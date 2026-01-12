«Задумываюсь — не за горами конец карьеры». Как Ахметов перезапускает себя после «Зенита»

Трофей с ЦСКА, победа над «Реалом», сборная России, а теперь — аренда в Самаре. Обсудили с Ильзатом зигзаги его карьеры и не только.

Сколько футболистов за последнее время переходили в «Зенит» за лучшей жизнью, а затем уходили в попытках перезапустить карьеру? Пример — Ильзат Ахметов. За полтора года полузащитник не сыграл в РПЛ и 90 минут, хотя начиналось всё неплохо — трофей с ЦСКА, победа на «Реалом», сборная России. Теперь Ильзат в Самаре, арендован «Крыльями». Выйдя из отпуска, команда собралась в Москве пройти медосмотр перед сборами, там мы и пообщались с Ахметовым. Ниже — о том, как быстро бежит время, почему переезд в Санкт-Петербург не ошибка, и воспоминания о Лиге чемпионов.

«Задумываюсь, что не за горами конец карьеры. 10 лет пролетели за мгновение»

— Недавно тебе исполнилось 28 лет. Чувствуешь в себе изменения?

— Возраст уже немолодой (улыбается). Самое время показывать стабильность, лучшую игру. Конечно, оглядываюсь назад — многое прошло, время очень быстро пролетело. Каких-то изменений в себе не чувствую, просто лет 10 прошли за мгновение. Ментально взрослею, на некоторые вещи по-другому смотрю.

— Пугает отметка в 30 лет?

— Задумываюсь, что не за горами конец карьеры. Такие мысли есть.

— Всегда было интересно узнать у человека, который празднует день рождения 31 декабря — каково это?

— Не могу сказать, что сейчас особенно праздную день рождения. Так, в кругу семьи, уезжаем на озеро Иссык-Куль. Да и вообще не особо люблю принимать поздравления.

— Многие футболисты в декабре летают в Европу, на матчи Лиги чемпионов. Как ты выбираешь место отпуска?

— Я обязательно езжу домой, в Бишкек. Погреться тоже летал, стараюсь везде успеть.

— Европа не привлекает?

— Там холодно. Мне больше хочется побыть на солнце. А в Европе, конечно, есть стадионы, на которых хочется поиграть, потому что побывать-то побывали (улыбается). В отпуске просто хочется немного отдохнуть от футбола.

Ильзат Ахметов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Самый красивый стадион, на котором был?

— «Краснодара». А в Европе — сейчас «Сантьяго Бернабеу» выглядит красиво после реконструкции. Там был в качестве зрителя — когда ЦСКА играл, я травму получил.

«Ощущения от Лиги чемпионов уже забыты, но, может быть, ещё там сыграю»

— Эти ощущения от Лиги чемпионов уже забыты?

— Конечно. Но иногда вспоминаю: когда пересматриваю матчи — теплота на душе. Помню, как в «Лужниках» играли, тоже большое событие. Многие это могут не увидеть за всю карьеру. Мы это застали, дорогого стоит.

— Уже смирился с тем, что такого в карьере больше не будет?

— Да нет. Для себя бы так не говорил. Вроде пока не совсем старый — может быть, сыграю.

— Какие планы на 2026 год? Готов и дальше цепляться за шанс в «Зените» или отпустить и пробовать что-то новое?

— Будем рассматривать по мере поступления предложений. Я ни для кого двери не закрываю. Есть цель — хорошо подготовиться, ярко и результативно провести весеннюю часть, выполнить задачи команды и личные. А после сезона сесть и пообщаться с агентом, он будет решать, рассматривать варианты.

— Как тебе аренда в «Крыльях»?

— Всё нормально. Главное — я тут получаю игровую практику. Это то, зачем сюда ехал. Тренерский штаб хотел меня, звал, даёт уверенность и игровые минуты. Меня всё устраивает.

— Вспомни своё состояние, когда уходил из «Зенита». Отчаяние из-за количества игрового времени или скорее злость и желание доказывать?

— Наоборот, просто хотелось играть. Давно стабильно не выходил на поле — [стремился] обрести свою игровую форму, получать практику.

— На данную минуту как оценишь своё решение перейти в «Зенит»?

— Ни о чём не жалею. Конечно, ожидания были большие, но не всё происходит так, как мы предполагаем, желаем. Значит, так и должно быть. Всем благодарен, это опыт.

«В ЦСКА Дивеев был без конкуренции — в «Зените» другой уровень»

— Новости про Дивеева и «Зенит» — шок?

— Да, неожиданно. Однако, опять же, это футбол, спорт, были и более громкие трансферы. А так я не удивлён, «Зенит», наверное, давно его хотел.

— Обмен на Лусиано Гонду равноценный?

— Они оба хорошие игроки. Думаю, да. Игорь может играть в стартовом составе «Зенита». Просто там уровень конкуренции другой — и по количеству игроков, и по качеству. В ЦСКА у него особо не было конкуренции, но и в «Зените» способен быть в старте.

Фёдор Чалов и Ильзат Ахметов Фото: РИА Новости

— Общаетесь с Фёдором Чаловым?

— Когда видимся, говорим. Слежу за его карьерой. Думаю, он тоже хотел и ожидал большего. В любом случае это опыт, он будет только сильнее. Фёдор — сильный игрок, возможно, впереди его ждёт что-то лучшее.

— Когда он уезжал в Грецию, многие его критиковали.

— Он может играть в российском топ-клубе, в ЦСКА, а в Европе нужны свои тренер, команда, то, что тебе даст уверенность. Всё намного глубже. Думаю, он может играть в европейском топ-клубе. Просто он такой человек, что ему нужно обрести собственную уверенность и почувствовать доверие.