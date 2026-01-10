Скидки
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Манчестер Сити — Эксетер — 10:1, обзор матча, Кубок Англии по футболу, 10 января 2026: голы: Родри, Антуан Семеньо и все-все-все

«Сити» забил 10 голов — такого не было почти 40 лет. Но даже так рекорда не вышло
Григорий Телингатер
Отчёт «Манчестер Сити» — «Эксетер» — 10:1
В роли жертвы выступил «Эксетер».

Третий раунд Кубка Англии (1/32 финала) – это этап, на котором в борьбу за титул вступают клубы АПЛ и Чемпионшипа. При этом жеребьёвка слепая. Например, «Тоттенхэму» попалась «Астон Вилла», когда «Кристал Пэлас» встречался лишь с «Маклсфилдом». И при этом победили не действующие обладатели титула, а команда из шестой лиги. Ещё один запоминающийся результат случился в Манчестере, где «Сити» выиграл со счётом 10:1.

Кубок Англии . 3-й раунд
10 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
10 : 1
Эксетер Сити
Эксетер
1:0 Аллейн – 12'     2:0 Родри – 24'     3:0 Хейз – 42'     4:0 Фицвотер – 45+2'     5:0 Льюис – 49'     6:0 Семеньо – 54'     7:0 Рейндерс – 71'     8:0 О'Райли – 79'     9:0 Макайду – 86'     9:1 Birch – 90'     10:1 Льюис – 90+1'    

«Эксетер Сити» выступает в третьем по силе дивизионе Англии. И гости ничего не смогли противопоставить гранду. Результат встречи был сделан уже в первом тайме, когда хозяева забили четыре мяча.

Причём половина из них – автоголы игроков «Эксетера», а ещё отличился Аллейн, который только на днях был экстренно возвращён из аренды в «Уотфорде» из-за травм Диаша и Гвардиола. Плюс красивым дальним ударом забил Родри. Вратарь гостей хоть и дотянулся до мяча, но не спас команду.

Родри

Родри

Фото: James Gill — Danehouse/Getty Images

Во втором тайме игроки «Эксетера» совсем расклеились и пропустили ещё больше. В какой-то момент это выглядело весьма необычно – «Сити» положил девять голов, однако при этом ни у кого не было ни хет-трика, ни даже дубля. Но последний, 10-й мяч «Сити» всё-таки стал вторым для Рико Льюиса. Кроме того, отличились Макайду, О'Райли, Рейндерс и дебютировавший Семеньо (первый со времён Агуэро с голом и ассистом в «Сити»). А вот Холанд, отыгравший первый тайм, так и не отличился.

В концовке «Эксетер» один мяч всё-таки забил с помощью красивого удара в девятку, однако это уже мало на что могло повлиять. Когда видишь такой счёт, сразу возникает вопрос, а не самая ли это крупная победа «Сити»? Нет, до рекорда далековато. Была победа в Кубке Англии и со счётом 12:0, правда, в далёком 1980-м (во встрече со «Стэнли» Ливерпуль). При этом «Сити» уже 38 лет не забивал 10 голов. Последний раз – в 1987 году в ворота «Хаддерсфилда».

