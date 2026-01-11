«Рекордный трансфер». «Зенит» реально продал подешевевшего Жерсона дороже, чем покупал?

10 января завершилась «мыльная опера» российско-бразильского производства с Жерсоном в главной роли. «Зенит» дорого брал полузащитника прошлым летом у «Фламенго», но не дёшево и отдал «Крузейро». По данным портала Transfermarkt, разница между покупной и продажной стоимостью игрока составила € 2 млн. С учётом разнообразных бонусов эта сумма может ещё на несколько миллионов увеличиться. В свете затянувшейся адаптации Жерсона в Мир РПЛ и естественного падения рыночной стоимости игрока на том же Transfermarkt с € 25 млн до € 18 млн клуб из Санкт-Петербурга можно поздравить с удачной сделкой. Вице-чемпион России стал соавтором трансферного рекорда бразильской Серии А: таких расходов на одного игрока бразильские клубы себе никогда не позволяли.

Подробности резонансного перехода в интервью «Чемпионату» приоткрыл председатель правления АО «ФК «Зенит» Константин Зырянов.

— Корректно ли утверждение, что в результате покупки и последующей продажи Жерсона «Зенит» даже остался в небольшом финансовом плюсе? Проще говоря, продали дороже, чем купили?

— Финансовая сторона в вопросе трансфера Жерсона оказалась определяющей: клубу удалось отстоять свои интересы и остаться в плюсе и продать игрока даже дороже, чем его покупали. Переговоры оказались конструктивными. «Крузейро» был по-настоящему заинтересован в игроке, и сам Жерсон был готов отказаться от части выплат. «Зенит» же, помимо прибыли, получил дополнительные активы в виде прав на нескольких игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы этой команды. Как итог – оба клуба совершили рекордный трансфер для бразильского футбола.

— Трансфер Жерсона на вход — ошибка «Зенита»?

— В футболе такие переходы оценивают иначе. Летом мы готовились к уходу Вендела и перестроению игры, но этого не случилось.

Если бы от бразильского клуба не поступило такое выгодное предложение, игрок бы продолжил подготовку к весенней части чемпионата в нашей команде. Сам футболист тоже был к этому готов. Отмечу, что он никогда не просил отпустить его. Жерсон — настоящий профессионал.

— Почему всё-таки у него не получилось в полной мере проявить себя в России?

— Нужно время. Любой переход иностранца в Россию – всегда риск. Жерсон, без сомнения, высококлассный футболист – в его профессиональных данных мы не сомневались ни на минуту. Он пришёл в команду после интенсивнейшего периода в карьере, не смог проявить себя из-за травмы и не до конца адаптировался к нашему чемпионату. К сожалению, он так и не заиграл у нас на своём уровне сразу. При этом примеры Малкома, Вендела, других лучших иностранцев РПЛ показывают, что игроки такого уровня не всегда выдают результат мгновенно после перехода, а раскрываются постепенно и позднее начинают приносить максимальную пользу команде.

Жерсон Фото: fc-zenit.ru

— Продажа Жерсона подразумевает немедленное приобретение другого игрока его профиля и класса? В качестве замены рассматриваются исключительно иностранцы?

— Средства и активы, вырученные с трансфера Жерсона, оцениваются очень высоко, и они дают нам возможность для усиления команды. Важно, что сделки по Жерсону и Лусиано сохраняют наш финансовый баланс. Возможно, в будущем мы усилимся — работаем над этим.