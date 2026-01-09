Новая звезда «Сити», потери «Зенита» и вау-камбэк в РПЛ. Трансферы и слухи дня

9 января пришло несколько важных трансферных новостей. Это касается как европейских, так и российских клубов. Рассказываем вам всё самое интересное за прошедшую пятницу.
Состоявшиеся трансферы
У «Сити» появился новый вингер
Антуан Семеньо
Фото: ФК «Манчестер Сити»
За Антуаном Семеньо гонялись практически все топ-клубы АПЛ. «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм» очень хотели купить вингера «Борнмута». Но сам ганец выбрал «Манчестер Сити». Впрочем, команда Пепа Гвардиолы была самой настойчивой в вопросе покупки футболиста. «Манчестер Сити» заплатил «Борнмуту» £ 62,5 млн, также в сделку включены £ 1,5 млн бонусов плюс 10% с будущей продажи. Контракт Семеньо с новым клубом подписан до лета 2031 года. Теперь 26-летнему футболисту предстоит серьёзная конкуренция.
Скандальная продажа «Лацио»
Маттео Гендузи
Фото: ФК «Фенербахче»
Полузащитник «Лацио» Маттео Гендузи перешёл в «Фенербахче» за € 28 млн и заключил со стамбульцами контракт до лета 2030 года. При этом главный тренер римлян Маурицио Сарри был против продажи: «Если честно, я думал, что Гендузи станет одним из семи или восьми игроков, которых мы сможем использовать для построения проекта. Конечно, я понимаю, что мы не можем предложить такие же зарплаты, как другие, но… Что ж, сейчас у нас есть определённые трудности».
Гендузи подписал контракт с «Фенербахче» сроком на 4,5 года. Ещё одна звезда в команде Доменико Тедеско! Но поможет ли Маттео в борьбе за золото чемпионата Турции?
Замена Гендузи подоспела тут же
«Лацио» сразу же подписал замену для Гендузи. Клуб не пожалел € 15 млн на полузащитника «Аякса» Кеннета Тейлора. Нидерландец заключил контракт с римлянами на 4,5 года. Долгое время 23-летний футболист был в списках топ-клубов на усиление. В европейский гранд Кеннет пока не перешёл, однако «Лацио» может стать отличным трамплином.
Трансферные слухи дня
Жерсон — де-факто игрок «Крузейро»
Полузащитник «Зенита» Жерсон уже прилетел в Бразилию для завершения трансфера в «Крузейро». Петербуржцы получат за игрока € 27+3 млн, а сам 28-летний футболист подпишет четырёхлетний контракт. «Я очень счастлив. Благодарю всё руководство «Крузейро» за усилия, которые они приложили, чтобы я перешёл сюда. Теперь я Кабулусо (прозвище «Крузейро». — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Жерсон.
«Тоттенхэм» нашёл нового защитника в команде Неймара
Соуза
Фото: Wagner Meier/Getty Images
Фабрицио Романо сообщает, что 19-летний левый защитник Соуза переходит в «Тоттенхэм» из «Сантоса». Сумма трансфера составит около € 15 млн. В сезоне чемпионата Бразилии 2025 года игрок провёл 24 матча и помог «Сантосу» остаться в Серии А. Теперь перспективный защитник отправляется в Лондон для конкуренции с Джедом Спенсом и Дестини Удоджи.
Звезда РПЛ 2010-х снова окажется в нашем чемпионате?
Роман Ерёменко не выступает в РПЛ с 2021 года. Однако сейчас полузащитник возвращается в нашу лигу! По информации инсайдера Ивана Карпова, финн близок к переходу в «Оренбург». 38-летний игрок отправляется с командой на сборы. В России Ерёменко выступал за «Рубин» (2011-2014), ЦСКА (2014-2017), «Спартак» (2018-2019) и «Ростов» (2019-2021). А его последним клубом был финский «Гнистан».
Ещё один легионер близок к уходу из «Зенита»
ПАОК сделал улучшенное предложение «Зениту» по переходу защитника Ваньи Дркушича, сообщает Athlos. Греки готовы отдать петербуржцам за игрока € 4 млн и ожидают, что российский клуб примет оффер. По данным источника, ранее «Зенит» требовал € 6 млн за 26-летнего словенца, но ПАОК не был готов платить столько. В нынешнем сезоне Дркушич провёл 20 встреч во всех турнирах. Однако после ожидаемого перехода в «Зенит» Игоря Дивеева словенец наверняка окажется на скамейке запасных.
«Реал» нацелился на защитника из Бундеслиги
Нико Шлоттербек
Фото: Lars Baron/Getty Images
Защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек — один из самых желанных футболистов для топ-клубов. Но главный претендент на немца — мадридский «Реал». По информации Bild, испанцы сделали Нико своей приоритетной целью. Потенциальная сумма трансфера может составить более € 50 млн. Также на 26-летнего футболиста претендует «Бавария».
Одной строкой
- Фабрицио Романо: нападающий Кай Фуро переходит в «Брентфорд» из «Брюгге» за € 10 млн плюс бонусы.
- Официально: защитник Талла Мор Ндиайе перешёл в «Ливерпуль» из «Амити» (Сенегал) и будет играть за команду U21.
- Официально: защитник Ки-Яна Хувер перешёл в «Шеффилд Юнайтед» из «Вулверхэмптона» в аренду до лета 2026 года.
- Официально: полузащитник Марко Брешианини перешёл в «Фиорентину» из «Аталанты». «Фиалки» арендовали игрока до лета 2026 года за € 1 млн с необязательной опцией выкупа за € 10 млн.
- Официально: нападающий Умар Садик перешёл в «Валенсию» из «Реала Сосьедад». Сумма трансфера составила € 4,5 млн.
- Официально: полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян отправится на первый зимний сбор в составе «Ахмата».
- Официально: защитник «Велеса» Кирилл Кистенёв отправится на зимние сборы с «Ахматом».
- Официально: полузащитник «Оренбурга» Владан Бубанья продолжит карьеру в «Осиеке» на правах аренды.
- Официально: экс-полузащитник «Зенита» Эрнани перешёл из «Пармы» в «Монцу».
- Официально: Джоэл Уорд перешёл в «Суонси Сити» из «Кристал Пэлас» в статусе свободного агента.
- Официально: нападающий Лука Колеошо перешёл в аренду в «Париж» из «Бёрнли». Первую часть сезона игрок провёл в «Эспаньоле».