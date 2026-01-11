Обмен «Зенита» и ЦСКА, сделка «Юве» и «Милана», «МЮ» хочет Палмера. Трансферы и слухи дня

Мало кто смотрит вступительный текст в таких дайджестах. Если вы всё же читаете эти строчки, поздравляем вас с началом рабочих будней. У нас они перманентны, и одна из задач — собирать трансферные новости. В очередную подборку попало несколько любопытных. Собственно, вот они.

Состоявшиеся трансферы

«Зенит» и ЦСКА обменяли Гонду на Дивеева

С доплатой петербуржцев в € 2 млн. «Зенит» получил дополнительную легионерскую позицию в основе, а ЦСКА — забивного нападающего, которого так не хватало. Если судить по первому сезону Гонду в Мир РПЛ, когда он стал лучшим зенитовским бомбардиром, — в этом он прилип к скамейке запасных.

Вот как высказался о сделке Дивеев: «Как бы вы ни отнеслись к моему переходу, я всегда буду гордиться, что стал частью истории великого клуба. Но карьера футболиста состоит из сложных решений. И это решение, наверное, самое сложное в моей жизни. Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Я профессионал, который будет отдавать всего себя на поле, играя за новую команду, однако ЦСКА всегда будет частью меня», — написал защитник в личном телеграм-канале.

А вот как — Лусиано: «Я очень счастлив! ЦСКА — отличный клуб, за которым я слежу уже давно. Мне нравится и игровая идея команды, и то, как всё устроено в клубе за пределами футбольного поля. Впервые об интересе ЦСКА я узнал от моего представителя достаточно давно, ещё в октябре. Я ответил ему положительно и сказал, что мне очень нравится этот клуб», — слова для пресс-службы армейцев.

«Оренбург» арендовал парагвайца

Алексис Кинтеро Фото: Alex Livesey/Getty Images

Оренбуржцы недавно отпустили Георгия Зотова, Анри Чичинадзе и Владана Бубанью. Первые двое стали свободны, третий — ушёл в аренду к хорватскому «Осиеку». Но не должны же быть трансферы исключительно на выход? Вот «Оренбург» и одолжил до конца сезона у парагвайской «Олимпии» 22-летнего левого защитника Алексиса Кинтеро. Есть и опция выкупа. Судя по всему, она зависит от сохранения прописки команды в Премьер-Лиге.

Балотелли нашёл новый клуб

Уже 35-летний СуперМарио прописался в «Аль-Иттифаке». Но не в том, что из Саудовской Аравии, а в том, что из Дубая. Который замыкает таблицу второй по силе лиги ОАЭ. С результатами у команды большие проблемы. Зато с деньгами, как видим, их нет. Иначе едва ли получилось бы подписать пусть даже возрастного Балотелли. Марио сидел без работы с лета, когда завершился его контракт с «Дженоа». В прошлом сезоне у него всего 56 сыгранных минут в Серии А. Они прошли без голов, зато с двумя жёлтыми карточками.

Трансферные слухи дня

«МЮ» не прочь заменить Бруну Палмером

Коул Палмер Фото: Shaun Botterill/Getty Images

В Footballtransfers сообщили, что «Манчестер Юнайтед» на фоне неопределённого будущего в клубе Бруну Фернандеша, которого активно зазывают в Саудовскую Аравию, готов сделать предложение «Челси» по Коулу Палмеру. При этом указывается, якобы лондонцы готовы к продаже одного из лидеров, но исключительно дороже € 100 млн. Логично, ведь у него контракт аж до 2023 года и рыночная стоимость в € 120 млн. И всё равно верится в такую сделку с трудом.

Батраков интересен ряду европейских топ-клубов

Рубрика «Восточные сказки». Турецкий журналист Экрем Конур утверждает, что Алексеем Батраковым интересуются «Барселона», «ПСЖ», «Интер», «Ювентус», «Монако» и «Порту», а «Локомотив» согласится отпустить лидера не менее чем за € 35-40 млн. Новость, конечно, воодушевляющая, вот только знакомые с ситуацией источники рассказывали «Чемпионату», что отступные атакующего полузащитника для европейских клубов составляют всего € 20 млн. А € 4 млн в случае их активации получит сторона игрока, и у неё есть возможность отказаться от своей доли. То есть фактическая сумма равна € 16 млн.

«Ювентус» и «Милан» готовят рокировку

Федерико Гатти / Рубен Лофтус-Чик Фото: Getty Images

По данным Tuttosport, полузащитник миланцев Рубен Лофтус-Чик готов перейти в «Ювентус», а защитник туринцев Федерико Гатти – в «Милан». Обе сделки предполагают аренды до конца сезона. При этом миланцы хотели обменять на Гатти Кони де Винтера — и получили отказ. Массимилиано Аллегри уже тренировал Федерико и крайне заинтересован в его приглашении. Даже после травмы мениска, из-за которой футболист в декабре перенёс операцию. А Рубена, в свою очередь, высоко оценивает Лучано Спаллетти. Вот пазл и сложился.

Медина стал свободным агентом

Буквально в сентябре Хесус Медина без компенсации для «Спартака» перебрался в редкий саудовский клуб, у которого в названии нет приставки «Аль». И забил за «Дамак» в первом же матче. С тех пор он ещё 12 раз вышел на поле, ни разу не отличился и очутился на рынке свободных агентов. Такой вот скоротечный роман. Ждём, куда же теперь 28-летнего парагвайского вингера занесёт дорога приключений.

Уткин понадобился двум клубам из испанской ФНЛ

Даниил Уткин Фото: Арина Лобова, «Чемпионат»

Даниил Уткин в этом сезоне страдал от травмы колена и провёл всего две встречи во всех турнирах. Тем не менее, по информации «СЭ», арендованный «Балтикой» у «Ростова» 26-летний полузащитник привлёк внимание «Кастельона» и «Сарагосы» из Сегунды. Плюс двух неназванных команд РПЛ. «Кастельон» идёт в топ-4 и претендует на повышение в классе, тогда как куда более известная «Сарагоса» торчит на 21-м месте из 22 и сражается за выживание. Зато как звучит «Сарагоса» Уткина»!

«Зенит» согласен отвалить € 30 млн за нового бразильца

Райан Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

Петербуржцы отпустили Лусиано Гонду и заработали на продаже Жерсона, поэтому у них есть возможность усилить атаку. По нашим сведениям, один из кандидатов — 19-летний Райан из «Васко да Гама». Несколько предложений бразильцы уже отклонили, но «Зенит» упорно добивается перехода и готов заплатить в районе € 30 млн. А сам игрок не против делить раздевалку с Педро, Венделом, Нино и другими соотечественниками в Санкт-Петербурге. В последнем сезоне у Райана 20 голов в 57 матчах.

Одной строкой