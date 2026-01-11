Скидки
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 12 января 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события понедельника: кубковые матчи «ПСЖ» и «Ливерпуля», Овечкин в НХЛ и баскетбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 12 января 2026 года
Начинаем неделю со спорта: «Бостон» — «Питтсбург» и «Динамо» Москва — «Торпедо» в хоккее, «Ювентус» против «Кремонезе» в Серии А и НБА!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 12 января в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Бостон Брюинз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2026, понедельник. 01:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько шайб забросят «мишки»?

«Бостон» учинил светопреставление Джонатану Куику и Спенсеру Мартину, превратив защиту «Рейнджерс» в решето. Первое звено команды поиздевалось над соперниками, у Марата Хуснутдинова – покер, а у Давида Пастрняка – 0+6 в одном матче. Однако два дня подряд такие концерты устраивать крайне сложно, да и соперник непростой: «Питтсбург» в последних встречах звенит и одержал несколько побед подряд.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Шоу Хуснутдинова и Пастрняка:
Россиянин внезапно оформил ПОКЕР в НХЛ! Хуснутдинов — главный творец позора «Рейнджерс»
Видео
Россиянин внезапно оформил ПОКЕР в НХЛ! Хуснутдинов — главный творец позора «Рейнджерс»

🏒 3:00: «Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ждём голов Ови?

«Нэшвилл» выглядит одной из самых посредственных команд лиги: мало забивает, много пропускает, набирает 50% возможных очков. Однако звёзды у «хищников» есть, и периодически это помогает им кусать сильных соперников. «Вашингтон» одержал две победы в последних трёх матчах, но из кризиса последних месяцев команда как будто не вышла: соперника вне зоны плей-офф нужно обязательно обыгрывать.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
В прошлом матче Овечкин забил:
Овечкин в огне! Продлил серию с голами и обновил крутой рекорд
Видео
Овечкин в огне! Продлил серию с голами и обновил крутой рекорд

🏀 4:30: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Атланта Хоукс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
12 января 2026, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Атланта Хоукс
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «ястребы» без главной звезды одолеют «воинов»?

«Атланта» решила обменять Трея Янга в «Вашингтон». Последние восемь лет команда строила команду вокруг разыгрывающего, но решила сменить курс. Теперь ставка в клубе делается на других — на Джонсона и Рисашера. Удастся ли этим молодым талантам выиграть у Карри и его «Голден Стэйт»?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Дюрант в погоне за Джорданом:
Травма не сломила, а скепсис исчез. Дюрант рядом с великими, следующая цель — Джордан
Травма не сломила, а скепсис исчез. Дюрант рядом с великими, следующая цель — Джордан

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: состоится ли дебют Спронга в новом клубе?

«Автомобилист» жутко начал новый год: не только проиграл три матча с общим счётом 2:12, но и полностью провалил игры в Казани и Уфе по всем параметрам. Ответ на это был оперативным: в Екатеринбург отправился Даниэль Спронг, агент которого уверяет, что он уже готов сыграть хоть завтра. «Барыс» же отдаляется от зоны плей-офф, и уже есть слухи об интересе других команд с их игрокам, однако астанчане умеют играть против сильных команд.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Чего ждать от новичка уральцев:
Большой трансфер в КХЛ! Спронг не пригодился ЦСКА и едет в «Автомобилист»
Большой трансфер в КХЛ! Спронг не пригодился ЦСКА и едет в «Автомобилист»

🏒 18:00: «Лада» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: состоится ли сенсация в Тольятти?

Интриг в выступлении «Лады» в этом году почти не осталось, фактически команде нужно думать уже о костяке на следующий сезон. А вот СКА, который после перемен в тренерском штабе заиграл более системно, полностью провалил матч в Магнитогорске, незадого до этого получив восемь шайб в Сочи. Работы у питерского штаба полно, и если клуб хочет претендовать на топ-4, то обязан забирать два очка в Тольятти.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Провал СКА в Магнитогорске:
«Металлург» — просто машина! Учинили СКА разнос на льду в Магнитогорске
Видео
«Металлург» — просто машина! Учинили СКА разнос на льду в Магнитогорске

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какой проблемный клуб победит?

Оба клуба в последнее время трясёт. «Торпедо» снова растеряло надёжность обороны и пропустило семь шайб в Череповце, «Динамо» же испытывает огромные проблемы с заброшенными шайбами, зачастую скатываясь к ультраоборонительному хоккею. Для обеих команд победа может стать важнейшим моментом для выхода из локального кризиса.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Слова тренера нижегородцев:
Исаков — о 6:7 от «Северстали»: ответственность за поражение хотел бы взять на себя

⚽️ 22:45: «Ювентус» — «Кремонезе», Серия А, 20-й тур

Италия — Серия А . 20-й тур
12 января 2026, понедельник. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Кремонезе
Кремона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: туринцы в погоне за лидерами

Лучано Спаллетти принёс «Ювентусу» то, чего ему не хватало – стабильности. Команда не проигрывает уже второй месяц и на фоне трудностей конкурентов пусть пока не оживила разговоры о борьбе за чемпионство. Но о месте в ЛЧ – пожалуйста. Возможно, туринцев притормозит суперветеран Джейми Варди? Англичанин как раз недавно напомнил о себе, сделав 1+1 в матче с «Кальяри». В первом круге он уже забивал в ворота «Юве». Повторит на бис?

Статистика Серии А
Готовится новый обмен между «Ювентусом» и «Миланом»:
«Ювентус» планирует обмен игроками с «Миланом» — Tuttosport

⚽️ 22:45: «Ливерпуль» — «Барнсли», Кубок Англии, 3-й тур

Кубок Англии . 3-й раунд
12 января 2026, понедельник. 22:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Барнсли
Барнсли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ждём новой сенсации в Кубке Англии?

Кубок Англии – турнир, где порой случаются сенсации. На днях из него вылетел его действующий обладатель «Кристал Пэлас» – от «Максфилда» из аж шестого по силе дивизиона. «Барнсли» вот выступает в третьем. Значит, «Ливерпулю» тем более нужно быть осторожным. Между прочим, их последняя встреча состоялась аж в 2008-м – и тоже в Кубке Англии. Аутсайдер тогда внезапно победил команду Рафы Бенитеса (2:1). Увидим ли ремейк той истории?

Статистика Кубка Англии
Здесь уже без голов не обойдутся:
Этот матч «Арсенала» и «Ливерпуля» запомнится не голами, а хамством Мартинелли
Этот матч «Арсенала» и «Ливерпуля» запомнится не голами, а хамством Мартинелли

⚽️ 23:10: «ПСЖ» — «Париж», Кубок Франции, 1/16 финала

Кубок Франции . 1/16 финала
12 января 2026, понедельник. 23:10 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Париж
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмёт ли «Париж» реванш за недавнее поражение?

Чем больше в любой лиге дерби, тем лучше. По крайней мере, в эмоциональном плане. «Париж» с этого сезона выступает в Лиге 1 и 4 января пересёкся на поле с соседями. Один раз забить удалось, однако пропустили всё равно два. Может, в Кубке Франции, где фавориты частенько ротируют состав, менее статусные парижане возьмут реванш? Матвея Сафонова в игре по-прежнему не увидим – сначала ему нужно залечить травму. Но и так должно быть интересно.

Статистика Кубка Франции
Кто ещё недоступен у Луиса Энрике:
В «ПСЖ» рассказали о состоянии Сафонова и ещё трёх игроков перед матчем в Кубке Франции
