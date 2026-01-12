Суперкубок нужно распилить между «Барсой» и «Реалом»

«Барселона», конечно же, не согласится, но после такого финала было бы красиво распилить Суперкубок пополам и разделить его между командами. Грандиозный матч! Ханс-Дитер Флик – король финалов и настоящий покоритель «Реала». Поражение на «Сантьяго Бернабеу» в Ла Лиге – лишь небольшая статистическая погрешность.

Хаби Алонсо проиграл, однако после такого поражения даже как-то неловко говорить о его возможном увольнении. Он искал, пробовал разные варианты. Что-то сыграло лучше, что-то – хуже. Но в общем и целом «Реал» выглядел абсолютно боеспособно на фоне невероятной «Барсы». До последних секунд не было ясно, чем всё закончится.

На «Барселоне» – отдельный акцент. Начало сезона давало поводы сомневаться в команде Флика. Ушёл Иньиго Мартинес, были вопросы по вратарю – сможет ли Жоан Гарсия после «Эспаньола» адаптироваться к новым требованиям и быть эффективным? Ещё на год старше стал Роберт Левандовски. Ламин Ямаль заполнил собой светскую хронику, и начали возникать опасения, что футбол в его жизни может уйти на второй план.

Наконец, было ощущение, что «Барса» выгорела после мегасобытийного и мегаэнергозатратного прошлого сезона. Футбол Флика требует постоянного огня – останавливаться нельзя вообще! Много говорили, что «Барселоне» не хватает здорового футбольного цинизма: когда нужно, притормозить и подушить соперника владением; не нестись вперёд сломя голову, а сдержать энергию, потерпеть и строго сыграть на результат. Пускай без бешеного лоска, зато – сохранив больше сил.

Ханс-Дитер Флик Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Несмотря ни на что, Флик не отступил от своей идеи. По ходу сезона его команда как будто получила турбозаряд. После не слишком уверенной игры на старте, когда каталонцы частенько теряли очки, к концу 2025-го они разогнались так, что удержать их не под силу никому. Работает буквально всё: и Маркус Рашфорд, который добавляет темпа, и Эрик Гарсия, который может сыграть на любой позиции и везде даст гарантированное качество, и Херард Мартин, который переквалифицировался в центрального защитника и удостоился сравнения с собой от Паоло Мальдини.

Сказывается возраст Левандовского? Есть Ферран Торрес! Он не так смертоносен в реализации, зато подвижнее и энергичнее, активно участвует в розыгрыше мяча. Да и голы свои Ферран тоже забивает. «Барселона» создаёт столько, что даже без выдающейся реализации всё равно можно забивать много.

Жоан Гарсия – один из лучших вратарей мира. Ямаль, когда здоров, продолжает творить магию. Педри стабилен как швейцарские часы. И, конечно, никуда не делся Рафинья. Пока Усман Дембеле получает премии, Рафинья забирает респекты улиц. Он сочетает в себе всё лучшее, что есть в футболе Флика, – дерзость, скорость, эстетику и постоянное, бесконечное созидание. Рафинья всё время голоден! Он хочет забить, хочет отдать ассист. Он не останавливается! И ему за это воздаётся.

Второй гол в финале Суперкубка – конечно, Рафинье повезло. Однако он нашёл этот момент, он был к нему готов. Бразилец решился пробить с правой, хотя он ярко выраженный левша. И тут на пути мяча очень кстати возникла нога Рауля Асенсио. Везёт тому, кто везёт!

На сегодняшний день «Барселона» отлично знает, кто она. А «Реал» – в поиске. Как долго этот поиск продлится, вероятно, не знает даже Хаби Алонсо. Здорово, что в последние недели пришёл результат. Хаби выиграл время. Немного, конечно. Это «Реал», там не привыкли ждать. Но факт остаётся фактом: когда разговоры о возможной отставке Алонсо достигли пика, команда стала побеждать. В финале Суперкубка мадридцы уступили, но увольнение после такого матча – пускай даже проигранного – совершенно невозможно.

Отрезками «Реал» переигрывал «Барсу». К примеру, во втором тайме до гола Рафиньи. Правда, после того как счёт стал 2:3, «Мадрид» выпал из игры до самых последних минут. Однако даже при таком раскладе могла быть серия пенальти. Пробей получше Альваро Каррерас или Асенсио – и матч бы вышел за пределы основного времени.

Суперкубок выиграла более зрелая команда. Она чётко знает, что собой представляет. Она никогда не отходит от своего стиля – вне зависимости от того, какой соперник напротив. Она может корректировать детали, но суть стабильна и неизменна.

Хаби Алонсо Фото: Jose Breton/Getty Images

Алонсо попытался удивить «Барселону». Сначала была то ли ошибка, то ли намеренная обманка с составом. Затем выяснилось, что Орельен Тчуамени играет в центре защиты. «Барсе» потребовалось время, чтобы к этому адаптироваться. Однако от сути своей игры каталонцы не отказались. Это против их природы. Они слишком сильно верят в то, что делают. И в своей стихии, в своём футболе они слишком хороши.

По ходу матча были отрезки хаоса, но «Барселона» не паниковала. Что бы ни происходило, команда Флика не терялась. А у «Реала», напротив, такие фрагменты были. Не только после второго гола Рафиньи, но и, к примеру, после водопоя в первом тайме. До гидропаузы мадридцы уверенно защищались и провели две хорошие контратаки. А после – «Барса» открыла счёт и прижала соперника к воротам так, что тот не знал, куда деваться. Ситуацию переломил только блестящий сольный номер Винисиуса.

Если бы Суперкубок всё-таки распилили, то «Барселона» получила бы свою часть абсолютно заслуженно, а «Реал» – немножко авансом. Флику и его команде – лучи любви за яркий, праздничный футбол. Который к тому же приносит результат. Идеальное комбо!

Ну а Алонсо и его банде – успехов в дальнейших поисках себя. Это трудный и болезненный процесс. Особенно на фоне огромных ожиданий, которые дамокловым мечом висят над «Реалом». Не могут не висеть, так уж устроены топ-клубы. Однако «класико» в финале Суперкубка внушает осторожный оптимизм. Мадридцы до последних секунд бились с соперником, который в этот вечер, наверное, смёл бы любого. А тут – интрига пульсировала до самого конца.

Так что «Реалу» за «эль класико» такое же плотное «грасиас», как и «Барселоне».