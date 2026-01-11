«Зенит» продал Жерсона, Жирков начал тренерскую карьеру. Новости недели в РПЛ

Конец недели — время для традиционного дайджеста по Мир РПЛ. До возобновления турнира ещё достаточно много времени, но это не сказывается на потоке новостей. Их было немало, несмотря на первые дни нового года.

Жерсон покинул «Зенит» и вернулся в Бразилию

Жерсон вернулся на родину. Бразилец играл в России с лета 2025 года (15 матчей за «Зенит», два гола), но его пребывание в нашей стране оказалось непродолжительным. Жерсон вернулся на родину и подписал контракт с «Крузейро». Этот клуб тренирует Тите, с которым они вместе работали ещё во «Фламенго».

Жерсон приезжал в Россию с большой помпой, однако толком не проявил себя в РПЛ. Единственный плюс для «Зенита» — клуб не провис в финансовом плане. Покупали игрока за € 25 млн, а продали за € 27 млн (данные от Transfermarkt). Ждём распространения мемов в духе «Жерсон — легенда РПЛ».

«Краснодар» приостановил переговоры по Боселли

Хуан Боселли, по всей видимости, не перейдёт в «Краснодар». Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что уругваец переберётся к действующим чемпионам России, а в обратном направлении проследует нападающий Александр Кокшарoв. По информации «Чемпионата», стороны действительно вели переговоры по трансферу футболиста. Впрочем, сейчас они приостановлены. Сделка не близка к завершению и, скорее всего, не состоится. Отец и агент футболиста сообщил, что если в ближайшее время ничего не произойдёт, то Хуан начнёт предсезонную подготовку в составе нижегородского клуба.

Жирков и Шаронов вошли в тренерский штаб Гусева в «Динамо»

Динамовцы определились с главным тренером ещё до конца 2025 года. Заключительные матчи первой части сезона команда провела под руководством Ролана Гусева. В результате с него сняли приставку «и. о.» и утвердили в статусе главного тренера.

А 10 января бело-голубые определились с помощниками Гусева. В его штаб вошли бывший футболист и тренер «Рубина» Роман Шаронов, а также экс-игрок ЦСКА и «Челси» Юрий Жирков. Помимо этого, тренером по физической подготовке назначен аргентинец Агустин Киильяборда. Жирков завершил карьеру в 2022 году. Предстоящая работа в «Динамо» — его первый тренерский опыт.

Роман Шаронов Фото: Михаил Шапаев, РФС

Талалаев сообщил, что вёл переговоры со «Спартаком»

Сейчас Андрей Талалаев возглавляет «Балтику», которая стала главным открытием первой части сезона в РПЛ. На днях на YouTube вышло интервью Нобеля Арустамяна с тренером, в котором он сообщил, что вёл переговоры со «Спартаком» несколько лет назад. По словам Талалаева, он трижды встречался с Лукой Каттани, который с 2021 по 2022 год занимал пост спортивного директора красно-белых.

Талалаев подчеркнул, что у него была возможность уйти в «Спартак», но он сказал, чтобы представители «Спартака» договорились с руководителями «Ахмата». «Они не договорились, мы закрыли эту тему. Никто об этом не знал на протяжении вот этих трёх лет», — сказал тренер.

«Ахмат» объявил о приобретении трёх игроков за один день

Грозненский клуб укрепил состав тремя новыми футболистами, каждый из которых подписал долгосрочный контракт. Сергей Пряхин перебрался из «Балтики», за которую играл с лета 2023 года. Он провёл 102 встречи за клуб из Калининграда, забил 12 мячей и отдал восемь голевых передач. Пряхин подписал контракт на 3,5 года.

Помимо этого, состав «Ахмата» пополнил защитник из Албании Клисман Цаке. Его договор рассчитан на 3,5 года. Защитнику 26 лет, ранее он выступал за македонский клуб «Шкендия». Прошедшей осенью Цаке дебютировал за сборную Албании.

Ещё «Ахмат» заключил контракт на 4,5 года с нападающим сборной Казахстана Галымжаном Кенжебеком. Ранее он выступал за клуб «Елимай» (11 встреч в чемпионате Казахстана, шесть голов). Насколько весомой окажется помощь новых футболистов?

