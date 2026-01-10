«Зенит» отдал Жерсона, новички Черчесова и защитник для «Ливерпуля». Трансферы и слухи дня

Зато в Санкт-Петербурге уже работают над переходом другого бразильца. А сын Ибрагимовича пошёл по пути отца.

Ни дня без трансферов и слухов с футбольного рынка. В субботу состоялись несколько сделок зимнего окна, как обычно, появлялись горячие инсайды о возможных переходах. О главных событиях за последние 24 часа – в нашем дайджесте.

Состоявшиеся трансферы

Жерсон — официально игрок «Крузейро»

Жерсон Фото: ФК «Крузейро»

Наконец-то завершилась трансферная история, связанная с переходом Жерсона из «Зенита» в «Крузейро». Сегодня петербуржцы официально объявили о продаже 28-летнего полузащитника в клуб из Белу-Оризонти. Инсайдер Фабрицио Романо и некоторые бразильские источники писали, что сине-бело-голубые получат за игрока € 27 млн, а ещё € 3 млн будут прописаны в договоре в качестве бонусов. Таким образом, Жерсон провёл в «Зените» всего полгода и запомнится как звезда, которая не оправдала надежд. Хавбек сыграл 15 матчей в РПЛ и Кубке России, забил два гола и ни разу не ассистировал.

У Станислава Черчесова — три новичка

«Ахмат» отправился на сборы в Турцию и оттуда объявил о появлении в клубе трёх новичков. Состав команды Станислава Черчесова пополнили защитник Клисман Цаке из «Шкендии», полузащитник «Балтики» Сергей Пряхин и вингер «Елимая» Галымжан Кенжебек.

26-летний албанский центрбек подписал контракт на три с половиной года. По данным Transfermarkt, его трансфер обошёлся грозненцам в € 400 тыс. В нынешнем сезоне Цаке сыграл 21 встречу во всех турнирах и сделал одну голевую передачу, а в 2025-м дебютировал в сборной. Пряхин также заключил договор на три с половиной года – за него калининградцам заплатят € 800 тыс. У 23-летнего хавбека 1+2 в 18 играх. Кенжебек перешёл на правах свободного агента. Контракт – до июня 2030 года. В «Елимае» 22-летний футболист сборной Казахстана провёл последние полгода и набрал 6+4 в 11 матчах.

«Ливерпуль» взял молодого ноунейма

Мор Талла Ндиайе Фото: ФК «Ливерпуль»

Топ-клуб Англии оформил трансфер легионера, о котором пока вряд ли знают за пределами его родины – Сенегала. Новичком «Ливерпуля» стал центральный защитник Мор Талла Ндиайе. 18-летний талант из клуба «Амети» начнёт выступления в молодёжной команде «красных», а затем, быть может, присоединится к первой. По информации ESPN, сумма трансфера составила £ 1 млн. Ндиайе – игрок сборной Сенегала U17, выступал за неё в ноябре на юношеском чемпионате мира.

Трансферные слухи дня

«Зенит» нацелился на Нуну Тавареша и не смог купить бразильца

И снова о «Зените»! Неожиданная новость об интересе клуба к левому защитнику. По данным журналиста Мустафы Караташа, петербуржцы сделали предложение о трансфере Нуну Тавареша из «Лацио». Помимо сине-бело-голубых, на 25-летнего игрока претендуют «Аль-Иттихад» и «Бешикташ», куда хочет перейти сам португалец. Calciomercato подтвердил новость и развил её: согласно источнику, «Зенит» предложил арендовать Нуну Тавареша за € 1 млн с опцией выкупа за € 12 млн, но спортивный директор римлян Анджело Фабиани отказался от этого. В нынешнем сезоне у защитника 10 матчей в Серии А и Кубке Италии без результативных действий.

Тем временем Globo написал о попытке «Зенита» купить полузащитника «Палмейраса» Аллана, видимо, на замену Жерсону. Отмечается, что петербургский клуб давал € 20 млн и € 5 млн бонусами за 21-летнего игрока. «Палмейрас» отказался от такого варианта, как и от предложения «Наполи» в размере € 35+5 млн.

