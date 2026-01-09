Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы РПЛ и Европы, зима-2026, слухи и переходы 9 января, Семеньо, Жерсон, Дркушич, Ерёменко, Гендузи, Зенит, Манчестер Сити

Новая звезда «Сити», потери «Зенита» и вау-камбэк в РПЛ. Трансферы и слухи дня
Никита Паглазов
Трансферы РПЛ и Европы, слухи и переходы 9 января
Комментарии
Жерсон уже прилетел в Бразилию, а в «Лацио» состоялась рокировка полузащитников.

9 января пришло несколько важных трансферных новостей. Это касается как европейских, так и российских клубов. Рассказываем вам всё самое интересное за прошедшую пятницу.

Состоявшиеся трансферы

У «Сити» появился новый вингер

Антуан Семеньо

Антуан Семеньо

Фото: ФК «Манчестер Сити»

За Антуаном Семеньо гонялись практически все топ-клубы АПЛ. «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм» очень хотели купить вингера «Борнмута». Но сам ганец выбрал «Манчестер Сити». Впрочем, команда Пепа Гвардиолы была самой настойчивой в вопросе покупки футболиста. «Манчестер Сити» заплатил «Борнмуту» £ 62,5 млн, также в сделку включены £ 1,5 млн бонусов плюс 10% с будущей продажи. Контракт Семеньо с новым клубом подписан до лета 2031 года. Теперь 26-летнему футболисту предстоит серьёзная конкуренция.

Чем же так крут Антуан?
Самый влиятельный игрок АПЛ — не из топ-клуба. Что в нём особенного?
Самый влиятельный игрок АПЛ — не из топ-клуба. Что в нём особенного?

Скандальная продажа «Лацио»

Маттео Гендузи

Маттео Гендузи

Фото: ФК «Фенербахче»

Полузащитник «Лацио» Маттео Гендузи перешёл в «Фенербахче» за € 28 млн и заключил со стамбульцами контракт до лета 2030 года. При этом главный тренер римлян Маурицио Сарри был против продажи: «Если честно, я думал, что Гендузи станет одним из семи или восьми игроков, которых мы сможем использовать для построения проекта. Конечно, я понимаю, что мы не можем предложить такие же зарплаты, как другие, но… Что ж, сейчас у нас есть определённые трудности».

Гендузи подписал контракт с «Фенербахче» сроком на 4,5 года. Ещё одна звезда в команде Доменико Тедеско! Но поможет ли Маттео в борьбе за золото чемпионата Турции?

Замена Гендузи подоспела тут же

«Лацио» сразу же подписал замену для Гендузи. Клуб не пожалел € 15 млн на полузащитника «Аякса» Кеннета Тейлора. Нидерландец заключил контракт с римлянами на 4,5 года. Долгое время 23-летний футболист был в списках топ-клубов на усиление. В европейский гранд Кеннет пока не перешёл, однако «Лацио» может стать отличным трамплином.

Здоровья тренеру «Лацио»!
Маурицио Сарри успешно перенёс операцию на сердце
Истории
Маурицио Сарри успешно перенёс операцию на сердце

Трансферные слухи дня

Жерсон — де-факто игрок «Крузейро»

Жерсон Подробнее

Полузащитник «Зенита» Жерсон уже прилетел в Бразилию для завершения трансфера в «Крузейро». Петербуржцы получат за игрока € 27+3 млн, а сам 28-летний футболист подпишет четырёхлетний контракт. «Я очень счастлив. Благодарю всё руководство «Крузейро» за усилия, которые они приложили, чтобы я перешёл сюда. Теперь я Кабулусо (прозвище «Крузейро». — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Жерсон.

«Тоттенхэм» нашёл нового защитника в команде Неймара

Соуза

Соуза

Фото: Wagner Meier/Getty Images

Фабрицио Романо сообщает, что 19-летний левый защитник Соуза переходит в «Тоттенхэм» из «Сантоса». Сумма трансфера составит около € 15 млн. В сезоне чемпионата Бразилии 2025 года игрок провёл 24 матча и помог «Сантосу» остаться в Серии А. Теперь перспективный защитник отправляется в Лондон для конкуренции с Джедом Спенсом и Дестини Удоджи.

