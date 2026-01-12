«Барса» + «Реал» = Суперкубок мечты! Три гола в добавленное к тайму и победный Рафиньи!

Главная звезда «Реала» Мбаппе из-за повреждения не смог выйти в основе, но и без француза мадридцы неплохо смотрелись в «класико». Команда Хаби Алонсо начала матч относительно аккуратно. При владении «Барселоны» Вальверде садился пятым защитником в линию. В результате опасных моментов сначала не было.

Самый запоминающийся эпизод на старте встречи – Каррерас въехал шипами Ямалю в голеностоп. При том что вингер к тому моменту уже избавился от мяча. Удивительно, что защитник «Реала» не получил жёлтую карточку. Что касается самой игры, то «Мадрид» ожидаемо делал упор на контратаки. Именно так сначала Винисиус убежал с мячом от центральной линии до чужой штрафной, но ударил не лучшим образом. А затем и Гонсало Гарсия вышел практически один на один, однако пробил во вратаря.

После этого уже пошли вертикальные атаки «Барселоны». На 35-й минуте Рафинья запорол чистый выход один на один. Но через считаные секунды снова ворвался в штрафную и уже из чуть более сложной ситуации открыл счёт.

Рафинья празднует гол Фото: Jose Breton/Getty Images

А перед перерывом случилось что-то уникальное. Судья добавил к тайму три минуты, и в компенсированное время было забито три мяча! На 45+2-й минуте Винисиус будто сказал «сам решу», пробросил мяч между ног Кунде и точно ударил в дальний угол. На 45+4-й минуте Левандовски вышел один на один и изящно перекинул Куртуа. На 45+6-й минуте сначала игроки «Реала» угодили в крестовину ворот «Барсы», а затем Гонсало Гарсия пробил под перекладину – 2:2. Такое ощущение, что если бы судья не увёл команды с поля, то они продолжили бы забивать дальше по очереди.

Кстати, за матчем с трибун наблюдал Криштиану Роналду. Также на игре был и Карим Бензема. Оба играют в Саудовской Аравии, где и проходила встреча.

Второй тайм по игре получился таким же открытым. А значит, особое значение снова имели контратаки. После одной из них Асенсио пришлось явно сбивать Педри, который уже расстался с мячом. В результате на поле завязалась небольшая потасовка. Даже тренеры Флик и Алонсо что-то выясняли между собой. Ну а на 73-й минуте случился победный гол.

Гол Рафиньи Фото: кадр из трансляции

Рафинья пробил с линии штрафной. Получилось так, что вратарь «Реала» прыгнул в угол, а мяч рикошетом от Асенсио поменял направление и аккуратно опустился под перекладину. Обидный гол, однако прямо перед этим из убойной позиции не забил Ямаль. В конце матча уже «Реал» больше давил, и каталонцам приходилось в том числе фолами останавливать соперника. За один из них Педри получил жёлтую, когда едва не сорвал футболку с Родриго. А в компенсированное время де Йонг даже заработал прямую красную за попадание шипами в голень Мбаппе, который всё-таки появился на поле.

Финальные семь минут «Барселоне» пришлось тяжело, потому что Рашфорд не реализовал выход один на один, а потом Каррерас упустил фантастический момент. Бил с девяти метров, но попал прямо в руки вратарю.

Момент Каррераса Фото: кадр из трансляции

А перед финальным свистком ещё и Асенсио опасно бил по воротам, однако опять же – практически по их центру. «Реал» вполне мог сравнять, но, видимо, лимит голов в компенсированное время уже был исчерпан. «Барселона» снова забирает Суперкубок Испании.