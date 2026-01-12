Роналду забьёт 1000-й гол уже в 2026 году? Осталось совсем немного

На днях португалец снова отличился. А может – ещё и сегодня.

Практически 41-летний Криштиану Роналду (отпразднует день рождения 5 февраля) официально отказывается стареть. И завершать карьеру, пока не забьёт 1000-й гол. 958-й случился 8 января в ворота «Аль-Кадисии» (1:2). А сегодня – новая возможность.

Раньше Криш и его окружение отрицали погоню за юбилейным забитым мячом. Вот что бомбардир утверждал в апреле 2025-го, когда до заветной тысячи не хватало 69 голов: «Я не гонюсь за 1000-м мячом. Если это произойдёт — отлично. Если нет, значит, нет. Главное — текущий момент, а не то, что может произойти».

Рассуждения тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса были схожими: «Криштиану на отличном этапе карьеры. Он достиг этого, ведь живёт настоящим: провести 1000 игр, например. Его секрет: постоянно совершенствоваться и наслаждаться каждым днём. Когда он достигнет 1000 голов, это станет следствием отношения к делу. Не думаю, что это цель».

Но под конец 2025 года вектор высказываний Роналду изменился. «Люди говорят: «Пора остановиться. Уже всего достиг, всё сделал. Зачем 1000 голов?» Я так не считаю, — рассуждал Криш в октябрьском интервью A Bola. — Думаю, я всё ещё хорош, помогаю своим команде и сборной. Так почему бы не продолжать?»

А вот его слова на церемонии Globe Soccer Awards: «Вы знаете, какова моя цель. Хочу выиграть как можно больше трофеев и достичь числа, которое вам всем известно. Я обязательно сделаю это, если не получу травм. Неважно, выступаю ли на Ближнем Востоке или в Европе, я всегда люблю играть в футбол и хочу продолжать. По-прежнему иду вперёд со страстью, самоотдачей и жаждой достижений, как и всегда, чтобы добиться своих целей».

Сомнений мало — если не случится ничего трагичного, отметка в 1000 голов Криштиану покорится. Вопрос, когда именно. В 2026 году или всё-таки позже?

Криштиану Роналду празднует гол за сборную Фото: Lars Baron/Getty Images

За календарный 2025-й он забил 41 мяч. Это уже 14-й год в карьере звезды с показателем 40+. Правда, и первый с 2008-го без единого хет-трика. Но это мелочи. Главное — общее количество. Теперь нужно закинуть 42.

В октябре 2025-го аналитики из Sky Sports, основываясь на темпе результативности португальца, спрогнозировали его голевой юбилей на октябрь 2026-го. А их коллеги из Record просили Роналду пофантазировать и представить идеальный мир, в котором грандиозная отметка покоряется ему в финале чемпионата мира. Если и существует совершенный максималист, так это Криштиану. Однако даже он скептически оценил такую вероятность: «Вы, похоже, пересмотрели фильмов, это было бы слишком безупречно. Я, конечно, хотел бы этого. Всё то, о чём вы рассказали, несомненно, меня порадует».

А теперь давайте считать. С момента переезда в Саудовскую Аравию Криш забивает в среднем раз за 99,15 минуты – 108 голов в 122 матчах за «Аль-Наср». Если он сохранит такой темп, ему понадобится ещё 4165 минут или, в перерасчёте на матчи, примерно 47 выходов в старте.

У «Аль-Насра» в этом сезоне остался 21 матч в саудовской лиге. Ещё команда выступает в азиатском аналоге Лиги Европы (ЛЧ-2). Но не сам португалец — не царское это дело. Возрастного бомбардира берегут для более важных подвигов.

В главной азиатской ЛЧ Криштиану в основном играл. Учитывая успехи «Аль-Насра» (нужно остаться в топ-3), клуб туда наверняка отберётся вновь. Значит, плюсуем в программу 2026-го для Криша ещё шесть матчей общего этапа. Как и 11 встреч чемпионата уже в новом сезоне. Итого – 38 игр и, если принимать во внимание привычную результативность Роналду, около 34-35 голов из необходимых 42.

Плюс-минус семь-восемь мячей остаётся забить за сборную Португалии. Перед ЧМ она проведёт серию товарищеских встреч. Сколько именно матчей она вместит – неизвестно. Однако не больше пяти. К тому же совсем не факт, что Криштиану поучаствует во всех из них. Незадолго до ЧМ-2018 Криш сыграл в трёх встречах из пяти, хотя был на восемь лет моложе. И закинул победную «двушку» Египту (2:1).

Криштиану Роналду празднует гол в товарищеском матче с Египтом Фото: Soccrates/Getty Images

На самом турнире у португальцев в соперниках на групповом этапе Колумбия, Узбекистан и явный андердог — Новая Каледония, Ямайка или ДР Конго. Никто же не сомневается в проходе Роналду и компании? Учитывая, что он возможен и с третьего места. Дальше — от одного до пяти матчей. Не стоит забывать и про Лигу наций — до середины ноября пройдут все шесть туров. В 2024-м за пять выходов в ней Криштиану настрелял пять голов.

Да, такие размышления выглядят условными: нельзя предсказать, останется ли Криш здоровым и как далеко на ЧМ-2026 зайдёт Португалия. Тем не менее цель выглядит вполне реалистичной. Вряд ли такой, как предсказывал Sky Sports, но под конец года — почему нет? Только с поправкой — при условии, что Роналду не завершит карьеру в сборной после чемпионата мира. Если у него есть цель «добить» отметку именно в 2026 году, вряд ли он пойдёт на такой шаг.