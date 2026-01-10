Более трёх месяцев «Хартс» занимает первое место в таблице чемпионата! А теперь к клубу будет пристальное внимание в Казахстане.

«Селтик» и «Рейнджерс» вдруг отдают лидерство! 40 лет чемпионами Шотландии были лишь они

Если вы давно не смотрели в таблицу чемпионата Шотландии, то наверняка будете удивлены. Позади бо́льшая часть регулярного чемпионата, а на первой строчке находятся не «Селтик» и не «Рейнджерс». Возглавляет таблицу «Хартс», который по итогам прошлого сезона не попал в еврокубки.

По какому формату проводят чемпионат Шотландии

В высшем дивизионе шотландского футбола выступают 12 клубов. В регулярном чемпионате они играют друг с другом по три раза, то есть каждый клуб проводит 33 матча. Затем команды разбивают на две шестёрки в зависимости от очков, которые они набрали в первой части турнира. После этого клубы из каждой шестёрки играют друг с другом ещё по одному разу, то есть проводят дополнительные пять встреч. Таким образом, каждая команда примет участие в 38 турах.

Кто тренирует «Хартс»

«Хартс» отыграл уже 20 встреч. Пока он опережает «Рейнджерс» на три очка, «Селтик» — на шесть. При этом лидер чемпионата Шотландии провёл на один матч меньше, чем ближайший преследователь. Клуб из Эдинбурга уступил всего лишь два раза (первое поражение было зафиксировано в 13-м туре). Особенно впечатляет то, как «Хартс» играет с топовыми шотландскими клубами. Четыре матча с «Селтиком» и «Рейнджерс» в сезоне — четыре победы. Вау!

С «Хартсом» работает 54-летний тренер Дерек Макиннс. В своё время он дважды побеждал во втором шотландском дивизионе. В 2009 году Маккинс вывел «Сент-Джонстон» в элитную лигу, а в 2022 году проделал подобный трюк с «Килмарноком».

Самых больших успехов Макиннс добился с «Абердином». В 2014 году команда стала победителем Кубка шотландской лиги, а затем дважды добиралась до финала (2017, 2019). В 2017-м «Абердин» дошёл до финала Кубка Шотландии, где уступил «Селтику» (1:2), пропустив второй мяч на второй добавленной минуте.

Дерек Макиннс Фото: Ian MacNicol/Getty Images

В мае 2025 года Макиннс получил назначение в «Хартс». Пока получается очень успешно. В 25 матчах под его руководством команда набирает по 2,24 очка за игру. Это самый высокий показатель в тренерской карьере Макиннса. Сенсaционное выступление клуба из Эдинбурга привело к серьёзным индивидуальным наградам. Макиннса признали лучшим тренером шотландской лиги по итогам августа, сентября и октября. Очень впечатляет!

«Хартс» возглавляет таблицу шотландской лиги уже более 100 дней. «Хочу, чтобы мы оправдали ожидания болельщиков, а со временем и превзошли их, — сказал Макиннс. — Сейчас мы, вероятно, превосходим их, находясь на нынешнем уровне. Команду это устраивает. Думаю, никто в «Хартсе» не чувствует себя некомфортно в сложившейся ситуации. Мы именно там, где хотим быть. Лидируем в лиге уже более трёх месяцев. Это не просто кратковременный всплеск формы, это нечто более существенное. Каждая игра теперь становится крайне важной. Нужно, чтобы мы старались искать пути улучшения, независимо от того, что делают другие команды. Не стоит обращать внимание на проблемы остальных клубов».

Ключевые игроки команды

У клуба из Эдинбурга лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всей шотландской лиге. А ещё в составе «Хартса» играет Лоуренс Шанклэнд — лучший бомбардир турнира (10 голов). Макиннс называет этого футболиста лучшим нападающим чемпионата. Шанклэнду 30 лет. Он выходит на поле с капитанской повязкой, а портал Transfermarkt считает его одним из самых дорогостоящих футболистов команды (€ 2,5 млн).

Лоуренс выступает за «Хартс» с 2022 года — тогда шотландский клуб купил его у бельгийского «Берсхота» за € 470 тыс. До этого Шанклэнд выступал исключительно на родине. Нападающий отыграл почти два десятка матчей в составе национальной команды. В этом сезоне Шанклэнд трижды забивал «Рейнджерс» и один раз — «Селтику», так что он достаточно продуктивен и во встречах с большими клубами.

Лоуренс Шанклэнд Фото: Steve Welsh/Getty Images

Ещё у «Хартс» есть грек Александрос Кизиридис — один из лучших ассистентов лиги. В 20 матчах он забил три мяча и отдал шесть голевых передач. Его стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 2 млн (третий показатель во всём клубе). Кизиридис способен сыграть как на позиции атакующего полузащитника, так и на любом из флангов атаки. Он перебрался в «Хартс» минувшим летом и сделал это на правах свободного агента.

