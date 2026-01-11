Новая жизнь «Интера». Как Кристиан Киву меняет команду-финалиста ЛЧ

Летом 2025-го «Интер» угодил в серьёзную турбулентность. В конце прошлого сезона команда претендовала на требл, но в итоге проиграла и Кубок Италии, и Серию А, и Лигу чемпионов. 0:5 в финале от «ПСЖ» стали главной точкой «интеровской» боли.

Однако это было лишь начало испытаний. После финала ЛЧ из команды ушёл Симоне Индзаги. И, что бы ни говорили боссы «Интера» во главе с Беппе Мароттой, они явно не были готовы к такому повороту событий.

Это было больно Фото: Cesare Purini/Mondadori Portfolio via Getty Images

Уже после того, как Индзаги возглавил «Аль-Хиляль», выяснилось, что он вёл с саудовцами переговоры ещё по ходу сезона – в самый разгар борьбы за три трофея с «Интером». Может быть, это как-то повлияло на неудачный финиш. Может быть, нет. Это невозможно проверить. Да и вообще сейчас это неважно. Важно, что о переговорах Индзаги с «Аль-Хилялем» в «Интере» не могли не знать. Но, судя по всему, Маротта и компания рассчитывали, что Симоне останется. И потому до последнего не искали замену.

Как «Интер» выбрал Киву

В итоге Индзаги ушёл, а «Интер» в спешке бросился на рынок. Писали об интересе к Роберто Де Дзерби. Но больше всего миланцы хотели Сеска Фабрегаса из «Комо». Его вообще многие хотели. К примеру, «Байер» думал назначить Фабрегаса вместо Хаби Алонсо. Однако Сеск остался в «Комо» и отлично себя чувствует. Команда растёт, в этом сезоне уже вовсю борется за еврокубки.

В конце концов «Байер» пригласил Эрика тен Хага, быстро его раскусил, уволил и сейчас счастливо живёт с Каспером Юльманном. А «Интер» назначил Кристиана Киву. Он долгие годы играл за клуб, потом тренировал команды «нерадзурри» разных возрастов. А дальше был отрезок в Серии А – в «Парме». Отрезок короткий, но убедительный. Киву принял команду по ходу сезона и выполнил главную задачу – сохранил в Серии А.

Тем не менее даже на фоне успеха в «Парме» назначение в «Интер» выглядело дикой авантюрой. И наверняка Маротта решился на неё во многом потому, что был в цейтноте. Индзаги ушёл, срочно нужна была замена. С Сеском, которого сильно хотели, не получилось. И назначили Киву, который был доступен и который к тому же в доску свой. Маротта вообще мастер расчёта, он совсем не про авантюры. Но здесь надо было действовать быстро, пришлось рисковать.

Кристиан Киву Фото: Giuseppe Веllini/Getty Images

К началу 2026-го «Интер» лидирует в Серии А и борется за попадание в топ-8 Лиги чемпионов. В плей-офф команда точно будет. Вопрос лишь в том, сможет ли она финишировать в восьмёрке лучших и избежать дополнительного стыкового раунда.

Что не так с результатами у Киву?

Из неприятного – «Интер» не выиграл Суперкубок Италии. И не просто не выиграл – даже не вышел в финал. В полуфинале уступили «Болонье» в серии пенальти. Да, в том матче Киву ротировал состав: Лаутаро Мартинес вышел только на замену, Хакан Чалханоглу и Мануэль Аканджи не появились вообще. Конечно, это сказалось. Но тут вопрос к тренеру: точно ли нужно было проводить ротацию, когда был шанс выиграть первый трофей?

Ещё одна проблема «Интера» Киву – большие встречи. В Серии А «нерадзурри» уступили «Ювентусу», «Наполи» и «Милану» в дерби. В Лиге чемпионов поочерёдно проиграли «Атлетико» и «Ливерпулю». Полуфинал Суперкубка – тоже большой матч, пускай соперник был и не из топ-категории. Там «Интер» тоже проиграл.

Да, были победы над «Ромой», «Аталантой» и «Комо». Плюс после поражения в Суперкубке «Интер» разделал «Болонью» в Серии А. Миланцы выиграли 3:1, а если бы не вратарь «Болоньи» Федерико Равалья, счёт оказался бы примерно 7:1 или 8:1. Но, как бы там ни было, «Болонья», «Аталанта», «Комо» и даже «Рома» не являются претендентами на чемпионство. Обыграть их, конечно, было важно. Однако всё же это не топ-матчи. В играх с большими именитыми соперниками «Интер» Киву пока не побеждает, и это проблема.

