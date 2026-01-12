«Реал» уволил Хаби Алонсо! Уже есть имя сменщика и инсайды об уходе! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 12 января, произошло то, чего абсолютно не ждали – Хаби Алонсо уволен с поста главного тренера «Реала». Это случилось на следующий день после поражения мадридцев в финале Суперкубка Испании от «Барселоны» (2:3).
Вот как звучит заявление на официальном сайте клуба:
«Решение закончить работу в качестве главного тренера первой команды принято по взаимному согласию между клубом и Хаби Алонсо».
Новым главным тренером стал Альваро Арбелоа, который уже несколько лет работает в системе «Реала». Решение ли это вдолгую или имеет недалёкую перспективу, узнаем позднее.
💪🏼 Алонсо – лучший тренер «Реала» по винрейту за 10 лет
Может, зря уволили человека, который выиграл 71% проведённых матчей? На втором месте – Карло Анчелотти, руководивший командой с 2021 по 2025 год, с показателем 68,8%. В топ-3 также входит Зинедин Зидан (60,5%).
👀 А вот и возможные причины ухода Алонсо
По данным журналиста Пепе Альвареса, Алонсо принял решение об уходе, поскольку был измотан эгоизмом и постоянным отсутствием уважения со стороны раздевалки, которое усилилось на этой неделе.В качестве второй причины называется недостаток поддержки со стороны клуба в последние месяцы.
Верим?
🤔 Так Алонсо ушёл сам или его уволили?
Прямо сейчас в медиа и соцсетях раскручивается полемика о генезисе расставания «Реала» с тренером.
Пишут, что Хаби на самом деле не имел большого авторитета в раздевалке, и например вчерашняя выхода Лилиана Мбаппе, который пытался сорвать чемпионский коридор «Барселоны», стала финальной точкой для Алонсо. Так ли это, мы вряд ли когда-то узнаем. Но мысль интересна.
😱 Игроки «Реала» шокированы увольнением Алонсо
Об этом информирует El Chiringuito. В принципе, верится в это если не легко, то явно без труда, потому что контакт с командой у тренера был налажен, пусть и не со всеми лидерами.
Чаще остальных при Алонсо в составе «Реала» выходили полузащитник Арда Гюлер (34 встречи), форвард Винисиус Жуниор (33), а также вратарь Тибо Куртуа и полузащитник Орельен Тчуамени (оба — по 32 игры).
Арбелоа дебютирует в новой должности 14 января – «Реал» сыграет с «Альбасете» в 1/8 финала Кубка Испании.
В чём была проблема Алонсо? Мы задавались этим вопросом месяц назад – глобально мало что изменилось. Поэтому текст по-прежнему актуален.
❓ Как относитесь к увольнению Алонсо?
Собираем мнение болельщиков. Ситуация ведь неоднозначная и внезапная.
📊 Статистика Алонсо в «Реале»
Алонсо был назначен главным тренером «Реала» летом 2025 года. За это время он провёл 34 матча, в которых команда в среднем брала 2,24 очка за встречу – это самый высокий показатель в карьере испанца.
Детально:
- 24 победы
- 4 ничьих
- 6 поражений
- разница мячей – 72:38