«Ехал из Ростова и плакал». Его рекорд в РПЛ до сих пор не побили

В гостях у «Чемпионата» побывал Никита Медведев, вратарь-рекордсмен Мир РПЛ. В 2017 году он выдал самую продолжительную «сухую» серию в чемпионатах России, обойдя Руслана Нигматуллина. В его карьере немало сюжетных поворотов — от матчей с «МЮ» в плей-офф Лиги Европы до вылета в ФНЛ со Слуцким. Сейчас Никита борется за выживание в РПЛ с «Пари НН». Обо всём этом Никита откровенно рассказал Александру Ершову и Марии Куцубеевой.

«Мальдивы — отпуск не для меня. Скучно и примитивно»

— Как провёл отпуск?

— Дома, никуда не летал — залечиваю травмы. Уже не помню, когда последний раз в зимнем отпуске летал. Обычно всегда какие-то дела, здоровье надо в порядок приводить.

— Ты как-то раскритиковал Мальдивы, назвав такой отпуск примитивным. До сих пор так считаешь?

— Я был там один раз. Мне кажется, что это скучный отдых. Если и приезжать, то большой компанией. Мы как раз так и ездили — было не так скучно.

— Почему скучно?

— Примитивных отдых — ешь, загораешь. Ты находишься на острове, где нет особо развлечений. Такой отдых не для меня.

— Как для тебя выглядит идеальное место для отдыха?

— Должна быть небольшая компания близких друзей. Неважно, где вы находитесь, но природа ближе. Особенно люблю лес зимой. Во времена «Локомотива» после сезона выезжали на охоту. Но я ездил не ради охоты — мне с какой-то стороны даже жалко зверя. Я ездил за атмосферой, разговорами и зимним лесом.

— На кого охотились?

— Кабан и лось.

— Зайцы, как в истории с Воробьёвым, не пострадали?

— Нет.

— Предпочитаешь отдыхать в России?

— Да.

— Топ-3 места, которые все должны посетить.

— Сложно сказать, потому что я не везде был. Условные Сочи, Ростов — там был. У нас большая страна, в которой ты можешь найти как тёплые места, так и холод. В России можно найти любой вид отдыха.

— Нужен ли тебе перерыв, чтобы максимально отключиться от футбола?

— Зимняя пауза для меня слишком длинная. Уже после двух-трёх недель отдыха хочу тренироваться.

— Залог хорошего восстановления во время отпуска?

— Спокойствие и возможность отключиться на несколько недель. Провести время с близкими и друзьями.

Никита Медведев в редакции «Чемпионата» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«У некоторых в «Пари НН» будто нет понимания, что происходит»

— Как оценишь выступление команды в первой части чемпионата?

— Сложно об этом говорить. Перед стартом сезона были поставлены задачи, которые мы пока не выполняем, но после двух заключительных матчей в концовке года появилась в хорошем смысле слова улыбка. Чуть выровняли ситуацию, но пока она очень сложная. Были отрезки, где играли неплохо. Вспоминаю игру в Грозном с «Локомотивом» — это одна из лучших игр в атаке. Но мы проиграли. Где-то недобрали свои очки. Как говорил главный тренер, команда перестраивалась. Стали играть в четыре защитника. Сложно где-то было, мало забивали. А при нашей игре нам обязательно надо забивать первыми. Тогда матч для нас складывается более-менее хорошо. Если же пропускали первыми, было тяжело. Смотреть на отрезок можно по-разному. Но хорошо, что в концовке набрали очки — они очень важны. Можно спокойно ехать на сборы и готовиться, смотреть в будущее.

— Главная проблема в результатах — перестройка при Шпилевском?

— Не скажу, что это проблема. Ни для кого не секрет, что «Пари НН» все годы в РПЛ боролся за выживание. Был единственный сезон, когда команда уходила на зимнюю паузу с 24 очками. Остальное время — тяжёлая борьба за выживание. Мне как игроку команды хочется обеспечить ей спокойное существование. Но у нас знаете, как всё выглядит — если не борешься за выживание, то можно попасть в топ-10. Туда попал, скажут, что уже рядом с топ-5. Так всегда будет. Хотелось бы лучших результатов, чтобы болельщики и клуб перед сезоном знали, что эта команда точно не вылетит. Хочется добиться такого прогресса.

— В конце октября ты сказал, что «Пари НН» уверенно идёт на вылет, и как раз после этого набрали очки. Сейчас ситуация оптимистичнее?

— Конечно! В октябре было так, я и сказал, как было, чтобы ребята обратили на это внимание. В раздевалке тоже это говорил, на тренировках. Если кто-то думал, что мы выиграем попозже, то это так не работает. Да, в тот момент мы шли на последнем месте. На данный момент мы исправили ситуацию.