Звезда РПЛ 2010-х снова окажется в нашем чемпионате?

Роман Ерёменко Подробнее

Роман Ерёменко не выступает в РПЛ с 2021 года. Однако сейчас полузащитник возвращается в нашу лигу! По информации инсайдера Ивана Карпова, финн близок к переходу в «Оренбург». 38-летний игрок отправляется с командой на сборы. В России Ерёменко выступал за «Рубин» (2011-2014), ЦСКА (2014-2017), «Спартак» (2018-2019) и «Ростов» (2019-2021). А его последним клубом был финский «Гнистан».

Не так давно мы вспоминали Романа:
Ерёменко вызвали в сборную спустя 9 лет! Камбэк обидно сорвался, но что с ним вообще было?
Ерёменко вызвали в сборную спустя 9 лет! Камбэк обидно сорвался, но что с ним вообще было?

Ещё один легионер близок к уходу из «Зенита»

Ванья Дркушич Подробнее

ПАОК сделал улучшенное предложение «Зениту» по переходу защитника Ваньи Дркушича, сообщает Athlos. Греки готовы отдать петербуржцам за игрока € 4 млн и ожидают, что российский клуб примет оффер. По данным источника, ранее «Зенит» требовал € 6 млн за 26-летнего словенца, но ПАОК не был готов платить столько. В нынешнем сезоне Дркушич провёл 20 встреч во всех турнирах. Однако после ожидаемого перехода в «Зенит» Игоря Дивеева словенец наверняка окажется на скамейке запасных.

«Реал» нацелился на защитника из Бундеслиги

Нико Шлоттербек

Нико Шлоттербек

Фото: Lars Baron/Getty Images

Защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек — один из самых желанных футболистов для топ-клубов. Но главный претендент на немца — мадридский «Реал». По информации Bild, испанцы сделали Нико своей приоритетной целью. Потенциальная сумма трансфера может составить более € 50 млн. Также на 26-летнего футболиста претендует «Бавария».

«Реал» ждёт «класико» в финале Суперкубка Испании:
У «Реала» в дерби зарешала страшная «пушка» Вальверде! Хотя «Атлетико» играл лучше
У «Реала» в дерби зарешала страшная «пушка» Вальверде! Хотя «Атлетико» играл лучше

Одной строкой

  • Фабрицио Романо: нападающий Кай Фуро переходит в «Брентфорд» из «Брюгге» за € 10 млн плюс бонусы.
  • Официально: защитник Талла Мор Ндиайе перешёл в «Ливерпуль» из «Амити» (Сенегал) и будет играть за команду U21.
  • Официально: защитник Ки-Яна Хувер перешёл в «Шеффилд Юнайтед» из «Вулверхэмптона» в аренду до лета 2026 года.
  • Официально: полузащитник Марко Брешианини перешёл в «Фиорентину» из «Аталанты». «Фиалки» арендовали игрока до лета 2026 года за € 1 млн с необязательной опцией выкупа за € 10 млн.
  • Официально: нападающий Умар Садик перешёл в «Валенсию» из «Реала Сосьедад». Сумма трансфера составила € 4,5 млн.
  • Официально: полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян отправится на первый зимний сбор в составе «Ахмата».
  • Официально: защитник «Велеса» Кирилл Кистенёв отправится на зимние сборы с «Ахматом».
  • Официально: полузащитник «Оренбурга» Владан Бубанья продолжит карьеру в «Осиеке» на правах аренды.
  • Официально: экс-полузащитник «Зенита» Эрнани перешёл из «Пармы» в «Монцу».
  • Официально: Джоэл Уорд перешёл в «Суонси Сити» из «Кристал Пэлас» в статусе свободного агента.
  • Официально: нападающий Лука Колеошо перешёл в аренду в «Париж» из «Бёрнли». Первую часть сезона игрок провёл в «Эспаньоле».
Главное за 8 января:
«Зенит» отдаёт Жерсона за много денег, Сарри привезли незнакомца. Трансферы и слухи дня
«Зенит» отдаёт Жерсона за много денег, Сарри привезли незнакомца. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android