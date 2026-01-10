Топ-события воскресенья: «эль класико», ЦСКА против «Спартака» в КХЛ, биатлон и теннис

Мощное 11 января: «Интер» — «Наполи» в Серии А, Кубок Англии по футболу, Кучеров и Капризов в НХЛ, а также Единая лига и НБА! Не пропустите!

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: вернёт ли Кучеров «Тампу» на вершину Востока?

«Молнии» после неудачного старта сезона пришли в себя и набрали мощнейший ход. «Тампа» одержала восемь побед подряд и включилась в борьбу за лидерство в конференции. А Никита Кучеров набирает не менее двух очков за матч уже семь встреч подряд. Получится ли у российского гения вернуть свою команду на первое место на Востоке?

🏀 3:30: «Детройт Пистонс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: лидер Востока остановит Леонарда и Хардена?

«Детройт» удерживает лидерство в Восточной конференции. Главные звёзды «Пистонс» Каннингем и Дюрен выступают великолепно на протяжении всего сезона. Да и в целом у «поршней» собралась боевитая банда, способная потягаться с кем угодно. «Клипперс» ужасно начали регулярку, но затем выиграли 8 из 10 последних матчей. Теперь с Леонардом и Харденом необходимо считаться. Кому достанется победа?

🏒 4:00: «Миннесота Уайлд» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: кто выйдет победителем из дуэли российских суперзвёзд?

Кирилл Капризов набрал отличный ход и уже разменял 50 очков в нынешнем сезоне. Всего за 45 встреч! А впереди его ждёт рекорд по количеству голов в истории «Миннесоты». До него осталось всего с десяток шайб. А противостоять ему будет Илья Сорокин. Российский вратарь вернул «Айлендерс» в борьбу за лидерство в конференции, а ещё совсем недавно отразил аж 44 (!) броска в матче, где «островитяне» уничтожили «Нью-Джерси» — 9:0. Кто кого на этот раз?

🎯 10:00: Биатлон, чемпионат России, женщины и мужчины, масс-старты

Интрига: проявят ли себя лидеры сборной в масс-стартах?

На старте чемпионата России крайне уверенно себя проявили лидеры сборной. В индивидуальной гонке выиграли Виктория Сливко и Эдуард Латыпов, близка к победе была и Наталия Шевченко. В масс-старте борьба обострится. Получится ли и тут у топов быть на высоте?

🏆 🎾 11:30*: Даниил Медведев (Россия, 1) — Брэндон Накашима (США), Брисбен, финал

Интрига: завоюет ли Медведев 22-й титул в карьере?

Даниил Медведев добрался до финала турнира ATP-250 в Брисбене: первого в сезоне-2026 и 41-го — за карьеру. 21 предыдущий он выиграл, а в 19 — уступил. Теперь, чтобы завоевать 22-й титул, россиянину необходимо справиться с американцем Брэндоном Накашимой. Теннисисты ранее играли дважды, и в обоих случаях Даниил выходил победителем — в Индиан-Уэллсе-2023 и Мадриде-2025.

🎯 13:00: Биатлон, Кубок мира, этап 4, мужчины, 4x7,5 км, эстафета

Интрига: соберутся ли норвежцы в мужской эстафете?

Если в женском биатлоне правят француженки, то в мужском – традиционно норвежцы. Вот только сейчас сборная Норвегии находится не в лучшей форме: спортсмены тяжело переживают смерть Сиверта Баккена. В такой эмоциональной обстановке могут произойти полярные вещи: либо скандинавы провалятся, либо соберутся и покажут максимум, дабы почтить память друга.

🏒 14:00: «Трактор» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: вернутся ли новосибирцы в зону плей-офф?

После кошмара на старте регулярки казалось, что сезон для «Сибири» уже завершён. Но не тут-то было! Новосибирская команда назначила на пост главного тренера Ярослава Люзенкова — и у неё попёрло! Да настолько, что некогда последняя команда Востока уже занимает девятое место, не попадая в топ-8 только из-за дополнительных показателей. Однако и у «Трактора» дела налаживаются. Челябинцы выиграли три последних матча и явно не захотят отдавать очки просто так.

🏀 15:00: «Автодор» — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: как сине-бело-голубые будут смотреться без Димитриевича?

Ненад Димитриевич отправился в Евролигу — аренда в «Баварию». «Зенит» подписал на его место Ксавьера Муна, но защитник ещё не прибыл в расположение команды. Поэтому будет интересно посмотреть за тем, как сине-бело-голубые выступят без одной из своих звёзд. «Автодор» не хватает звёзд с неба, однако иногда может удивить.

🎯 16:30: Биатлон, Кубок мира, этап 4, женщины, 10 км, гонка преследования

Интрига: удастся ли Эберг оформить «золотой» дубль?

В мужской гонке Томмазо Джакомелю, несмотря на плохую стрельбу, удалось оформить «золотой» дубль. У женщин спринт выиграла Эльвира Эберг, которая тоже не отличается качественной работой на рубеже. В непростых погодных условиях Оберхофа все становятся равны, так что у шведки есть неплохой шанс повторить успех своего итальянского коллеги.

⚽️ 17:00: «Фиорентина» — «Милан», Серия А, 20-й тур

Интрига: справится ли «Милан» с командой Ваноли?