Никита Медведев в «Пари НН» Фото: ФК «Пари НН»

— По твоим высказываниям после матчей складывается ощущение, что ты взял ответственность на себя.

— Ну а кто, кроме меня, сейчас ещё возьмет? Тот же Коля Калинский высказался бы точно так же, но он мало играет. Думаю, поэтому и не высказывается. Хотя мы с ним часто в раздевалке обсуждаем. Кроме меня, никто из ребят не будет так высказываться. А кто мог — Кирилл Гоцук, Саша Трошечкин — их в команде нет. Приходится иногда мне доносить ребятам. Я вижу в коллективе, что у некоторых будто нет понимания, что происходит. У меня в карьере были разные ситуации. Я был в «Локомотиве», который на тот момент выиграл всё, в «Ростове» в мой первый приход мы играли в еврокубках — и всё было хорошо. Был и в «Рубине», который вылетал. До последнего тура все тогда думали, что мы выиграем и всё будет хорошо. Я проживал все ситуации и знаю, как хорошо, а как плохо.

— Помню твоё подавленное состояние в микст-зоне после матча с ЦСКА. Что чувствовала команда после месяца поражений?

— Всеобщей депрессии не было. Тренерский штаб подбадривал нас — хорошо, что от них не было давления. Они всё понимали, но было бы хуже, если бы ещё начали давить на нас. На меня можете давить — я спокойно отношусь к критике. Однако сейчас в команде много молодых ребят, которые не справились бы с нагрузкой, если бы на них стали больше давить. А потом пришли положительные результаты — где-то сыграли вничью. С «Рубином» сыграли вничью, но понимали, что мы были ближе к победе. Гол забили, как по мне, чистый. Команда видела, что мы можем. Понятно, что с «Зенитом» было тяжело. Однако даже в той игре можно было что-то зацепить. Перед «Пари НН» с ними играли «Крылья Советов» — они смотрелись не хуже. На игры с «Акроном» и с махачкалинским «Динамо» выходили с мыслями, что если сейчас не выиграем, не заберём минимум четыре очка, то весной будет очень сложно.

«Иногда перебарщиваю с эмоциями — Шпилевский попросил держать себя в руках»

— Как находили мотивацию в ходе восьмиматчевой серии без побед?

— Разговорами. Иногда я перебарщиваю, но перед началом сезона мы разговаривали с тренером. Он попросил держать себя в руках. Я могу позволить себе кричать, использовать нецензурные выражения — однако пообещал и выполняю всё. Хотя бывают моменты, где приходится собрать ребят и высказать, что думаю на данный момент. Говорю им, что могут на меня обижаться.

Но я это делаю, потому что знаю, как это работает. Я хотел им объяснить, что если они думают, что мы вылетим и кого-то куда-то заберут, то это так не работает. Ко всем будет интерес, если «Пари НН» будет хорошо играть. Если будем внизу, спроса не будет. Тот же Хуан Боселли это понимает. Кстати, за этот год он как личность и человек вырос. Не знаю, с чем это связано, однако он имеет вес и слово в команде. Он звено между русскими и иностранцами. Хуан стал понимать русскую ментальность. Удивляют его человеческие качества в этом году.

— Нет ощущения, что у команды развилась зависимость от Боселли?

— Незаменимых людей нет. Но не буду отрицать, что команда зависит от результатов, которые у нас есть.

— Опасаешься, что он может уйти?

— Нет, я только порадуюсь за него. Хуан заслужил переход и повышение в классе.

— Как отреагировал на смену тренера?

— Мы были в отпуске, когда узнали об этом. Сложно говорить, как отреагировала команда. У некоторых ребят не были подписаны контракты, как у того же Гоцука. Сложно было обсуждать с ним смену тренера в такой ситуации. Мне очень хотелось, чтобы он остался. Но так получилось. Обычно реакция на смену тренера идёт, когда его меняют по ходу чемпионата. Тут же был отпуск. Мы вышли — и у нас новые требования, работа.

Никита Медведев на тренировке Фото: ФК «Пари НН»

— По первым турам Шпилевского критиковали из-за стиля игры, который он ставит «Пари НН».

— Я бы не сказал, что с первых туров. Это началось с 5-го тура, когда мы показывали неплохую игру. Тренер был доволен рисунком, однако результата не было. Логично, что если результата нет, начнут критиковать.

— Как бы ты охарактеризовал его стиль игры?

