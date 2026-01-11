Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Манчестер Юнайтед — Брайтон — 1:2, обзор матча, Кубок Англии, 11 января 2026, голы: Браян Груда, Дэнни Уэлбек

«МЮ» сразу же вылетел из Кубка Англии — выбил свой воспитанник! Стадион ему аплодировал
Григорий Телингатер
Отчёт «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» — 1:2
Комментарии
А Флетчер начинает с двух поражений.

Клубы АПЛ на этой неделе начали Кубок Англии со стадии 1/32 финала, и большинство из них использовали ротацию. Однако «МЮ» вышел почти основным составом, в отличие от «Сити», «Арсенала» и «Челси». Оно и понятно, потому что соперник был из чемпионата Англии, а не из низшего дивизиона.

Кубок Англии . 3-й раунд
11 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Груда – 12'     0:2 Уэлбек – 64'     1:2 Шешко – 85'    
Удаления: Лэйси – 89' / нет

«Брайтону» пришлось тяжело с первых же минут. Уже в начале матча Дало вышел один на один с вратарём, но пробил прямо в него. Затем опасно ударил Бруну после скидки Майну – наконец-то англичанин получил время на поле. Последнее время много говорилось о желании футболиста покинуть Манчестер.

Однако затем игра резко поменялась. На 12-й минуте комбинация от голкипера завершилась тем, что Рюттер бил головой с линии вратарской. Мартинес вынес мяч с ленточки, но затем с семи метров его добил Груда. На этот раз уже было без шансов для кого-либо спасти ворота.

Гол Груды

Гол Груды

Фото: кадр из трансляции

И практически сразу после этого «Юнайтед» был близок к ещё одному пропущенному. Грубо ошибся вратарь Ламменс, который разыгрывал мяч низом и обрезался в своей вратарской. Воспитанник «МЮ» Уэлбек перехватил пас, однако пробил не лучшим образом – голкипер дотянулся и исправил свою ошибку.

В первом тайме хозяева ощутимо больше били (12:7), но мяч не заходил в ворота. Хотя один из ударов получился достаточно хитрым – Бруну приложился со штрафного под подпрыгнувшей стенкой. Однако мяч прошёл чуть-чуть правее цели.

Промах Бруну Фернандеша

Промах Бруну Фернандеша

Фото: Carl Recine/Getty Images

Во втором тайме продолжилась относительно равная игра. И тут снова «МЮ» свои моменты не использовал (например, Кунья на входе в штрафную обвёл двоих, однако третий защитник отобрал мяч), а гости своей возможностью воспользовались. После ещё одной затяжной перепасовки «Брайтона» на ударную позицию вышел Уэлбек и на этот раз уже не простил свою бывшую команду. Вскоре нападающий покинул поле под аплодисменты всего «Олд Траффорд».

В конце встречи Шешко отыграл один гол, забив головой после навеса с углового. Причём нападающему пришлось бороться за мяч в том числе против партнёра по команде – Магуайра. Правда, больше хозяевам забить уже не удалось. На последних минутах у «МЮ» ещё удалился Лейси за вторую жёлтую карточку. 18-летний парень на эмоциях швырнул мяч об землю, когда соперник должен был вбрасывать аут.

Финальный свисток трибуны встретили гулом. «МЮ» вылетел из Кубка Англии уже от первого соперника.

Другая команда из Манчестера выдала мощный перформанс на этой стадии Кубка Англии:
«Сити» забил 10 голов — такого не было почти 40 лет. Но даже так рекорда не вышло
«Сити» забил 10 голов — такого не было почти 40 лет. Но даже так рекорда не вышло
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android