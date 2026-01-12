Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо: подробности, что случилось, кто вместо него, результаты, Арбелоа

«Реал» уволил Хаби Алонсо! Уже есть имя сменщика и инсайды об уходе! LIVE
«Чемпионат»
Хаби Алонсо уволен из мадридского «Реала»
Комментарии
Следим за тектоническими сдвигами в Мадриде вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 12 января, произошло то, чего абсолютно не ждали – Хаби Алонсо уволен с поста главного тренера «Реала». Это случилось на следующий день после поражения мадридцев в финале Суперкубка Испании от «Барселоны» (2:3).

Хаби Алонсо Подробнее

Вот как звучит заявление на официальном сайте клуба:

«Решение закончить работу в качестве главного тренера первой команды принято по взаимному согласию между клубом и Хаби Алонсо».

Новым главным тренером стал Альваро Арбелоа, который уже несколько лет работает в системе «Реала». Решение ли это вдолгую или имеет недалёкую перспективу, узнаем позднее.

Последний матч Алонсо в Мадриде и его послевкусие:
«Барса» + «Реал» = Суперкубок мечты! Три гола в добавленное к тайму и победный Рафиньи! «Барса» + «Реал» = Суперкубок мечты! Три гола в добавленное к тайму и победный Рафиньи!
Суперкубок нужно распилить между «Барсой» и «Реалом» Суперкубок нужно распилить между «Барсой» и «Реалом»
💪🏼 Алонсо – лучший тренер «Реала» по винрейту за 10 лет 👀 А вот и возможные причины ухода Алонсо 🤔 Так Алонсо ушёл сам или его уволили? 😱 Игроки «Реала» шокированы увольнением Алонсо ❓ Как относитесь к увольнению Алонсо? 📊 Статистика Алонсо в «Реале»
Live Константин Кринский

💪🏼 Алонсо – лучший тренер «Реала» по винрейту за 10 лет

Может, зря уволили человека, который выиграл 71% проведённых матчей? На втором месте – Карло Анчелотти, руководивший командой с 2021 по 2025 год, с показателем 68,8%. В топ-3 также входит Зинедин Зидан (60,5%).

21:35 Константин Кринский

👀 А вот и возможные причины ухода Алонсо

По данным журналиста Пепе Альвареса, Алонсо принял решение об уходе, поскольку был измотан эгоизмом и постоянным отсутствием уважения со стороны раздевалки, которое усилилось на этой неделе.В качестве второй причины называется недостаток поддержки со стороны клуба в последние месяцы.

Верим?

21:12 Константин Кринский

🤔 Так Алонсо ушёл сам или его уволили?

Прямо сейчас в медиа и соцсетях раскручивается полемика о генезисе расставания «Реала» с тренером.

Пишут, что Хаби на самом деле не имел большого авторитета в раздевалке, и например вчерашняя выхода Лилиана Мбаппе, который пытался сорвать чемпионский коридор «Барселоны», стала финальной точкой для Алонсо. Так ли это, мы вряд ли когда-то узнаем. Но мысль интересна.

Если не видели, что произошло
Фото: реакция Мбаппе, который пытался остановить чемпионский коридор для «Барселоны»
21:01 Константин Кринский

😱 Игроки «Реала» шокированы увольнением Алонсо

Об этом информирует El Chiringuito. В принципе, верится в это если не легко, то явно без труда, потому что контакт с командой у тренера был налажен, пусть и не со всеми лидерами.

Чаще остальных при Алонсо в составе «Реала» выходили полузащитник Арда Гюлер (34 встречи), форвард Винисиус Жуниор (33), а также вратарь Тибо Куртуа и полузащитник Орельен Тчуамени (оба — по 32 игры).

20:59 Константин Кринский

Арбелоа дебютирует в новой должности 14 января – «Реал» сыграет с «Альбасете» в 1/8 финала Кубка Испании.

Кубок Испании . 1/8 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
20:45 Константин Кринский

В чём была проблема Алонсо? Мы задавались этим вопросом месяц назад – глобально мало что изменилось. Поэтому текст по-прежнему актуален.

Ныряем
«Реал» пытается усидеть на двух стульях. В чём проблема клуба и что делать с Хаби Алонсо?
«Реал» пытается усидеть на двух стульях. В чём проблема клуба и что делать с Хаби Алонсо?
20:40 Константин Кринский

❓ Как относитесь к увольнению Алонсо?

Собираем мнение болельщиков. Ситуация ведь неоднозначная и внезапная.

20:35 Константин Кринский

📊 Статистика Алонсо в «Реале»

Алонсо был назначен главным тренером «Реала» летом 2025 года. За это время он провёл 34 матча, в которых команда в среднем брала 2,24 очка за встречу – это самый высокий показатель в карьере испанца.

Детально:

  • 24 победы
  • 4 ничьих
  • 6 поражений
  • разница мячей – 72:38
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android