С другой стороны, миланцы отлично пылесосят очки с командами ниже классом. Это касается и Серии А, и Лиги чемпионов. В чемпионате «Интер» везёт «Наполи» четыре очка перед очным матчем. В предыдущем туре команда Антонио Конте неожиданно потеряла очки с «Вероной» (2:2). А «Интер» на классе переехал бывшую команду Киву – «Парму» (2:0).

Во что играет новый «Интер»?

Румынский тренер не стал ломать то, что построил Индзаги. Такого рода преемственность вообще характерна для «Интера» в последние годы. Индзаги взял команду Конте, оставил базис, по-своему доработал и сделал «Интер» более разнообразным. По тому же пути сейчас идёт Киву. Он не отказался от наработок прежнего тренера, и это абсолютно разумно. Однако кое-какие новшества у команды Кристиана есть. И вот тут самое время провалиться в персоналии.

Ещё в прошлом сезоне чувствовалось, что нужно искать замену Генриху Мхитаряну. Это великолепный футболист – умный, тонкий и невероятно адаптивный. Он перешёл в «Интер» в солидном возрасте (33 года), и казалось, что его берут исключительно для обоймы. А Мхитарян раскрылся так, что на несколько лет закрепился в основе и выдал один из лучших (а возможно, лучший) отрезков в карьере.

Однако годы идут, и совсем скоро Генриху 37. Выходить в каждом матче и давать большой объём ему тяжело. Как игрок обоймы он по-прежнему полезен, но быть стартовой единицей ему уже трудно. В прошлом сезоне ему не было замены. Сейчас – есть. И это сразу два футболиста.

Трансферы и новые лидеры

Кристиан Киву и Пётр Зелиньски Фото: Simone Arveda/Getty Images

Пётр Зелиньски был в «Интере» и в прошлом сезоне. Беппе Маротта провернул свой любимый фокус и взял поляка бесплатно – после того как закончился его контракт с «Наполи». Однако заиграть в «Интере» с листа Зелиньски не смог. Он не сумел разбить тройку Николо Барелла – Мхитарян – Чалханоглу и по большей части выходил на замену. И было видно, что с ним качество игры в центре проседает.

Прошёл год, и прямо сейчас Зелиньски – основной игрок середины поля вместе с Чалханоглу и Бареллой. Он тоже уже не юн (31 год), но всё же помоложе и поэнергичнее Мхитаряна, в нынешнем сезоне это особенно заметно.

Отдельная фишка Зелиньского – красивые голы. В этом сезоне он забил всего два – однако какие! Гол в ворота «Болоньи» – «Интер» провёл блистательную атаку, в несколько передач вышел со своей половины, после чего Зелиньски метров с 18 классно пробил в угол. Ну а гол «Вероне» – Чалханоглу от угла поля навесил на линию штрафной, и Зелиньски в касание верхом вогнал мяч в ворота. Нет сомнений, что этот гол будет претендовать на звание лучшего в сезоне.

Зелиньски закрепился в старте в конце ноября – начале декабря. А до него рядом с Чалханоглу и Бареллой чаще всего играл Петар Сучич. О его переходе из загребского «Динамо» объявили ещё по ходу прошлого сезона. И вот Сучич приехал и быстро показал класс.

Крепкий, работящий, отлично орудующий тонкими ногами и в работе с мячом, и в отборе – Сучич выдал тизер своих скиллов на клубном чемпионате мира, а затем продолжил их демонстрировать уже по ходу сезона-2025/2026. В отличие от Зелиньского, у хорвата нет сумасшедшего удара. Но один гол за «Интер» он всё-таки забил. В матче с «Фиорентиной» Сучич включил режим Марадоны, обыграл нескольких соперников, вышел один на один и пробил мимо вратаря.

Петар Сучич празднует гол «Фиорентине» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

В последних встречах Петар выглядит не так здорово, как на старте сезона. Он молод (22 года), приехал из лиги уровнем ниже – к Серии А всё-таки ещё нужно приспособиться. Одно дело – сыграть ярко несколько встреч, и совсем другое – давать высокий уровень каждую неделю. Добавить стабильности Сучичу, конечно, нужно. Однако это дело наживное, со временем наверняка придёт.

