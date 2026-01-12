Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Главные события в футболе на старте 2026 года: Спартак, Зенит, ЦСКА, Реал, Барселона, Челси, МЮ, Карседо, Жерсон, Гонду, Дивеев

11 главных событий в российском и мировом футболе за январские праздники
Никита Паглазов
11 топ-событий в футболе за январские праздники
Комментарии
Эпичное «класико» в Суперкубке Испании, тренерские перестановки в «Спартаке», «Челси» и «МЮ», а также топ-трансферы в РПЛ и АПЛ.

Новогодние каникулы подошли к концу. Пора возвращаться к обычной жизни и работе. Хотя футбол не вставал на паузу и каждый день дарил кучу крутых инфоповодов. А мы рассказываем об 11 главных событиях на старте 2026 года, чтобы вы не упустили ничего!

«ПСЖ» взял ещё один трофей

«ПСЖ» празднует победу в Суперкубке Франции

«ПСЖ» празднует победу в Суперкубке Франции

Фото: Jaber Abdulkhaleq/Getty Images

«ПСЖ» выиграл очередной титул. На этот раз парижане взяли Суперкубок Франции, в финале разобравшись с «Марселем» (2:2, 5:4 пен.). К 90+5-й минуте встречи фаворит уступал, но Гонсалу Рамуш перевёл игру в серию пенальти. Уже там голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье сделал два сейва, и его команда забрала трофей.

Парижане выиграли Суперкубок Франции уже в 14-й раз, а за последний год они взяли семь кубков! Правда, российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил финал из-за травмы руки и не вошёл в список победителей турнира.

Подробности финала:
Невероятное спасение «ПСЖ» в финале! А Шевалье тащил в серии пенальти, как Сафонов. Видео
Невероятное спасение «ПСЖ» в финале! А Шевалье тащил в серии пенальти, как Сафонов. Видео

Тедеско и «Фенербахче» забрали Суперкубок Турции

Доменико Тедеско с трофеем Суперкубка Турции

Доменико Тедеско с трофеем Суперкубка Турции

Фото: Ahmad Mora/Getty Images

«Фенербахче» выиграл 10-й Суперкубок Турции в своей истории (и первый с 2014 года). Стамбульцы одержали победу в дерби с «Галатасараем» (2:0). Главный тренер «Фенера» Доменико Тедеско выиграл свой первый трофей с турецким клубом и второй – в карьере. Стамбульцы же взяли первый титул с 2023 года.

Жерсон уехал из «Зенита» в Бразилию

Жерсон Подробнее

Трансфер Жерсона оказался провалом для «Зенита» в плане отдачи на поле. Бразилец не раскрылся в России, за полгода проведя всего 15 матчей и забив два мяча. Зато петербуржцам удалось отбить сумму сделки: покупали игрока у «Фламенго» за € 25 млн, а продали в «Крузейро» за € 27 млн + € 3 млн бонусами (данные ESPN).

Босс «Зенита» рассказал «Чемпионату» о деталях истории:
«Рекордный трансфер». «Зенит» реально продал подешевевшего Жерсона дороже, чем покупал?
Эксклюзив
«Рекордный трансфер». «Зенит» реально продал подешевевшего Жерсона дороже, чем покупал?

«Манчестер Сити» выиграл гонку за звездой «Борнмута»

Антуан Семеньо

Антуан Семеньо

Фото: Lewis Storey/Getty Images

За вингером «Борнмута» Антуаном Семеньо гонялись несколько топ-клубов АПЛ: «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Но сам ганец выбрал «Манчестер Сити». За 26-летнего игрока заплатили £ 65 млн, он подписал контракт на 5,5 года. Семеньо уже дебютировал за «Сити»: вышел в старте на матч Кубка Англии с «Эксетером» (10:1), забил первый мяч за новую команду и сделал ассист.

«Спартак» назначил нового главного тренера

«Спартак» начал 2026 год с назначения главного тренера. Теперь руководить командой будет Хуан Карлос Карседо. Испанец покинул кипрский «Пафос» и подписал контракт с москвичами до лета 2028 года. По информации ShootAndGoal, Карседо будет зарабатывать в «Спартаке» € 2,5 млн в год. Оправдаются ли вложения от руководства клуба? После 18 туров РПЛ-2025/2026 команда занимает шестое место, задача на концовку — побороться за место в топ-3.

Знакомимся с Карседо:
«Спартак» объявил имя нового тренера! Работал с Эмери и топами, сотворил сенсацию в ЛЧ
«Спартак» объявил имя нового тренера! Работал с Эмери и топами, сотворил сенсацию в ЛЧ

Шокирующее увольнение Марески из «Челси» и приход Росеньора

Лиам Росеньор

Лиам Росеньор

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

1 января 2026 года началось весело: «Челси» уволил главного тренера Энцо Мареску. Хотя испанец привёл клуб к победе в Лиге конференций и клубном чемпионате мира, руководство рассталось с ним. Основная причина — напряжённость в отношениях между боссами и Мареской, а также разные взгляды на будущее клуба.

Болельщики «Челси» восприняли увольнение Энцо крайне негативно. Однако теперь им придётся привыкать к новому тренеру. На место Марески назначили Лиама Росеньора. Ранее он тренировал «Страсбург» — клуб, который принадлежит владельцам лондонцев. Росеньор уже провёл дебютный матч: «Челси» разгромил «Чарльтон» (5:1) в Кубке Англии.

Очередной эксперимент от «Челси»:
«Не могу упустить такую возможность». Новый тренер «Челси» — 41-летний ноунейм!
«Не могу упустить такую возможность». Новый тренер «Челси» — 41-летний ноунейм!