— Европейский, нацелен на высокий прессинг. По ходу сезона приходилось что-то менять. Николаич столкнулся с нашей реальностью и вносил корректировки, которые нам помогли. Понятно, что тренер не будет отказываться от своего стиля. Он так же хочет высоко прессинговать и выбегать в контратаки. Но если учитывать, как складывается сезон, пришлось перестроить игру.

— Как поменялась твоя роль в команде при Шпилевском?

— Не скажу, что она как-то поменялась. Я сразу влился в коллектив, как только пришёл в «Пари НН». Тем более я уже немолодой игрок. Наверное, стал больше в раздевалке помогать команде.

«Гоцука не хватает как личности, но он уже не вернётся»

— Как бы описал атмосферу в раздевалке «Пари НН» одним словом?

— Разная. Конечно, после двух побед атмосфера была фантастической! Я после «Акрона» боялся, что ребята выйдут на Махачкалу в неправильном настроении. Но такого не случилось — все вышли биться. Многие говорят, что играли в большинстве, весь тайм отбивались. Но послушайте — нам нужны очки! Сегодня никто не вспомнит, как мы играли там. Мы заработали три очка, которые были нужны. Если бы в тот момент у нас было 20 очков, мы бы прессинговали, рисковали. Однако когда ты ведёшь 1:0, знаешь, что в большинстве, всё равно приходится обороняться.

— Кто ещё в нынешнем составе «Пари НН» больше всего влияет на настрой команды?

— Прозвучит удивительно, но Каккоев. Он молчаливый, редко что-то говорит, однако в моменты, когда игра не идёт, от него исходит сумасшедшая энергия. Никита умеет завести команду. На меня это действует, особенно когда человек в быту молчаливый, а в игре заводится. Это классно! Ну и Коля Калинский. Да завестись у нас все могут.

— У Шпилевского бутылки летают в раздевалке?

— Летали, да. Но не скажу, что Николаич — импульсивный тренер. Видел и повеселее ситуации в раздевалках. Я скажу про Николаевича больше — когда игра складывается хорошо, у него эмоций больше. Он больше заводит, указывает на неправильные моменты. Когда всё плохо, он старается спокойнее объяснить.

— Гоцука не хватает?

— Как по мне, да. Не хватает как личности. Именно в перестройке команды он бы помог. Кирилл мог не играть, но команде пригодился бы. Так же, как и Саша Трошечкин. Считаю, что он и футболист хороший и личность — тоже. Обязательно нам помог бы по ходу этого сезона.

— Непривычно было начинать сезон без Кирилла?

— Не скажу, что непривычно. В прошлом году мы играли без него некоторые матчи. Когда выходишь на поле, собираешься, настраиваешь партнёров, не думаешь о таком. Однако для меня Кирилл помощник как на поле, так и вне.

— Сейчас он без команды. Был бы рад, если бы вернулся?

— К сожалению, не вернётся. Знаю, где он, скорее всего, будет.

— «Торпедо»?

— Кирилл сам всё расскажет. Я бы очень рад был его видеть. Мы играли с ним всего год, но у нас сложились тёплые отношения.

«Губернатор заходит в раздевалку, а музыки нет — забыли, как радоваться победам»

— Какой матч больше всего запомнился в этой части?

— Один — наша первая победа в этом сезоне. Я захожу в раздевалку, а там тишина. То ли все забыли, как радоваться, то ли ещё что-то произошло. Тогда в раздевалку зашёл Глеб Сергеевич, губернатор, он тоже удивился, что музыки нет, никто не радуется.

— Сколько раз подумал во время матча с «Акроном» — поскорее бы это закончилось?

— Таких мыслей вообще не было. Игра была очень интересной. Это вам по картинке ничего не было видно. Я не видел только Гудиева. В чужой штрафной видел, как Лесовой бил. Показалось, что сначала не забил, а потом побежал назад — я обрадовался. Атмосфера была хорошей, погода, да и поле. На него жаловались, но в Самаре отличный газон! Да, где-то проплешины, однако мяч быстро ходил.

— Ты просил поменять мяч?

— В перерыве ко мне подошёл судья, спросил моё мнение. Я сказал: если хотят, пусть меняют. Белый точно будет лучше видно, но подошли к тренерскому штабу, Николаич, думаю, на фарт красный оставил. Я не понял, зачем на разминке убрали белый — было понятно, что его лучше видно. Однако не проблема была играть красным.

Никита Медведев в «Пари НН» Фото: ФК «Пари НН»

«Кто ставит матчи РПЛ в два часа дня? Мне нравится играть, когда темно»

— Как оценишь 2025 год для себя?