В целом трансфер хорвата выглядит максимально грамотным. Маротта и его команда за скромные деньги (в районе € 15 млн) взяли талантливого футболиста, который может закрыть позицию в центре поля на годы вперёд. С выводами спешить не будем, однако потенциал у Сучича большой, он это показал. Петар уже многое может и, вероятно, будет только добавлять. Ему есть у кого учиться: играть и даже тренироваться с такими мастерами, как Чалханоглу, Мхитарян или Барелла, – это настоящая привилегия.

Ещё один футболист, у которого могут учиться молодые, – Мануэль Аканджи. На фоне бесконечных травм Стефана Де Врея и нарастающей старости Франческо Ачерби «Интеру» необходим был центральный защитник посвежее. И его нашли в лице Аканджи. Швейцарца арендовали у «Манчестер Сити», и уже сейчас пишут, что «Интер» его выкупит.

Аканджи отлично вписался, готов выйти на любой позиции в центре обороны. Чаще всего он играет центрального центрального защитника и очень здорово страхует Алессандро Бастони и Яна Биссека. Бастони регулярно ходит в атаку. Биссек играет агрессивно, часто выдёргивается и теряет позицию. Аканджи великолепно за ними подчищает.

На фоне де Врея (33) и особенно Ачерби (скоро 38) 30-летний Аканджи – практически юнец. Он в отличном футбольном возрасте, с гигантским опытом за плечами, знает, как выигрывать большие титулы. В общем, это ещё одна трансферная удача «Интера». Высокое качество по доступной цене – как Маротта это делает?!

Мануэль Аканджи Фото: Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images

Впрочем, при всех многочисленных успехах проруха бывает и на великого Беппе. Параллельно с Сучичем и Аканджи летом 2025-го случились и намного более спорные трансферы. Оба – из чемпионата Франции. Из «Ланса» за € 20 млн взяли центрального полузащитника Анди Диуфа. 22 года, больше полусотни матчей в Лиге 1, успел поиграть за «Базель», уже дебютировал в сборной Франции. Портфолио вполне приличное, но на выходе пока – пшик. За полсезона Диуф отыграл всего 270 минут. Сейчас он ещё и травмирован. Вряд ли кто-то удивится, если уже зимой французу, к примеру, подыщут вариант с арендой.

Другой трансфер из Лиги 1 – Луис Энрике из «Марселя». Его купили даже чуть дороже Диуфа (€ 23 млн). Во Франции он играл то на позиции вингера, то на позиции латераля. В схеме «Интера» вингеров нет, так что Энрике рассматривали исключительно как латераля. И как же долго он адаптировался к новым требованиям!

Энрике всё ещё продолжает к ним адаптироваться, однако в последнее время наконец наметился прогресс. Хотя ещё совсем недавно его трансфер оценивали примерно так же, как трансфер Диуфа. Бразилец выходил на поле чаще – но совсем не убеждал. Однако затем Киву остался без правых латералей. Травмы получили Дензел Думфрис и Маттео Дармиан.

На их месте пробовали Карлоса Аугусто. Но он левша. Его всё время тянуло в середину, а «Интеру» это как раз не нужно. Слева должен быть левша, справа – правша. Важна максимальная ширина. Когда один латераль подаёт или простреливает, второй всегда должен быть готов завершить. В этом смысле Думфрис и Федерико Димарко – абсолютно идеальные края.

В итоге Киву пришлось чаще использовать Луиса Энрике, и постепенно бразилец нащупал свою игру. До Думфриса ему ещё далеко – причём и в атаке, и в обороне. Однако, по крайней мере, сейчас трансфер Энрике не выглядит совсем уж провальным.

Луис Энрике в «Интере» Фото: Michael Reaves/Getty Images

Впрочем, этой зимой «Интер» уже пытался подписать на место латераля Жоау Канселу. Он может играть и справа, и слева. Вроде бы уже договорились, но, по последним данным, Канселу предпочёл перейти в «Барселону». Вероятно, «Интер» продолжит поиски. Плюс в какой-то момент вернутся Думфрис с Дармианом. Так что расслабляться Луису Энрике не стоит. Место в составе ему совсем не гарантировано.

Наконец, ещё одно кадровое отличие «Интера» Киву от команды Индзаги – у Лаутаро и Маркуса Тюрама появились хорошие бэкапы. В прошлом сезоне резервными нападающими были Марко Арнаутович и Мехди Тареми. Оба – качественные, заслуженные форварды. Однако пик их карьеры позади. Когда кто-то из них выходил на поле – и уж тем более когда они выходили вдвоём – атака «Интера» сразу сильно теряла в качестве.