В прошлом туре «Милан» не обыграл на своём поле «Дженоа» — 1:1. Команда Массимилиано Аллегри потеряла важные очки, пока что она занимает второе место в Серии А. Отставание от «Интера» увеличилось до трёх очков. «Фиорентина» по-прежнему зависла в зоне вылета, сейчас команда находится на второй с конца строчке в таблице. С другой стороны, в четырёх предыдущих турах Серии А клуб из Флоренции набрал семь очков. «Фиорентина» трижды одолела «Милан» в четырёх предыдущих домашних матчах.

«Милан» чуть не проиграл в прошлом туре: «Милан» вырвал ничью с «Дженоа» благодаря голу Леау на 90+2-й минуте

⚽️ 17:00: «Портсмут» — «Арсенал», Кубок Англии, 3-й тур

Интрига: «Арсенал» легко пройдёт следующий раунд Кубка Англии?

«Арсенал» приедет в гости к клубу второго английского дивизиона — «Портсмуту», который занимает там только 21-е место, то есть находится рядом с зоной вылета. У «Арсенала» всё хорошо. Столичный клуб возглавляет таблицу АПЛ и опережает ближайших преследователей на шесть очков. Команда Микеля Артеты не проигрывает на протяжении восьми матчей во всех турнирах. С фаворитом всё понятно. Вопрос в том, насколько убедительной окажется победа «Арсенала».

🏒 18:00: ЦСКА — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: действительно ли армейцы разрушили проклятье?

ЦСКА только в конце 2025 года сумел впервые в сезоне обыграть красно-белых. До этого «Спартак» одержал две победы подряд над принципиальным соперником. Теперь же у команды Игоря Никитина есть шанс не просто доказать, что проклятье разрушено, но и сравнять счёт в личном противостоянии. Вот только получится ли?

Как была одержана первая победа? Видео ХК ЦСКА впервые в сезоне обыграл «Спартак» в столичном дерби КХЛ

⚽️ 19:30: «Бавария» — «Вольфсбург», Бундеслига, 16-й тур

Интрига: сколько мячей окажется в воротах «Вольфсбурга»?

«Бавария» уверенно возглавляет таблицу Бундеслиги. Ближайший преследователь отстаёт уже на восемь очков. Команда из Мюнхена забила 55 мячей — лучший результат в турнире с большим запасом. Мюнхенская команда закрыла год убедительной победой в гостевом матче с «Хайденхаймом» — 4:0. «Вольфсбург» пока находится на 14-м месте, его отрыв от зоны переходных встреч составляет три очка. «Бавария» не проигрывает сопернику 10 лет. Последний раз «Вольфсбург» одолел мюнхенскую команду в 2015 году, когда победил в серии пенальти в Суперкубке Германии.

Ещё одна награда: Официально Гарри Кейн признан лучшим игроком Бундеслиги в декабре

⚽️ 19:30: «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион», Кубок Англии, 3-й тур

Интрига: одержит ли «МЮ» первую победу после увольнения Аморима?

«Манчестер Юнайтед» проведёт ещё один матч после увольнения Рубена Аморима с поста главного тренера. Несколько дней назад манкунианцы не обыграли на выезде «Бёрнли» (2:2). Тогда соперники рубились в чемпионате Англии, а теперь «МЮ» ждёт встреча в кубке. «Брайтон» одержал всего одну победу в последних восьми матчах. А ещё команда дважды обыграла «МЮ» в трёх предыдущих встречах.

🏆 ⚽️ 22:00: «Барселона» — «Реал» Мадрид, Суперкубок Испании, финал

Интрига: кто станет победителем Суперкубка Испании?

Очередной раунд «эль класико» пройдёт в Саудовской Аравии. На этот раз два топовых испанских клуба разыграют Суперкубок. В полуфинале «Барса» уничтожила «Атлетик» (5:0), а «Реал» с большим трудом справился в дерби с «Атлетико» (2:1). «Барса» одержала девять побед подряд, «Реал» — пять. Интересно, чья серия прервётся 11 января? Каталонский клуб четыре раза одолел соперника в пяти прошлых очных матчах.

⚽️ 22:45: «Интер» — «Наполи», Серия А, 20-й тур

Интрига: возьмёт ли «Интер» реванш за поражение в первом круге?

В прошлом сезоне «Интер» обидным образом упустил чемпионский титул, который уехал в Неаполь. Сейчас миланский клуб возглавляет таблицу Серии А, а «Наполи» находится на третьем месте. Их разделяют четыре очка. В первом круге «Наполи» обыграл соперника (3:1), однако тот матч запомнился спорным судейским решением в пользу южного клуба. Две прошлые встречи с участием команд в Милане завершились с одинаковым счётом — 1:1. А как будет на этот раз?

🏀 23:30: «Мемфис Гриззлиз» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Дёмин продолжит удивлять?

Дёмин выступает за «Бруклин» выше всяких похвал. В последнем матче чемпионата с «Клипперс» россиянин оказался лучшим по результативности, набрав 19 очков, три подбора и столько же передач с перехватами. Но «сети» выиграли лишь раз в шести недавних встречах. Настало время исправляться и забирать победу?