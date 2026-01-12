Скидки
Рашид Рахимов может покинуть Рубин, новый главный тренер команды Франк Артига, что об этом известно, подробности

Самое таинственное увольнение сезона? Рахимова ещё не убрали, а в «Рубин» уже едет Артига
Дмитрий Зимин
Рашид Рахимов может покинуть «Рубин»
Почему пригласили именно испанца? Ведь выбирали из множества кандидатов.

Обычно тренеры лучше других чувствуют момент отставки. Ведь практически каждый скажет: это часть его работы. Особенно если речь идёт об опытных людях, к которым относится и Рашид Рахимов. «Рубин» – шестой клуб в его тренерской карьере (дважды работал в Перми и Грозном). Но через неделю после финиша первой части сезона он, казалось, был искренне убеждён, что всё будет хорошо.

Рашид Рахимов Подробнее

Ведь иначе ты не пойдёшь давать интервью, где будешь анализировать первую часть сезона и публично строить планы на вторую. А Рахимов пошёл: после декабрьских матчей он выступил для Sport24 и «Матч ТВ». Нарратив понятный: если скомпоновать его в одно предложение, то выйдет так: «Мы обязаны продолжать движение вперёд». Эти слова мы читали на фоне появившихся инсайдов: наш коллега Андрей Панков уже после последнего тура сообщил, что у главного тренера не всё идеально в коммуникации с руководством. Позже Legalbet и Иван Карпов проинформировали – тренер близок к увольнению.

Причины всех этих разговоров были понятны: вылет из Фонбет Кубка России (хоть в клубе и рассчитывали на более долгое участие в турнире) и неудачные два месяца в РПЛ, за время которых случилась только одна победа и один забитый гол. Позже состоялось заседание попечительского совета «Рубина», где, согласно инсайдам, решение об увольнении довели до главы Татарстана Рустама Минниханова. А он поддержал.

РАШИД РАХИМОВ В «РУБИНЕ»

РАШИД РАХИМОВ В «РУБИНЕ»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что дальше? Если мы представляем здоровый клуб, то он должен выступить с заявлением. Подтвердить или опровергнуть все имеющиеся спекуляции. Но в Казани молчат. Единственная новость с цитатой руководителя появилась 31 декабря, когда президент «Рубина» Марат Сафиуллин поздравил болельщиков с Новым годом и отметил, что главная команда показывает «стабильную и яркую игру». При таком раскладе увольнять главного тренера, видимо, нормальная история.

В этот момент уже валилась лавина новостей: кого только не отправляли в «Рубин». Владимир Федотов, Драган Стойкович, Виталий Кафанов, Срджан Благоевич, Франк Артига. Это не полный список фамилий, однако даже внутри него создавались конструкции. Самая конкретная: Кафанов должен был возглавить команду до лета, после чего его мог бы заменить Артига. Ведь к тому моменту многие знали: испанец прилетал в Татарстан на переговоры, но сообщил, что связан обязательствами с ангольским клубом «Петру Атлетику». Однако в итоге всё, похоже, разрешилось чуть иначе.

Клуб «Петру Атлетику» объявил, что Артига покидает пост главного тренера. А местный журналист Мики Жуниор добавил, что ангольцы получили € 700 тыс. за досрочное расторжение контракта. Как можно догадаться, со счетов «Рубина». Ведь «СЭ» добавил, что уже 12 января испанец прилетит в Казань и подпишет контракт с клубом. Хотя представитель тренера Дмитрий Селюк предлагает не торопиться.

Дмитрий Селюк
Дмитрий Селюк
представитель Франка Артиги

«Рано говорить, что Артига уже в «Рубине». Франк покинул свой клуб, и я понимаю, что это вызывает мысли: «Он уже близок». Определённые моменты есть, но у Артиги несколько предложений. Что-то конкретное станет ясно через два-три дня».

Сюрреализм ситуации в том, что до сих пор молчит «Рубин». По состоянию на вечер 12 января Рашид Рахимов до сих пор значится главным тренером команды. То, что мы опять же узнали из инсайдов: тренер уже в декабре перестал выходить на связь с руководством и, вероятно, пытался сохраниться другими путями. Тем более ему не раз это удавалось. За три года работы в Казани его не один раз пытались уволить. Но он оставался на должности и продолжал работать внутри выстроенной им системы. То есть в районе седьмого-девятого места РПЛ. Кстати, в этом сезоне по итогам первой части было даже лучше, чем в предыдущих. Казанцы завершили её на седьмой строчке. А два сезона до этого заканчивали на восьмой.

Однако это, вероятно, не стало аргументом для руководства. Ведь существует ещё и вопрос ожиданий. Ещё перед сезоном и по ходу первых туров мы слышали от инфлюенсеров, что в Казани ждут прорыва. И топтаться на одних и тех же местах руководству надоело. Под это был сохранён и переподписан один из лучших форвардов лиги Мирлинд Даку, куплено несколько новичков, а от команды ждали как минимум места в топ-6. Плюс наверняка на общее ощущение повлиял взлёт «Балтики», которая с более скромными возможностями находится в пяти очках от первого места.

Франк Артига в «Химках»

Франк Артига в «Химках»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Так почему именно Артига? Видимо, у испанца оказались более сильные лоббисты. Да и глупо отрицать, что с тонущими «Химками» он показывал не просто привлекательный футбол, но и давал результат. Оставить команду вне зоны стыковых матчей, когда команда месяцами не получает зарплату, – это крутое достижение. Видимо, в Казани его оценили. И решили дать тренеру ещё один шанс проявить себя в России.

Рахимов же, по информации Ивана Карпова, получит 36 млн рублей неустойки до конца контракта и выйдет на рынок свободных тренеров. А задержаться там можно надолго.

