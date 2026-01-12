Топ-матчи вторника: «Ньюкасл» — «Манчестер Сити», «Филадельфия» — «Тампа», теннис и НБА

Лучший спорт 13 января: «Реал Сосьедад» Захаряна в Кубке Испании, «Авангард» — «СЮ», Мирра в Аделаиде и Егор Дёмин против Купера Флэгга!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 13 января в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 13 января 2026, вторник. 03:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Кучеров наберёт больше одного очка?

Кучеров сейчас находится в превосходной форме, лучшей в этом сезоне. Никита в последних восьми играх минимум набирал два очка за матч – показатель фантастический. «Тампа» же тоже чувствует себя превосходно – команда Купера выиграла девять встреч подряд, вплотную приблизившись к вершине Атлантического дивизиона. Получится ли туда запрыгнуть?

🏒 3:00: «Баффало Сэйбрз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 13 января 2026, вторник. 03:00 МСК Баффало Сэйбрз Баффало Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Джош Доан продлит результативную серию?

Джош Доан, летом выменянный у «Юты», пришёлся ко двору в «Баффало» и стал лидером команды. В последних пяти играх американец неизменно набирает очки. Сами же «Сэйбрз» сейчас в лучшей форме за последние несколько лет – 13 побед в 14 матчах одержали подопечные Линди Раффа. Встреча с действующим чемпионом – серьёзная проверка. Выдержат ли её «клинки»?

О легенде «Баффало» и «друге» России сняли фильм: «Баффало» анонсировал документальный фильм о жизни Гашека в коммунистическом Пардубице

🏀 4:30: «Даллас Маверикс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 13 января 2026, вторник. 04:30 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Бруклин Нетс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Егор готов к реваншу?

В прошлом матче «Бруклина» с «Далласом» Дёмин проявил себя не лучшим образом — набрал три очка, один подбор, одну передачу и два перехвата. Первый выбор драфта 2025 года Купер Флэгг же буквально тащил на себе команду, оформив 22 очка, пять подборов и восемь передач. «Нетс» проиграли, но затем команда стала выглядеть заметно лучше. Появится ли Егор на паркете во втором матче за два дня и проявит себя или же ему дадут отдых?

🎾 12:30*: Мирра Андреева (Россия, 3) — Мари Боузкова (Чехия, LL), Аделаида, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Мирра с непростой чешкой?

Первая ракетка России Мирра Андреева дошла на «пятисотнике» в Брисбене до 1/4 финала и теперь попробует на аналогичном турнире в Аделаиде пробиться до такой же стадии. Как высоко сеянная россиянка пропустила первый круг, а во втором померится силой с чешкой Мари Боузковой. Девушки в минувшем сезоне встречались дважды — на Australian Open и в Мадриде, и в обоих случаях сильнее в двух сетах была Мирра. Победительница далее сразится в 1/4 финала либо с Айлой Томлянович, либо с кем-то из пары Майя Джойнт — Софья Кенин.

🏒 16:30: «Авангард» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 января 2026, вторник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сколько очков наберёт Кузнецов?

Евгений Кузнецов освежил атаку «Салавата», набрав в двух матчах три очка. Челябинец прекрасно выглядит в сочетании с Сучковым и Жаровским, а в большинстве разнообразил розыгрыш. Уфимцы в последних шести встречах неизменно набирали очки, «Авангард», неудачно сыгравший в Магнитогорске, прервёт серию?

🏒 19:30: «Ак Барс» — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 января 2026, вторник. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Яшкин появится в составе?

В последнее время вокруг Дмитрия Яшкина ходит много слухов об обмене. Небезосновательно, ведь три матча подряд экс-капитан казанцев не попадал в состав. Однако в последней игре с «Барысом» Дмитрий сделал передачу и провёл на льду почти 18 минут. «Нефтехимик» может по итогам встречи выйти на пятое место на Востоке. Получится?

⚽️ 🎦 22:30: «Гамбург» — «Байер», Бундеслига, 17-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: придёт ли «Байер» в себя после поражения в прошлом туре?

«Байер» абсолютно провалил предыдущий матч. Команда встретилась дома со «Штутгартом» и уступила с разгромным счётом — 1:4. Пока что клуб из Леверкузена входит в первую четвёрку. А вот «Гамбург» располагается во второй половине таблицы — неподалеку от зоны вылета. Команда ни разу не выиграла в трёх предыдущих турах чемпионата Германии. Фаворит очевиден. «Байер» занимает более высокое место в таблице, к тому же он четыре раза одолел соперника в пяти предыдущих очных встречах. Реабилитируется ли команда из Леверкузена за прошлое поражение?

⚽️ 22:30: «Боруссия» Дортмунд — «Вердер», Бундеслига, 17-й тур

Интрига: справится ли «Боруссия» с командой из второй половины таблицы?

Прошлый матч с участием дортмундского клуба получился крышесносным. Команда приехала в гости к «Айнтрахту» и дважды вела в счёте, а в итоге ушла от поражения благодаря голу на шестой добавленной минуте — 3:3. «Вердер», в свою очередь, не принимал участия в 16-м туре — его матч перенесли из-за непогоды. «Боруссия» занимает второе место в таблице, «Вердер» — 12-е. Клуб из Бремена ни разу не обыграл соперника в пяти предыдущих очных встречах (две ничьих, три поражения). В прошлом сезоне «Вердер» отобрал очки у «Боруссии» в Дортмунде (2:2). Как будет на этот раз?

⚽️ 23:00: «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити», Англия — Кубок лиги, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто сделает шаг на пути к финалу Кубка лиги?

На этой стадии предусмотрены две встречи. Первую соперники проведут на стадионе «Ньюкасла», а в феврале сыграют на домашней арене «Манчестер Сити». Хозяева предстоящего матча одержали четыре победы подряд во всех турнирах. Гости трижды делили очки в четырёх предыдущих встречах. «Ман Сити» ни разу не обыграл соперника в двух прошлых матчах, которые прошли на поле «Ньюкасла».

⚽️ 23:00: «Реал Сосьедад» — «Осасуна», Кубок Испании, 1/8 финала

Интрига: выйдет ли Захарян в стартовом составе?

Клуб из Сан-Себастьяна постарается пробиться в четвертьфинал Кубка Испании. Нам интересно, выйдет ли в стартовом составе Арсен Захарян. Россиянин просидел предыдущую игру чемпионата Испании с «Хетафе» в запасе. Но в Кубке у него куда больше возможностей. «Реал Сосьедад» не проигрывает на протяжении четырёх матчей. А «Осасуна» в четырёх прошлых встречах одержала всего одну победу в основное время. К тому же в последнее время она очень плохо показывает себя в матчах с «Реалом Сосьедад» — четыре поражения подряд.