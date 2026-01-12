11 главных событий в российском и мировом футболе за январские праздники

Эпичное «класико» в Суперкубке Испании, тренерские перестановки в «Спартаке», «Челси» и «МЮ», а также топ-трансферы в РПЛ и АПЛ.

Новогодние каникулы подошли к концу. Пора возвращаться к обычной жизни и работе. Хотя футбол не вставал на паузу и каждый день дарил кучу крутых инфоповодов. А мы рассказываем об 11 главных событиях на старте 2026 года, чтобы вы не упустили ничего!

«ПСЖ» взял ещё один трофей

«ПСЖ» празднует победу в Суперкубке Франции Фото: Jaber Abdulkhaleq/Getty Images

«ПСЖ» выиграл очередной титул. На этот раз парижане взяли Суперкубок Франции, в финале разобравшись с «Марселем» (2:2, 5:4 пен.). К 90+5-й минуте встречи фаворит уступал, но Гонсалу Рамуш перевёл игру в серию пенальти. Уже там голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье сделал два сейва, и его команда забрала трофей.

Парижане выиграли Суперкубок Франции уже в 14-й раз, а за последний год они взяли семь кубков! Правда, российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил финал из-за травмы руки и не вошёл в список победителей турнира.

Тедеско и «Фенербахче» забрали Суперкубок Турции

Доменико Тедеско с трофеем Суперкубка Турции Фото: Ahmad Mora/Getty Images

«Фенербахче» выиграл 10-й Суперкубок Турции в своей истории (и первый с 2014 года). Стамбульцы одержали победу в дерби с «Галатасараем» (2:0). Главный тренер «Фенера» Доменико Тедеско выиграл свой первый трофей с турецким клубом и второй – в карьере. Стамбульцы же взяли первый титул с 2023 года.

Жерсон уехал из «Зенита» в Бразилию

Трансфер Жерсона оказался провалом для «Зенита» в плане отдачи на поле. Бразилец не раскрылся в России, за полгода проведя всего 15 матчей и забив два мяча. Зато петербуржцам удалось отбить сумму сделки: покупали игрока у «Фламенго» за € 25 млн, а продали в «Крузейро» за € 27 млн + € 3 млн бонусами (данные ESPN).

«Манчестер Сити» выиграл гонку за звездой «Борнмута»

Антуан Семеньо Фото: Lewis Storey/Getty Images

За вингером «Борнмута» Антуаном Семеньо гонялись несколько топ-клубов АПЛ: «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Но сам ганец выбрал «Манчестер Сити». За 26-летнего игрока заплатили £ 65 млн, он подписал контракт на 5,5 года. Семеньо уже дебютировал за «Сити»: вышел в старте на матч Кубка Англии с «Эксетером» (10:1), забил первый мяч за новую команду и сделал ассист.

«Спартак» назначил нового главного тренера

«Спартак» начал 2026 год с назначения главного тренера. Теперь руководить командой будет Хуан Карлос Карседо. Испанец покинул кипрский «Пафос» и подписал контракт с москвичами до лета 2028 года. По информации ShootAndGoal, Карседо будет зарабатывать в «Спартаке» € 2,5 млн в год. Оправдаются ли вложения от руководства клуба? После 18 туров РПЛ-2025/2026 команда занимает шестое место, задача на концовку — побороться за место в топ-3.

Шокирующее увольнение Марески из «Челси» и приход Росеньора

Лиам Росеньор Фото: Justin Setterfield/Getty Images

1 января 2026 года началось весело: «Челси» уволил главного тренера Энцо Мареску. Хотя испанец привёл клуб к победе в Лиге конференций и клубном чемпионате мира, руководство рассталось с ним. Основная причина — напряжённость в отношениях между боссами и Мареской, а также разные взгляды на будущее клуба.

Болельщики «Челси» восприняли увольнение Энцо крайне негативно. Однако теперь им придётся привыкать к новому тренеру. На место Марески назначили Лиама Росеньора. Ранее он тренировал «Страсбург» — клуб, который принадлежит владельцам лондонцев. Росеньор уже провёл дебютный матч: «Челси» разгромил «Чарльтон» (5:1) в Кубке Англии.

«Зенит» и ЦСКА провернули громкий обмен

Игорь Дивеев Фото: fc-zenit.ru

2026 год в РПЛ начался с мегаобмена! Защитник ЦСКА Игорь Дивеев отправился в «Зенит», а по обратному маршруту проследовал форвард Лусиано Гонду. Петербуржцы при этом доплатят москвичам за россиянина. Пресс-служба «Зенита» сообщила, что Дивеев подписал контракт с клубом до конца сезона-2028/2029. Аргентинец же заключил соглашение с ЦСКА до лета 2030 года и взял 32-й номер.

