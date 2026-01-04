Запасной «Реала» разрывает Кубок Африки! Продлил дикую серию и выбил звёзд РПЛ

Пятый мяч Браима Диаса на турнире и первый с 2004 года полуфинал КАН для Марокко! А Сенегал расправился с Мали.

На Кубке Африки прошли два первых четвертьфинала. 9 января свои матчи провели одни из главных фаворитов — Марокко и Сенегал. В полуфинал прошли и те и те.

Первыми на поле вышли сборные Мали и Сенегала. Встреча получилась напряжённой, хотя сенегальцы были явными фаворитами. И на 27-й минуте они открыли счёт: Илиман Ндиайе оказался первым на отскоке в чужой штрафной. А в конце первого тайма у Мали удалили лидера — Ив Биссума получил вторую жёлтую карточку.

После перерыва малийцы действовали неплохо даже в меньшинстве. Хотя всё же Сенегал создал больше моментов. Да и по статистике команда Папа Тьява была круче (65% против 35% по владению, 19:8 по ударам и 1,55 против 1,13 — по ожидаемым голам). И фаворит логично шагнул в полуфинал КАН. В следующем раунде сенегальцы встретятся с победителем пары Египет — Кот-д’Ивуар.

В 22:00 мск стартовала встреча Камеруна и Марокко. Марокканцы — хозяева турнира и главные фавориты в борьбе за победу у букмекеров. Поэтому от команды Валида Реграги ожидали только победы в четвертьфинале. Марокко не выигрывало Кубок Африки с 1976 года и очень хочет сделать это дома.

Настрой хозяев отразился на ходе встречи. С первых минут Марокко действовало острее и искало голевой момент. На 10-й минуте Ашраф Хакими опасно врывался в штрафную Камеруна, но недалеко до неё Артур Эбонг остановил лучшего игрока Африки 2025 года — правда, с фолом. Защитник «ПСЖ» в целом был очень активен и выделялся на поле у хозяев. Будто и не было ранее никакой травмы у Ашрафа.

Однако главным героем тайма стал не Хакими, а другой звёздный игрок Марокко — Браим Диас. Футболист мадридского «Реала» на 26-й минуте открыл счёт: Хакими навесил с углового, Айюб Эль-Кааби скинул головой во вратарскую, а форвард марокканцев бедром подправил мяч в створ. Диас забил абсолютно во всех матчах на КАН и оторвался от преследователей ещё сильнее в гонке бомбардиров (пять мячей). В «Реале» Браим — запасной. Но, возможно, по возвращении Хаби Алонсо пересмотрит роль футболиста?

Браим Диас и Ашраф Хакими празднуют гол Марокко Фото: Torbjorn Tande/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

До перерыва Марокко могло удвоить преимущество: на 38-й минуте Эз Абде опасно пробил, после чего мяч просвистел рядом с девяткой ворот Камеруна. Команда Давида Пагу провела крайне слабый тайм, не нанеся ни одного удара в створ. Не создали даже полумомента. С таким подходом трудно рассчитывать на полуфинал.

Стартовые 20 минут второго тайма снова остались за Марокко. Чудо, что хозяева не отличились ещё раз. Сначала Абде пробил чуть выше перекладины после подачи от Хакими. А затем Исмаэль Сайбари замыкал навес Ашрафа и головой пробил мимо вратаря Дэвиса Эпасси, однако защитник камерунцев Самуэль Котто подстраховал голкипера на ленточке.

На 73-й минуте Камерун создал свой лучший момент за игру. С углового навесил Брайан Мбемо, а Жорж-Кевин Н’Куду классно открылся и ударил в падении головой — рядом со створом! Тут же камерунцы получили атаку на свои ворота, и Марокко заработало штрафной. Абде выполнил подачу, мяч в чужой штрафной принял Сайбари, мощно пробивший в створ — 2:0! Марокканцы максимально приблизились к первому с 2004 года полуфиналу Кубка Африки. И к первой в истории турнира победе над Камеруном!

До конца матча камерунцы пытался разжечь интригу заново. Безуспешно. Марокко уверенно довело игру до победы и прошло в полуфинал Кубка Африки. А представлявшие Камерун защитники «Спартака» и «Локо» Кристофер Ву и Жерзино Ньямси успеют к первому сбору своих клубов. У Марокко же далее встреча с победителем пары Алжир — Нигерия.