тоттенхэм» из «Сантоса». Сумма трансфера составит около € 15 млн. В сезоне чемпионата Бразилии 2025 года игрок провёл 24 матча и помог «Сантосу» остаться в Серии А. Теперь перспективный защитник отправляется в Лондон для конкуренции с Джедом Спенсом и Дестини Удоджи.

Звезда РПЛ 2010-х снова окажется в нашем чемпионате?

Роман Ерёменко не выступает в РПЛ с 2021 года. Однако сейчас полузащитник возвращается в нашу лигу! По информации инсайдера Ивана Карпова, финн близок к переходу в «Оренбург». 38-летний игрок отправляется с командой на сборы. В России Ерёменко выступал за «Рубин» (2011-2014), ЦСКА (2014-2017), «Спартак» (2018-2019) и «Ростов» (2019-2021). А его последним клубом был финский «Гнистан».

Ещё один легионер близок к уходу из «Зенита»

ПАОК сделал улучшенное предложение «Зениту» по переходу защитника Ваньи Дркушича, сообщает Athlos. Греки готовы отдать петербуржцам за игрока € 4 млн и ожидают, что российский клуб примет оффер. По данным источника, ранее «Зенит» требовал € 6 млн за 26-летнего словенца, но ПАОК не был готов платить столько. В нынешнем сезоне Дркушич провёл 20 встреч во всех турнирах. Однако после ожидаемого перехода в «Зенит» Игоря Дивеева словенец наверняка окажется на скамейке запасных.

«Реал» нацелился на защитника из Бундеслиги

Нико Шлоттербек Фото: Lars Baron/Getty Images

Защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек — один из самых желанных футболистов для топ-клубов. Но главный претендент на немца — мадридский «Реал». По информации Bild, испанцы сделали Нико своей приоритетной целью. Потенциальная сумма трансфера может составить более € 50 млн. Также на 26-летнего футболиста претендует «Бавария».

