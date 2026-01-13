«Он может стать великим игроком». За кого «Зенит» готов отдать € 30 млн

История с желанием «Зенита» приобрести нападающего Райана больше напоминает сюжет фильма «Никогда не сдавайся». Смысл полностью заключён в названии, и вскоре вы поймёте почему. 11 января «Чемпионат» сообщил, что петербуржцы сделали новую попытку осуществить трансфер игрока. По нашим данным, несколько предложений было отклонено, однако «Зенит» не оставляет попыток и готов заплатить более € 30 млн за футболиста.

Серьёзный напор. И ведь мы привыкли к тому, что если петербуржцы чего-то очень хотят, то получают это. Но, похоже, в этом случае будет особенно тяжело. Ведь уже спустя несколько часов агент игрока Луис Жуниор сообщил ожидаемое: «Васко да Гама» отклонил предложение.

«Зенит» — большой клуб. У него всё очень хорошо организовано. «Васко да Гама» получил предложение, однако ответил отказом. Будет ли «Зенит» предпринимать ещё одну попытку? Не знаю», — сообщил агент.

«Зенит» интересуется Райаном с прошлого лета, но сам игрок настроен на Европу

Первые спекуляции об интересе «Зенита» к форварду появились полгода назад. Сразу после того как клуб сплавил в «Васко да Гама» Роберта Ренана. Очевидно, тогда завязались тёплые контакты на уровне руководителей, а петербуржцы поизучали местных игроков. Хотя скауты фамилию Райана точно знали давно: он не только прошёл через все ступени в родном клубе, но и поиграл за юношеские сборные Бразилии.

В сентябре 2025-го издание BolaVip сообщило, что «Зенит» заинтересован в покупке Райана, который на тот момент уже провёл более 70 матчей за главную команду. А Transfermarkt оценивал его в € 18 млн. Однако источник добавлял, что бразильцы не хотят расставаться со своим активом. Спустя две недели издание NetVasco.com сообщило, что «Васко да Гама» отклонил два предложения из Европы — от «Зенита» и «Порту». По их данным, португальский клуб предлагал за Райана € 25 млн, разделённые на пять платежей. «Зенит», в свою очередь, готов был выплатить € 30 млн сразу, однако оба предложения ушли в корзину.

Райан в «Васко да Гама» Фото: Lucas Figueiredo/Getty Images

И это было только начало. Зимой спекуляции вокруг Райана и «Зенита» начались снова. Но с одной интонацией: 19 декабря журналист Лукас Педроса сообщил, что бразильцы отказались от нового оффера на € 30 млн из России. А 25 декабря журналист Жоэль Силва проинформировал: петербуржцы готовы заплатить € 31+4 млн, однако Райан категорически отказался ехать куда-то за пределы топ-лиг. По этой причине он заблокировал переговоры с командами из Турции и Португалии.

Откуда такая уверенность в себе? Её создают в том числе медиа. Например, UOL писал, что «Бавария» и «Барселона» интересуются нападающим и уже даже контактировали с его представителями. Однако дальнейшего развития информация не получила. А бразильская легенда Кафу публично порекомендовал игрока итальянским клубам.

Кафу экс-защитник сборной Бразилии «Он мог бы подойти любой крупной итальянской команде. Вы не рискуете, ведь Райан — фантастический талант. Он обладает большим мастерством, быстр в ситуациях один на один: умеет играть в футбол, но также видит ворота. Ему всего 19 лет, и он может стать по-настоящему великим игроком. Его роль? В атаке благодаря своей креативности он может играть как центрального, так и второго нападающего. Это зависит от тренера».



Согласитесь, масштабная кампания по поиску классного оффера на крупную сумму, при том что Transfermarkt после недавнего обновления поднял стоимость Райана до € 25 млн.

А правда ли Райан настолько необходим «Зениту»?

Так не кажется. И это вывод не только по тому, что его, скорее всего, не отпустят в Россию. Просто, несмотря на отличную маркетинговую работу, его действительно трудно назвать талантом поколения. При этом запрашивают за него такую сумму, будто так и есть.

За 2,5 года во взрослом футболе у Райана 98 матчей и 23 гола. Согласитесь, не самые выдающиеся цифры. При этом у него даже нет конкретной позиции. Более чем в половине случаев его использовали на правом фланге. А забивал он, что логично, в основном из зоны центрфорварда. Но сам игрок и тренерский штаб до сих пор не определились, какая позиция ему больше подходит.

Райан Фото: Wagner Meier/Getty Images

А что если это всё-таки позиция на правом фланге? Там у «Зенита» есть Луис Энрике и Глушенков. Ситуативно могут сыграть Мантуан и Педро. Зачем брать ещё одного футболиста? Тем более за такие деньги. Ладно бы он был просто незасвеченным талантом, как Педро, которого купили за € 9 млн, и теперь он стоит минимум в два раза больше. Нет, это другой сценарий. Цена на Райана, вероятно, уже пиковая. И едва ли кто-то удивится, если она будет падать вниз.

Плюс важно желание самого игрока. А он, в отличие от того же Педро, явно не вдохновлён идеей играть в РПЛ. Да и статусных соотечественников за последние месяцы в «Зените» не стало больше. При этом не стоит удивляться, если петербуржцы продолжат попытки. По крайней мере, о них нам будут сообщать бразильские медиа. Однако сейчас идея с покупкой этого игрока кажется мегастранной.