— Я сравнил бы прошлый сезон до нового года и этот. В том было больше ярких игр, но и ошибок больше. В этом ярких матчей не так много, однако и ошибок не было. Так что этот период оценю для себя лучше. Если брать весь год, то пришла уверенность. Получается помогать команде не только на футбольном поле, но и в быту. Сейчас много молодых ребят. Плюс у меня ушли моменты переживаний перед играми. Я стал меньше думать о самой игре — для меня это хорошо. Начинаю думать за час до установки, что-то прорабатываю. Когда играл меньше, каждый матч был проверкой. Сейчас спокойнее отношусь с учётом того, что играю.

Если раньше во время встречи чувствовал себя некомфортно, это продолжалось все 90 минут. А болит что-то постоянно. Сёмин говорил: «Ребят, за сезон у вас одну-две игры максимум не будет ничего болеть — привыкайте». Так что сейчас посмотрю на трибуны и думаю, какие мы счастливые люди. Настрой сразу же другой, как и состояние.

— После игр нормально спишь?

— Достаточно неплохо. Но зависит от того, когда игра заканчивается. Мы — команда из нижней части таблицы, и нам ставят игры на раннее время. Мне это не нравится. Я люблю игры после пяти — чем позднее, тем лучше. Кто в час дня будет смотреть футбол? Никто! Кто делает матчи в такое время? Мне нравится играть, когда темно.

«Я тоже отбивал четыре пенальти подряд. На тренировках, ха-ха»

— Топ-3 вратарей в России для тебя?

— Песьяков, Агкацев, ну и Акинфеев.

— Объяснишь выбор?

— Агкацев проводит второй сезон на высоком уровне. В чемпионстве «Краснодара» его заслуга большая. Очень рад за его прогресс! Второй сезон всегда сложнее, но Стас держит уровень. Песьяков для меня очень сильный вратарь. Если бы не его игра, результаты «Крыльев» были бы ниже, чем сейчас. Плюс он лидер раздевалки, приносит пользу команде. А Акинфеев — потому что это Акинфеев.

Игорь Акинфеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Хочу сказать ещё про Бориско. У него виден большой прогресс. Желаю ему продолжать в том же духе. Главное, чтобы была стабильность. «Балтика» сначала Латышонка отправила в «Зенит», сейчас Бориско хорошую игру показывает, но про их тренера вратарей — Глеба Витальевича (Пресняков. — Прим. «Чемпионата») — никто никогда не говорит. Это тоже классный специалист, у него большое будущее, ещё не одного вратаря выпустит в РПЛ. Он работал с Кафановым и Козко, взял многое от них, к тому же у него у самого очень светлые идеи. По темпераменту он мне очень напоминает Кафанова. Мне посчастливилось чуть-чуть поработать с ним в «Рубине», когда Пресняков был тренером дубля.

— У Песьякова лучшая игра ногами?

— В России — да. Близко к нему никого нет.

— Как у тебя с этим?

— Всё зависит от требований тренера. В начале чемпионата у нас был короткий пас, потом чуть удлинили игру. У нас на каждый матч свой план по выходу из обороны. Я сам себя оценивать точно не буду.

— За Сафоновым следишь?

— Я редко смотрю игры «ПСЖ», но случайно попал на серию пенальти. Очень переживал и очень рад за него!

— Ты когда-нибудь отбивал четыре пенальти подряд?

— На тренировках — да, ха-ха.

— Можешь объяснить, как он это сделал?

— Это не только везение. Матвей настолько залез в голову соперникам, что они чуть с ума не сошли. Когда он очередной отбил, чудака показывали, который не понимал, куда ему бить.

— Видишь ли ты, кто следующий может уехать в Европу из России?

— Такие есть. У нас во всех командах самая непроблемная позиция — вратари. Школа вратарская у нас очень сильная! Агкацев может спокойно уехать, Максименко, если учитывать его возраст. После 30 лет уже тяжелее поехать в Европу. Вопрос просто, куда ехать играть и насколько им это надо.

— А тебе это надо? Условная Греция.

— Если так, то Россия.

— В чём феномен Кафанова?

— Сложно сказать. Он легенда, батя! Да самое лучшее можно сложить и сказать о нём.

«В общении с Бердыевым потряхивало — безумно сильный тренер»

— Кафанов запрещал Ятимову играть в карты. Для тебя были ограничения?

— Мне ничего не запрещал. У нас очень тёплые отношения с Михаилом Осиновым, с ним мы могли играть во всевозможные игры — карты, бильярд.

Перед уходом из «Рубина» у меня состоялся разговор со Слуцким, где я сказал о своём желании покинуть команду. Я ещё не знал, куда пойду, у меня не было вариантов. Выехал с базы и сразу набрал Кафанову: «Витальевич, у меня такая ситуация». Он спокойно: «Хорошо. А у нас как раз Егор ушёл в аренду. Пусть позвонит агент, мы тебя ждём». Второй раз поработать с ним было большой удачей. Может, когда-нибудь будет и третий. Мы с ним об этом недавно разговаривали, когда он меня поздравлял с днём рождения: «Обязательно ещё поработаем». Говорю ему: «А может, ещё и выиграем что-нибудь?» — «Было бы вообще великолепно».

