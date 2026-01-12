Самое таинственное увольнение сезона? Рахимова ещё не убрали, а в «Рубин» уже едет Артига

Обычно тренеры лучше других чувствуют момент отставки. Ведь практически каждый скажет: это часть его работы. Особенно если речь идёт об опытных людях, к которым относится и Рашид Рахимов. «Рубин» – шестой клуб в его тренерской карьере (дважды работал в Перми и Грозном). Но через неделю после финиша первой части сезона он, казалось, был искренне убеждён, что всё будет хорошо.

Ведь иначе ты не пойдёшь давать интервью, где будешь анализировать первую часть сезона и публично строить планы на вторую. А Рахимов пошёл: после декабрьских матчей он выступил для Sport24 и «Матч ТВ». Нарратив понятный: если скомпоновать его в одно предложение, то выйдет так: «Мы обязаны продолжать движение вперёд». Эти слова мы читали на фоне появившихся инсайдов: наш коллега Андрей Панков уже после последнего тура сообщил, что у главного тренера не всё идеально в коммуникации с руководством. Позже Legalbet и Иван Карпов проинформировали – тренер близок к увольнению.

Причины всех этих разговоров были понятны: вылет из Фонбет Кубка России (хоть в клубе и рассчитывали на более долгое участие в турнире) и неудачные два месяца в РПЛ, за время которых случилась только одна победа и один забитый гол. Позже состоялось заседание попечительского совета «Рубина», где, согласно инсайдам, решение об увольнении довели до главы Татарстана Рустама Минниханова. А он поддержал.

РАШИД РАХИМОВ В «РУБИНЕ» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что дальше? Если мы представляем здоровый клуб, то он должен выступить с заявлением. Подтвердить или опровергнуть все имеющиеся спекуляции. Но в Казани молчат. Единственная новость с цитатой руководителя появилась 31 декабря, когда президент «Рубина» Марат Сафиуллин поздравил болельщиков с Новым годом и отметил, что главная команда показывает «стабильную и яркую игру». При таком раскладе увольнять главного тренера, видимо, нормальная история.

В этот момент уже валилась лавина новостей: кого только не отправляли в «Рубин». Владимир Федотов, Драган Стойкович, Виталий Кафанов, Срджан Благоевич, Франк Артига. Это не полный список фамилий, однако даже внутри него создавались конструкции. Самая конкретная: Кафанов должен был возглавить команду до лета, после чего его мог бы заменить Артига. Ведь к тому моменту многие знали: испанец прилетал в Татарстан на переговоры, но сообщил, что связан обязательствами с ангольским клубом «Петру Атлетику». Однако в итоге всё, похоже, разрешилось чуть иначе.

Клуб «Петру Атлетику» объявил, что Артига покидает пост главного тренера. А местный журналист Мики Жуниор добавил, что ангольцы получили € 700 тыс. за досрочное расторжение контракта. Как можно догадаться, со счетов «Рубина». Ведь «СЭ» добавил, что уже 12 января испанец прилетит в Казань и подпишет контракт с клубом. Хотя представитель тренера Дмитрий Селюк предлагает не торопиться.

Дмитрий Селюк представитель Франка Артиги «Рано говорить, что Артига уже в «Рубине». Франк покинул свой клуб, и я понимаю, что это вызывает мысли: «Он уже близок». Определённые моменты есть, но у Артиги несколько предложений. Что-то конкретное станет ясно через два-три дня».

Сюрреализм ситуации в том, что до сих пор молчит «Рубин». По состоянию на вечер 12 января Рашид Рахимов до сих пор значится главным тренером команды. То, что мы опять же узнали из инсайдов: тренер уже в декабре перестал выходить на связь с руководством и, вероятно, пытался сохраниться другими путями. Тем более ему не раз это удавалось. За три года работы в Казани его не один раз пытались уволить. Но он оставался на должности и продолжал работать внутри выстроенной им системы. То есть в районе седьмого-девятого места РПЛ. Кстати, в этом сезоне по итогам первой части было даже лучше, чем в предыдущих. Казанцы завершили её на седьмой строчке. А два сезона до этого заканчивали на восьмой.

Однако это, вероятно, не стало аргументом для руководства. Ведь существует ещё и вопрос ожиданий. Ещё перед сезоном и по ходу первых туров мы слышали от инфлюенсеров, что в Казани ждут прорыва. И топтаться на одних и тех же местах руководству надоело. Под это был сохранён и переподписан один из лучших форвардов лиги Мирлинд Даку, куплено несколько новичков, а от команды ждали как минимум места в топ-6. Плюс наверняка на общее ощущение повлиял взлёт «Балтики», которая с более скромными возможностями находится в пяти очках от первого места.

Франк Артига в «Химках» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Так почему именно Артига? Видимо, у испанца оказались более сильные лоббисты. Да и глупо отрицать, что с тонущими «Химками» он показывал не просто привлекательный футбол, но и давал результат. Оставить команду вне зоны стыковых матчей, когда команда месяцами не получает зарплату, – это крутое достижение. Видимо, в Казани его оценили. И решили дать тренеру ещё один шанс проявить себя в России.

Рахимов же, по информации Ивана Карпова, получит 36 млн рублей неустойки до конца контракта и выйдет на рынок свободных тренеров. А задержаться там можно надолго.