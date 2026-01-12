Роналду — снова без чемпионства? Криштиану забил, но «Аль-Наср» пропустил три гола за тайм

«Аль-Наср» во главе с Криштиану Роналду, провёл матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии в гостях у «Аль-Хиляля». Битва двух топовых клубов страны получилась достаточно напряжённой.

В прошлом «Аль-Хиляль» неоднократно кошмарил команду Роналду и оставлял её без всевозможных титулов и трофеев. «Аль-Наср» хорошо стартовал в нынешнем сезоне, однако в трёх предыдущих встречах турнира набрал всего лишь одно очко. «Аль-Хиляль» воспользовался таким подарком. Серия из 10 побед в чемпионате позволила команде Симоне Индзаги не только возглавить таблицу, но и оторваться от ближайшего преследователя на четыре очка. Поражение в матче с принципиальным соперником заметно осложнило бы задачу «Аль-Насра» по завоеванию титула.

На важнейшую игру из Франции вытащили судейскую бригаду во главе с топовым арбитром Франсуа Летексье. Первый тайм получился с большим количеством борьбы, стыков и нарушений правил. Криштиану Роналду до поры до времени был незаметен. Нет, португалец постоянно попадал в кадр, но, как правило, бегал без мяча.

К перерыву футболисты «Аль-Насра» владели мячом 55% времени, однако команды нанесли в общей сложности всего лишь один удар в створ. Надо же такому быть, что он оказался голевым! В конце первой половины Кингсли Коман здорово открылся на линии офсайда, а затем протолкнул мяч в район 11-метровой отметки. Роналду воспользовался передачей одноклубника и открыл счёт. У вратаря «Аль-Хиляля» Мохаммеда Аль-Ями не было никаких шансов — слишком уж сильным получился удар из убойной дистанции. Есть 959-й гол легенды!

На старте второй половины проявил себя бывший футболист «Зенита» Малком. Бразилец с российским паспортом убрал мяч под себя, после чего его зацепил защитник Мохамед Симакан. Летексье мгновенно указал на 11-метровую отметку. Салем Аль-Давсари легко переиграл вратаря с пенальти.

Сразу после этого Рубен Невеш помчался, чтобы вытащить мяч из сетки и установить его на центр поля. Вратарь «Аль-Насра» Наваф Аль-Акиди заблокировал путь, а затем отмахнулся и попал по лицу португальцу, который изобразил страшные муки.

Летексье сначала показал жёлтую карточку, а затем сбегал к монитору и заменил её на красную. Сложно сказать, насколько этот эпизод тянул на удаление, однако «Аль-Наср» остался вдесятером. Пришлось менять голкипера — на поле вышел 20-летний Мубарак Аль-Буайнайн.

Франсуа Летексье оставляет «Аль-Наср» в меньшинстве Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

В концовке сработала замена Индзаги — вышедший на замену Мохаммед Канно отличился спустя пять минут. Рубен Невеш классно забросил в центр штрафной площади, а нападающий опередил вратаря «Аль-Насра» — 2:1. Сразу после этого камера выхватила грустное лицо Роналду. Спустя несколько секунд тренер гостей Жорже Жезуш убрал с поля легендарного португальца. Концовку «Аль-Наср» провёл без Криштиану.

Но и это ещё не всё. Чуть позже хозяева заработали право на ещё один пенальти, и Рубен Невеш легко переиграл с «точки» вратаря. «Аль-Хиляль» одержал 11-ю победу подряд в турнире и оторвался от «Аль-Насра» на семь очков. Криштиану снова останется без чемпионства?