— Как он объясняет выбор того или иного вратаря?

— Он всех поддерживает, для него все одинаковые. Витальевич всё всегда раскладывает по полочкам, к нему никогда нет лишних вопросов. Ведётся такая работа, что разжевали и в рот положили. Допустим, перед Курбаном Бекиевичем я испытывал страх — железная дисциплина, безумно сильный тренер. Меня всегда потряхивало, когда с ним разговаривал, но я ещё был молодой. А к Кафанову у меня такое отношение, что я боюсь и не могу его подвести. Сейчас у нас в «Пари НН» Джордже Пантич — мне с ним тоже очень комфортно работать. Хотя у него подход европейский, но он серб, прекрасно понимает нашу ментальность, учит русский язык, думаю, через полгодика заговорит. Мы нормально друг друга понимаем, всё вперемешку — сербский, русский, английский.

— Что значит европейский подход?

— Никому нельзя пихать, всё должно быть спокойно, размеренно. Может быть, так и должно быть, однако я рос по-другому.

«За 10 лет ни разу не видел кричащего Кафанова»

— Кстати, трудно представить кричащим Кафанова.

— Честно, я его 10 лет знаю — ни разу такого не видел. Повторюсь, он свою работу выстраивает так, что подвести его стыдно. Орать ему не приходится.

— Ты на связи с ним?

— Да, если есть вопросы, можем с ним созвониться. Витальевич — очень открытый человек для всех.

— Он говорил, что тебе повезло быстро заиграть в Премьер-Лиге. Сам себе удивлялся?

— Я не удивлялся. Так получилось, что ты играешь во Второй лиге, а через год с небольшим оказываешься на «Олд Траффорд». Для меня это не было удивлением — просто всё так шло. Тут вопрос к Кафанову, его подготовке. Видимо, я был готов на тот момент. Тогда всё складывалось так, как должно быть.

— Какие мысли посещали во время «сухой» серии в РПЛ? Боялся, что в любой момент может прерваться?

— Ничего такого не было. Мы с Кафановым начали об этом говорить игры за три до рекорда. До этого мы вдвоём понимали, что, скорее всего, нам забьют. Так что акцента на этом не было. Тут подготовка Кафанова — как на поле, так и за его пределами. Желаю всем поработать с ним!

Виталий Кафанов и Никита Медведев Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— Как в целом восстанавливаешься после игр?

— Смотря как заканчивается. Если проигрываем, не люблю с кем-то говорить. Люблю побыть один.

— Уходишь в себя?

— Нет, но не люблю, когда начинают жалеть, что-то советовать. От этого становится ещё хуже. В такие моменты со мной лучше не говорить. Когда выигрываем, на следующий день делаешь процедуры, и всё.

«Все мои конкуренты сразу попадали в сборную. Выведите меня туда наконец!»

— Три этапа твоей карьеры до «Пари НН» — «Ростов», «Локомотив», «Рубин». Какой самый важный?

— «Ростов» дал большой толчок. Помню один из заключительных разговоров с Витальевичем в клубе: сидели в зале для теории, он сказал, что у меня всё быстро началось, однако впереди будут трудности, и я должен быть к этому готовым. Наверное, до конца я этих слов не понимал, хотя часто вспоминал. Не скажу, что в итоге это были трудности — просто не играл, а это меня закалило. Если взять по карьере, у меня всегда были серьёзные конкуренты. В «Ростове» — Сослан Джанаев. Да, он получил травму, а я своим шансом воспользовался. В «Локомотиве» — Гиля, Антоха Коченков. И так получалось, что, когда я приходил в клуб, все мои конкуренты сразу попадали в сборную. Пришёл в «Рубин» — Юра Дюпин в сборную попал. Я уже говорю: «Ребят, я вас в сборную вывожу, меня кто-нибудь туда выведите наконец» (смеётся). Вернулся в «Ростов» — там Серёга Песьяков. Но мне повезло, что во вратарском коллективе всегда были хорошие отношения. Может быть, дело в тренерском штабе.

Все эти три этапа дали мне очень многое. «Ростов» — дебют в РПЛ, еврокубки. В «Локомотив» я приходил молодым, горячим, мне казалось, что я должен играть, однако это большая ошибка. В «Локомотиве» ты каждый день должен доказывать свою состоятельность, как и везде. Если вернуться в то время с моей нынешней головой, ситуация была бы другой — многие моменты поменял бы: подготовка, восстановление, убрал бы из головы мнение, что я должен играть в основе. Из этого времени я многое понял, но уже потом, в «Рубине».

