Топ-события понедельника: кубковые матчи «ПСЖ» и «Ливерпуля», Овечкин в НХЛ и баскетбол

Начинаем неделю со спорта: «Бостон» — «Питтсбург» и «Динамо» Москва — «Торпедо» в хоккее, «Ювентус» против «Кремонезе» в Серии А и НБА!

Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Бостон Брюинз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 января 2026, понедельник. 01:00 МСК Бостон Брюинз Бостон Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сколько шайб забросят «мишки»?

«Бостон» учинил светопреставление Джонатану Куику и Спенсеру Мартину, превратив защиту «Рейнджерс» в решето. Первое звено команды поиздевалось над соперниками, у Марата Хуснутдинова – покер, а у Давида Пастрняка – 0+6 в одном матче. Однако два дня подряд такие концерты устраивать крайне сложно, да и соперник непростой: «Питтсбург» в последних встречах звенит и одержал несколько побед подряд.

🏒 3:00: «Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 января 2026, понедельник. 03:00 МСК Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: ждём голов Ови?

«Нэшвилл» выглядит одной из самых посредственных команд лиги: мало забивает, много пропускает, набирает 50% возможных очков. Однако звёзды у «хищников» есть, и периодически это помогает им кусать сильных соперников. «Вашингтон» одержал две победы в последних трёх матчах, но из кризиса последних месяцев команда как будто не вышла: соперника вне зоны плей-офф нужно обязательно обыгрывать.

🏀 4:30: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Атланта Хоукс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 12 января 2026, понедельник. 04:30 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Атланта Хоукс Атланта Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «ястребы» без главной звезды одолеют «воинов»?

«Атланта» решила обменять Трея Янга в «Вашингтон». Последние восемь лет команда строила команду вокруг разыгрывающего, но решила сменить курс. Теперь ставка в клубе делается на других — на Джонсона и Рисашера. Удастся ли этим молодым талантам выиграть у Карри и его «Голден Стэйт»?

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 января 2026, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: состоится ли дебют Спронга в новом клубе?

«Автомобилист» жутко начал новый год: не только проиграл три матча с общим счётом 2:12, но и полностью провалил игры в Казани и Уфе по всем параметрам. Ответ на это был оперативным: в Екатеринбург отправился Даниэль Спронг, агент которого уверяет, что он уже готов сыграть хоть завтра. «Барыс» же отдаляется от зоны плей-офф, и уже есть слухи об интересе других команд с их игрокам, однако астанчане умеют играть против сильных команд.

🏒 18:00: «Лада» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 января 2026, понедельник. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: состоится ли сенсация в Тольятти?

Интриг в выступлении «Лады» в этом году почти не осталось, фактически команде нужно думать уже о костяке на следующий сезон. А вот СКА, который после перемен в тренерском штабе заиграл более системно, полностью провалил матч в Магнитогорске, незадого до этого получив восемь шайб в Сочи. Работы у питерского штаба полно, и если клуб хочет претендовать на топ-4, то обязан забирать два очка в Тольятти.

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 января 2026, понедельник. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: какой проблемный клуб победит?

Оба клуба в последнее время трясёт. «Торпедо» снова растеряло надёжность обороны и пропустило семь шайб в Череповце, «Динамо» же испытывает огромные проблемы с заброшенными шайбами, зачастую скатываясь к ультраоборонительному хоккею. Для обеих команд победа может стать важнейшим моментом для выхода из локального кризиса.

⚽️ 22:45: «Ювентус» — «Кремонезе», Серия А, 20-й тур

Интрига: туринцы в погоне за лидерами

Лучано Спаллетти принёс «Ювентусу» то, чего ему не хватало – стабильности. Команда не проигрывает уже второй месяц и на фоне трудностей конкурентов пусть пока не оживила разговоры о борьбе за чемпионство. Но о месте в ЛЧ – пожалуйста. Возможно, туринцев притормозит суперветеран Джейми Варди? Англичанин как раз недавно напомнил о себе, сделав 1+1 в матче с «Кальяри». В первом круге он уже забивал в ворота «Юве». Повторит на бис?

Готовится новый обмен между «Ювентусом» и «Миланом»: «Ювентус» планирует обмен игроками с «Миланом» — Tuttosport

⚽️ 22:45: «Ливерпуль» — «Барнсли», Кубок Англии, 3-й тур

Интрига: ждём новой сенсации в Кубке Англии?

Кубок Англии – турнир, где порой случаются сенсации. На днях из него вылетел его действующий обладатель «Кристал Пэлас» – от «Максфилда» из аж шестого по силе дивизиона. «Барнсли» вот выступает в третьем. Значит, «Ливерпулю» тем более нужно быть осторожным. Между прочим, их последняя встреча состоялась аж в 2008-м – и тоже в Кубке Англии. Аутсайдер тогда внезапно победил команду Рафы Бенитеса (2:1). Увидим ли ремейк той истории?

⚽️ 23:10: «ПСЖ» — «Париж», Кубок Франции, 1/16 финала

Интрига: возьмёт ли «Париж» реванш за недавнее поражение?

Чем больше в любой лиге дерби, тем лучше. По крайней мере, в эмоциональном плане. «Париж» с этого сезона выступает в Лиге 1 и 4 января пересёкся на поле с соседями. Один раз забить удалось, однако пропустили всё равно два. Может, в Кубке Франции, где фавориты частенько ротируют состав, менее статусные парижане возьмут реванш? Матвея Сафонова в игре по-прежнему не увидим – сначала ему нужно залечить травму. Но и так должно быть интересно.