Немецкий вратарь Александер Шволов до перехода в «Хартс» играл только на родине. В его резюме есть такие клубы, как «Фрайбург», «Арминия», «Герта», «Шальке», «Унион». В августе 2025 года он отправился в Шотландию и достался «Хартсу» совершенно бесплатно. Пока что 33-летний голкипер в полном порядке — 16 встреч, 11 пропущенных мячей, восемь «сухарей». Шволов лидирует в лиге по среднему количеству пропущенных мячей за матч (0,69). Отличное приобретение для команды!

Александр Шволов Фото: Malcolm Mackenzie/Getty Images

Почему за «Хартсом» будут пристально следить в Казахстане?

Причина — нападающий Ислам Чесноков. Несколько дней назад он покинул «Тобол» в статусе свободного агента и перебрался в шотландскую лигу. Летом игроком интересовались «Крылья Советов», однако Ислам так и не доехал до РПЛ. В прошедшем сезоне Чесноков провёл 29 матчей в чемпионате и Кубке Казахстана, забил 10 мячей и отдал пять голевых передач.

Ислам Чесноков Фото: ФК «Хартс»

Вот как трансфер прокомментировал главный тренер шотландского клуба: «Очевидно, что Чесноков приехал из другой части мира, из другой лиги. Но понятно, что он действительно осознаёт, куда попал и чего от него ожидают. Мы сейчас просто хотим дать ему возможность играть и освоиться в новой команде. Я обсужу с ним все детали, после чего решу, стоит ли включать его в заявку на ближайший матч».

Что пишут в Великобритании о «Хартсе»

Ниже — часть статьи издания BBC. Журналисты отмечают силу нынешнего состава команды, который укрепили за счёт работы на зимнем трансферном рынке.

«Сейчас состав «Хартс» силен как никогда за последние 25 лет. Глубина есть практически на каждой позиции, что должно радовать главного тренера. Сам Макиннс проделал невероятную работу по поддержанию позитивной атмосферы в раздевалке, несмотря на то что некоторые игроки не проходят в стартовый состав. Беспрецедентное время для команды.

Её нынешнее турнирное положение говорит о великолепном сезоне. Однако и «Рейнджерс», и «Селтик» усилят составы в зимнее трансферное окно и окажут на «Хартс» такое давление, какого они никогда раньше не испытывали. Впрочем, послание из клуба-лидера чемпионата Шотландии понятно: «Догоняйте нас, если сможете». Если «Хартс» продолжит побеждать, задача для клубов «старой фирмы» станет гораздо более сложной».

Что происходит с «Селтик» и «Рейнджерс»?

Клубы из Глазго штормит по полной программе. «Рейнджерс» вошёл в сезон с тренером Расселлом Мартином, однако его уволили спустя 122 дня (команда провела под его руководством всего 17 встреч). В первых семи турах чемпионата клуб одержал только одну победу и растерял достаточно много очков. «Рейнджерс» стабилизировал ситуацию после прихода немецкого тренера Дэнни Рёля (это произошло во второй половине октября). При нём команда одержала 10 побед в 13 матчах и приблизилась к лидеру.

Дэнни Рёль Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Для «Селтика» нынешний сезон складывается безумно тяжело. Во-первых, команда пролетела мимо общего этапа Лиги чемпионов, уступив в квалификации «Кайрату» в серии пенальти. Во-вторых, «Селтик» проиграл «Сент-Миррену» (1:3) в финале Кубка шотландской лиги. В-третьих, клуб уже несколько раз менял тренеров в ходе сезона.

Брендана Роджерса уволили в октябре 2025 года, а на его место пригласили Мартина О'Нила. Под руководством опытного североирландца «Селтик» провёл только восемь матчей, после чего назначили Уилфреда Нэнси. Но и новый тренер продержался только восемь встреч. В результате несколько дней назад «Селтик» объявил о возвращении О'Нила.

Игроки «Селтика» пока никак не обретут стабильность Фото: Craig Williamson/Getty Images

Клуб из Глазго проиграл уже шесть раз в нынешнем чемпионате Шотландии. Четыре поражения пришлись на шесть предыдущих туров. 3 января «Селтик» уступил в «дерби старой фирмы» «Рейнджерс» (1:3), после чего Нэнси уволили и вернули О'Нила. Настоящий сериал!

Если вам интересно, когда в последний раз шотландскую лигу брал кто-либо не из пары «Селтик» — «Рейнджерс», то это было в далёком 1985 году. Тогда «Абердин» выиграл турнир во второй раз подряд и сделал это под руководством Алекса Фергюсона. «Хартс» же не побеждал в чемпионате Шотландии с 1960 года. Интересно, станем ли мы свидетелями исторического успеха по окончании нынешнего сезона?