ЦСКА назвал соперников на зимних сборах

Московский клуб проведёт три зимних сбора. Все они состоятся в Абу-Даби. Первый сбор запланирован с 13 по 26 января. В его ходе армейцы проведут два товарищеских матча. 22-го числа сыграют с «Акроном», а 25-го — с «Динамо» из Самарканда.

Второй сбор запланирован с 30 января по 10 февраля. На нём армейцы проведут встречи с московским «Динамо», «Зенитом» и «Краснодаром». Третий сбор состоится с 14 по 26 февраля. 18-го числа армейцы сыграют с «Ростовом», а 21-го — с «Локомотивом». ЦСКА вылетит на первый сбор в ОАЭ во вторник, 13 января.

«Локомотив» пока не хочет отпускать Годяева в «Крылья Советов»

«Крылья Советов» хотят арендовать полузащитника «Локомотива» Данилу Годяева. По данным «Чемпионата», московский клуб пока не планирует отпускать футболиста. Это связано с неопределённостью по будущему капитана железнодорожников Дмитрия Баранова. Сейчас тот ведёт переговоры с ЦСКА. Армейцы рассчитывают купить капитана красно-зелёных уже нынешней зимой.

Ранее о желании самарского клуба арендовать Годяева сообщал инсайдер Иван Карпов. В этом сезоне Данила, которому 21 год, отыграл пять матчей за основную команду железнодорожников и не отметился результативными действиями. Интересно, чем завершится эта сага?

Данила Годяев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА расторгнет контракт с Гайчем

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч перешёл в ЦСКА летом 2020 года. С того момента он регулярно мотался по арендам. Южноамериканец заезжал в «Беневенто», «Уэску», «Верону», «Ризеспор», «Антальяспор» и «Крылья Советов». Иван Карпов утверждает, что армейцы прервут аренду футболиста в самарском клубе и расторгнут договор. Красно-синие выплатят Гайчу оклад за полтора месяца — 15 млн рублей. Ещё один футболист, который так и не проявил себя на уровне РПЛ.

Перрен уедет из России через полгода после перехода в «Краснодар»?

Гаэтан Перрен приехал в Россию в статусе лучшего ассистента Лиги 1. Однако его адаптация в Краснодаре серьёзно затянулась. Французское издание L'Équipe утверждает, что «Осер» заинтересован в возвращении полузащитника — команда хотела бы арендовать Перрена. Впрочем, руководство «Краснодара» не устраивает такой расклад.

А ещё интерес к Перену проявляет «Монако». Этот клуб пока не предпринимал никаких конкретных шагов. Однако пост президента «Монако» занимает российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев. Этот факт может поспособствовать оформлению сделки. В этом сезоне Перрен провёл 20 встреч в РПЛ и забил один мяч.

Гаэтан Перрен Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА ищет замену Дивееву

ЦСКА занят поиском нового защитника в связи с тем, что Игорь Дивеев в ближайшее время станет игроком «Зенита» (об этом пока ещё не объявили официально). Один из кандидатов — футболист «Аль-Васла» Адриэлсон. По данным «Чемпионата», именно этот игрок ближе остальных кандидатов к тому, чтобы стать заменой Дивееву.

Адриэлсон известен игрой за «Ботафого», а в «Аль-Васл» он перешёл из «Лиона». ЦСКА уже давно ведёт переговоры по переходу этого защитника. Впрочем, в руководстве армейского клуба пока ещё не приняли окончательного решения по бразильцу.

«Оренбург» объявил об изменениях в тренерском штабе

Клуб расстался с тренером вратарей Юрием Окрошидзе. Стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Ранее команду покинул ассистент главного тренера Ильшат Айткулов.

В то же время в штаб команды вошли сразу три новых тренера. Евгений Понытовский будет работать с вратарями. В течение последних лет он трудился во второй команде «Зенита». Александр Грищенко утверждён на должность помощника главного тренера. Ранее он работал в «Балтике» и «Велесе». Мухамед Берберович — тренер-аналитик. Босниец уже входил в штаб «Оренбурга» с 2024 по 2025 год.