— Там тебя ждал Слуцкий.

— Он мне тоже многое дал, в том числе в личных разговорах. Он говорит, как есть — если ты дрова, он тебе об этом скажет. Это нормально. Если ты адекватный, это станет мотивацией, но кто-то обижается. Я люблю и уважаю Викторовича за то, что со мной он всегда был честен. Даже когда я уходил, сложилась определённая ситуация, в которой он поступил максимально честно по отношению ко мне.

Леонид Слуцкий и Никита Медведев Фото: РИА Новости

— Ты говорил, что в «Рубине» Козко и Слуцкий приводили тебя в чувство. Вопрос был в весе?

— Я пришёл из «Локомотива» после третьего сезона, который тяжело складывался. Понимал, что играть не буду и в аренду не могу уйти. Мотивации не было — сложно. В «Рубин» пришёл с лишним весом — весил где-то 90 кг, а мой вес сейчас в районе 85. Уходил из «Рубина» 80-килограммовым. Помню, когда начались первые тренировки, Козко гонял прилично. Мне было очень тяжело! Я ему говорил, что хорошо себя чувствую. Мы пошли с ним в баню на базе. Он уже сидел, я захожу, а у меня бочка свисают. Козко не понял, спросил, сколько у меня лишнего. А я говорю: «Какое лишнее? Я в порядке!» Ну потихоньку он стал до меня доносить, сказал, что пять надо точно убирать. Сначала было тяжело, а потом уже потихоньку сбросил, приходил в себя. Потребовалось точно полгода, чтобы в ментальном и психологическом плане прийти в себя.

«Ехал из Ростова и плакал — хотел остаться там и завершить карьеру»

— Что было на душе, когда уходил из «Ростова»?

— Этот клуб дал мне дорогу в футбол. Безумно благодарен ему за всё. Когда уезжал из Ростова в Нижний, правда, уезжал на машине, а приехал на эвакуаторе… Но я плакал! Я хотел остаться, у меня были мысли завершить там карьеру. «Локомотив» — детская мечта. Я болел за эту команду. Придя туда, встретил всех, за кого болел: Пашинин, Лоськов, Сёмин. Я работал с людьми, за которых переживал и болел.

— Что случилось по дороге из Ростова?

— Я проехал 300 км от Ростова, и навигатор повёл через деревни. По дороге лопнуло колесо. На непонятном шиномонтаже ребята заклеили — проехал ещё 200 км. Где-то под Тамбовом понимаю, что еду без колеса. Остановился, вызвал эвакуатор и ещё 500 км ехал на нём. Так я попал в Нижний.

— Возвращаясь к теме вратарей. Между ними существует дружба?

— Конечно. Например, с Серёгой Песьяковым я до сих пор общаюсь. С Сосланом Джанаевым сейчас особой связи нет, но раз в год мы можем что-то обсудить, очень уважаю его, тёплые воспоминания. С Юрой Дюпиным никогда не ругались, взаимное уважение друг к другу, однако мы просто разные люди. Таких отношений, как с Серёгой и Сосланом, у нас не было. Просто ментально разные люди, хотя помогали друг другу. С Антоном Коченковым в «Локомотиве» тоже всегда были хорошие отношения, а Гиля — просто хороший парень, отличные отношения.

— Но когда конкурент травмируется, грустить из-за этого точно не будешь. При дружбе такого нет.

— Дружба у нас за пределами поля. В «Ростове» в последние полгода каждый хотел играть — и я, и Песьяков. Мы с ним жили в одном подъезде, я – на 15-м этаже, он – повыше, часто разговаривали и не скрывали, что каждый из нас хочет играть, но это решает тренер. А друг на друга никогда обид не было. Если я играю — отлично, если он — я ему помогу.

— А тебе нравится конкуренция или лучше быть 100-процентным первым номером?

— Однозначно, конкуренция — это всегда очень хорошо.

«Мостовой говорит не какую-то ерунду, но Слуцкий — человек футбольный»

— Вылет «Рубина» из РПЛ Слуцкий объяснял отъездом легионеров, за что его критиковали, потому что другие клубы были в таких же условиях. Ты тоже считаешь это главной причиной?

— Тогда костяк команды на поле состоял из иностранцев, все потихоньку ушли, а среди россиян было очень мало лидеров. Состав-то был хорошим, приходили россияне из «Локомотива», ЦСКА, «Зенита», «Динамо», но именно тех, кто повёл бы за собой команду, не было.