Аморим и «МЮ» — всё

«Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера Рубена Аморима. Это случилось после матча 20-го тура АПЛ с «Лидсом» (1:1). На пресс-конференции португалец выдал мощную речь: «Я пришёл сюда, чтобы быть менеджером, а не тренером «Манчестер Юнайтед», и это очевидно. Знаю, что меня зовут не Тухель, не Конте, не Моуринью, но я менеджер «Манчестер Юнайтед». И так будет ещё 18 месяцев или до тех пор, пока руководство не решит сменить тренера. Буду выполнять свою работу, и каждый отдел, скауты, спортивный директор должны выполнять свою работу. Не собираюсь уходить. Буду выполнять свою работу, пока не придёт другой человек, чтобы заменить меня. Такова была договоренность. Моя работа — быть не тренером».

Уже на следующий день руководство «МЮ» рассталось с Аморимом из-за неудовлетворительных результатов. Пока что временным сменщиком португальца назначен Даррен Флетчер. А вопрос с постоянным тренером отложен до лета 2026 года.

На Кубке Африки близка развязка

Мохамед Салах Фото: Getty Images

На Кубке Африки осталось всего четыре команды. В полуфинал вышли сборные Сенегала, Нигерии, Египта и хозяева турнира — Марокко. А действующий победитель — Кот-д’Ивуар — покинул КАН, уступив в четвертьфинале египтянам. В полуфинале Сенегал сыграет с Египтом, а Марокко — с Нигерией. Обе встречи состоятся в среду, 14 января. Интересно, что все четыре оставшиеся сборные уже выигрывали Кубок Африки: Египет одержал семь побед, Нигерия — три, а Марокко и Сенегал — по одной.

Жирков начал тренерскую карьеру

Московское «Динамо» ранее утвердило Ролана Гусева главным тренером команды. А в его штаб вошёл Юрий Жирков! Экс-футболист ЦСКА, «Динамо», «Зенита», «Анжи» и «Челси» станет ассистентом Гусева. Ранее Жирков не работал тренером, это его первый опыт. Следим за становлением одного из лучших российских игроков в XXI веке в новом амплуа.

Также в штаб Гусева в «Динамо» вошёл экс-тренер «Рубина» Роман Шаронов, а отвечать за физподготовку будет аргентинец Агустин Киильяборда.

«Барселона» выиграла Суперкубок Испании

Игроки «Барсы» празднуют победу в Суперкубке Испании Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Одно из лучших «класико» за последние сезоны выдали «Барса» и «Реал». Команды встретились в финале Суперкубка Испании и устроили шоу с пятью мячами. Особенно весёлой выдалась концовка первого тайма: с 45+2-й по 45+6-ю минуту команды забили трижды! Украшением стал гол вингера «Реала» Винисиуса Жуниора в стиле праймового Лионеля Месси.

После перерыва победу в турнире «Барселоне» принёс Рафинья. Бразилец оформил дубль и установил окончательный счёт — 3:2. Каталонцы выиграли 16-й Суперкубок Испании в истории и четвёртый трофей под руководством Ханс-Дитера Флика.

Бонус: Жоау Канселу возвращается в Европу

«Барселона» возвращает Жоау Канселу. Португальский защитник перебирается в каталонский клуб на правах аренды из «Аль-Хиляля». По информации Фабрицио Романо, «Барса» заплатит € 4 млн саудовцам. В гонке за Канселу активные действия предпринимал и «Интер», однако португалец настоял на варианте с камбэком в Испанию. Ранее 31-летний футболист уже выступал за «Барселону» с 2023 по 2024 год.

А что по трансферам в РПЛ?

Роман Бабаев и Максим Воронов Фото: ПФК ЦСКА

В чемпионате России ещё не открыто трансферное окно. Однако команды уже активно оформляют сделки. На старте 2026 года произошло несколько любопытных трансферов (помимо Жерсона и Гонду с Дивеевым). ЦСКА купил форварда «Урала» Максима Воронова, в «Ахмат» перебрались нападающий Галымжан Кенжебек, полузащитник Сергей Пряхин и защитник Клисман Цаке. Также в «Балтике» оказался голкипер Иван Кукушкин, а состав «Оренбурга» пополнил парагваец Алексис Кантеро.