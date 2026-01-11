Скидки
Египет — Кот-д’Ивуар — 3:2, видеообзор матча, видео голов: Мармуш, Рабья, Абул-Фетух, Салах, Дуэ, 10 января 2026, Кубок Африки

Ярчайшее шоу с пятью голами и победным от Салаха! Египет выбил чемпиона Кубка Африки
Анатолий Романов
Отчёт Египет — Кот-д’Ивуар — 3:2
Ивуарийцы дважды пытались совершить камбэк, но потерпели поражение в четвертьфинале.

Сборная Египта победила Кот’д-Ивуар в последнем четвертьфинале Кубка Африки. Яркий матч в Агадире подарил пять голов. В полуфинале «фараоны» во главе с Салахом сыграют 14 января с Сенегалом.

Кубок африканских наций . 1/4 финала
10 января 2026, суббота. 22:00 МСК
Египет
Окончен
3 : 2
Кот-д'Ивуар
1:0 Мармуш – 4'     2:0 Рабья – 32'     2:1 Абул-Фетух – 40'     3:1 Салах – 52'     3:2 Дуэ – 73'    

Встреча началась с холодного душа для сборной Кот’д-Ивуара. Египтяне открыли счёт уже на третьей минуте после первого удара по воротам и даже первого касания в чужой штрафной. Капитан ивуарийцев Кессье потерял мяч в центре поля – команда Хоссама Хассана выстрелила контратакой. Атакующий хавбек Ашур сделал проникающую передачу на Мармуша, а форвард «Манчестер Сити» ловко переиграл один в один центрального защитника «Аталанты» Коссуну и неотразимо пробил низом.

Сборная Египта вообще хорошо закрывала центр благодаря эффективной работе своей тактической схемы 3-4-1-2 (ну или 5-3-2), раз за разом лишала соперника мяча после коллективного отбора. В атаке команда Хассана рассчитывала на пасы за спины на своих звёздных форвардов Мармуша и Салаха. Ивуарийцам ничего не оставалось, кроме как прорывать фланги, где орудовали дриблёры Диалло и Диоманде.

Но только на исходе получаса «слоны» впервые попали в створ, когда нападающий «Астон Виллы» Гессан выиграл воздух после подачи Диоманде со штрафного. А египтяне через пару минут ответил вторым голом, нанеся второй удар в матче! Они лучше реализовали свой стандарт – угловой в идеальном исполнении Салаха с правого фланга. Защитник Рабья продавил Сангаре и головой отправил мяч в сетку.

Победитель прошлого Кубка Африки почти выронил трофей из рук уже к концу первого тайма четвертьфинала. Тем не менее команда Эмерса Фаэ, в отличие, например, от игравшего тремя часами ранее Алжира, сумела собраться и снова ввязаться в драку. Перед перерывом стандарт принёс гол и Кот-д’Ивуару. Всё тот же 19-летний талант «РБ Лейпциг» Диоманде подал со штрафного с левого фланга, Коссуну сыграл на опережение и продлил полёт мяча во вратарскую, а там неаккуратен был Абул-Фетух. Защитник сборной Египта срезал мяч в собственные ворота.

Но как же круто реализовывал свои голевые моменты Египет! Команда Хассана забила быстрый гол и после перерыва. Опять успех «фараонам» принесла стремительная атака. Отлично двигался по полю «десятка» Ашур (пусть с этим номером на спине и играл Салах). Атакующий хавбек грамотно открылся – нырнул в свободную зону, брошенную центральным защитником. Эмам внешней стороной стопы вырезал передачу на дальнюю штангу на Салаха, а форвард «Ливерпуля» опередил висевшего на плечах оппонента и ударил в касание. Это четвёртый гол Мо на турнире.

Несмотря на то что сборная Кот-д’Ивуара, пытаясь снова вернуться в игру, владела мячом 75% времени, египтяне были намного опаснее в переходных фазах. Если бы «фараоны» продолжали превращать в гол каждый свой удар в створ, то вскоре повели бы крупно. Однако невозможно же забивать вообще всё! Впрочем, для Хассана важнее было то, что его команда безупречно защищалась. До 73-й минуты. Потом ивуарийцы ещё раз забили со стандарта. После подачи справа и скидки возникла суета во вратарской 37-летнего Эль-Шенави, а защитник «Страсбурга» Дуэ (брат вингера «ПСЖ») протолкнул мяч в сетку.

Этот гол гарантировал матчу горячую концовку – Египет с Кот-д’Ивуаром выдавали самый результативный четвертьфинал на Кубке Африки. Команда Фаэ давила, но мяч больше не хотел влетать в ворота Эль-Шенави. В итоге, перебив соперника более чем в два раза (удары – 13:6 в пользу «слонов»), ивуарийцы потерпели поражение. Победу египтян трудно назвать незаслуженной, пусть и по показателю xG они уступили (0,82 против 1,42). Так что у трофея будет новый обладатель.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Результаты и календарь плей-офф Кубка Африки
