Главная Футбол Статьи

Европейский футбол, обзор матчей 10-11 января: Кубок Англии, Ла Лига, Серия А, Суперкубок Испании, Реал, Арсенал, Барселона, МЮ

Обладатель Кубка Англии влетел любителям и восемь голов «Баварии». Главное в еврофутболе
Артём Никулин
Европейский футбол, обзор матчей 10-11 января
На выходных сыграли не только «эль класико»! В Англии и Франции — кубки, а Бундеслига вернулась из отпуска.

10 и 11 января у нас необычайно много кубковых матчей: в Англии, Франции и Испании. Хотя с испанцами есть два нюанса: речь всё же о Суперкубке, с которым параллельно проходили матчи Ла Лиги. А ещё после двухнедельного перерыва на экраны вернулась Бундеслига!

Англия: клуб из нон-лиги выбил обладателя Кубка Англии, дебютный гол Семеньо, очередной провал «МЮ»

Вместо АПЛ зрители наблюдали за третьим раундом Кубка Англии. «Брентфорд» разделался с «Шеффилд Уэнсдей» (2:0), «Фулхэм» переиграл «Мидлсбро» (3:1), «Вулверхэмптон» продолжает восстанавливаться после чудовищного 2025-го и смял «Шрусбери Таун» (6:1). «Эвертон» с «Сандерлендом» сыграли вничью в основное время (1:1) и выяснили отношения в серии пенальти — у «ирисок» вообще никто не реализовал 11-метровые удары (0:3).

Кубок Англии . 3-й раунд
09 января 2026, пятница. 22:30 МСК
Рексем
Рексем
Окончен
3 : 3
4 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Кэкачей – 37'     2:0 Rathbone – 40'     2:1 Жезус – 64'     3:1 Хайам – 74'     3:2 Хадсон-Одои – 76'     3:3 Хадсон-Одои – 89'    

Третий раунд Кубка Англии мгновенно стартовал с сенсации. «Рексем» Райана Рейнольдса выбил из турнира «Ноттингем Форест» в ожесточённой схватке. После первого тайма хозяева вели 2:0, а к 74-й сделали счёт 3:1. Спасать Шона Дайча выбежал Хадсон-Одои: до конца основного времени положил дубль и довёл дело до серии пенальти. Но и там «Рексем» не сдался: вратарь Оконкво отбил удар Хатчинсона и уверенным шагом прошёлся вдоль трибун, празднуя выход в следующий раунд.

Кубок Англии . 3-й раунд
10 января 2026, суббота. 15:15 МСК
Маклсфилд Таун
Маклсфилд
Окончен
2 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Dawson – 43'     2:0 Бакли-Риккетс – 60'     2:1 Пино – 90'    

Если думаете, что победа «Рексема» – это самая безумная новость выходных, то ошибаетесь. Клуб из нон-лиги Англии прошёл действующего обладателя Кубка Англии впервые с 1909 года! «Маклсфилд» выступает в шестом по силе дивизионе, а владелец Роб Сметхёрст приобрёл команду во время четырёхдневного запоя, в чём признался после победы. И даже это не всё — «Маклсфилд» тренирует родной брат Уэйна Руни Джон. Его команда закинула два мяча полуоснове «Кристал Пэлас» — на поле вышли Гехи, Пино, Соса и Уортон.

Кубок Англии . 3-й раунд
10 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
3 : 3
7 : 6
Борнмут
Борнмут
1:0 Барнс – 50'     1:1 Скотт – 62'     1:2 Брукс – 68'     2:2 Гордон – 90+5'     3:2 Барнс – 118'     3:3 Таверньер – 120+2'    

Ещё один голевой триллер выдали в Ньюкасле. К 90+4-й минуте «Борнмут» выходил в следующий раунд, побеждая 2:1. В концовке партнёры вывели Тонали один на один с вратарём, итальянец мог сравнивать, однако Петрович сбил хавбека и «привёз» пенальти — Гордон реализовал удар и перевёл игру в овертайм. Там всё снова решалось в концовке: на 118-й низкорослый Барнс забил головой, а спустя четыре минуты Таверньер проткнул мяч мимо вратаря в окружении двух защитников. В серии пенальти ограничились «всего» 18 ударами, среди них пять промахов. Фатальный — у защитника Диаките, его «прочитал» Рамсдейл.