«Зенит» и ЦСКА провернули громкий обмен

Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

Фото: fc-zenit.ru

2026 год в РПЛ начался с мегаобмена! Защитник ЦСКА Игорь Дивеев отправился в «Зенит», а по обратному маршруту проследовал форвард Лусиано Гонду. Петербуржцы при этом доплатят москвичам за россиянина. Пресс-служба «Зенита» сообщила, что Дивеев подписал контракт с клубом до конца сезона-2028/2029. Аргентинец же заключил соглашение с ЦСКА до лета 2030 года и взял 32-й номер.

Аморим и «МЮ» — всё

Рубен Аморим Подробнее

«Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера Рубена Аморима. Это случилось после матча 20-го тура АПЛ с «Лидсом» (1:1). На пресс-конференции португалец выдал мощную речь: «Я пришёл сюда, чтобы быть менеджером, а не тренером «Манчестер Юнайтед», и это очевидно. Знаю, что меня зовут не Тухель, не Конте, не Моуринью, но я менеджер «Манчестер Юнайтед». И так будет ещё 18 месяцев или до тех пор, пока руководство не решит сменить тренера. Буду выполнять свою работу, и каждый отдел, скауты, спортивный директор должны выполнять свою работу. Не собираюсь уходить. Буду выполнять свою работу, пока не придёт другой человек, чтобы заменить меня. Такова была договоренность. Моя работа — быть не тренером».

Уже на следующий день руководство «МЮ» рассталось с Аморимом из-за неудовлетворительных результатов. Пока что временным сменщиком португальца назначен Даррен Флетчер. А вопрос с постоянным тренером отложен до лета 2026 года.

Когда «МЮ» уже найдёт достойную замену сэру Алексу Фергюсону?
«МЮ» спасёт только чудо! Клуб не в состоянии добиться успеха рационально
«МЮ» спасёт только чудо! Клуб не в состоянии добиться успеха рационально

На Кубке Африки близка развязка

Мохамед Салах

Мохамед Салах

Фото: Getty Images

На Кубке Африки осталось всего четыре команды. В полуфинал вышли сборные Сенегала, Нигерии, Египта и хозяева турнира — Марокко. А действующий победитель — Кот-д’Ивуар — покинул КАН, уступив в четвертьфинале египтянам. В полуфинале Сенегал сыграет с Египтом, а Марокко — с Нигерией. Обе встречи состоятся в среду, 14 января. Интересно, что все четыре оставшиеся сборные уже выигрывали Кубок Африки: Египет одержал семь побед, Нигерия — три, а Марокко и Сенегал — по одной.

Жирков начал тренерскую карьеру

Юрий Жирков Подробнее

Московское «Динамо» ранее утвердило Ролана Гусева главным тренером команды. А в его штаб вошёл Юрий Жирков! Экс-футболист ЦСКА, «Динамо», «Зенита», «Анжи» и «Челси» станет ассистентом Гусева. Ранее Жирков не работал тренером, это его первый опыт. Следим за становлением одного из лучших российских игроков в XXI веке в новом амплуа.

Также в штаб Гусева в «Динамо» вошёл экс-тренер «Рубина» Роман Шаронов, а отвечать за физподготовку будет аргентинец Агустин Киильяборда.

«Барселона» выиграла Суперкубок Испании

Игроки «Барсы» празднуют победу в Суперкубке Испании

Игроки «Барсы» празднуют победу в Суперкубке Испании

Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Одно из лучших «класико» за последние сезоны выдали «Барса» и «Реал». Команды встретились в финале Суперкубка Испании и устроили шоу с пятью мячами. Особенно весёлой выдалась концовка первого тайма: с 45+2-й по 45+6-ю минуту команды забили трижды! Украшением стал гол вингера «Реала» Винисиуса Жуниора в стиле праймового Лионеля Месси.

После перерыва победу в турнире «Барселоне» принёс Рафинья. Бразилец оформил дубль и установил окончательный счёт — 3:2. Каталонцы выиграли 16-й Суперкубок Испании в истории и четвёртый трофей под руководством Ханс-Дитера Флика.

Подробнее о матче:
«Барса» + «Реал» = Суперкубок мечты! Три гола в добавленное к тайму и победный Рафиньи!
«Барса» + «Реал» = Суперкубок мечты! Три гола в добавленное к тайму и победный Рафиньи!

Бонус: Жоау Канселу возвращается в Европу

Жоау Канселу Подробнее

«Барселона» возвращает Жоау Канселу. Португальский защитник перебирается в каталонский клуб на правах аренды из «Аль-Хиляля». По информации Фабрицио Романо, «Барса» заплатит € 4 млн саудовцам. В гонке за Канселу активные действия предпринимал и «Интер», однако португалец настоял на варианте с камбэком в Испанию. Ранее 31-летний футболист уже выступал за «Барселону» с 2023 по 2024 год.

А что по трансферам в РПЛ?

Роман Бабаев и Максим Воронов

Роман Бабаев и Максим Воронов

Фото: ПФК ЦСКА

В чемпионате России ещё не открыто трансферное окно. Однако команды уже активно оформляют сделки. На старте 2026 года произошло несколько любопытных трансферов (помимо Жерсона и Гонду с Дивеевым). ЦСКА купил форварда «Урала» Максима Воронова, в «Ахмат» перебрались нападающий Галымжан Кенжебек, полузащитник Сергей Пряхин и защитник Клисман Цаке. Также в «Балтике» оказался голкипер Иван Кукушкин, а состав «Оренбурга» пополнил парагваец Алексис Кантеро.

Онлайн зимнего трансферного окна в РПЛ:
Самый крупный обмен состоялся, «Зенит» хочет форварда за € 30 млн. Онлайн трансферов РПЛ
Live
Самый крупный обмен состоялся, «Зенит» хочет форварда за € 30 млн. Онлайн трансферов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android