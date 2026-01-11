«МЮ» сразу же вылетел из Кубка Англии — выбил свой воспитанник! Стадион ему аплодировал

Клубы АПЛ на этой неделе начали Кубок Англии со стадии 1/32 финала, и большинство из них использовали ротацию. Однако «МЮ» вышел почти основным составом, в отличие от «Сити», «Арсенала» и «Челси». Оно и понятно, потому что соперник был из чемпионата Англии, а не из низшего дивизиона.

«Брайтону» пришлось тяжело с первых же минут. Уже в начале матча Дало вышел один на один с вратарём, но пробил прямо в него. Затем опасно ударил Бруну после скидки Майну – наконец-то англичанин получил время на поле. Последнее время много говорилось о желании футболиста покинуть Манчестер.

Однако затем игра резко поменялась. На 12-й минуте комбинация от голкипера завершилась тем, что Рюттер бил головой с линии вратарской. Мартинес вынес мяч с ленточки, но затем с семи метров его добил Груда. На этот раз уже было без шансов для кого-либо спасти ворота.

Гол Груды Фото: кадр из трансляции

И практически сразу после этого «Юнайтед» был близок к ещё одному пропущенному. Грубо ошибся вратарь Ламменс, который разыгрывал мяч низом и обрезался в своей вратарской. Воспитанник «МЮ» Уэлбек перехватил пас, однако пробил не лучшим образом – голкипер дотянулся и исправил свою ошибку.

В первом тайме хозяева ощутимо больше били (12:7), но мяч не заходил в ворота. Хотя один из ударов получился достаточно хитрым – Бруну приложился со штрафного под подпрыгнувшей стенкой. Однако мяч прошёл чуть-чуть правее цели.

Промах Бруну Фернандеша Фото: Carl Recine/Getty Images

Во втором тайме продолжилась относительно равная игра. И тут снова «МЮ» свои моменты не использовал (например, Кунья на входе в штрафную обвёл двоих, однако третий защитник отобрал мяч), а гости своей возможностью воспользовались. После ещё одной затяжной перепасовки «Брайтона» на ударную позицию вышел Уэлбек и на этот раз уже не простил свою бывшую команду. Вскоре нападающий покинул поле под аплодисменты всего «Олд Траффорд».

В конце встречи Шешко отыграл один гол, забив головой после навеса с углового. Причём нападающему пришлось бороться за мяч в том числе против партнёра по команде – Магуайра. Правда, больше хозяевам забить уже не удалось. На последних минутах у «МЮ» ещё удалился Лейси за вторую жёлтую карточку. 18-летний парень на эмоциях швырнул мяч об землю, когда соперник должен был вбрасывать аут.

Финальный свисток трибуны встретили гулом. «МЮ» вылетел из Кубка Англии уже от первого соперника.