Кубок Англии . 3-й раунд
10 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
10 : 1
Эксетер Сити
Эксетер
1:0 Аллейн – 12'     2:0 Родри – 24'     3:0 Хейз – 42'     4:0 Фицвотер – 45+2'     5:0 Льюис – 49'     6:0 Семеньо – 54'     7:0 Рейндерс – 71'     8:0 О'Райли – 79'     9:0 Макайду – 86'     9:1 Birch – 90'     10:1 Льюис – 90+1'    

«Сити» любит периодически избивать бедолаг на ранних стадиях Кубка Англии. В этом году досталось «Эксетеру». Перечислять всех авторов 10 голов «горожан» не будем — отметим дебютный гол новичка Семеньо. Интересно, что «Эксетер» не впервые страдает от ног Антуана — в 2020-м ганец забивал клубу в дебюте за «Бристоль Сити». Кроме того, Семеньо сделал передачу на гол Льюису.

Подробнее о феерии:
Кубок Англии . 3-й раунд
10 января 2026, суббота. 20:45 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Буэндия – 22'     0:2 Роджерс – 45+3'     1:2 Одобер – 54'    

«Астон Вилла» продолжает разрывать. На 22-й минуте Буэндия открыл счёт ударом под перекладину, а в концовке первого тайма Роджерс, находясь в окружении нескольких соперников, отправил мяч в дальний угол. На 54-й Одобер результативно выбежал в контратаку и вроде как подарил шанс «Тоттенхэму» — но после этого хозяева ничего не создали.

Кубок Англии . 3-й раунд
10 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Чарльтон Атлетик
Лондон
Окончен
1 : 5
Челси
Лондон
0:1 Хато – 45+4'     0:2 Адарабиойо – 50'     1:2 Либерн – 57'     1:3 Гиу – 62'     1:4 Нету – 90+1'     1:5 Фернандес – 90+4'    

Дебют Росеньору удался: «Челси» одержал самую крупную победу при новом тренере со времён Сколари. Лондонцы обыграли «Чарльтон» с преимуществом в четыре гола. Больше всех постарался Марк Гиу, у испанца 1+1. А ещё Йоррел Хато забил прелестный мяч — с лёта настроил прицел и вонзил под перекладину.

Кубок Англии . 3-й раунд
11 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Портсмут
Портсмут
Окончен
1 : 4
Арсенал
Лондон
1:0 Бишоп – 3'     1:1 Доззелл – 8'     1:2 Мартинелли – 25'     1:3 Мартинелли – 51'     1:4 Мартинелли – 72'    

Мартинелли ударно начал 2026 год. Несколько дней назад он стал антигероем заголовков после скандала с Брэдли, а теперь оформил хет-трик в матче с «Портсмутом». Первый в карьере, между прочим. Хотя начали «канониры» пресно, пропустив на четвёртой минуте: Аррисабалага отбил удар прямо в ноги Бишопу, и тот со второй попытки открыл счёт. Надолго хозяев не хватило: через пять минут они привезли сами себе с углового. А там уже и случился полный Мартинелли.

Кубок Англии . 3-й раунд
11 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Груда – 12'     0:2 Уэлбек – 64'     1:2 Шешко – 85'    
Удаления: Лэйси – 89' / нет

С увольнением Аморима дела у «МЮ» не пошли на лад. Пропустили манкунианцы уже на 12-й минуте, а во втором тайме Дэнни Уэлбек традиционно забил в ворота родного клуба. На 85-й Шешко сократил отставание, но надежды на камбэк разбил 18-летний форвард Ши Лэйси, заработавший две жёлтые за две минуты. Сэр Алекс Фергюсон с трибун наблюдал за тем, как «Юнайтед» впервые с 2014-го не добрался до четвёртого раунда Кубка Англии.

Испания: «эль класико» в Суперкубке, победа «Реала Сосьедад» в концовке

«Бетис» потерял очки с «Овьедо» (1:1), зато Антони записал в свой актив голевую передачу. «Жирона» обыграла «Осасуну» (1:0), хотя не обошлась без красной карточки в концовке. «Валенсия» разошлась миром с «Эльче» (1:1) – как и «Эспаньол» с «Леванте» (1:1).

Испания — Примера . 19-й тур
09 января 2026, пятница. 23:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
1 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Мендес – 36'     1:1 Хуанми – 90'     1:2 Арамбуру – 90+6'    

«Сосьедад» потихоньку выздоравливает: на этот раз обыграл на выезде «Хетафе». Сначала Мендес воспользовался мини-отскоком от соперника и пробил вратаря ударом из-за штрафной. После этого футболисты весь матч пытались повторить трюк Брайса, нанося удары с дальней дистанции — вратари уверенно тащили. А вот под конец команды разыгрались: Хуанми подловил Ремиро на неудачном выходе и, казалось, принёс одно очко «Хетафе». Однако на 90+6-й вратарь Сория сказал: «Подержите моё пиво». Давид не попал по мячу кулаком, и Арамбуру без препятствий забил победный. Арсен Захарян на поле не появился.