— Но неужели этот состав был под вылет в ФНЛ?

— Конечно, нет. Так, к сожалению, получилось. Как и «Динамо» в своё время вылетало — просто так сложилось. А заключительный матч подвёл все итоги, незабитый пенальти — и на этом всё.

— Кажется, на фоне этого вылета, появления в различных шоу и отъезда в чемпионат Китая, за которым не следят в России, статус Слуцкого как тренера в глазах футбольной общественности понизился. У того же Мостового появилось больше поводов называть его «нефутбольным» человеком.

— Что касается мнения Мостового, его можно понять. У него была большая карьера, во многих вещах он разбирается, он говорит не какую-то ерунду, потому что сам проживал эту жизнь. Это его мнение, с ним я точно спорить никак не буду, но для меня Викторович — однозначно футбольный человек. Он профессионально не играл, однако прожил эту футбольную жизнь, может быть, больше всех нас. Сейчас он достаточно успешно работает в Китае, насколько понимаю, таких результатов у его команды давно не было, хоть и не стали чемпионами. Это значит, что работа проводится качественно.

А по поводу его участия в медиа, юмористические шоу я не смотрю. Но мне понравились его выпуски с Кафановым, Романцевым. Викторович мне показался очень сильным интервьюером — интересные вопросы, темы перетекают, раскрывает гостя.

«Однажды хотел завершить карьеру. Агент сказал: «Все порадуются, работать не надо будет»

— Уход из «Ростова» — самый серьёзный удар в карьере?

— Я очень хотел остаться там и играть, сколько позволит боженька.

— А когда-нибудь возникали мысли всё бросить и завершить карьеру?

— Один раз, но не помню когда. Однако это больше эмоции. Поделился ими с агентом, а он сказал: «Ну всё, заканчивай. Давай, все порадуются. Поплачешь, успокоишься, работать не надо будет». Посмеялись, и всё.

— Это до РПЛ?

— Нет. Во Второй лиге куда заканчивать-то? Там только зубами рвать начал (смеётся).

— Значит, в «Рубине» или «Локомотиве»?

— В «Локомотиве» точно не хотелось завершить. Может быть, в «Рубине», но, честно, не помню. Наверное, какой-то неудачный матч или вообще не сыграл. Однако это быстро прошло, я не сидел, не обдумывал днями и ночами. Всплеск, и всё.

— Всегда видел себя футболистом?

— Когда уже начал заниматься — да. А это был второй класс. Сейчас у меня сын уже в четыре ходит, занимается. Я в его возрасте и не знал, что такое футбол.

— Откуда у тебя любовь к бильярду?

— В ранние школьные годы пришли с друзьями в бильярдную, играли в «Пул». К нам подошёл дедушка-администратор и говорит: «Ребят, ерундой не занимайтесь. Попробуйте поиграть в русский». Объяснил, как надо забивать. И до сих пор мне нравится, играю далеко не профессионально, но люблю многогранность бильярда. Часто играю и смотрю.

— Видел финты Царукяна с бильярдным шаром?

— Валера опять себя прорекламировал, молодец. Я ему написал: «Слушай, сейчас будет прямая линия с президентом, боюсь, уже и там покажут твои финты. Уже повсюду выложили». Валера — молодец, талантливый человек.

«Кафанов сказал: «В списке сборной России есть. Жди»

— Твои слова о подъёмных в «Локомотиве»: «Если бы они были такими, как об этом пишут, я бы оставил футбол и отдыхал». Ты не из тех, кто будет играть до 40 лет из любви к футболу?

— Просто там о таких деньгах писали, что сложно было бы найти мотивацию продолжать дальше. Однако я хочу играть как можно дольше. Сколько здоровье позволит, столько и буду.

— Ты пошутил про сборную, но знаем, что до сих пор мечтаешь в неё попасть. Не попал даже в расширенный список во время Кубка конфедераций после классного сезона, сейчас, когда вызывают много новых футболистов, — тоже. Ещё не смирился, что, может, не судьба?

— Да, на Кубок конфедераций, наверное, был самый большой шанс. Сейчас я всё равно надеюсь. Витальевич сказал: «В списке есть. Жди».

— А скепсиса насчёт соперников нет?

— Может быть, у тех, кто в 100-й раз приезжает, он и есть. Но я никогда там не был, это сборная страны — неважно, с кем играешь.

«Ибрагимович и Дзюба — сильнейшие нападающие, против которых я играл»

— У тебя в карьере два матча с «Манчестер Юнайтед». Помнишь свои ощущения на «Олд Траффорд»?

