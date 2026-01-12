Мактоминей вытащил «Наполи» в главном матче сезона! Сумасшедшая серия Конте продлилась

Чемпион не уступил «Интеру», пусть и пропустил дважды. А Мхитаряну сначала повезло, но перед самым финалом — наоборот.

В футболе существуют необъяснимые вещи. Одна из таких — серия Антонио Конте в противостоянии с «Интером». До прошедшего вечера тренер пересекался с миланцами девять раз — начиная со времён в «Аталанте» конца нулевых. И ни разу не уступал, добыв пять побед и четыре ничьих. А тут ещё и в соперниках Кристиан Киву, у которого не ладится в больших матчах.

Любой цикл рано или поздно заканчивается. Но пока что не этот! Конте по-прежнему может козырять перед чёрно-синими несокрушимостью. Даже с удалением за очередную порцию несдержанности.

По сравнению с прошлым туром Киву выпустил Бастони, Зелиньского, Бареллу и Тюрама, Конте — Жезуса, Бёкема и Спинаццолу. А Нерес продолжит лечить травму лодыжки. «Наполи» к 10-й минуте как следует прижал «Интер». Однако стоило Мактоминею проиграть в центре поля единоборство экс-неаполитанцу Зелиньскому, как Лаутаро тут же разогнал контрвыпад и отдал на левый край Тюраму, который вошёл в штрафную и наградил Димарко мячом за рывок. Тот в касание легко прошил низом дальний угол. Федерико не забивал с 6-го тура, а в январе поочерёдно наказал «Парму» и «Наполи».

К 27-й минуте уже «Интер» взял территорию под контроль. И тоже пропустил! Аканджи проспал на ближней штанге пытавшегося исправиться Мактоминея, и тот превратил в гол прострел Элмаса. Для македонца ассист, между прочим, стал первым результативным действием в сезоне. Такие вот два не самых логичных, согласно картине игры, забитых мяча.

Чуть позже Мактоминей ещё и отомстил Зелиньскому уже своим отбором, качнул Бастони и пробил по воротам издали, но без испытания для Зоммера. «Интер» тем не менее атаковал чаще и опаснее. 8:3 по ударам и 0,56 xG против 0,22 xG по ожидаемым голам за первый тайм говорят о многом. Тюрам, например, перспективно замыкал подачу Бареллы под перекладину — Милинкович-Савич справился.

На старте второй половины сербский вратарь ещё и организовал выносом выход один на один для Хойлунда, который ускользнул от Аканджи и Биссека. А вот выстрел в дальний угол у датчанина подкачал. Конте как следует зарядил своих в перерыве. «Интер» же совсем перестал создавать угрозу.

Замена Зелиньского на Мхитаряна всё изменила. Миланцы и так добавили в конструктиве, а тут ещё и Ррахмани на ногу Генриху наступил внутри штрафной. VAR всё рассудил, Конте привычно психанул, едва не боднул резервного судью и получил красную за споры, Чалханоглу забил от штанги.

Иронично, что именно Мхитарян в первом круге подарил «Наполи» пенальти (1:3). Теперь маятник качнулся в другую сторону.

С учётом добавленного времени у неаполитанцев оставалось 22 минуты на камбэк. «Интер» любит пропускать в концовках. И вновь показал это! «Наполи» усилил атаку — Ланг поменял Бёкема. Чтобы с лёта сохранить мяч в поле после закидушки Политано и тем самым из-под Бареллы отдать голевую на никем не прикрытого Мактоминея. Жара!

Жезус получил жёлтую и теперь пропустит встречу с «Пармой». Ну и, разумеется, развязка в таком шедевральном матче не могла быть спокойной: Мхитарян исчерпал лимит везения и сотряс штангу. Судьба вернула ему долг — и вскоре забрала его. Победителя так и не определили. У «Интера» прервалась шестиматчевая победная серия, и всё равно он с трёхочковым преимуществом над «Миланом» первый.