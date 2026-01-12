«Реал» уволил Хаби Алонсо! Уже есть имя сменщика и инсайды об уходе! LIVE

Сегодня, 12 января, произошло то, чего абсолютно не ждали – Хаби Алонсо уволен с поста главного тренера «Реала». Это случилось на следующий день после поражения мадридцев в финале Суперкубка Испании от «Барселоны» (2:3).

Вот как звучит заявление на официальном сайте клуба:

«Решение закончить работу в качестве главного тренера первой команды принято по взаимному согласию между клубом и Хаби Алонсо».

Новым главным тренером стал Альваро Арбелоа, который уже несколько лет работает в системе «Реала». Решение ли это вдолгую или имеет недалёкую перспективу, узнаем позднее.