— Тогда всё как-то само шло, спокойно готовились к игре. Приехали в Манчестер, посмотрел вокруг — какой-то город-завод, ничего интересного, просто два стадиона стоят, а люди там больны футболом. Теперь понимаю почему — там делать больше нечего, кроме как ходить на футбол. А «Олд Траффорд» — сумасшедший стадион. Старые раздевалочки, культура боления, люди песни поют. Но какого-то сумасшествия в голове не происходило.

У нас были шансы пройти «МЮ». Дома сыграли 1:1, однако потом не получилось. Перед игрой, конечно, потрясывало, но уже на разминке всё нормально стало. В игре первый мяч поймал — и спокоен.

— Запомнил Ибрагимовича и Погба?

— Они все были здоровые, накачанные по сравнению с нами. Все помнят, какое поле было в Ростове, а у них – сумасшедшая техника, им без разницы, на чём они играют. Но мы показали, что можно и с такими командами играть.

— Златан — сильнейший нападающий, против которого ты играл?

— Думаю, да. К таким можно отнести ещё Дзюбу. Они по стилю игры, в борьбе похожи. В России точно назову Артёма. Сейчас вот играли с «Акроном», он до этого мне не забивал, а в этот раз мимо ушей дал (улыбается). Перед игрой я ему сказал: «Артём, вам пока хватит очков. Сегодня они нам нужны». Он злился после игры, но результат для команды всё равно делает. Большой молодец!

Никита Медведев против Златана Ибрагимовича на «Олд Траффорд» Фото: Matthew Lewis/Getty Images

«С Карпиным никогда близкого общения не было»

— Когда последний раз общался с Карпиным?

— Когда с «Динамо» играли, перекинулись фразами в перерыве. Но с ним у нас никогда близкого общения не было, всё через Витальевича. Не знаю, с чем это связано, не скажу, что у нас плохие отношения — никогда ничего такого не было. Было нормальное общение тренера и игрока. По играм мы с ним никогда не общались, но если что-то хочет донести, сделает это на теории.

— Вы даже не пообщались, когда ты уходил из «Ростова».

— Да, поговорили только с Кафановым.

— Тебя как-то спросили про сборную, твой ответ: «Это невозможно. Давайте не будем дилетантами, додумайте сами». Я додумал про Карпина, справедливо?

— Давайте оставим это так, как оно и было (смеётся).

«Уверен, «Ростову» никто не даст умереть — всё разрешится»

— Видел новости про «Ростов»?

— Да. Пишут, что могут не доиграть чемпионат — успокойтесь, никогда такого не будет у них. Всё разрешится. В Ростове команда есть и будет, это футбольный город. Уверен, что никто не даст ей умереть, для меня это невозможно.

— Ты тоже там сталкивался с задержками?

— Конечно. Это ни для кого не секрет, что такое там было. Но я два раза приходил в команду и столько же уходил — клуб мне ничего не должен. Всё отдали.

— В «Ростове» ты застал долгие выезды. Как коротал время?

— В карты играли, нарды. Да, любой выезд — не меньше 10-11 часов, однако и к этому привыкаешь. «Краснодару» же это не помешало чемпионами стать. Ничего страшного в этом нет.

— Вы с «Пари НН» тоже начинали этот сезон в разъездах. Сомнительное удовольствие?

— Когда отвыкаешь от такого – да. Если бы начали сезон сразу в Саранске, было бы полегче. Но мы сыграли сначала в Казани, Грозном, колесили по всей стране. Это не очень весело, потому что не понимали, где следующая игра. Например, о Грозном мы узнали за неделю до игры. Матч был в девять вечера, на трибунах полтора человека.

— Зато не в 12 дня.

— Это был самый большой плюс (смеётся).

— Такой старт повлиял на нынешнее положение?

— Думаю, да. Не скажу, что это главное, однако результат мог быть чуть лучше, если бы мы играли в Нижнем Новгороде. Многие ребята к этому не привыкли, это обсуждается, в подсознании это есть. Но для меня ничего страшного не было — в электричке доехать на Саранске, играешь в картишки четыре с половиной часа. Романтика!

Никита Медведев в редакции «Чемпионата» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«В интерес «Монако» ко мне не верил. А сейчас пошёл бы туда пешком»

— Осталось вспомнить только интерес от «Монако».

— Да хорош (смеётся). Вот Головиным интересовались. На самом деле написать можно всё что угодно. Я никак это не воспринимал, мной тогда «Локомотив» интересовался, это самое главное для меня было. А в «Монако» я не верил, хотя был молодой, всё могло быть.

— У них тогда Субашич стоял, трудно было бы сдвинуть.

— Да-да. Может быть, какая-то доля правды была, но не знаю. Сейчас бы пешком до Монако пошёл.