Испания — Примера . 19-й тур
10 января 2026, суббота. 18:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
3 : 1
Алавес
Витория
1:0 Молейро – 49'     2:0 Морено – 55'     3:0 Микаутадзе – 75'     3:1 Мартинес – 85'    

Тем временем Марселино неспеша догоняет мадридский «Реал» в таблице Ла Лиги. Молейро прекрасно всадил в дальнюю девятку и отдал ассист на Микаутадзе, который перекинул вратаря. А ещё Морено вторым темпом забил из-за штрафной. «Алавес» хватило только на гол престижа: хозяева ошиблись с передачей у своих ворот, и Мартинес с разворота размочил счёт.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

Рафинья хочет снова побороться за «Золотой мяч»: бразилец оформил дубль в ворота «Реала», став одним из ключевых факторов победы каталонцев в финале. «Реал» тоже был неплох, на отрезке второго тайма даже вжал соперника в штрафную. В любом случае игроков точно надо поблагодарить за великолепную концовку первой половины: забили три гола за шесть минут, устроив эмоциональные качели.

«Атлетико» теперь на четвёртом месте!

Италия: ничья «Интера» с «Наполи», промах «Милана»

«Удинезе» с «Пизой» порадовали болельщиков голами, но не выявили победителя (2:2). «Комо» забил в самой концовке, избежав поражения от «Болоньи» (1:1). «Лацио» обыграл «Верону» (1:0).

Италия — Серия А . 20-й тур
10 января 2026, суббота. 20:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 0
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Kouadio Manu Koné – 76'     2:0 Соуле – 79'    

У «Ромы», как всегда, сияет Соуле: обманывал игроков «Сассуоло» техничными разворотами и оформил 1+1. Сначала аргентинец точным навесом нашёл голову Коне, а в концовке стал участником шикарной комбинации. Гиларди прострелил в штрафную, Эль-Шараави пропустил мяч, а набегавший Соуле удачно пробил в угол ворот.

Италия — Серия А . 20-й тур
10 января 2026, суббота. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 0
Торино
Турин
1:0 Де Кетеларе – 13'     2:0 Пашалич – 90+5'    

У «Аталанты» теперь три подряд победы в Серии А. Уже на 13-й минуте Де Кетеларе забил ударом со штрафного, а в компенсированное время бергамаски отбились от подачи туринцев и запустили Пашалича один на один с Палеари — хорват успешно переиграл голкипера. Мог быть и разгром: в первом тайме Крстович не попал по мячу с пары метров, находясь перед пустыми воротами.

Италия — Серия А . 20-й тур
11 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 1
Милан
Милан
1:0 Комуццо – 66'     1:1 Нкунку – 90'    

Аллегри опять теряет очки в матче с аутсайдером. «Фиорентина» на равных боролась с «Миланом» и даже превзошла соперника по голевым моментам — могла рассчитывать и на победу. На 66-й Комуццо открыл счёт после углового, но в концовке Нкунку оторвался от защитников и спас ничью для миланцев. «Фиалки» не сдавались и в оставшееся время создали опасный момент для Кина и попали в перекладину — невезение.

Италия — Серия А . 20-й тур
11 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 2
Наполи
Неаполь
1:0 Димарко – 9'     1:1 Мактоминей – 26'     2:1 Чалханоглу – 73'     2:2 Мактоминей – 81'    

Дубль Мактоминея прервал шестиматчевую победную серию «Интера» в Серии А. У миланцев отличились Димарко и Чалханоглу. Федерико на бегу в касание направил мяч в дальний угол, а Хакан забил с пенальти. Конте, кстати, так сильно подгорел из-за 11-метрового, что наговорил судье гадостей на красную. После ничьей «Интер» остался на первом месте и опережает «Милан» на три очка. А вот неаполитанцы теперь третьи.

Вернётся ли Аллегри на первое место?

Германия: уничтожение от «Баварии», триллер от дортмундской «Боруссии» и «Айнтрахта»

В Германии перенесли несколько матчей тура из-за снегопада. «Гамбургу» в этом плане повезло: команда играла на выезде, в отличие от соседей. Но всё равно уступила «Фрайбургу» (1:2). Гладбахская «Боруссия» разделалась с «Аугсбургом» (4:0).

Германия — Бундеслига . 16-й тур
09 января 2026, пятница. 22:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
3 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Байер – 10'     1:1 Узун – 22'     1:2 Нмеча – 68'     2:2 Ebnoutalib – 71'     3:2 Дауд – 90+2'     3:3 Чуквуэмека – 90+6'    

Бундеслига вернулась с грохотом! Команды забили шесть голов в матче, однако победителя так и не определили. Самый красивый гол выдумал Махмуд Дауд на 90+2-й минуте: пробил с угла штрафной, мяч закрутился в дальний верхний угол. «Айнтрахт» повёл 3:2, но на последних секундах Чуквуэмека сравнял счёт после навеса.

