РПЛ-2025/2026, календарь на весну, с кем и когда сыграют топ-клубы: Краснодар, Зенит, Спартак, ЦСКА, шансы на чемпионство

Календарь РПЛ ломает шансы «Зенита» и ЦСКА на чемпионство? Разбор
Дмитрий Зимин
РПЛ-2025/2026: календарь на весну
У «Краснодара» же всё в порядке.

До рестарта МИР РПЛ — полтора месяца. Но успокаивает одно: мы уже знаем даты первых матчей. Кстати, турнир возобновится ещё зимой. В последние дни февраля пройдёт несколько игр. А откроет весеннюю часть «Зенит» — в пятницу, 27 февраля. Уже на следующий день сыграют «Локомотив» и «Краснодар», а в воскресенье — «Спартак» и ЦСКА.

На неделе со 2 по 8 марта продолжится и Fonbet Кубок России. Ввиду раннего завершения сезона (не забываем про ЧМ-2026) пауз будет минимальное количество. Времени мало, а играть и правда много. Поэтому у клубов будет больше месяца в тёплых странах на подготовку к сезону. Ведь надо привести себя в порядок и вернуться сильнее.

Мы же посмотрим на календарь топ-команд и выявим, кому будет сложнее на весеннем отрезке РПЛ.

Календарь открыл «Краснодару» путь ко второму чемпионству?

У команды Мурада Мусаева будет гиперспокойное начало. Всё для того, чтобы неспешно вкатиться в весну и попытаться закрепиться на первой строчке. 28 февраля — домашняя игра с «Ростовом», дальше — выезд в Москву на матч с ЦСКА в Кубке и полёт до Казани. Встреча с «Рубином» пройдёт 8 марта. Потом «быки» сыграют в гостях с «Сочи» и примут дома «Пари НН». По сути, первый топ-соперник в РПЛ ждёт только в середине апреля, когда надо будет съездить в Петербург на матч с «Зенитом». Понятно, что ещё могут внедриться матчи Кубка России, ведь «Краснодар» наверняка нацелился на два трофея, однако с таким календарём сил должно хватить на всё.

Игроки «Краснодара»

Игроки «Краснодара»

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

У «Зенита» дела сложнее. Сначала — два матча с пиявочной «Балтикой», после которых команда может остаться только в одном турнире. В 20-м туре — выезд в Оренбург. Едва ли 8 марта в этом дивном городе будет комфортная погода. Плюс искусственное поле. А уже в следующем туре — «Спартак». Поэтому времени на то, чтобы вкатиться, будет минимум. Ведь сразу после матча с красно-белыми нужно ехать в Москву на игру с «Динамо». Дальше — «Крылья Советов». И снова топ-соперник — «Краснодар». Если предположить, что параллельно будут встречи и в Кубке России (где права на ошибку уже нет), календарь выглядит действительно неприятным.

У «Локомотива», который сейчас на третьем месте, всё неплохо. Железнодорожники начнут весеннюю часть 28 февраля игрой с «Пари НН». Да, неясно, какая погода будет в Москве, однако если такая же, как в начале декабря, то проблем не возникнет. Потом, правда, потребуется съездить в Тулу, но это точно не самый долгий выезд. Проблемой может стать разве что та самая погода. После чего снова домашний матч с «Ахматом». Далее — гостевая встреча с «Рубином» и «Акрон», который они примут на «РЖД Арене». Первый топ-соперник — в начале апреля, когда команда Михаила Галактионова сыграет со «Спартаком». Второй — ближе к концу месяца – в гости приедет «Зенит».

А как команды готовятся к лимиту?
Как РПЛ готова к ужесточению лимита? На грани не только «Зенит», «Спартак» и «Краснодар»
Как РПЛ готова к ужесточению лимита? На грани не только «Зенит», «Спартак» и «Краснодар»

ЦСКА выплывет после такого начала весны?

Армейцы выпали из тройки, потеряв очки на финише первой части сезона. А собрать их в начале второй будет трудно. Ведь календарь тоже не из лёгких. 1 марта команда Фабио Челестини полетит в Грозный. Едва ли кому-то хочется возобновлять сезон матчем с «Ахматом», тем более гостевым. А уже через несколько дней — встреча в Кубке с «Краснодаром». Первый матч — хотя бы домашний. Сразу после — московское дерби с «Динамо». По сути, это тот отрезок, когда мы поймём, остаётся команда в чемпионской гонке или пока к этому не готова. Но и дальше тоже не легче: гостевая встреча с «Балтикой» и домашняя — с Махачкалой. Только к апрелю календарь относительно упростится, но и то мы же не понимаем до конца мотивации тех, кто в тот период станет соперником москвичей.

К «Балтике», очевидно, будут относиться иначе. Однако при этом команда уже воспринимается как претендент минимум на топ-3. И, возможно, мартовский матч с «Зенитом» им даже в чём-то поможет. За поражение никто не осудит. Если выбьют фаворита — ещё раз похвалят. Но если калининградцы действительно нацелились на медали без Кубка, им будет проще. Сезон они возобновят в Петербурге, далее – выезд в Ростов. Не самый приятный для любой команды. А уже в 21-м туре — ЦСКА, хоть и дома. Потом в Калининграде игра с «Сочи». К концу марта мы будем понимать реальную форму «Балтики» и её перспективы. Но, согласитесь, ведь хочется, чтобы сказка продолжилась.

Андрей Талалаев

Андрей Талалаев

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У «Спартака» точно не худший из возможных вариантов. Весеннюю часть красно-белые начнут в тёплом Сочи. Потом вернутся в Москву на кубковое противостояние с «Динамо» и дальше будут дожидаться приезда «Акрона». Время вкатиться в сезон будет. Хотя уже 14 марта — матч с «Зенитом». После — непростой выезд в Оренбург и дерби с «Локомотивом». Кубковых матчей у «Спартака» будет минимум три. Однако приоритет, очевидно, именно этому турниру. Ведь вряд ли многие верят, что команде ещё удастся побороться за чемпионство.

Календарь РПЛ
