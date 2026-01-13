Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы РПЛ, зима-2026: Зенит может купить Райана у Васко да Гама, подробности, сумма, что за футболист, карьера, статистика

«Он может стать великим игроком». За кого «Зенит» готов отдать € 30 млн
Дмитрий Зимин
«Зенит» может купить Райана у «Васко да Гама»
Комментарии
Сам Райан не особо хочет ехать в РПЛ. И сама идея его покупки вызывает сомнения.

История с желанием «Зенита» приобрести нападающего Райана больше напоминает сюжет фильма «Никогда не сдавайся». Смысл полностью заключён в названии, и вскоре вы поймёте почему. 11 января «Чемпионат» сообщил, что петербуржцы сделали новую попытку осуществить трансфер игрока. По нашим данным, несколько предложений было отклонено, однако «Зенит» не оставляет попыток и готов заплатить более € 30 млн за футболиста.

Серьёзный напор. И ведь мы привыкли к тому, что если петербуржцы чего-то очень хотят, то получают это. Но, похоже, в этом случае будет особенно тяжело. Ведь уже спустя несколько часов агент игрока Луис Жуниор сообщил ожидаемое: «Васко да Гама» отклонил предложение.

«Зенит» — большой клуб. У него всё очень хорошо организовано. «Васко да Гама» получил предложение, однако ответил отказом. Будет ли «Зенит» предпринимать ещё одну попытку? Не знаю», — сообщил агент.

Январские события, которые вы могли пропустить:
11 главных событий в российском и мировом футболе за январские праздники
11 главных событий в российском и мировом футболе за январские праздники

«Зенит» интересуется Райаном с прошлого лета, но сам игрок настроен на Европу

Первые спекуляции об интересе «Зенита» к форварду появились полгода назад. Сразу после того как клуб сплавил в «Васко да Гама» Роберта Ренана. Очевидно, тогда завязались тёплые контакты на уровне руководителей, а петербуржцы поизучали местных игроков. Хотя скауты фамилию Райана точно знали давно: он не только прошёл через все ступени в родном клубе, но и поиграл за юношеские сборные Бразилии.

В сентябре 2025-го издание BolaVip сообщило, что «Зенит» заинтересован в покупке Райана, который на тот момент уже провёл более 70 матчей за главную команду. А Transfermarkt оценивал его в € 18 млн. Однако источник добавлял, что бразильцы не хотят расставаться со своим активом. Спустя две недели издание NetVasco.com сообщило, что «Васко да Гама» отклонил два предложения из Европы — от «Зенита» и «Порту». По их данным, португальский клуб предлагал за Райана € 25 млн, разделённые на пять платежей. «Зенит», в свою очередь, готов был выплатить € 30 млн сразу, однако оба предложения ушли в корзину.

Райан в «Васко да Гама»

Райан в «Васко да Гама»

Фото: Lucas Figueiredo/Getty Images

И это было только начало. Зимой спекуляции вокруг Райана и «Зенита» начались снова. Но с одной интонацией: 19 декабря журналист Лукас Педроса сообщил, что бразильцы отказались от нового оффера на € 30 млн из России. А 25 декабря журналист Жоэль Силва проинформировал: петербуржцы готовы заплатить € 31+4 млн, однако Райан категорически отказался ехать куда-то за пределы топ-лиг. По этой причине он заблокировал переговоры с командами из Турции и Португалии.

Откуда такая уверенность в себе? Её создают в том числе медиа. Например, UOL писал, что «Бавария» и «Барселона» интересуются нападающим и уже даже контактировали с его представителями. Однако дальнейшего развития информация не получила. А бразильская легенда Кафу публично порекомендовал игрока итальянским клубам.

Кафу
Кафу
экс-защитник сборной Бразилии

«Он мог бы подойти любой крупной итальянской команде. Вы не рискуете, ведь Райан — фантастический талант. Он обладает большим мастерством, быстр в ситуациях один на один: умеет играть в футбол, но также видит ворота. Ему всего 19 лет, и он может стать по-настоящему великим игроком. Его роль? В атаке благодаря своей креативности он может играть как центрального, так и второго нападающего. Это зависит от тренера».

Согласитесь, масштабная кампания по поиску классного оффера на крупную сумму, при том что Transfermarkt после недавнего обновления поднял стоимость Райана до € 25 млн.

А правда ли Райан настолько необходим «Зениту»?

Так не кажется. И это вывод не только по тому, что его, скорее всего, не отпустят в Россию. Просто, несмотря на отличную маркетинговую работу, его действительно трудно назвать талантом поколения. При этом запрашивают за него такую сумму, будто так и есть.

За 2,5 года во взрослом футболе у Райана 98 матчей и 23 гола. Согласитесь, не самые выдающиеся цифры. При этом у него даже нет конкретной позиции. Более чем в половине случаев его использовали на правом фланге. А забивал он, что логично, в основном из зоны центрфорварда. Но сам игрок и тренерский штаб до сих пор не определились, какая позиция ему больше подходит.

Райан

Райан

Фото: Wagner Meier/Getty Images

А что если это всё-таки позиция на правом фланге? Там у «Зенита» есть Луис Энрике и Глушенков. Ситуативно могут сыграть Мантуан и Педро. Зачем брать ещё одного футболиста? Тем более за такие деньги. Ладно бы он был просто незасвеченным талантом, как Педро, которого купили за € 9 млн, и теперь он стоит минимум в два раза больше. Нет, это другой сценарий. Цена на Райана, вероятно, уже пиковая. И едва ли кто-то удивится, если она будет падать вниз.

Плюс важно желание самого игрока. А он, в отличие от того же Педро, явно не вдохновлён идеей играть в РПЛ. Да и статусных соотечественников за последние месяцы в «Зените» не стало больше. При этом не стоит удивляться, если петербуржцы продолжат попытки. По крайней мере, о них нам будут сообщать бразильские медиа. Однако сейчас идея с покупкой этого игрока кажется мегастранной.

Подробности трансфера Жерсона:
«Рекордный трансфер». «Зенит» реально продал подешевевшего Жерсона дороже, чем покупал?
Эксклюзив
«Рекордный трансфер». «Зенит» реально продал подешевевшего Жерсона дороже, чем покупал?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android