«Оренбург» снова переключился на южноамериканский рынок

В Оренбурге ещё не забыли, как легионеры из Южной Америки превратили команду в крепкого середняка РПЛ. Клуб снова вернулся на этот рынок. По информации инсайдера Ивана Карпова, уральцы подписывают двух новичков. Центральный защитник Джон Паласиос перейдёт из «Индепендьенте Медельин». За 26-летнего колумбийца заплатят € 600 тыс. Паласиос сыграл 20 встреч и забил два гола во всех турнирах сезона-2025. Кроме того, к «Оренбургу» присоединится полузащитник Дамиан Пуэбла. За 50% прав на 23-летнего аргентинца придётся отдать $ 1 млн. Пуэбла набрал 2+0 в 28 матчах.

«Барселона» может взять ван де Вена, отдать Берналя и Барджи

От РПЛ – к Европе. Сразу несколько трансферных новостей, связанных с «Барселоной». Каталонский клуб может купить защитника «Тоттенхэма» Микки ван де Вена. По данным Sport.es, 24-летний игрок хочет покинуть лондонский клуб, а сами «шпоры» предпочитают продать его за пределы Англии. В нынешнем сезоне у ван де Вена 26 матчей в АПЛ и Лиге чемпионов, он набрал 5+1.

Как сообщает инсайдер Романо, «Барса» планирует отдать в аренду Марка Берналя, чтобы 18-летний центрхав получал стабильную игровую практику. За ситуацией следят несколько клубов, один из них – «Жирона». Инсайдер Экрем Конур, в свою очередь, написал о возможном уходе Руни Барджи. Атакующего полузащитника надеются арендовать «Порту» и «Штутгарт».

Полузащитник «Реала» — трансферная цель «Арсенала»

Арда Гюлер Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Инсайдер Конур рассказал также о потенциальной сделке между «Реалом» и лондонским «Арсеналом». Согласно источнику, лидер чемпионата Англии пытается заполучить хавбека мадридцев Арду Гюлера. Если «Реал» решит отпустить турецкого таланта, то сумма трансфера может составить € 80 млн. Впрочем, пока испанский клуб не горит желанием расставаться с Гюлером, так как видит 20-летнего хавбека частью своего долгосрочного проекта. В нынешнем сезоне Арда сыграл 25 матчей в Примере и Лиге чемпионов, забил три мяча и отдал восемь голевых передач.

Унаи Эмери нужен хавбек мадридского «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Конор Галлахер может вернуться в Англию. Как утверждает talkSPORT, 25-летний англичанин – трансферная цель «Астон Виллы». Бирмингемский клуб готов арендовать полузащитника с обязательством выкупа в конце сезона. Отмечается, что мадридский клуб не хотел бы отпускать Галлахера, однако сам Конор думает о возвращении, чтобы повысить свои шансы на поездку на ЧМ-2026. В нынешнем сезоне он провёл 25 встреч в Примере и Лиге чемпионов, стал автором трёх голов.

«Манчестер Юнайтед» отпустит Мазрауи и купит другого защитника?

Нуссайр Мазрауи Фото: Joe Prior/Visionhaus via Getty Images

Защитник «Манчестер Юнайтед» Нуссайр Мазрауи интересен «Ювентусу». Журналист Пабло Оливейра сообщил в соцсетях, что 28-летний игрок, выступающий сейчас за сборную Марокко на Кубке Африки, планирует сменить клубную команду. Подробностей переговоров пока нет. В этом сезоне у Мазрауи девять матчей в АПЛ (шесть в основе) без результативных действий. А La Gazzetta dello Sport поделилась новостью про возможный переход защитника Тарика Мухаремовича в «МЮ» или «Интер». 22-летний центрбек сборной Боснии и Герцеговины выступает за «Сассуоло», но 50% прав на него принадлежат «Ювентусу». У Мухаремовича 17 встреч и 2+2 в этом сезоне.