Теперь Лаутаро и Тюрама дополняют молодые Анж-Йоан Бонни и Франческо Пио Эспозито. Пио – молодой (20 лет) большой (191 см) форвард. Такой всегда должен быть, ибо навал может понадобиться в любой момент. При этом Пио обладает внушительными габаритами и неплох на мяче, его не назовёшь однотипным, стереотипным столбом.

В прошлом сезоне он завалил 19 мячей за «Специю» в Серии В, а в этом – уже забил за «Интер» в каждом из турниров, где играл (чемпионат, Кубок, Лига чемпионов, клубный чемпионат мира). Плюс у Пио отличные цифры в сборной Италии: в пяти матчах он забил три мяча! Пока неясно, поедет ли Италия на чемпионат мира, но Эспозито точно может занести отборочный турнир себе в актив.

Киву отлично знает, как использовать Пио. До того, как встретиться в основе «Интера», они плодотворно сотрудничали в Примавере. Пока Эспозито – резервный нападающий. Однако игровое время получает регулярно. Когда-то больше, когда-то меньше, но – регулярно. И, надо отдать парню должное, он пашет, сколько бы минут ему ни выделили. Только так и можно приблизиться к основному составу. В этом смысле Пио большой молодец.

Франческо Пио Эспозито в сборной Италии Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Анж-Йоана Бонни Киву тоже хорошо знает. Они вместе работали в «Парме». И за полгода Бонни настолько впечатлил тренера, что, когда тот возглавил «Интер», тут же попросил привезти француза. Впрочем, в прошлом сезоне Бонни впечатлил не только Киву. Он стал одним из открытий Серии А. Француз не дал сумасшедших цифр (6+4 в 37 встречах Серии А), но свои сильные качества и потенциал показал в полной мере. Бонни мощный, однако при этом очень пластичный, подвижный и быстрый. По манере игры и даже по движениям он напоминает Маркуса Тюрама.

За Бонни «Интер» прилично заплатил – в районе € 23 млн. В последние недели у него были проблемы со здоровьем, он почти не играл. Однако пока был здоров, выглядел отлично – в Серии А набрал 4+4. Бонни всего 22, так что это тоже трансфер не только на сейчас, но и на будущее. Кажется, пока довольны все: «Парма» получила отличные деньги, «Интер» – классного, перспективного форварда, который, когда нужно, готов побыть в ротации. Ну а сам Бонни попал в большой клуб к знакомому тренеру и уже отлично себя проявляет.

«Интер» пока ничего не выиграл, так что его ни в коем случае не нужно перехваливать. У команды есть проблемы, она и близко не монолитна. Однако надо отдать должное Кристиану Киву: его назначили экстренно, в сложных обстоятельствах, но он вообще не «поплыл». Напротив, Киву постепенно стабилизирует «Интер» и делает его своим. Постепенно проявляются детали, которых не было у Индзаги. И параллельно с этим команда набирает очки.

С командами ниже классом – набирает уверенно. Пришло время начать выигрывать и большие матчи. Впереди у «Интера» битва с «Наполи». Эти команды до последнего тура рубились за скудетто в прошлом сезоне. Они и сейчас главные претенденты на титул.

Во встрече первого круга «Интер» был хорош в первом тайме, но в его ворота назначили спорный пенальти. «Нерадзурри» по сей день с ним категорически не согласны. Хейтеры «Интера», напротив, уверены, что пенальти был. Как бы там ни было, Кевин Де Брёйне реализовал 11-метровый, и дальше «Наполи» грамотно воспользовался преимуществом. Итог – победа 3:1.

У «Интера» перед «Наполи» должок. Плюс на «Джузеппе Меацца» приедет Антонио Конте, к которому у фанов «нерадзурри» сложное отношение. С одной стороны, он вернул клубу скудетто после долгих лет ожиданий. С другой – сразу после этого ушёл. И, как часто бывает с Конте, ушёл не слишком красиво. При этом как тренер Антонио не проиграл «Интеру» ни одной встречи за всю карьеру (пять побед, четыре ничьих)!

Если вы ещё сомневаетесь, смотреть эту игру или нет… Хотя нет, конечно, вы уже давно всё решили и ничего не планируете на вечер воскресенья!