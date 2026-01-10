Как же расстроили Зидана! Яркая Нигерия просто раскрошила команду его сына на Кубке Африки

Перед этим четвертьфиналом появилась информация, что игроки сборной Нигерии могут бойкотировать тренировки и матч с Алжиром из-за невыплаты бонусов за предыдущие победы. «Суперорлы» отказывались летать – дошло до того, что капитан национальной команды и хавбек «Бешикташа» Вильфред Ндиди пообещал заплатить премиальные партнёрам и персоналу из собственных средств. Тем временем министр финансов страны уверяла – деньги вот-вот поступят. Ссылалась на проблемы с обработкой операций в иностранной валюте. В итоге нигерийцы всё же вышли на поле, причём в оптимальном составе.

«Суперорлы» с первых минут играли так, словно и не было у них никакого бойкота. Забрали территорию и мяч, который быстро возвращали себе на чужой половине поля. Если говорить о тактике, то команда Эрика Шелля использовала эдакий «ромб Николича». Четыре центрхава контролировали центр поля – Лукман действовал под парой нападающих Осимхен – Адамс. Когда смотрели на игру сборной Нигерии, думалось о том, как же она умудрилась пролететь мимо чемпионата мира…

В дебюте встречи нигерийцы заработали несколько стандартов, а защитник Аджайи и Осимхен выигрывали воздух и наносили опасные удары. Правда, настоящих голевых моментов всё же не хватало. Сборная Алжира, пусть и с большим трудом, справлялась с атаками соперника. Однако в середине первого тайма после обреза Бенсебаини и стремительного контрвыпада команду Владимира Петковича спас только голкипер Зидан. Кстати, за сейвом своего сына наблюдал с трибун его легендарный отец Зинедин. Впрочем, затем и сам Лука ошибся на выходе – теперь уже Бенсебаини его подстраховал, вынеся мяч с линии ворот. А незадолго до перерыва алжирцев простил Адамс – не реализовал чистый выход один на один (зарядил выше цели).

Лука Зидан Фото: DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

А что же сборная Алжира? Будущий участник ЧМ-2026 как будто побаивался Нигерии. Команда Петковича зачастую играла на «длинных мячах», вот только забросы за спины редко проходили. Хотя на исходе четверти часа алжирцы могли заработать пенальти, когда Аджайи сыграл рукой в собственной штрафной после кросса справа. Судья Си принял очень спорное решение, не назначив 11-метровый, ведь рука защитника нигерийцев была отставлена. Лишь на 27-й минуте «лисы пустыни» впервые коснулись мяча в чужой штрафной. Сборная Алжира вообще ничего не создала в первом тайме и даже ударов не нанесла.

Если до перерыва команда Петковича кое-как отбилась, то во втором тайме Нигерии потребовалось всего две минуты, чтобы отличиться. «Суперорлы» здорово развернули атаку из центра на левый фланг (там бровку утюжил защитник греческого «Олимпиакоса» Оньемаечи), последовала хорошая подача на дальнюю штангу, и потерянный защитниками Осимхен атаковал с воздуха. Зидану было тяжело добраться до этого мяча, да и парировать удар – тоже. Потому что бил нападающий «Галатасарая» головой с рикошетом от земли. Справедливость, что называется, восторжествовала.

ВИДЕО

«Лисы пустыни» выглядели растерянными. Сборная Алжира должна была поднимать линии, атаковать более крупными силами, чтобы отыграться, тем не менее моменты продолжали возникать у её ворот. Ещё через 10 минут нигерийцы забили второй гол. После перехвата в центре поля прошла разрезающая передача между двумя центральными защитниками на Осимхена, и Витя сделал разницу. «Суперорлы» и до этого постоянно искали проникающими пасами своего форварда, но тот, даже получая мяч, не решал эпизоды. А в этом случае повернул голову и покатил почти на пустые ворота Адамсу. Форвард «Севильи» перед ударом ещё прокинул мяч мимо пытавшегося спасти команду Зидана.

ВИДЕО

Команда Шелля побеждала нокаутом. Центральные защитники нигерийцев – Аджайи из «Халл Сити» и Бейсси из «Фулхэма» – блестяще действовали один в один. Просто «съедали» своих оппонентов. Даже тройная замена, сделанная по истечении часа встречи, не оживила алжирцев. Как будто это они устроили акцию протеста на поле из-за неполученных бонусов. Впервые «лисы» пробили только на 80-й минуте – издали, неточно. А Адамс вскоре загубил шанс оформить дубль, попав в штангу.

Сборная Нигерии спокойно сохранила победу и вышла в полуфинал, где сыграет 14 января с Марокко. А Зидан-младший завершил турнир с двумя пропущенными мячами в четырёх матчах. Ранее ему на турнире не забивали. Единственный гол от Экваториальной Гвинеи пропустил сменщик Луки.