«У Дивеева был элемент выгорания». Детали главного трансфера года между ЦСКА и «Зенитом»

Игорь Дивеев перешёл в «Зенит» из ЦСКА в обмен на Лусиано Гонду. За последние годы это точно самая яркая сделка между топ-клубами РПЛ. Как это стало возможным и почему сам Дивеев на это согласился? Расспросили обо всём агента защитника ― Олега Ерёмина.

— Что легло в основу этого обмена? И почему Дивеев согласился?

— Интерес «Зенита» не стал сюрпризом. Петербуржцы интересуются Игорем уже давно, первые контакты были ещё несколько лет назад ― до первого продления контракта с ЦСКА. Сейчас переход состоялся, потому что многие составляющие сложились.

— Какие? И почему этот обмен устроил всех? Можно ли сказать, что инициатива шла от ЦСКА?

— Нет, так я сказать не могу. Просто в процессе переговоров появился вариант с обменом, который и был Игорю предложен. Исторически сложились все составляющие для этой возможности. Какие это составляющие? Редкий футболист проводит в одном клубе столько лет, сколько провёл в ЦСКА Игорь — семь лет. Да, он чувствовал себя в клубе комфортно. Но с точки зрения нового вызова, мотивации ― хотелось попробовать что-то новое, поработать с новыми задачами. Это нормальная и амбициозная история для любого игрока. По мне, всё объяснимо. Понимаю, что не все болельщики могут это правильно понять и оценить. Но те, кто имеет отношение к профессиональному футболу, всё поймут.

Игорь Дивеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Какую роль сыграла позиция Челестини? По нашей информации, он сам был не против ухода Дивеева и выступал за обмен, потому что ему важно было приобрести Гонду.

— У меня сложилось мнение, что Челестини ― мудрый тренер. Фабио понимает, что игрок с недостаточным уровнем мотивации вряд ли сможет принести клубу максимальную пользу. У Игоря и Фабио был разговор. Игрок дал понять, что ему этот вызов интересен, что это предложение интереснее и с точки зрения финансов. При этом не было такого, что Дивеев сказал, что на 100% хочет уйти. Просто Челестини понял, что Игорю хочется что-то поменять. В итоге всё сложилось в конфигурацию, когда ЦСКА получает форварда, которого искал, а Дивеев ― новый вызов. Сделка очень сложная, многоступенчатая. Такие обмены ― редкость. В данном случае всё сложилось гармонично с точки зрения интересов всех сторон.

— Ты сказал про недостаточный уровень мотивации. Почему у Дивеева упала мотивация?

— Поправлю сам себя. Я имею в виду не недостаток мотивации, а говорю скорее о некотором элементе профессионального выгорания у Игоря. Тяжело находиться в одной и той же среде постоянно. Это не застойность, но однообразие. Любой человек, который занимается одним и тем же делом, сталкивается с такой проблемой. На мой взгляд, всё сделано вовремя и правильно. Надеюсь, что дальнейшее развитие событий это только подтвердит.

— Многие предполагают, что один из главных факторов, которыми руководствовался ЦСКА при переговорах, ― травматичность Дивеева. Что можешь на это ответить?

— Я сам бывший футболист, поэтому могу сказать, что абсолютно здоровых игроков не бывает. Те травмы, которые были у Игоря за последнее время, достаточно характерны для футбола. Я бы не стал это называть проблемами со здоровьем, это обычная история. На здоровье Дивеев не жалуется — всё хорошо. Журналистам, которые берут на себя ответственность и заявляют, что и Игоря проблемы со здоровьем, я могу просто привет передать. У них, видимо, у всех медицинское образование, они знакомы со всеми диагнозами. В погоне за хайпом они пишут чушь.

— Какие у Игоря ожидания от «Зенита»?

— Ему интересно ― новая команда. Он же нигде, кроме «Уфы» и ЦСКА, не играл. Новая среда, новые задачи, новые партнёры ― всё это пойдёт ему на пользу.

— Насколько значимым был тот факт, что Игорь пока не стал чемпионом России, а «Зенит» выигрывал РПЛ шесть раз подряд?

— Никто же не гарантирует, что «Зенит» станет чемпионом. Да, это один из вызовов ― Игорю хочется стать чемпионом. Обманывать не буду, этот фактор имел место. Думаю, не найдётся человека, кто скажет, что Дивеев не отдавался ЦСКА. Повторюсь, Игорь провёл в клубе семь лет, и я не думаю, что к нему могут быть хоть какие-то вопросы.