Германия — Бундеслига . 16-й тур
10 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 4
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Левелинг – 7'     0:2 Миттельштедт – 29'     0:3 Левелинг – 45'     0:4 Ундав – 45+2'     1:4 Гримальдо – 66'    

Катастрофический первый тайм для «Байера»: леверкузенцы совсем забыли про оборону и получили четыре мяча. Особенно кошмарными выдались последние минуты: Флеккен пропустил в ближний угол, а позже трое защитников не смогли отобрать мяч у одного Ундава, сотворившего четвёртый гол. Во второй половине Гримальдо закатил с пенальти, и на этом всё.

«Бавария» – «Вольфсбург»

«Бавария» – «Вольфсбург»

Фото: Adam Pretty/Getty Images

Германия — Бундеслига . 16-й тур
11 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
8 : 1
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Фишер – 5'     1:1 Пейчинович – 13'     2:1 Диас – 30'     3:1 Олисе – 50'     4:1 Йенц – 53'     5:1 Геррейру – 68'     6:1 Кейн – 69'     7:1 Олисе – 76'     8:1 Горецка – 88'    

«Бавария» даже в новом году остаётся собой — мюнхенцы растоптали «Вольфсбург» Симониса — 8:1. Гости лишь однажды огрызнулись: Пейчинович ударил в противоход Нойеру и сравнял счёт. «Бавария» разозлилась, ответив дублем Олисе и 20-м голом Кейна в сезоне. Гарри показал, насколько он разносторонний нападающий: разогнал контратаку, добежал до линии штрафной и пробил в дальнюю девятку.

«Штутгарт» очень близок к зоне ЛЧ

Франция: победа «Монако», дебютный гол Эндрика

В Кубке Франции было мало топовых вывесок. Можно выделить только победу «Тулузы» в матче с «Анже» (1:1, 6:5 пен.) и «Ниццы» – во встрече с «Нантом» (1:1, 5:3 пен.). «ПСЖ» встретится с «Парижем» сегодня, 12 января.

Кубок Франции . 1/16 финала
10 января 2026, суббота. 17:30 МСК
Орлеан
Орлеан
Окончен
1 : 3
Монако
Монако
0:1 Балогун – 27'     0:2 Иленикена – 88'     0:3 Иленикена – 90+4'     1:3 Эль-Хумисти – 90+6'    
Удаления: нет / Идумбо-Музамбо – 43'

«Монако» начудил даже в этом матче. На 43-й минуте Идумбо-Музамбо отпустил мяч и заехал по ноге сопернику, за что получил красную от женщины-арбитра. Весь второй тайм монегаски играли в меньшинстве: пропустили, но Иленикена спас гостей дублем. У Головина есть предголевая передача!

Кубок Франции . 1/16 финала
11 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
1 : 2
Лион
Лион
0:1 Морейра – 1'     1:1 Нгой – 28'     1:2 Эндрик – 42'    

«Реал» проиграл в «эль класико», но хотя бы может порадоваться за Эндрика. Бразилец дебютировал за «Лион» в матче с «Лиллем» и забил победный мяч. Был шанс и на дубль: в самом начале встречи форвард пробил с 20 метров, вратарь с трудом спас. Дополнительно голами отметились Морейра (открыл счёт уже на первых секундах), позже сравнял Нгой.

«Фенербахче»

«Фенербахче»

Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Вне топ-5

  • Главный матч уикенда за пределами топ-5 случился в Турции. «Фенербахче» схлестнулся с «Галатасараем» в Суперкубке и одержал победу. Между прочим, Доменико Тедеско привёл команду к первому трофею с 2023 года! А победный мяч забил Маттео Гендузи, подписанный всего за пару дней до встречи.
  • ПАОК разгромил «Панетоликос» (3:0), отстаёт на одно очко от лидирующего «Олимпиакоса». Оздоева выпустили на замену на 71-й минуте, а Чалов остался на скамейке.
  • «Витория Гимарайнш» и «Брага» схлестнулись в финале Кубка португальской лиги. «Брага» забила первой, однако соперник отыгрался в первом тайме и вышел вперёд во втором, а также позволил себе остаться в меньшинстве на пару минут из-за удаления Мендеса.
  • «Аякс» переиграл «Телстар» (3:2), но отстаёт от ПСВ на 16 очков. «Фейеноорд» потерял очки в матче с «Херенвеном» (2:2) и тоже выбыл из гонки — минус 13 очков. А вот сами эйндховенцы разгромили «Эксельсиор» и, по сути, гарантировали себе титул — если не посыплются в оставшихся турах.
